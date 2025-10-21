Conducerea Salrom a fost demisă, anunță Ministrul Economiei: „Bătaia de joc s-a încheiat”
HotNews.ro, 21 octombrie 2025 23:30
Conducerea companiei Salrom a fost demisă, a anunțat marți seară ministrul Economiei, care a precizat că „în locul pilelor și combinațiilor, vin profesioniști pe care i-am selectat pentru mandate temporare”. Oficialul guvernamental a acuzat fosta…
Antrenorul Andrea Mandorlini (65 de ani) a semnat rezilierea contractului cu CFR Cluj, a doua zi după 0-1 cu Petrolul Ploieşti, în etapa a 13-a a SuperLigii. Astfel, după venirea lui Iuliu Mureșan ca președinte…
Conducerea companiei Salrom a fost demisă, a anunțat marți seară ministrul Economiei, care a precizat că „în locul pilelor și combinațiilor, vin profesioniști pe care i-am selectat pentru mandate temporare". Oficialul guvernamental a acuzat fosta…
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a criticat poziția PSD în legătură cu reforma pensiilor magistraților, afirmând că propunerea de constituire a unui grup de lucru pentru un nou proiect de lege, susținută de Sorin Grindeanu, nu…
Nicușor Dan despre PSD: „Nu poate să fie mare iubire cu partidul ăsta”. Lucrurile pe care le apreciază la social-democrați # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a răspuns, într-un interviu pentru Antena 1, întrebărilor puse de cititorii observatornews.ro, inclusiv unei legate de relația pe care o are cu PSD. Șeful statului a admis că „nu poate să fie…
Noi detalii din ancheta jafului spectaculos de la Luvru: Cât costă bijuteriile furate. Întrebarea la care procuroarea nu poate să răspundă „prin da sau nu” # HotNews.ro
Prejudiciul cauzat în urma spectaculosului furt de bijuterii de la Luvru, comis duminică, a fost evaluat de curatoarea muzeului la 88 de milioane de euro, o sumă care se referă însă doar la valoarea economică…
Un înalt oficial ucrainean confirmă: Trump a făcut presiuni asupra lui Zelenski să renunţe la Donbas # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a făcut presiuni asupra omologului său ucrainean Volodimir Zelenski pentru ca Ucraina să cedeze Rusiei întreaga regiune Donbas astfel încât să pună capăt războiului lansat de Rusia, în timpul întâlnirii lor…
Europa și Ucraina pregătesc un plan de pace cu 12 puncte, care să pună capăt războiului. Ce a cerut Putin și ce urmează să primească Zelenski # HotNews.ro
Țările europene colaborează cu Kievul la o propunere în 12 puncte care să pună capăt războiului declanșat de Rusia de-a lungul liniilor actuale de luptă, plan prin care sunt respinse cererile reînnoite ale președintelui rus…
Țânțarii, descoperiți pentru prima dată într-o țară nordică. Experții vor să afle dacă „s-au stabilit cu adevărat” # HotNews.ro
Trei ţânţari au fost descoperiţi pentru prima dată în Islanda, unul dintre puţinele locuri din lume unde aceste insecte nu erau încă prezente, a declarat luni un cercetător local pentru AFP, preluată de Agerpres. Cei…
VIDEO Lavinia Vlad va fi externată după 90 de zile din spitalul de arși din Belgia: „Mulțumesc tuturor care ați crezut că voi lupta/ Să aveți parte de lucrurile minunate pe care le oferiți” # HotNews.ro
Lavinia Vlad, fosta pacientă din Centrul de Arși de la Floreasca ce apoi a fost transferată în Belgia ca urmare a neregulilor constatate la spitalul din București, va fi externată în cursul zilei de miercuri,…
VIDEO Cel mai mare producător de cipuri din lume pentru companii din Silicon Valley a publicat imagini rare din interiorul uneia din fabricile sale de ultimă generație # HotNews.ro
TSMC, cel mai mare producător de semiconductori din lume, a publicat o înregistrare video spectaculoasă care arată cum funcționează fabrica sa „Fab 21” de lângă Phoenix (SUA). Imaginile arată sute de echipamente de înaltă tehnologie…
Descoperire importantă făcută de specialiştii INSEMEX în cazul exploziei din Rahova. Cum arată conducta ce alimenta blocul / Prima ipoteză privind cauza deflagrației # HotNews.ro
Experții conturează o primă ipoteză legată de cauza exploziei din Rahova, anunță Observator News. Se crede că scăpările de gaze au apărut după ce conducta care alimentează blocul de pe strada Vicina, la care s-a…
În ce alte localități mai au loc alegeri pe 7 decembrie / Ce spune Marcel Ciolacu despre o candidatură la Buzău # HotNews.ro
Nu doar în București vor fi organizate alegeri locale parțiale pe 7 decembrie, ci și în alte 11 localități din țară, acolo unde postul de primar sau cel de președinte al Consiliului Județean (CJ) au…
Alegeri în Olanda. Partidul de extremă-dreapta al lui Wilders este mare favorit în sondaje, dar are șanse mici să revină la putere # HotNews.ro
Formaţiunea de extrema dreaptă a lui Geert Wilders este de departe marea favorită la viitorul scrutin, potrivit unui nou sondaj de opinie, dat publicităţii cu o săptămână înaintea alegerilor parlamentare din Olanda, relatează marţi DPA,…
Scandal în coaliție pe tema pensiilor magistraților. Ciucu: „Sunt momente de blocaj”/ Avertismentul lui Grindeanu pentru premierul Bolojan # HotNews.ro
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a afirmat, la finele ședinței coaliției de marți, că reprezentanții PSD au părăsit ședința înainte de a primi un răspuns de la Ilie Bolojan privind propunerile social-democraților pe tema reformei pensiilor…
Ciprian Ciucu, despre alegerile din București: Fiecare partid va avea candidat propriu / „Sondajul meu mă arată detaşat ca opţiune pentru Primăria Capitalei” # HotNews.ro
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, care este și edilul Sectorului 6, a anunțat marți seară că data alegerilor parţiale pentru Primăria Capitalei a fost stabilită pe 7 decembrie, iar coaliţia de guvernare a decis ca fiecare…
Președintele american Donald Trump nu intenționează să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin în viitorul apropiat, a declarat marți un oficial american, la doar câteva zile după ce Trump a anunțat că el…
Cum s-au îmbogățit Alex Bodi și un om de afaceri croat din scheme derulate cu criptomonede în lumea virtuală. Achizițiile din România # HotNews.ro
Josip Heit, un om de afaceri croat cu legături în România, și Alex Bodi, un cunoscut personaj din lumea mondenă, s-au îmbogățit în urma unor scheme desfășurate în lumea virtuală, scriu marți jurnaliștii de la…
Franța și Spania susțin în continuare o interdicție privind comercializarea de mașini cu motoare pe combustie din 2035 # HotNews.ro
Franța și Spania și-au reafirmat, marți, sprijinul pentru interdicția, începând din 2035, a comercializării de noi automobile echipate cu motoare cu ardere internă în Uniunea Europeană, o măsură care a fost decisă în urmă cu…
VIDEO Autostrada de lângă Capitală care are șanse să fie gata parțial cu mult înainte de termen / Decalaj între constructorii români și italieni care își împart lotul # HotNews.ro
Ultimul tronson din Autostrada de Centură a Capitalei A0 la care lucrul a fost început în 2025 are totuși șanse mari să fie deschis, parțial, cu aproape șase luni înainte de termen. Lotul 1 din…
„Vreau să confirm oficial: Rusia nu și-a schimbat poziția”. Mesaj fără echivoc transmis de la Moscova înaintea summitului de la Budapesta # HotNews.ro
Moscova a transmis marți că termenii săi pentru pacea în Ucraina rămân neschimbați de la summitul din august dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, și că nu este clar când…
Vasile Dîncu: „Judecătorii CCR au acționat politic, au vrut să nu creeze o criză”. Ce spune despre rolul PSD în decizia privind pensiile magistraților # HotNews.ro
Vasile Dîncu a respins, într-o intervenție la Digi24, speculațiile legate de o posibilă implicare a PSD în decizia Curții Constituționale privind pensiile magistraților, în condițiile în care patru dintre cei cinci judecători care au declarat…
Firmă-samsar de mașini second-hand, „pusă pe rampă” de ANAF și DNA. Prejudiciu de 5,7 milioane EUR # HotNews.ro
O firmă din domeniul comerțului cu mașini second-hand a fost verificată de inspectorii antifraudă în colaborare cu procurorii DNA, în urma controalelor fiind stabilit un prejudiciu de peste 29 de milioane de lei (aproape 5,7…
Coaliția a decis să nu fie referendum pe pensiile magistraților, așa cum cer mai mulți lideri politici. Explicația unui lider PNL # HotNews.ro
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu anunță că partidele de la guvernare au agreat marți, în ședința Coaliției, să nu mai propună organizarea unui referendum legat de pensiile magistraților, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR,…
Ucraina suplimentează bugetul Apărării. Cheltuielile militare au ajuns la o pondere de peste 60% din banii de care dispune Kievul # HotNews.ro
Parlamentul ucrainean a aprobat marţi o rectificare bugetară care creşte bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum şi prelungirea până în februarie 2026 a legii marţiale şi a mobilizării generale, relatează agenţiile Reuters şi…
INTERVIU Kelemen Hunor izbucnește și îi numește „o castă” pe o parte dintre judecători . „Am făcut din CCR a treia cameră legislativă. Dar oamenii ne spun nouă: voi aţi fost votaţi, de aceea v-am trimis acolo, să îndreptaţi ceea ce nu e corect” # HotNews.ro
Președintele UDMR Kelemen Hunor explică, într-un dialog pentru cititorii HotNews, de ce crede într-un referendum pe tema vârstei de pensionare: acesta ar arăta judecătorilor CCR că românii nu vor să existe „oameni care sunt mai…
Patronii insistă pentru înghețarea salariului minim pe țară în 2026. Un fost vicepreședinte PSD evocă „o criză economică în acest moment” # HotNews.ro
Florin Jianu, președintele IMM România, o confederație patronală reprezentativă la nivel național, a anunțat marți că poziția organizației pentru anul 2026 este de a îngheța salariul minim brut pe țară la nivelul actual (de 4.050…
O companie minieră chineză își acuză angajații din Congo că au ajutat rebelii să fure sute de kilograme de aur: „Le-au transportat în secret prin canale subterane” # HotNews.ro
Rebelii care ocupă concesiunea auriferă a companiei Twangiza Mining din estul Republicii Democrate Congo (RDC) au jefuit cel puțin 500 de kilograme de lingouri de aur din luna mai, a declarat compania pentru agen’ia Reuters,…
Condamnați la căsătorie. Decizie luată de un tribunal din Nigeria împotriva a două celebrități de pe TikTok # HotNews.ro
Un tribunal din Nigeria, cel mai mare oraş din nordul Nigeriei, i-a ordonat Poliţiei islamice locale să oficieze căsătoria între două celebrităţi de pe TikTok care au publicat un videoclip considerat indecent, au declarat marţi…
Deficitul României a scăzut la 8,7% din PIB în trimestrul doi, dar rămâne cel mai ridicat din UE # HotNews.ro
Deficitul guvernamental ajustat sezonier a crescut în Uniunea Europeană de la 2,8% din PIB în primul trimestru din acest an la 2,9% din PIB în perioada aprilie-iunie 2025, în timp ce în zona euro s-a…
Noi reguli pentru șoferi. Care sunt normele tocmai adoptate de Parlamentul European. Termenul pentru implementarea în România # HotNews.ro
Parlamentul European (PE) a aprobat marți o actualizare a normelor privind permisele de conducere. Eurodeputații au votat introducerea unor dispoziții referitoare la șoferii începători, permisul digital și suspendarea permisului de conducere, potrivit unui comunicat al…
Numărul celor declară româna ca limbă maternă în Republica Moldova crește semnificativ. Procentul variază în funcție de regiune # HotNews.ro
Numărul locuitorilor din Republica Moldova care declară „româna” drept limbă maternă a crescut semnificativ faţă de acum zece ani, în timp ce şi proporţia celor care se declară „moldoveni” şi respectiv „români” din punct de…
Românii și-au mutat în alte rețele peste un milion de numere de telefon în acest an. Ce operator a atras cele mai multe numere de la rivali # HotNews.ro
Românii și-au portat în alte rețele peste 1,01 milioane de numere de telefon, de la începutul acestui an până la 30 septembrie, cele mai multe fiind de telefonie mobilă, arată datele publicate marți de Arbitrul…
Ce își propune conducerea instalată de Moscova să reaușească până sâmbătă la cea mai mare centrală nucleară din Europa # HotNews.ro
Alimentarea externă cu energie electrică a centralei nucleare inactive de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, va fi restabilită până sâmbătă, a declarat pentru Reuters conducerea instalată de Moscova. Centrala de la Zaporojie, cea mai mare…
Premieră: Primarul unei localități de langă București a dat peste 1.700 de amenzi pentru lipsa asigurării locuințelor / Ce probleme reclamă oamenii și cum se acuză reciproc două autorități # HotNews.ro
Mai mulți proprietari de locuințe din Corbeanca, județul Ilfov, au fost amendați în această lună pentru lipsa asigurării obligatorii a locuințelor, o premieră la nivel național, în condițiile în care niciun primar nu a dat…
SuperLiga: Sabău a rămas surprins când a aflat cine îl poate înlocui la Universitatea Cluj # HotNews.ro
Ioan Ovidiu Sabău s-a despărțit de Universitatea Cluj. Acum, oficialii clubului sunt în căutarea unui nou antrenor. Printre variantele vehiculate în ultimele două zile sunt Cristiano Bergodi, Adrian Mutu sau Andrei Prepeliță, scrie DigiSport.ro. În…
Licitații trucate la CNAIR. Patru companii au fost amendate de Consiliului Concurenței după o investigație de doi ani și jumătate # HotNews.ro
Consiliul Concurenţei a sancţionat patru companii, cu amenzi în valoare totală de 2,318 milioane lei, pentru trucarea unor licitaţii organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), informează Agerpres. „Consiliul Concurenţei a sancţionat…
Trenurile suspendate vor reveni în circulație, după ce companiile feroviare au ajuns la un acord pentru „stingerea” datoriilor restante # HotNews.ro
CFR Infrastructură a anunțat că trenurile CFR Călători care au fost anulate vor reveni în circulație conform programului obișnuit. Cele două companii feroviare au ajuns la un acord privind sumele restante, în cuantum de aproape…
După o investigație jurnalistică a Snoop, MAE a publicat pe site exporturile militare ale României. În ce țară dăm cel mai mult armament # HotNews.ro
Reporterii Snoop au intrat în posesia unui document care arăta că, în august 2025, un container de două tone, încărcat cu mortiere tractate de calibru greu, a plecat de la o subsidiară din Bacău a…
Macron susține public pentru prima dată suspendarea reformei pensiilor, un important pas înapoi pentru președinte. Dar folosește termenul „amânare” # HotNews.ro
Noul guvern al lui Macron a supraviețuit pentru moment în parlament, mulțumită compromisului cu socialiștii pe tema reformei pensiilor. Președintele este de acord cu asta, pentru moment, scriu AFP și Reuters. Președintele francez Emmanuel Macron…
Criză la vârful gigantului farmaceutic care produce cel mai folosit medicament pentru slăbit, în urma unui conflict strategic: „Nu a fost posibilă o înțelegere comună” # HotNews.ro
Președintele gigantului farmaceutic care produce medicamentul Wegovy, Novo Nordisk, și alți șase membri independenți ai consiliului de administrație vor demisiona luna viitoare, în urma unui conflict privind strategia cu acționarul majoritar al companiei farmaceutice, Fundația…
Nicușor Dan a trecut-o în rezervă pe șefa Spitalului Militar, acuzată de corupție. „Avem nevoie de o cultură a integrității” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de trecere în rezervă a generalului-maior Florentina Ioniță, comandant al Spitalului Militar, acuzată de către DNA de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități…
Cine răspunde de montarea senzorilor de gaze în apartamente, obligatorii prin lege, și ce amenzi sunt prevăzute / Ofertele firmelor de gaze # HotNews.ro
Montarea senzorilor de gaze este obligatorie prin lege în încăperile unde există aparate consumatoare de gaz, precum centrala sau aragazul. Aceștia se instalează doar de către firme autorizate de ANRE, iar prețul lor variază între…
Avocat trimis în judecată, după ce a lovit un jandarm în gât, în timpul protestului pro-Georgescu din iulie # HotNews.ro
Un avocat din Bucureşti a fost trimis în judecată pentru ultraj, fiind acuzat că a lovit în luna iulie un jandarm, în timpul unui protest al susţinătorilor lui Călin Georgescu în Piaţa Victoriei. „În fapt,…
Ungaria prelungește starea de urgență cu încă șase luni. Drepturi extinse pentru guvernul Orban # HotNews.ro
Parlamentul ungar a aprobat marţi prelungirea cu încă şase luni a stării de urgenţă ca urmare războiului din Ucraina, până pe 13 mai 2026, adică până după alegerile legislative programate pentru luna aprilie, relatează agenţia…
Fost judecător CCR: „Cu 41 de ani de cotizație, pensia mea este puțin spre 10.000 de euro. Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam” # HotNews.ro
Fostul judecător al Curții Constituționale Petre Lăzăroiu a declarat că pensiile actuale ale magistraților stârnesc polemici publice prea mari în condițiile în care ele sunt apropiate de nivelul salariilor din magistratură și a amintit de…
Rusia exclude încetarea luptelor înaintea întâlnirii Putin-Trump. Lavrov: Ar însemna să uităm de cauzele primare ale conflictului # HotNews.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a respins marţi o posibilă încetare a luptelor în perspectiva summitului de la Budapesta între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi SUA, Donald Trump, relatează EFE, preluată de Agerpres. „Dacă…
„Câteodată am impulsul cretin de a vrea un război pentru ca toți zevzecii care se cred mari luptători să afle cu adevărat ce înseamnă asta”. Nu spun cine a rostit aceste cuvinte. Ele îngheață prin…
Tarifele la apă și canalizare în România, în luna octombrie 2025: Bucureștiul rămâne printre orașele cu cele mai mici prețuri # HotNews.ro
Tarifele la apă și canalizare din România continuă să înregistreze diferențe semnificative de la un județ la altul, arată datele recente, publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). Citește…
Transelectrica începe două proiecte strategice: Închide „Inelul” de electricitate al României și creează o punte de legătură cu Republica Moldova # HotNews.ro
Compania Transelectrica a anunțat, marți, construcția a două linii electrice aeriene (LEA) de 400 kV de importanță strategică pentru sistemul energetic al României. Aceste investiții, numite de Transelectrica „fanion” și de „impact istoric”, vizează închiderea…
