Israelul îi cere lui Mark Carney să nu-l aresteze pe Benjamin Netanyahu, dacă va merge în Canada
Digi24.ro, 21 octombrie 2025 23:20
Israelul i-a cerut premierului canadian Mark Carney să renunţe la angajamentul de a pune în aplicare mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internaţională (CPI) pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu, în cazul în care acesta va merge în Canada, relatează marţi Reuters.
• • •
Acum 10 minute
23:30
JD Vance, „foarte optimist” că armistiţiul din Fâşia Gaza va rezista. SUA nu trimit trupe pentru monitorizare # Digi24.ro
Statele Unite nu vor trimite trupe în Gaza pentru a monitoriza aplicarea armistițiului dintre Israel și Hamas, a spus marți vicepreședintele american J.D. Vance. Aflat în vizită în Israel, el s-a declarat optimist că încetarea focului, în vigoare din 10 octombrie, va rezista în pofida tensiunilor recente, relatează The Guardian.
Acum 30 minute
23:20
23:10
Grindeanu îl amenință pe Bolojan inclusiv cu moțiunea de cenzură dacă pensiile speciale pică din nou: „Prea puţin importantă nuanţa” # Digi24.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că, dacă şi viitoarea lege privind pensiile magistraților va fi considerată neconstituţională, Guvernul ar trebui „să plece”, indiferent dacă prin demisie sau prin moțiune de cenzură.
Acum o oră
22:40
Au început luptele interne în Hamas: „Lovitură severă” dată unui grup armat care ameninţa securitatea în Gaza # Digi24.ro
O forţă de securitate din cadrul mişcării islamiste Hamas susţine că a dat o „lovitură severă” în sudul Fâşiei Gaza unui grup armat care ameninţă securitatea teritoriului palestinian, relatează AFP.
22:40
Conducerea Salrom a fost demisă, a anunțat ministrul Economiei: „Bătaia de joc s-a încheiat” # Digi24.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat marți seară că a fost demisă conducerea Salrom. „Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbuşea, care a făcut achiziţii inutile şi costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale, a fost schimbată”, a transmis ministrul într-un mesaj pe Facebook.
22:40
Cătălin Drulă, despre data alegerilor la Primăria Capitalei: „O mică victorie pentru normalitatea democratică” # Digi24.ro
Organizarea alegerilor parţiale pentru Primăria Capitalei reprezintă „o mică victorie pentru normalitatea democratică”, a declarat Cătălin Drulă, candidatul USR, marți seară.
Acum 2 ore
22:10
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată raportul preliminar INSEMEX # Digi24.ro
Un raport preliminar al INSEMEX în legătură cu explozia din Rahova arată că sursa scurgerilor de gaze ar fi fost în exteriorul blocului, nu în subsolul clădirii, au declarat pentru Digi24 surse apropiate anchetei.
21:40
Jaful de la Luvru: „Dispozitivele de securitate nu au eșuat”. Ce valoare au bijuteriile furate # Digi24.ro
Muzeul Luvru a estimat marți prejudiciul cauzat de furtul bijuteriilor din Galeria Apollo, comis duminică. Procurorul parizian Laure Beccuau spune că suma la care se ridică valoarea obiectelor este „extrem de spectaculoasă”, dar „nu are echivalent cu pierderea istorică”, potrivit El Pais.
21:40
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a afirmat marți seară că, atunci când un politician „vrea să îngroape o temă”, propune crearea unui grup de lucru şi „cât mai multă birocraţie”. El se referă la propunerea șefului PSD Sorin Grindeanu de a rezolva problema pensiilor magistraților. „Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”, susține Mureşan.
21:40
PSD se dezlănțuie la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu mai tolerăm ca un singur om să blocheze un întreg stat” # Digi24.ro
Deputatul social-democrat Mihai Fifor a declarat marţi că PSD va insista ''ferm'' în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt în ceea ce priveşte pensiile magistraţilor, care să fie format din reprezentanţi ai Guvernului, ai Parlamentului şi ai sistemului judiciar.
Acum 4 ore
21:30
Pistă pentru biciclete, turnată peste iarbă. Lucrările de mântuială au stârnit nemulțumirea localnicilor: „Asta într-un an se duce” # Digi24.ro
Lucrări de mântuială într-o localitate din Maramureș. Pista de biciclete, menită să aducă siguranță în trafic, e un fiasco. Asfaltul a fost turnat direct peste iarbă, iar dimensiunile minime prevăzute de lege nu au fost respectate. Primarul dă vina pe constructor.
21:20
21:20
Nazare, după descoperirea unei fraude de aproape 30 de milioane de lei: Vom curăţa piața de jucători neloiali # Digi24.ro
Evaziunea fiscală nu este doar o infracţiune, ci un furt direct din buzunarul cetăţeanului, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care promite „curăţarea pieţei de jucători neloiali” prin instrumente digitale, analiză de risc avansată şi voinţă. El a dat exemplul unei fraude de proporții descoperite de ANAF și DNA, în valoare de 29 milioane lei, în comerţul cu mașini second-hand.
20:30
Ciucu nu exclude o candidatură pentru Primăria Capitalei. „Propriul nostru sondaj mă arată detașat ca opțiune pentru București” # Digi24.ro
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu nu a exclus o candidatură la funcția de primar general din partea liberalilor. Edilul Sectorului 6 a explicat că un sondaj propriu îl arată detaşat ca opţiune pentru Primăria Capitalei, însă este rezervat să îşi anunţe intenţia de candidatură, până când nu trece prin procedurile interne din partid.
19:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că poate să înţeleagă „dorinţa lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiţiei”, adăugând însă că premierul „e dator să înţeleagă că nu o mai poate face de unul singur”. „Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu şi va eşua şi a doua oară, premierul Ilie Bolojan va trebui atunci să suporte consecinţele politice ale propriilor decizii”, susţine Grindeanu.
19:50
Surse: Nu există planuri pentru o întâlnire Trump-Putin „în viitorul apropiat”, susține un oficial de la Casa Albă # Digi24.ro
Nu există „nicio planificare” pentru ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin „în viitorul apropiat”, a declarat un oficial al Casei Albe, potrivit BBC.
19:40
Culise din ședința Coaliției. „Moment artistic al PSD: Grindeanu s-a enervat, și-a luat haina și a plecat” # Digi24.ro
Liderii Coaliției au decis data alegerilor la Capitală. Pe 7 decembrie, bucureștenii ies la vot. Partidele au stabilit să aibă candidați separați. Totuși, condiția PSD ca USR și PNL să dea în scris că nu își retrag candidatul unul în favoarea celuilalt nu a fost acceptată. Grindeanu a amenințat că dacă nu se țin de cuvânt, Coaliția se rupe, au declarat surse politice pentru Digi24. Au fost tensiuni mari pe tema reformei pensiilor speciale, picată ieri la CCR. PSD a cerut un grup de lucru, pentru a fi consultate și asociațiile de magistrați. PSD vrea o altă formă a legii, mai blândă, dar premierul ar fi refuzat, spun surse PSD. „A fost un moment artistic al PSD. Sorin Grindeanu s-a enervat, și-a luat haina și a plecat”.
19:40
Franţa şi Spania, în dezacord cu Germania: nu susțin interzicerea maşinilor cu motoare termice începând cu 2035 # Digi24.ro
Franţa şi Spania se opun Germaniei, reafirmându-şi marţi susţinerea faţă de interzicerea - prevăzută în 2035 - a vânzării de maşini noi cu motoare termice în Uniunea Europeană (UE), o măsură decisă în urmă cu mai mulţi ani de către Bruxelles, dar pe care Berlinul încearcă, prin toate mijloacele să o repună în discuţie, relatează AFP.
Acum 6 ore
19:30
Povestea lui Jackie, câinele din Rahova care a rămas în apartamentul distrus de explozie, ca să îl apere. Cum a fost salvat animalul # Digi24.ro
Explozia din Rahova scoate la suprafață și minuni. O familie care locuia la doar câțiva metri de epicentrul deflagrației a scăpat teafără, deși apartamentul a fost distrus complet, iar suflul a făcut un crater imens în locuință. Mama a reușit inițial să își scoată copiii din bloc, iar după câteva minute a ajuns în fața clădirii și tatăl fetelor, care era la muncă. Când s-au uitat la clădire, au văzut că la geam era Jackie, Rottweiler-ul familiei. Rămăsese în apartamentul distrus și își privea stăpânii printr-un geam spart. Deși pereții erau căzuți, câinele nu a renunțat la datoria sa: păzea în continuare locuința. Chiar dacă blocul se putea prăbuși oricând, stăpânii și-au salvat câinele, iar acum sunt cu toții teferi, împreună.
19:30
Un avocat din Bucureşti a fost trimis în judecată, după ce a lovit un jandarm la un protest al susţinătorilor lui Călin Georgescu # Digi24.ro
Avocatul de la Baroul Bucureşti acuzat că a lovit cu pumnul în gât o femeie-jandarm, în timpul protestului antiguvernamental din 20 iulie, din Capitală, a fost trimis în judecată pentru ultraj. Rechizitoriul procurorilor şi dosarul cazului au ajuns, pentru soluţionare, la Curtea de Apel Bucureşti.
19:00
Fiul unui fost candidat la președinția Belarusului a murit pe front în Ucraina. El lupta de partea Rusiei # Digi24.ro
Ivan Uss, fiul fostului candidat la președinția Belarusului, Dmitry Uss, a fost ucis pe frontul din Ucraina în timp ce lupta pentru Rusia, a relatat publicația independentă din Belarus Nasha Niva, citată de Kyiv Independent.
19:00
Donald Trump afirmă că aliaţi din Orientul Mijlociu sunt gata să trimită trupe pentru a „chema la ordine” Hamas # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a asigurat marţi că aliaţi ai săi din Orientul Mijlociu şi din jurul regiunii sunt pregătiţi să trimită, la cererea sa, trupe în Fâşia Gaza pentru a „chema la ordine” Hamas, dacă gruparea islamistă palestiniană nu pune capăt încălcărilor acordului de încetare a focului, relatează France Presse.
18:40
Ucraina a prelungit legea marţială și a suplimentat bugetul de război. Aproape 2/3 din bugetul țării a mers la armată anul acesta # Digi24.ro
Parlamentul ucrainean a aprobat marţi o rectificare bugetară care creşte bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum şi prelungirea până în februarie 2026 a legii marţiale şi a mobilizării generale, relatează agenţiile Reuters şi DPA, potrivit Agerpres.
18:40
Coaliția renunță la referendumul pe pensiile speciale. Ciucu: Corectă ar fi punerea în practică a celui propus de Nicușor Dan # Digi24.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a anunțat că partidele din coaliție au agreat, la întâlnirea de marți, să nu mai facă un referendum privind pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR. Liberalul a adăugat că soluţia va trebui să fie constituţională şi politică. Corect ar fi ca referendumul pe Bucureşti inițiat de Nicușor Dan anul trecut și validat să fie pus în practică înainte de alegerile parţiale, consideră el.
18:20
Guvernul britanic autorizează doborârea dronelor suspecte care survolează bazele militare din UK # Digi24.ro
Guvernul britanic va permite Forţelor Armate să dobore drone care survolează baze militare, a anunţat ministrul britanic al Apărării, John Healey, în contextul în care, în ultimele săptămâni, mai multe incidente similare au fost raportate în Europa.
18:00
Nicușor Dan participă, joi, la Consiliul European. Șeful statului are întâlniri cu Antonio Costa și președintele Egiptului # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan participă, joi la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, informează Administrația Prezidențială. Agenda reuniunii are ca principale teme de discuție: Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea UE și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova.
17:50
Vasile Dîncu, despre o posibilă candidatură PNL-USR în București: „Pare că au un plan ascuns” # Digi24.ro
Vasile Dîncu, europarlamentar și vicepreședinte PSD, a declarat că în Coaliție trebuie să existe „onestitate”, de aici și solicitarea social-democraților de a semna un protocol prin care să se asigure că PNL și USR nu vor candida împreună la alegerile din Capitală. „Pare că au un plan ascuns”, a subliniat Dîncu.
17:50
Raportul TikTok privind alegerile din Republica Moldova: sute de mii de conturi false și milioane de aprecieri artificiale # Digi24.ro
Platforma TikTok a prezentat marți, 21 octombrie, un raport despre acțiunile întreprinse pentru a proteja integritatea platformei în timpul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, organizate pe 28 septembrie.
17:50
Daniel Băluţă se gândește „cu foarte mare atenţie” la o candidatură la Primăria Capitalei. Când va face anunțul # Digi24.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat marţi că se gândeşte „cu foarte mare atenţie” la o candidatură la funcţia de primar general al Capitalei, menţionând că Bucureştiul are nevoie de un program coerent.
17:40
Oraşul Cernigov şi o parte din regiunea cu acelaşi nume din nordul Ucrainei au rămas marţi fără electricitate şi unele zone chiar fără apă la robinet, în urma atacurilor ruseşti, a anunţat administraţia regiunii.
17:40
Victimele violenței domestice nu vor mai plăti taxa de timbru pentru divorț și partaj. Proiectul a fost adoptat de Senat # Digi24.ro
Senatul a adoptat proiectul de lege inițiat de către deputata PNL Alina Gorghiu prin care victimele violenței domestice sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru pentru cererile de divorț și partaj. Propunerea legislativă înregistrată în procedură de urgență în Parlament urmează să primească votul Camerei Deputaților.
17:40
Emil Boc, primarul Clujului, a declarat marți la Digi24, întrebat despre varianta unui referendum pe pensiile speciale, după ce Curtea Constituțională a respins legea, că demersul este unul consultativ. „Tot CCR va avea ultimul cuvânt”, spune el.
Acum 8 ore
17:30
Ministerul Dezvoltării va sprijini financiar reconstrucția blocului din Rahova afectat de explozie # Digi24.ro
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti afectat de explozia produsă vinerea trecută, a anunţat, marţi, ministrul Cseke Attila. MDLPA a publicat, în transparenţă decizională, un proiect de ordonanţă de urgenţă care vizează programele de finanţare pentru consolidarea clădirilor.
17:30
Joe Biden a încheiat o „cură de radioterapie” pentru cancerul de prostată. Care este starea de sănătate a fostului președinte american # Digi24.ro
Fostul preşedinte american Joe Biden a încheiat, la începutul acestei săptămâni, o serie de şedinţe de radioterapie pe care a început-o în urmă cu mai multe săptămâni, un tratament al unei forme agresive de cancer la prostată, o boală pe care democratul, în vârstă de 82 de ani, a făcut-o publică în mai, relatează The Washington Post (WP).
17:30
CCR a respins reforma pensiilor magistraților pe motiv de procedură, nu pe fond. Asta nu închide subiectul, ci doar o etapă. Într-o democrație matură, astfel de verdicte nu îngroapă subiecte, ci le obligă să crească, pentru că România are nevoie de reguli egale și de o justiție puternică, nu de privilegii perpetue. Executivul și Parlamentul au acum datoria și libertatea să repare forma și să meargă mai departe cu fondul. Iar asta e, de fapt, vestea bună.
17:30
Europarlamentarul Vasile Dîncu, vicepreședinte PSD, a declarat că Ilie Bolojan este „un om destul de tranșant” și îi place să își asume lucruri chiar dacă au consecințe negative, întrebat despre o eventuală demisie a premierului.
17:30
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o subvenţie lunară de 2.250 lei/ ucenic # Digi24.ro
Angajatorii care încadrează persoane cu vârsta de peste 30 ani, înregistrate la Serviciul Public de Ocupare (SPO), pentru a le califica la locul de muncă, vor fi sprijiniţi printr-o subvenţie lunară de 2.250 lei/ucenic, pe toată perioada desfăşurării programului de ucenicie, prevede proiectul Formactiv - Formare şi muncă activă, informează Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AMOFM) Bucureşti.
17:20
UE analizează interzicerea unui compus din dezinfectanţii pentru mâini, din cauza temerilor legate de cancer # Digi24.ro
Uniunea Europeană ia în considerare clasificarea etanolului, un ingredient utilizat în compoziţia multor dezinfectanţi pentru mâini, ca o substanţă periculoasă care creşte riscul de cancer, a relatat marţi cotidianul Financial Times (FT).
17:10
Emil Boc critică decizia CCR pe legile pensiilor speciale: „E o găselniță. Nu avem voie să facem pași înapoi” # Digi24.ro
Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat marți, la Digi24, despre decizia CCR de a declara neconstituțională legea pensiilor magistraților, că este o găselniță, precizând că premierul Ilie Bolojan a pierdut o bătălie, nu războiul. „E important pentru toți românii să avem un sistem echitabil”, a mai spus Boc.
16:50
Circulaţia trenurilor CFR Călători a fost reluată, după ce s-a ajuns la un acord privind plata datoriilor # Digi24.ro
CFR Infrastructură şi CFR Călători au convenit asupra unui angajament comun pentru stingerea datoriilor restante, prin efectuarea plăţilor în conturile CFR SA, precum şi prin compensarea creanţelor reciproce, conform cadrului legal în vigoare. În aceste condiţii, circulaţia trenurilor este reluată după programul normal.
16:30
UE, ținta unor critici din cauza amânării demersului privind sancțiunile împotriva Israelului: „Vor reveni la tiparele vechi” # Digi24.ro
Uniunea Europeană a fost criticată pentru suspendarea aplicării unor sancțiuni împotriva guvernului israelian, ca răspuns la eforturile de pace ale lui Donald Trump în Orientul Mijlociu, în contextul în care fragilul armistițiu era în pericol, relatează The Guardian.
16:30
Nicușor Dan a trecut-o în rezervă pe șefa Spitalului Militar Central, general-maior Florentina Ioniță, acuzată de corupție # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul pentru trecerea în rezervă a generalului Florentina Ioniță pusă sub control judiciar de procurori, într-un dosar care vizează fapte de corupție la Spitalul Militar. „O armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integritate, de la primul grad până la cel mai înalt nivel de conducere”, a declarat șeful statului.
16:20
Vasile Bănescu: „Am văzut foarte multe incitări la ură, violență și crimă, care se încheie cu expresia «Doamne ajută»” # Digi24.ro
"Am văzut foarte multe incitări la ură, violență și crimă, care se încheie cu expresia "Doamne ajută", spune Vasile Bănescu în campania "Împreună, fără ură". Membru al CNA, Vasile Bănescu ne-a dezvăluit că numai anul acesta rețelele de socializare au primit peste 10.000 de sesizări pentru discursuri de incitare la ură.
16:10
Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Conf. dr. Anca Pantea, medic primar diabet și nutriție, explică modul în care se acordă primul ajutor în caz de hipoglicemie severă.
16:10
Magistrații suspendă protestul, după ce Curtea Constituțională a respins proiectul legat de pensiile speciale # Digi24.ro
Mai multe instanțe din țară au anunțat că își vor relua activitatea în următoarele zile, după ce Adunarea Generală a judecătorilor acestor instanțe au decis să suspende protestul generat de proiectul privind pensiile magistraților.
16:00
Mașina de spălat pentru oameni, noua invenție japoneză. Cum funcționează și unde le veți putea găsi # Digi24.ro
Hotelurile japoneze le vor oferi, în curând, oaspeților o noutate neobișnuită: mașini de spălat pentru oameni.
16:00
Vicepreședintele american JD Vance a ajuns în Israel. SUA fac eforturi pentru a întări acordul de încetare a focului în Gaza # Digi24.ro
Vicepreședintele SUA, JD Vance, a sosit în Israel în cadrul eforturilor administrației Trump de a consolida acordul de încetare a focului în Gaza. Se așteaptă ca oficialul de la Washington să îl preseze pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, să înceapă negocierile privind problemele pe termen lung, pentru a pune capăt definitiv războiului cu Hamas. Cei doi trimiși speciali ai SUA care au contribuit la negocierea acordului, Steve Witkoff și Jared Kushner, au purtat deja luni discuții cu Netanyahu. Vizitele lor au loc după o escaladare a violențelor duminică, care a amenințat să compromită armistițiul încheiat în urmă cu 12 zile, anunță BBC.
16:00
Criză fără precedent în sectorul feroviar. Sindicaliștii cer intervenția Guvernului: „Există riscul unei catastrofe” # Digi24.ro
Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) trage un semnal de alarmă privind situația critică din sectorul feroviar și îi cere premierului să intervină urgent pentru redresarea sistemului. Într-o scrisoare adresată lui Ilie Bolojan, sindicaliștii avertizează că lipsa finanțării pune în pericol siguranța transportului pe calea ferată și acuză întârzieri majore în plata salariilor angajaților.
15:50
Ce spune Rusia despre un summit Trump-Putin pe tema războiului din Ucraina, la Budapesta # Digi24.ro
Rusia a diminuat marţi şansele ca un summit între Vladimir Putin şi Donald Trump să aibă loc în curând, subliniind că „nu a fost stabilit niciun termen precis” pentru această întâlnire, care trebuie precedată de activităţi diplomatice pregătitoare între Moscova şi Washington.
15:40
Rusia îl sfidează pe Donald Trump și anunță că va continua bombardamentele în Ucraina înaintea summitului de la Budapesta # Digi24.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a respins marţi o posibilă încetare a luptelor în perspectiva summitului de la Budapesta între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi SUA, Donald Trump.
