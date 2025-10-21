După victoria 4-0 din Liga Campionilor, Cristi Chivu a dialogat în direct cu o legendă a fotbalului: „Am avut noroc să lucrez cu dumneavoastră”

22:10

Novak Djokovic (38 de ani) a confirmat oficial că nu va lua parte la ediția din acest an a Mastersului de la Paris, turneu pe care l-a câștigat de șapte ori de-a lungul carierei. Este al doilea an consecutiv în care liderul mondial se retrage de la competiția de la Paris-Bercy.Decizia vine la doar câteva zile după ce sârbul s-a retras în timpul meciului pentru locul 3 de la Six Kings Slam, în Arabia Saudită, în fața americanului Taylor Fritz, acuzând probleme fizice. ...