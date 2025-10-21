Imagini rare - Cel mai mare producător de cipuri din lume prezintă interiorul fabricii VIDEO
Profit.ro, 21 octombrie 2025 23:30
Cel mai mare producător de semiconductori din lume, TSMC, prezintă imagini rare.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
23:40
OpenAI și-a lansat propriul browser web, intrând în competiție directă cu Google Chrome FOTO # Profit.ro
OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, și-a lansat propriul browser web, denumit Atlas.
Acum 15 minute
23:30
Imagini rare - Cel mai mare producător de cipuri din lume prezintă interiorul fabricii VIDEO # Profit.ro
Cel mai mare producător de semiconductori din lume, TSMC, prezintă imagini rare.
Acum 2 ore
22:20
Conducerea SALROM fost demisă.
22:10
Coca Cola schimbă strategia - Urmează o versiune îndulcită cu zahăr de trestie. Va investi în ambalaje mai mici # Profit.ro
Coca-Cola a investit 1 milion euro la Timișoara pentru primul parc fotovoltaic din rețea.
22:10
Jaful de la Luvru - Prejudiciu imens. Complici în interior? Jaful - filmat, cum a fost surprins un hoț VIDEO # Profit.ro
Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Luvru a fost evaluat la 88 de milioane de euro din punct de vedere economic, anunță procuroarea Parisului Laure Beccuau.
22:10
A treia licitație a României de atribuire de subvenții CfD pentru regenerabile. Țintă: proiecte eoliene onshore de 290 MW. Surpriză: O nouă sursă de finanțare a sprijinului # Profit.ro
Ministerul Energiei a anunțat inițierea celei de-a treia licitații organizate de România pentru selectarea de investitori-dezvoltatori în proiecte de construire de unități de producție de energie regenerabilă, ce vor primi subvenții prin intermediul așa-numitelor contracte pentru diferență (CfD) timp de 15 ani, după finalizarea și punerea în funcțiune centralelor.
22:10
Conducerea SALROM fost demisă.
Acum 4 ore
21:40
Alfa Romeo va prelungi producția actualelor generații ale modelelor Giulia și Stelvio cu încă doi ani.
21:30
ULTIMA ORĂ Explozie puternică în București - Experții au descoperit ce a produs explozia. Ce spun locatarii # Profit.ro
Experții au prima ipoteză legată de cauza exploziei la blocul din Rahova.
21:20
Provident a refinanțat aproape un sfert din contracte după plafonarea dobânzilor la creditele de consum. Firma așteaptă și impactul inflației asupra situației financiare a românilor # Profit.ro
Firma de credite de consum Provident a făcut o campanie de refinanțare după intrarea în vigoare a legii de plafonare a dobânzilor. Sub 25% din contracte aveau un cost al creditului dublu față de suma împrumutată, ceea ce se situa peste plafon. Piața de credite de consum scade ca volume noi și firma se așteaptă că în iarnă să se vadă mai bine și impactul creșterii inflației, mai ales asupra familiilor cu venituri mai mic.
20:50
Revolut este pe punctul de a finaliza o rundă de finanțare de 3 miliarde dolari.
20:40
DOCUMENT Sindicat din armament se revoltă: conducerea nu mai are ce căuta în societate. Să ne dea banii. Nu ne asumăm evenimentele nedorite! # Profit.ro
Membrii Sindicatului Dreptatea din cadrul Uzinei Automecanica Moreni au decis, în urma adunării generale, ca membrii Consiliului de Conducere să nu mai aibă acces în societate începând cu 22 octombrie, până la soluționarea restanțelor la salarii și tichete de masă pentru lunile august și septembrie 2025.
20:30
GRAFIC Efervescență la BVB. Indicele BET doboară un nou record și se apropie de nivelul de 22.000 de puncte, în timp ce oferta publică de listare derulată de Cris-Tim are o suprasubscriere de 5 ori pe tranșa de retail # Profit.ro
Bursa românească a atins noi maxime, pe fondul unui sentiment bun și pe piețele externe.
20:20
ULTIMA ORĂ Planul europenilor pentru oprirea războiului: Ucraina intră în UE, negocieri pentru guvernarea teritoriilor ocupate, sancțiunile împotriva Rusiei - ridicate treptat # Profit.ro
Țările europene lucrează cu Ucraina la o propunere, cu 12 puncte, de oprire a războiului declanșat de Rusia.
20:20
DECIZIE Schimbări majore pentru șoferi - Valabilitatea permisului extinsă, 2 ani păsurire pentru începători la amenzi, șoferul sancționat în țara de origine # Profit.ro
Parlamentul European a aprobat o actualizare a normelor privind permisele de conducere.
20:10
Suedezii de la Repono intră în România cu un proiect BESS de 202 MW, printre cele mai mari din Europa de Sud-Est # Profit.ro
Operatorul suedez de sisteme de stocare a energiei Repono intră în România cu achiziția unui proiect BESS de 202 MW situat în județul Argeș, care, odată operațional, va fi printre cele mai mari active de stocare a energiei la scară de rețea din Europa de Sud-Est.
20:00
OFICIAL Trump a făcut presiuni asupra lui Zelenski să renunțe la Donbas. ”Dacă vrea, Putin te va distruge!” # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump ,a făcut presiuni asupra omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru ca Ucraina să cedeze Rusiei întreaga regiune Donbas, confirmă un înalt oficial ucrainean.
20:00
Comenzile vocale reduc atingerile și păstrează ochii pe drum.
19:50
La acest moment nu există un plan al unei întâlniri între președintele american, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, pentru ”viitorul apropiat”, anunță un oficial de la Casa Albă.
Acum 6 ore
19:30
PREMIERĂ în România - REACȚIA PAID după primele amenzi pentru lipsa asigurării obligatorii de locuință # Profit.ro
PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) salută inițiativa autorităților locale care fac pași concreți pentru aplicarea legii și pentru informarea populației cu privire la obligația de asigurare a locuințelor
19:00
Scumpiri puternice la apartamente. În ultimii 6 ani, prețurile s-au dublat în unele orașe GRAFIC # Profit.ro
Prețurile medii ale apartamentelor din Brașov și Sibiu s-au dublat în perioada septembrie 2019 - septembrie 2025, în timp ce apartamentele din București s-au scumpit cu 70%.
18:30
WhatsApp va lua noi măsuri împotriva spam-ului.
18:00
Coca-Cola HBC a ajuns la un acord pentru achiziția Coca-Cola Beverages Africa, într-o tranzacție de 2,6 miliarde de dolari, care creează al doilea cel mai mare îmbuteliator Coca-Cola la nivel global după volume.
Acum 8 ore
17:40
Au fost aplicate primele amenzi pentru lipsa asigurării obligatorii de locuință.
17:30
Un nou mare oraș al Europei interzice trotinetele electrice. "Provoacă haos în zonele pietonale!” # Profit.ro
Consiliul local al orașului a aprobat eliminarea efectivă a sistemelor de închiriat trotinete electrice în capitala Cehiei.
17:10
Din total, 59.159 de persoane au peste 45 de ani, iar 17.859 sunt tineri sub 25 de ani.
17:00
Curtea de Apel Ploiești și alte opt curți de apel din țară au anunțat că reiau activitatea de judecare a cauzelor aflate pe rol.
17:00
Sindicaliștii din penitenciare anunță protest față de ”reforma haotică” din sistem, până la finalul lunii octombrie, dar și pichetarea Ministerului Justiției în cursul zilei de miercuri.
17:00
Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM) București informează că angajatorii care încadrează persoane cu vârsta de peste 30 ani, înregistrate la Serviciul Public de Ocupare (SPO), pentru a le califica la locul de muncă, vor fi sprijiniți printr-o subvenție lunară de 2.250 lei/ucenic, pe toată perioada desfășurării programului de ucenicie, prevede proiectul „Formactiv – Formare și muncă activă”.
17:00
Interzicerea vânzării de mașini cu motoare pe combustie, din 2035. Două mari țări vin să sprijine interdicția # Profit.ro
Franța și Spania și-au reafirmat sprijinul pentru interdicția, începând din 2035, a comercializării de noi automobile echipate cu motoare cu ardere internă în Uniunea Europeană.
16:50
Florin Jianu, președintele IMM România, a declarat că majorarea TVA la 21% în sectorul HoReCa ar putea genera o pierdere de aproximativ 10 miliarde lei a cifrei de afaceri din domeniu, dar și o diminuare în final a încasărilor la bugetul de stat și a competitivității.
16:50
Polonia a înregistrat în mod constant cifre pozitive, chiar dacă traversăm o perioadă de recesiune economică existențială în întreaga Uniune Europeană.
16:50
Nicușor Dan a trecut-o în rezervă pe fosta șefă a Spitalului Militar Central, cercetată de DNA # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de trecere în rezervă a fostei șefe a Spitalului Militar Central, generalul Florentina Ioniță, cercetată de DNA într-un dosar de suspiciuni de abuz, complicitate la abuz și uzurpare de calități oficiale.
16:40
Circulația trenurilor va fi reluată, după ce CFR Infrastructură și CFR Călători au convenit asupra unui angajament comun pentru stingerea datoriilor restante, prin efectuarea plăților în conturile CFR SA, precum și prin compensarea creanțelor reciproce
16:40
Florin Jianu, președintele IMM România, a declarat că majorarea TVA la 21% în sectorul HoReCa ar putea genera o pierdere de aproximativ 10 miliarde lei a cifrei de afaceri din domeniu, dar și o diminuare în final a încasărilor la bugetul de stat și a competitivității.
16:30
Impozite majorate cu până la 500% pentru mai mulți proprietari de clădiri aflate în paragină, în Sectorul 1 # Profit.ro
Consilierii locali ai Sectorului 1 au decis majorarea impozitelor pentru mai mulți proprietari de clădiri aflate într-o stare avansată de degradare și care pot pune viața oamenilor în pericol.
16:20
Sute de fermieri din multe țări ale Uniunii Europene, între care și câteva zeci din România, au protestat timp de câteva ore în fața sediului Parlamentului European din Strasbourg.
16:00
Cerere de înghețare a salariului minim, altfel vin concedieri. Mulți antreprenori au stopat investițiile, nu mai au încredere - IMM România # Profit.ro
Șapte din zece antreprenori nu au posibilitatea de a crește salariul minim, a afirmat Florin Jianu, președintele organizației IMM România.
16:00
INTERVIU Expert: Combaterea corupției și reforma în justiție ar trebui să fie o prioritate pentru Moldova, întrucât au un impact major asupra industriei de apărare # Profit.ro
Bogdan Cozma este coordonator de programe în cadrul biroului din București al German Marshall Fund of the United States, unde se specializează în probleme de apărare și securitate în Europa Centrală și de Est.
15:50
Registrul Public al Mijloacelor de Joc, o platformă digitală modernă care aduce, pentru prima dată, transparență totală în ceea ce privește mijloacele de joc de pe teritoriul României, a fost lansată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).
15:50
Semnătura electronică în România – tipuri, clasificare, efecte juridice și aplicare conform Legii nr. 214/2024 # Profit.ro
Regimul semnăturilor electronice este reglementat în România prin Legea nr. 214/2024 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice, care transpune și completează Regulamentul (UE) nr. 910/2014 (Regulamentul eIDAS).Cele două acte normative trebuie citite împreună, Legea 214 adaptând și extinzând aplicarea eIDAS la contextul juridic național.
Acum 12 ore
15:40
Consiliul Concurenței a sancționat patru companii, cu amenzi în valoare totală de 2.317.896,04 lei.
15:40
Întârzierile la autostrăzile A3 și A7 determină Guvernul să modifice termenii unor împrumuturi de 1,4 miliarde de euro de la BEI - proiect # Profit.ro
Termenii a trei acorduri de împrumut cu Banca Europeană de Invrestiții (BEI), două de câte 600 de milioane de euro și unul de 200 de milioane de euro, vor fi modificați prin hotărâre de Guvern, ca urmare a ântârzierilor preconizate la proiectele pentru construcția autostrăzilor A3 și A7, pe care cele trei împrumuturi le finanțează. BEI a fost de acord, astfel că termenul de finalizare, decembrie 2025, pentru secțiunile din A3 și A7 finanțate din liniile de împrumut, va fi extins la trimestrul III 2026 în cazul proiectului autostrada A7, respectiv la trimestrul IV 2026 în cazul proiectului autostrada A3.
15:30
Coaliția de guvernare a decis, în ședința de marți, organizarea alegerilor locale parțiale pe 7 decembrie, au precizat surse politice pentru News.ro.
15:30
Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, lansează două investiții majore pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei electrice.
15:30
Holdingul belgian de investiții Quva, proprietarul mateco România, achiziționează PSM Rent în baza unei tranzacții de preluare a activelor, consolidându-și poziția de lider pe piața locală de închiriere echipamente.
15:30
ULTIMA ORĂ Autostrada Sibiu - Pitești va fi declarată proiect major de importanță națională, pentru a putea fi construită pe arii naturale protejate și cu defrișarea unor păduri # Profit.ro
Guvernul se pregătește să declare Autostrada Sibiu - Pitești drept proiect major de importanță națională, astfel încât finalizarea autostrăzii să fie permisă pe raza unor arii naturale protejate de interes național, cu exproprieri în siturile Natura Cozia și Cozia - Buila - Vânturarița, respectiv cu defrișarea a 13 hectare de pădure din Parcul Național Cozia, conform unui proiect de act normativ pregătit în acest scop.
15:20
Coaliția de guvernare a decis, în ședința de marți, organizarea alegerilor locale parțiale pe 7 decembrie, au precizat surse politice pentru News.ro.
15:20
Magdalena Grădinaru, directoare adjunctă a Direcției de Administrare a Marilor Contribuabili, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), spune că firmele pot scăpa de depunerea de declarații fiscale la ANAF.
15:10
Tarifele la apă și canalizare în România, în luna octombrie 2025: Bucureștiul rămâne printre orașele cu cele mai mici prețuri # Profit.ro
Tarifele la apă și canalizare din România continuă să înregistreze diferențe semnificative de la un județ la altul, arată datele recente, publicate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.