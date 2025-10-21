Asia Express, 21 octombrie 2025. Care sunt cele trei echipe care participă la jocul de amuletă. Cei șase concurenți au avut cazare asigurată

19:10

Astăzi, la Acces Direct, au fost prezentate noi detalii în urma exploziei din Rahova. Mirela Vaida a povestit că astăzi a primit un mesaj de la compania de gaze cu care are contract, după ce s-ar fi constatat că are o restanță. Suma este una mică, dar i s-a spus că riscă debranșarea dacă nu o achită în termen de trei zile.