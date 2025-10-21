Imagini rare - Cel mai mare producător de cipuri din lume prezintă interiorul fabricii VIDEO

21:20

Firma de credite de consum Provident a făcut o campanie de refinanțare după intrarea în vigoare a legii de plafonare a dobânzilor. Sub 25% din contracte aveau un cost al creditului dublu față de suma împrumutată, ceea ce se situa peste plafon. Piața de credite de consum scade ca volume noi și firma se așteaptă că în iarnă să se vadă mai bine și impactul creșterii inflației, mai ales asupra familiilor cu venituri mai mic.