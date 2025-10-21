Ministrul Economiei: A durat, dar s-a întâmplat. Conducerea SALROM a fost demisă
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunţat, marţi seara, că, „în locul pilelor şi combinaţiilor, vin profesionişti", după ce conducerea SALROM a fost înlocuită, în urma două rapoarte oficiale care au evidenţiat „achiziţii inutile şi costisitoare". „A durat, dar s‑a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea SALROM a fost demisă.Mai și închidem astfel …
Poziția geoeconomică a României: Coridorul Vertical pe energie și transporturi, Coridorul de Mijloc pe comerțul cu Asia # SportMedia
Coridorul Vertical pe zona energetică și Coridorul de Mijloc pentru extinderea comerțului european cu Asia, cu rută prin România și utilizând inclusiv Portul Constanța, reprezintă cele mai importante proiecte transfrontaliere geoeconomice ale României. Afirmația a fost făcută de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în răspuns la o întrebare pusă săptămâna trecută de un specialist de la …
UE se luptă să identifice zone de succes economic. Dar la flancul ei estic, o mare economie străluceşte. Este vorba de Polonia. Ce poate învăţa clubul comunitar de la Varşovia? Într-o eră a dificultăţilor economice existenţiale cu care se confruntă statele UE, unul din membrii săi importanţi raportează cifre pozitive: Polonia. PIB-ul ţării a crescut …
Dennis Man a marcat pentru PSV în Liga Campionilor, în meciul contra lui Napoli. Titular în această partidă, Man a marcat golul de 3-1, cu o reluare din 6 metri, printre picioarele unui adversar. Este primul gol marcat de Dennis Man în Liga Campionilor pentru PSV Eindhoven. -revenim cu detalii-
Se întâmplă și minuni: Pacienta infectată la Floreasca și transferată în Belgia va fi externată, după 90 de zile (Video) # SportMedia
Lavinia Vlad, pacienta care în urmă cu aproape trei luni a fost transferată de la Spitalul Floreasca la un centru de arşi din Belgia, va fi externată miercuri şi va putea merge la familia sa. Femeia, care a avut arsuri pe 70% din corp şi care a fost dusă în Belgia după ce sora sa …
Duminică, 7 decembrie, vor avea loc alegeri locale parţiale în mai multe localităţi, cel mai important fiind scrutinul pentru Primăria Capitalei, a decis coaliţia de guvernare, în şedinţa de marţi. O informaţie apărută iniţial pe surse a fost confirmată de prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu . Liderii coaliției au avut de ales între datele de 30 …
Horoscop zilnic pentru 22 octombrie 2025.
PSD a plecat iar din ședința coaliției. Grindeanu îl amenință pe Bolojan, dacă își asumă iar reforma pensiilor speciale # SportMedia
PSD a plecat iar din ședința coaliției, iar Sorin Grindeanu amenință cu consecințe politice dure pentru premierul Ilie Bolojan, dacă acesta refuză dialogul privind reforma justiției. Liderul interimar al PSD avertizează că, în lipsa colaborării, proiectul privind pensiile speciale riscă din nou respingerea la Curtea Constituțională. CCR a admis, luni, sesizarea Înaltei Curți de Casație …
Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Luvru a fost evaluat de către experta muzeului la 88 de milioane de euro. Aceasta e strict valoarea comercială a bijuteriilor. E o sumă "extrem de spectaculoasă", dar care nu se compară cu prejudiciul istoric, a precizat procurorul Parisului, Laure Beccuau, relatează AFP. Laure Beccuau spune că răufăcătorii …
Justiţia slovacă l-a condamnat, marţi, la 21 de ani de închisoare, pentru terorism, pe poetul Juraj Cintula, care l-a împuşcat pe premierul Robert Fico, în mai 2024. Motivaţiile sale politice au fost luate în considerare de instanţă în decizia cu privire la pedeapsă, relatează AFP. Fost admirator al premierului, Cintula a tras cinci focuri de …
În ultimii 6 ani, prețurile apartamentelor s-au dublat în Brașov și Sibiu, iar în București au crescut cu 70% # SportMedia
Prețurile medii ale apartamentelor din Brașov și Sibiu s-au dublat în perioada septembrie 2019 – septembrie 2025, în timp ce apartamentele din București s-au scumpit cu 70%, potrivit unei analize realizate de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Dintre marile orașe, cel mai lent ritm de creștere a fost în Timișoara, unde …
Guvernul schimbă legea pentru a putea finanța reconstruirea blocului explodat din Rahova – proprietarii devin chiriași # SportMedia
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) va finanța reconstruirea blocului de locuințe de pe Calea Rahovei din București, afectat de explozia produsă pe 17 octombrie, a anunțat ministrul Cseke Attila. Pentru a permite acest demers, ministerul a pus în transparență decizională un proiect de ordonanță de urgență care schimbă cadrul legal al Programului național …
IMM România cere cer înghețarea salariului minim. Una din patru firme a redus deja personalul din cauza măsurilor fiscale # SportMedia
Confederația patronală IMM România propune Guvernului ca salariul minim brut pe economie să rămână în 2026 la nivelul actual de 4.050 de lei. Solicitarea vine în contextul în care întreprinderile mici și mijlocii resimt puternic efectele negative ale măsurilor din Pachetul 1 de reforme și ale presiunilor fiscale tot mai mari. 1 din 4 firme …
Patru firme de construcții au fost amendate cu 2,3 milioane de lei, pentru trucarea unor licitații organizate de CNAIR # SportMedia
Consiliul Concurenţei a amendat patru companii de construcţii, cu 2,3 milioane de lei, pentru trucarea unor licitaţii organizate de CNAIR. Amenzile au fost aplicate astfel: Autoritatea de concurenţă a constatat, în urma unei investigaţii, că cele patru firme şi-au coordonat comportamentul în cadrul a şapte proceduri de achiziţie publică pentru lucrări de întreţinere curentă a …
Explicațiile CFR Călători pentru haosul trenurilor suspendate: Statul întârzie sau nu plătește deloc banii pentru facilitățile de călătorie # SportMedia
După haosul din gări de azi dimineaţă, când zeci de trenuri au fost suspendate de pe o zi pe alta, iar unii călători nici măcar nu ştiau, CFR Călători vine cu lămuriri şi reclamă o subfinanțare gravă a sistemului feroviar. Mai mult, susţine că statul întârzie sau nu plătește deloc sumele pentru facilitățile de călătorie …
FCSB a început să lucreze deja la lista de transferuri cu jucători pe care îi dorește din iarnă. Roș-albaștrii vor să aducă un fundaș central, un fundaș stânga, un mijlocaș central și un atacant. Ca fundaș central, principala țintă a lui FCSB este Andre Duarte, care joacă în Ungaria, la Ujpest. El a mai fost …
Avionul președintelui rus Vladimir Putin ar putea fi forțat să aterizeze dacă acesta va încerca să zboare în Ungaria prin Polonia pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump, a declarat ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski. „Nu pot garanta că o instanță poloneză independentă nu va ordona guvernului să escorteze o astfel de …
Directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, general maior Florentina Ioniţă, cercetată de DNA, alături de alţi angajaţi ai unităţii, majoritatea medici, pentru ilegalităţi cu fonduri europene, a fost trecută în rezervă. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi după-amiază, că a semnat decretul în acest sens. „Am semnat astăzi decretul pentru trecerea în rezervă …
Reforma administrației locale: Dispar 13.000 de posturi, proiectul așteaptă doar acordul coaliției # SportMedia
Proiectul de reformă a administrației locale este finalizat și așteaptă doar decizia coaliției de guvernare pentru a fi promovat, a declarat ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila. Reforma ar urma să ducă la desființarea a 12.794 de posturi ocupate în administrația publică locală. „Noi avem proiectul pregătit. În momentul în care coaliția decide, …
Antrenorul echipei de fotbal Bologna, Vincenzo Italiano, a fost internat într-o spital local, unde va rămâne cel puțin cinci zile din cauza unei pneumonii de "probabilă origine bacteriană", care necesită tratament antibiotic specific, urmând să rateze astfel meciul cu campioana României, FCSB, programat joi pe Arena Națională din București, în cadrul competiției Europa League, a …
UE schimbă permisul auto – apare varianta digitală pe telefon, valabilitatea crește la 15 ani, începătorii au perioadă de probă, iar sancțiunile vor fi recunoscute în toate statele # SportMedia
Parlamentul European a adoptat o reformă amplă a legislației privind permisele de conducere, menită să crească siguranța rutieră și să uniformizeze regulile în toate statele membre. Statele au la dispoziție trei ani pentru a le aplica. Noile norme extind valabilitatea permisului la 15 ani, introduc permisul digital accesibil pe telefon, controale medicale periodice și sancțiuni …
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) reacționează după decizia Curții Constituționale care a admis o sesizare pe reforma privind pensiile magistraților, afirmând că hotărârea CCR „impune un dialog interinstituțional real și onest între puterile statului". „Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de decizia Curții Constituționale a României, adoptată la data de 20 octombrie 2025, prin …
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat marți în finalele la sol și bârnă, iar Denisa Golgotă a obținut calificarea la sol, în cadrul Campionatului Mondial de gimnastică artistică din Indonezia. Rezultatele obținute de gimnastele române în calificările de marți au fost următoarele: Sabrina Maneca-Voinea: Denisa Golgotă: De asemenea, marți au mai concurat pentru România Anamaria Mihăescu …
Marele maestru american de șah Daniel Naroditsky a încetat din viață la vârsta de 29 de ani, a anunțat clubul Charlotte Chess, într-un comunicat luni seară, citând familia sa, scrie DPA. Naroditsky a murit pe neașteptate, cu doar două săptămâni înainte de a împlini 30 de ani. Cauza decesului nu a fost dezvăluită. "Daniel a …
Europa se teme de un „târg prost” Trump-Putin, care ar forța Ucraina să cedeze teritorii # SportMedia
Europa se pregătește pentru una dintre cele mai delicate confruntări diplomatice de după 2022: o posibilă întâlnire Trump-Putin la Budapesta. Liderii UE vor să-i întărească poziția lui Volodimir Zelenski înainte ca președintele american și cel rus să discute despre un armistițiu care, se tem ei, ar putea redesena frontierele Ucrainei și ar slăbi întreaga Europă. …
Nicolas Sarkozy, primit cu aplauze de deținuți. Avocatul său a cerut să fie eliberat imediat ce a intrat în închisoare (Video) # SportMedia
Nicolas Sarkozy, președintele Franței între 2007 și 2012, a fost încarcerat marți dimineață în închisoarea La Santé din Paris, unde își va petrece următorii 5 ani. El a fost condamnat pentru conspirație criminală în dosarul finanțării campaniei sale electorale din 2007 cu bani proveniți din regimul lui Muammar Gaddafi. Devine astfel primul lider francez de …
CFR Cluj se desparte de Andrea Mandorlini și a început deja negocierile cu un nou antrenor. Ardelenii l-au convins pe Dan Petrescu să revină în Gruia, conform Gsp.ro. Acesta și-a dat acceptul, dar va prelua echipa peste câteva săptămâni, iar până atunci ardelenii vor numi un interimar. Dan Petrescu a decis să
Operațiune de sabotaj pregătită de Rusia pe teritoriul României, dejucată de SRI: Dispozitive explozive, lângă sediul unei companii de curierat # SportMedia
SRI a dejucat o tentativă de sabotaj orchestrată de Rusia pe teritoriul României. Doi ucraineni intenţionau să incendieze un sediu din Bucureşti al unei companii de curierat. În apropierea clădirii au fost găsite dispozitive explozive artizanale. Cei doi ucraineni erau coordonați de serviciile secrete ruse și voiau să distrugă un sediu din București al companiei … The post Operațiune de sabotaj pregătită de Rusia pe teritoriul României, dejucată de SRI: Dispozitive explozive, lângă sediul unei companii de curierat appeared first on spotmedia.ro.
Duminică, 7 decembrie, vor avea loc alegeri locale parţiale în mai multe localităţi, cel mai important fiind scrutinul pentru Primăria Capitalei. Coaliţia de guvernare a decis, în şedinţa de marţi, organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie, potrivit unor surse politice citate de News.ro. Pe de altă parte, surse citate de Digi24 susțin că la … The post Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie – surse appeared first on spotmedia.ro.
DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis: peste 700 de plângeri penale și un prejudiciu total de 75 de milioane de euro # SportMedia
Procurorii DIICOT au extins ancheta în cazul grupului imobiliar Nordis, după ce au fost depuse peste 300 de plângeri noi. Urmărirea penală a fost extinsă față de administratorii Nordis și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia, pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, faptele vizând acte materiale suplimentare, au declarat surse judiciare citate de News.ro. … The post DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis: peste 700 de plângeri penale și un prejudiciu total de 75 de milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
Adrian Mutu, liber de contract din martie 2025, ar putea reveni în fotbal ca antrenor. Universitatea Cluj îl dorește pe fostul internațional, iar oficialii clubului l-au contactat după despărțirea de Ioan Ovidiu Sabău. Mutu și-a expus deja cerințele și așteaptă în continuare răspunsul conducerii clujene. „Briliantul” a sugerat că ar fi deschis să accepte această … The post Ofertă concretă pentru Adrian Mutu: Răspunsul „Briliantului” appeared first on spotmedia.ro.
Haos în gări, după ce zeci de trenuri CFR au fost suspendate peste noapte: Așteptăm de două ore și nu ne-a anunțat nimeni # SportMedia
Mai multe rute Regio și InterRegio operate de CFR Călători au fost suspendate, provocând haos în transportul feroviar. Ministrul Transporturilor amenință cu demiterea directorilor CFR. Sute de pasageri care depind zilnic de aceste legături – navetiști, elevi și cadre didactice – au fost afectați de întreruperile cauzate de datoriile restante ale operatorului către CFR SA. … The post Haos în gări, după ce zeci de trenuri CFR au fost suspendate peste noapte: Așteptăm de două ore și nu ne-a anunțat nimeni appeared first on spotmedia.ro.
Lungul și întortocheatul drum către pace: Speranțele lui Trump de a avea rapid o întâlnire cu Putin încep să pălească # SportMedia
Speranțele președintelui american Donald Trump pentru o întâlnire în perioada următoare cu Vladimir Putin ar putea fi spulberate după ce o întrevedere între principalii consilieri pe probleme de politică externă ai liderilor mondiali, care urma să aibă loc săptămâna aceasta, a fost amânată. Procesul anevoios de negociere a încetării focului în Ucraina întâmpină un nou … The post Lungul și întortocheatul drum către pace: Speranțele lui Trump de a avea rapid o întâlnire cu Putin încep să pălească appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a stabilit echipa de start pentru următorul meci: Cum arată „primul 11” cu Bologna # SportMedia
FCSB a stabilit echipa de start pe care o va alinia la următorul meci din Europa League. Roș-albaștrii vor întâlni Bologna, joi de la ora 19:45, dar vor menaja câțiva titulari, printre care Florin Tănase și Daniel Bîrligea. În plus, Mihai Lixandru va fi folosit fundaș central, în locul lui Baba Alhassan. FCSB va schimba … The post FCSB a stabilit echipa de start pentru următorul meci: Cum arată „primul 11” cu Bologna appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1336 Explozii în Harkov, blackout în Cernigău. Atac aerian masiv în Rusia. Londra se pregătește să trimită trupe în Ucraina # SportMedia
Ziua 1336 de război a început cu atacuri aeriene în Ucraina și în Rusia. Mai multe explozii s-au auzit, noaptea trecută, în orașul Harkov, unde 11 persoane au fost rănite. În orașul sudic Herson, trei civili au fost răniți într-un atac nocturn cu dronă Shahed. Dimineață, întreg orașul Cernigău a rămas fără energie electrică după … The post Ziua 1336 Explozii în Harkov, blackout în Cernigău. Atac aerian masiv în Rusia. Londra se pregătește să trimită trupe în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Justiției, după decizia CCR: Este o chestiune de procedură. Vom găsi soluția pentru a continua reforma pensiilor speciale # SportMedia
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că, după decizia Curții Constituționale privind legea pensiilor speciale, „trebuie identificată cea mai bună soluție pentru ca obiectivul stabilit prin programul de guvernare, care vizează alinierea vârstei de pensionare și obținerea fondurilor din PNRR, să fie atins”. El a subliniat, într-o intervenție la Digi24, că hotărârea CCR nu contestă … The post Ministrul Justiției, după decizia CCR: Este o chestiune de procedură. Vom găsi soluția pentru a continua reforma pensiilor speciale appeared first on spotmedia.ro.
Furtună de intensitate rară la nord de Paris: un muncitor a murit, trei macarale s-au prăbușit (Video) # SportMedia
O tornadă de o intensitate neobișnuită a lovit luni mai multe localități situate la nord de Paris. Trei macarale de pe un șantier s-au prăbușit și numeroase acoperișuri au fost luate de rafalele puternice. Un tânăr de 23 de ani și-a pierdut viața, iar alte zece persoane au fost rănite, dintre care patru se află … The post Furtună de intensitate rară la nord de Paris: un muncitor a murit, trei macarale s-au prăbușit (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Un fotbalist de la FCSB își joacă viitorul în meciul cu Bologna din Europa League. Denis Alibec va fi titularizat în confruntarea de joi, iar această partidă va fi decisivă pentru viitorul său. În cazul în care nu va convinge, Alibec își va face bagajele și va pleca în iarnă de la FCSB. De la … The post Ultima șansă la FCSB: Fotbalistul care își joacă viitorul în meciul cu Bologna appeared first on spotmedia.ro.
Profesor universitar din Brașov trimis în judecată. A luat șpagă de la studenți, inclusiv cadre active ale MAI, pentru a-i ajuta să promoveze examenele # SportMedia
Un profesor universitar din Braşov a fost trimis în judecată pentru luare de mită, după ce ar fi primit bani de la studenţi, inclusiv cadre active ale MAI, pentru a-i ajuta să promveze examenele pe parcursul anilor de studii universitare sau de masterat, dar şi examenul de licenţă. În acelaşi dosar mai sunt inculpaţi un … The post Profesor universitar din Brașov trimis în judecată. A luat șpagă de la studenți, inclusiv cadre active ale MAI, pentru a-i ajuta să promoveze examenele appeared first on spotmedia.ro.
Persoanele care și-au pierdut vederea din cauza unei afecțiuni comune și până recent netratabilă, asociată vârstei înaintate, pot citi din nou datorită unui implant ocular electronic revoluționar. Dispozitivul minuscul, care măsoară doar 2 mm pe 2 mm și are jumătate din grosimea unui fir de păr, reprezintă o „schimbare de paradigmă” în domeniul vederii artificiale, … The post Revoluție medicală: un microcip de 2 mm le redă orbilor vederea appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a promis, luni, Boliviei, țară cunoscută pentru stadioanele sale la mare altitudine, că va organiza într-o zi ”un Mondial”, fără se precizeze o dată în acest sens, informează AFP. ”Vom aduce un Mondial aici, este sigur. Vom vedea despre ce Mondial este vorba”, a promis Gianni Infantino … The post Surpriză în fotbal: FIFA promite Boliviei organizarea unui Mondial appeared first on spotmedia.ro.
Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită” # SportMedia
CCR a admis, luni, sesizarea ICCJ privind pensiile magistraților. Tudor Chirilă a criticat decizia, acuzând Curtea că prelungește „agonia morală” a propriilor privilegii. Mai mult, el a criticat lipsa de echitate din sistemul de justiție. „CCR a găsit o „soluție” să prelungească agonia morală în care se află vis a vis de propriile privilegii. Au … The post Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită” appeared first on spotmedia.ro.
Jaqueline Cristian s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Tokyo. Sportiva noastră a învins-o pe Alina Charaeva (150 WTA) cu 6-2, 6-3. Pentru Jaqueline urmează meciul cu favorita numărul 3, Ekaterina Alexandrova. După calificarea în optimi, Jaqueline a urcat pe locul 39 în clasamentul LIVE WTA. Aceasta este cea mai bună performanță … The post Jaqueline Cristian avansează la Tokyo: Performanța carierei pentru sportiva noastră appeared first on spotmedia.ro.
FCSB vrea să înceapă o adevărată revoluție în iarnă pentru a prinde un loc în play-off. Roș-albaștrii vor aduce mai mulți jucători, printre care și un atacant. Este vorba despre Louis Munteanu de la CFR Cluj. Gigi Becali vrea să profite de criza din Gruia și să îl aducă pe Louis Munteanu la FCSB. FCSB … The post Transfer spectaculos la FCSB: Jucătorul de milioane pus în fruntea listei appeared first on spotmedia.ro.
Fleet Management Conference, cel mai important eveniment despre gestionarea eficientă a flotelor auto, revine cu o nouă ediție toamna aceasta, pe 4 noiembrie, la Crowne Plaza Hotel în București. Evenimentul reunește anual jucători importanți ai industriei, manageri cu experiență în administrarea flotelor, deținători de parcuri auto, furnizorii de servicii, dar și consultanți reputați din domeniu … The post Găsește soluții eficiente pentru creșterea performanței flotelor auto appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a anunțat că începe curățenia după ce a fost învinsă de Petrolul Ploiești. Președintele Iuliu Mureșan a declarat că în iarnă va începe remanierea și mai mulți jucători vor fi dați afară, dar aceștia nu au fost numiți. ”Nu poți să dai afară jucători pentru că suntem în campionat, dar în iarnă restructurăm. … The post Curățenie la CFR Cluj: Ardelenii dau afară mai mulți jucători appeared first on spotmedia.ro.
Bitdefender, lider global în securitate cibernetică, a anunțat prelungirea parteneriatului multianual cu Scuderia Ferrari HP, divizia de Formula 1 a Ferrari. „Ne bucurăm să continuăm parteneriatul cu Bitdefender, o companie care ne împărtășește aceleași valori de inovație, excelență și fiabilitate. Într-un sport în care fiecare detaliu contează, încrederea este fundamentală. Faptul că avem alături un … The post Bitdefender prelungește parteneriatul multianual cu Scuderia Ferrari HP appeared first on spotmedia.ro.
Cum folosim gazul, în bloc: cine răspunde de siguranță, cine și unde sună și cine plătește # SportMedia
De ce e panică, în bloc, atunci când miroase a gaze (de fapt, a mercaptan – adăugat special ca să dea miros gazului)? Din mai multe motive. Primul dintre ele: mulți proprietari de apartamente au primit, odată cu locuința și cotele din spațiile comune, și responsabilitatea pentru partea interioară a rețelelor de utilități – conducte, … The post Cum folosim gazul, în bloc: cine răspunde de siguranță, cine și unde sună și cine plătește appeared first on spotmedia.ro.
Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie va fi caracterizată de temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite şi de precipitaţii abundente în întreaga ţară, anunţă marţi meteorologii, care au făcut publică prognoza până la jumătatea lunii noiembrie. Săptămâna 20 – 27 octombrie Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil uşor … The post Sfârșit de octombrie și început de noiembrie cu vreme rece și cu ploi în toată țara appeared first on spotmedia.ro.
FCSB a luat o decizie radicală după ce a fost învinsă de Metaloglobus. Roș-albaștrii au decis să nu-l mai folosească niciodată fundaș central pe Baba Alhassan, care a comis un penalty în confruntarea din weekend. „Cum să joci fundaș central cu Baba, n-ați văzut ce face? El e foarte cuminte și câștigă dueluri la centrul … The post FCSB ia o decizie radicală după înfrângerea cu Metaloglobus appeared first on spotmedia.ro.
