JD Vance, „foarte optimist” că armistiţiul din Fâşia Gaza va rezista. SUA nu trimit trupe pentru monitorizare

Lavinia Vlad, pacienta care în urmă cu aproape trei luni a fost transferată de la Spitalul Floreasca la un Centru de Arşi din Belgia, va fi externată şi va putea merge la familia sa, unde o aşteaptă doi copii. Femeia, care a avut arsuri pe 70% din corp şi care a fost dusă din România în Belgia după ce sora sa a dezvăluit că a fost infectată cu o ciupercă şi o bacterie în spitalul Floreasca, a transmis un mesaj video pe Facebook, înainte de externare. Sora sa, Alina Alexandru, a povestit că medicii de la Floreasca i-au spus că nu vrea să accepte că Lavinia „nu mai are resurse”.