Vlad Dragomir, românul din Champions League, recunoaște că a fost dorit de o forță din Superliga României: "Au fost discuții"

Sport.ro, 21 octombrie 2025 23:30

Pafos, cu Vlad Dragomir integralist, a remizat în deplasare cu Kairat Almaty, scor 0-0, în Liga Campionilor.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 15 minute
23:30
GOOOOL Dennis Man! Românul a înscris pentru PSV în Champions League, contra lui Napoli Sport.ro
Dennis Man continuă să impresioneze în Europa! 
23:30
Vlad Dragomir, românul din Champions League, recunoaște că a fost dorit de o forță din Superliga României: "Au fost discuții" Sport.ro
Pafos, cu Vlad Dragomir integralist, a remizat în deplasare cu Kairat Almaty, scor 0-0, în Liga Campionilor.
Acum 30 minute
23:20
Situație fără ieșire pentru CFR Cluj! Varga a refuzat oferta și ar putea urma un dezastru Sport.ro
Pe lângă problemele în ceea ce privește rezultatele echipei și situația din clasament, CFR Cluj se confruntă și cu cele financiare.
Acum o oră
22:50
Dumitru Dragomir, verdict pentru Varga, după demiterea lui Mandorlini: ”O idee măreață!” Sport.ro
Andrea Mandorlini a fost demis marți seară de la CFR Cluj.
Acum 2 ore
22:30
Surpriză la CFR Cluj! Mandorlini a fost dat afară, cine va conduce echipa în așteptarea lui Dan Petrescu Sport.ro
A început o nouă revoluție la CFR Cluj, clubul a transmis în mod oficial despărțirea de antrenorul Andrea Mandorlini.
22:30
Record nedorit doborât în meciul din Champions League în care Vlad Dragomir a avut un gol anulat Sport.ro
Pafos a ieșit în evidență în sens negativ marți seară, în Champions League, în meciul cu Kairat Almaty.
22:30
Inter îi face pe plac lui Cristi Chivu! Fostul elev al lui Edi Iordănescu, dorit de „nerazzurri” Sport.ro
Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, are pe listă un nume surprinzător din Serie A. 
22:00
Lamine Yamal scrie istorie! Ce s-a întâmplat la meciul cu Olympiacos Sport.ro
Barcelona s-a impus cu 6-1 în fața lui Olympiacos în faza principală Champions League.
22:00
Minaur Baia Mare și-a hipnotizat adversara! Rezultat excelent contra vicecampioanei Spaniei, în EHF European League Sport.ro
EHF European League.
21:50
The Show Must Go On! Sabrina Voinea și Denisa Golgotă, calificări în finale la Campionatul Mondial de gimnastică din Indonezia Sport.ro
Campionatul Mondial de gimnastică artistică are loc în aceste zile la Jakarta.
Acum 4 ore
21:30
EUROGOL reușit de Vlad Dragomir în Champions League! De ce nu s-a bucurat românul Sport.ro
Vlad Dragomir (26 de ani) a trăit emoții uriașe în meciul dintre Kairat Almaty și Pafos, din etapa a treia a grupelor UEFA Champions League. 
21:00
Eugen Neagoe reacționează după conflictul cu Mandorlini: ”Băi, tu cu mine vorbești?” Sport.ro
Petrolul s-a impus în fața lui CFR Cluj cu scorul de 1-0, după un gol al lui Denis Radu în minutul 77.
20:30
Drama partenerei de dublu a Gabrielei Ruse: ce o deranjează la Swiatek și Sabalenka Sport.ro
Partenera de dublu a Gabrielei Ruse a declarat cum percepe diferența dintre propriile sale forțe și puterile Arynei Sabalenka.
20:30
Gigi Becali pregătește „revoluția” de iarnă la FCSB! Cinci transferuri și trei plecări sigure Sport.ro
FCSB se pregătește pentru o iarnă agitată. 
20:10
A părăsit fotbalul european, dar recunoaște: ”Mi-ar fi plăcut proiectul de la Barcelona!” Sport.ro
După 25 de ani petrecuți la Bayern Munchen, Thomas Muller, ajuns la 36 de ani, i-a părăsit pe bavarezi în vară.
19:50
10.000.000€ pentru Louis Munteanu: „Ultima ofertă!” Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a fost protagonistul unei adevărate telenovele în perioada de mercato.
Acum 6 ore
19:40
Marius Șumudică, atac dur la adresa unui antrenor din Superliga: „Nu există așa ceva! E strigător la cer!” Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a reacționat dur după scandalul de la finalul meciului Petrolul – CFR Cluj, scor 1-0, când Andrea Mandorlini (65 de ani) a fost la un pas de bătaie cu Eugen Neagoe. 
19:30
Cristi Săpunaru nu a trecut peste dezamăgire: ”Dacă va rămâne în club, e o problemă!” Sport.ro
Cristi Săpunaru a vorbit despre plecarea de la Rapid, la cinci luni după ce s-a despărțit de formația din Giulești. 
19:00
Câte bilete s-au vândut până acum la FCSB - Bologna Sport.ro
Cele două echipe își dau întâlnire joi seară, de la ora 19:45.
19:00
Marian Iancu vede un final de sezon „de Oscar”: „Va fi un play-off incendiar!” Sport.ro
Superliga oferă un clasament total neașteptat după primele 13 etape, iar fostul patron al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, vede un final de sezon spectaculos.
18:40
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!” Sport.ro
Zilele trecute, Gigi Becali a anunțat că mai mulți jucători o vor părăsi pe FCSB în această iarnă, însă, totodată, a anunțat și întăriri la campioana României. 
18:30
Surpriză! Cu cine poate semna Patrick Petre după despărțirea de Ceahlăul Piatra Neamț Sport.ro
Patrick Petre (28 de ani) s-a despărțit oficial de CSM Ceahlăul Piatra Neamț. 
18:20
Real Madrid, lovită înainte de „El Clasico”! Un superstar, OUT Sport.ro
Real Madrid primește o veste dureroasă înainte de marele duel cu Barcelona.
18:10
Ioan Ovidiu Sabău, verdict pentru noul antrenor al lui U Cluj: ”E important pentru mine să reușească!” Sport.ro
Ioan Ovidiu Sabău a plecat de la U Cluj, după ce ”studenții” au pierdut în fața lui FC Botoșani, scor 0-2.
18:00
Etapa a 13-a din Superligă | Dinamo se sperie Rapid de podium, Sabău face pasul corect, iar Oțelul intră în istoria campionatului Sport.ro
 Să ne uităm la rezultatul dintre U Cluj și Botoșani și să fim surprinși denotă doar ignoranță.
17:50
Lovitură grea pentru Andrea Compagno, după ce i-a demonstrat lui Gigi Becali că a greșit Sport.ro
Andrea Compagno a plecat de la FCSB, după ce a ajuns pe lista neagră a lui Gigi Becali.
Acum 8 ore
17:40
Tony da Silva, OUT de la Poli Iași? Ce nume uriașe îi pot lua locul Sport.ro
Politehnica Iași traversează o perioadă tensionată în Liga 2, iar postul lui Tony da Silva este serios amenințat. 
17:20
România a venit cu argintul acasă! Reacția șefului Federației Române de Tenis de Masă Sport.ro
 “Tricolorii”, vicecampioni continentali și la fete, și, în premieră, și la băieți, au revenit în România spre dimineață.
17:10
Raul Rusescu vede o „revoluție” la FCSB: „Nu poți face asta! Te duci la alt club” Sport.ro
FCSB a fost învinsă surprinzător de Metaloglobus, scor 2-1, în etapa a 13-a a SuperLigii, într-un meci disputat la Clinceni. 
17:00
Bologna a făcut anunțul! Cine va conduce echipa în meciul cu FCSB, după ce Vincenzo Italiano a fost internat de urgență Sport.ro
Bologna o va înfrunta pe FCSB în faza principală Europa League. Meciul este programat joi, de la 19:45, pe Arena Națională.
16:50
Gigi Becali, anunț surprinzător după eșecul cu Metaloglobus: „La mine nu mai contează!” Sport.ro
FCSB a fost învinsă surprinzător de Metaloglobus, scor 2-1, în etapa a 13-a a SuperLigii, într-un meci disputat la Clinceni. 
16:30
Gestul făcut de Andreas Sfait după ce a lovit laptopul unui fotoreporter la Petrolul - CFR Sport.ro
În prima repriză a partidei Petrolul – CFR Cluj, scor 1-0, s-a petrecut un moment inedit. 
16:30
Patrick Petre, OUT: „Succes în carieră!” Sport.ro
Patrick Petre (28 de ani) nu mai este jucătorul celor de la CSM Ceahlăul Piatra Neamț. 
16:30
Dacă Barcelona nu-l mai vrea, ele îl vor! Echipele care îl transferă în secunda doi pe Lewandowski Sport.ro
Robert Lewandowski, la mare căutare.
16:10
Real Madrid a început negocierile pentru transferul atacantului! Suma mutării: 60 de milioane de euro sau împrumut Sport.ro
Real Madrid a început să facă strategia pentru perioada de transferuri din iarnă. 
15:50
Craiova „fierbe“: meciul cu Noah, de „risc maxim“! Decizia UEFA pune tot orașul în gardă Sport.ro
Într-un moment în care suporterii clubului Maccabi Tel Aviv au fost anunțați că nu vor fi primiți, la Birmingham, pentru confruntarea cu Aston Villa, forul european a luat o decizie riscantă legată de reprezentanta noastră în Conference League. 
15:50
S-a aflat de ce Jaqueline Cristian și Anca Todoni vor lipsi de la barajele din Cupa Billie Jean King Sport.ro
Două absențe importante în lotul României de Cupa Billie Jean King pentru barajele din noiembrie.
Acum 12 ore
15:30
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România! Sport.ro
Andrei Dumitru a fost prezentat în exclusivitate de Sport.ro.
15:20
Sabău, uluit după ce a aflat cine i-ar putea lua locul la ”U” Cluj: ”Nu era sub contract?” Sport.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) nu a mai rezistat la ”U” Cluj și a făcut un pas în spate.
15:10
Reacția Biancăi Andreescu după ce a văzut înfrângerile suferite de Cîrstea și Cristian, la Osaka Sport.ro
Bianca Andreescu, reacție după finalul dramatic al turneului WTA 250 de la Osaka.
15:00
Eliza Samara face istorie în tenisul de masă! Recordul pe care îl atacă românca după Europenele din Zadar Sport.ro
14:50
A debutat Marco Dulca! În Liga 3 Sport.ro
Fostul internațional de tineret a semnat recent cu Petrolul Ploiești.
14:40
Bologna, zguduită: antrenorul Vincenzo Italiano a ajuns la spital și ratează meciul cu FCSB! Sport.ro
Formația din Serie A va juca pe Arena Națională (joi, ora 19.45) fără să aibă antrenorul principal pe bancă.
14:30
Se bucură de necazul FCSB-ului: „Domnul cipriot se face de râs“ Sport.ro
Prăbușirea campioanei e rezultatul sistemului grav bolnav creat de Gigi Becali, cel care l-a transformat pe antrenorul Elias Charalambous într-o „marionetă“. Verdictul e dat de un alt conducător din Superliga noastră.
14:00
Show pe Basarabiei: derby studențesc! Meci dramatic între ASE și Politehnica în Liga 1 de baschet Sport.ro
Baschetul e unul dintre cele mai populare sporturi în România.
14:00
Pantilimon a propus un antrenor pentru FCSB: ”Wow, ce variantă interesantă!” Fața la Joc a fost în direct la Pro TV și pe VOYO Sport.ro
Emisiunea ”Fața la Joc!” a fost difuzată luni seară, de la ora 23:30, în direct la Pro TV și pe VOYO!
13:50
Moroșanu, Bonjasky și toți luptătorii din gala DFS vin joi la Argeș Mall Sport.ro
DFS, un circuit extrem de spectaculos!
13:40
”Frăția fotbalului”! Cât costă biletele la Dinamo - CS Dinamo, ”duelul istoric dintre cei doi frați” din Cupa României Sport.ro
Cele două echipe cu același nume se întâlnesc în prima etapă din faza grupelor Cupei.
13:20
Iftime vede Botoșaniul pe primul loc, dar simte că o altă echipă va fi campioană: „E anul lor!“ Sport.ro
Finanțatorul formației moldave trăiește un sezon atipic. Pentru că, după ce a tot fost angrenată în lupta pentru evitarea retrogradării, acum FC Botoșani e lider în Superliga noastră.
13:20
Fostul antrenor de la FCSB și Dinamo, victorie la debutul ca selecționer! Sport.ro
Naționala Under 15 a jucat primul meci internațional.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.