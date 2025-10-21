Consiliul Concurenţei a sancţionat 4 companii pentru trucarea unor licitaţii organizate de CNAIR

18:30

Discuţiile de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) au început în urmă cu trei ani şi România pare să fie printre candidaţii destul de avansaţi în procesul de admitere, cu un roadmap aprobat şi opinii favorabile pe un număr semnificativ de comitete deja evaluate. Partea mai puţin bună este că termenul iniţial avansat pentru finalizarea acestui proces (2026) pare mai degrabă că nu e fezabil, cel puţin aşa cum stau lucrurile la ora actuală (octombrie a.c.)