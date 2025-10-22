Golurile lui Man din PSV – Napoli 6-2 i-au adus aminte lui Andrei Vochin de Nicolae Dică: „Du-te, Dennis, du-te!”
Fanatik, 22 octombrie 2025 01:00
Andrei Vochin a scris în FANATIK despre importanța colosală pe care o au cele două goluri ale lui Dennis Man, din PSV - Napoli 6-2, pentru fotbalul românesc
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 2 ore
01:00
Dennis ”Man of the match” în PSV – Napoli 6-2! Presa olandeză, în delir după ”dubla” reușită de român # Fanatik
Dennis Man a marcat primele sale goluri în Champions League la meciul PSV - Napoli 6-2. Presa olandeză s-a arătat încântată de evoluția internaționalului român.
01:00
Golurile lui Man din PSV – Napoli 6-2 i-au adus aminte lui Andrei Vochin de Nicolae Dică: „Du-te, Dennis, du-te!” # Fanatik
Andrei Vochin a scris în FANATIK despre importanța colosală pe care o au cele două goluri ale lui Dennis Man, din PSV - Napoli 6-2, pentru fotbalul românesc
Acum 4 ore
00:40
Cristi Chivu, anunț important după Union Saint-Gilloise – Inter 0-4: „Echipa poate ajunge din nou în vârf” # Fanatik
Cristi Chivu a oferit prima reacție după un nou succes în UEFA Champions League. Inter are trei victorii din tot atâtea posibile și se află pe locul doi în „Faza Ligii”.
21 octombrie 2025
23:30
Dennis Man, gol crucial în Champions League pentru PSV! Nu i-a dat nicio șansă portarului de la Napoli. Video # Fanatik
Dennis Man a ieșit la rampă în PSV - Napoli. Atacantul român a marcat superb în UEFA Champions League. Execuția „tricolorului” nu i-a oferit nicio șansă portarului.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 22 octombrie. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Real Madrid – Juventus # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 22 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Real Madrid - Juventus.
23:20
În urmă cu 5 ani era pe banca de rezerve la Voluntari, acum marchează in Champions League! # Fanatik
Un fotbalist trecut prin SuperLiga a cunoscut o ascensiune impresionantă după ce a părăsit campionatul României. De la rezervă într-un meci cu FC Voluntari, la marcator în UEFA Champions League.
23:10
A revenit pe micile ecrane și a dat lovitura. Ce salariu uriaș primește frumoasa moderatoare TV # Fanatik
S-a întors în televiziune după o pauză scurtă și a bifat un mare succes. Care este venitul impresionant pe care îl încasează celebra prezentatoare, în vârstă de 38 de ani.
22:50
Gestul făcut de Sorana Cîrstea după ce a fost invitată să revină la echipa națională pentru meciul cu Polonia. Alexandra Dulgheru a rămas și ea uimită # Fanatik
Sorana Cîrstea a fost invitată să revină la echipa națională pentru meciul cu Polonia. Reacția sportivei a fost însă una complet neașteptată, spune Alexandra Dulgheru.
Acum 6 ore
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 22 octombrie 2025. Câștig de 366 lei cu fotbal din Champions League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 22 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 366 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din „Faza Ligii” UEFA Champions League.
22:20
Cauzele dezastrului de la FCSB! Ce se întâmplă, de fapt, cu echipa campioanei. Mitică Dragomir, dezvăluiri în premieră # Fanatik
Care este în prezent cea mai mare problemă de la FCSB. Mitică Dragomir a dat un verdict clar: „Antrenorii nu au nicio vină!”
22:00
Lorena Balaci, mesaj încărcat de emoție la 7 ani de la moartea tatălui său, Ilie Balaci: ”Pentru mine e tot ieri” # Fanatik
Lorena Balaci a făcut o postare înduioșătoare pe social media, la 7 ani de la decesul figurii paterne, Ilie Balaci. Ce nu poate uita legat de fotbalistul supranumit ”minunea blondă”.
21:50
Cristi Chivu îl dorește la Inter pe fostul elev al lui Edi Iordănescu! Joacă la o rivală din Serie A # Fanatik
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, are pe listă un tânăr fotbalist care joacă momentan pentru o rivală din Serie A. Acesta a evoluat în trecut sub comanda unui alt antrenor român, Edi Iordănescu.
21:20
Intervenţia lui Koljic, comparată cu ratarea lui Perica din Dinamo – FCSB: „Li s-au tăiat picioarele! A fost ireal” # Fanatik
Elvir Koljic a salvat-o pe Rapid în prima repriză a derby-ului cu Dinamo, când a respins un balon de pe linia porții într-un mod incredibil. Faza a fost comparată cu ratarea lui Stipe Perica din Dinamo - FCSB.
21:10
Povestea lui Andrei, copilul scos dintre dărâmături după explozia din Rahova: „Plâng neîncetat de atunci”. Familia băiatului riscă să rămână pe drumuri # Fanatik
Explozia din blocul Rahova a lăsat familia Găinaru într-un coșmar. Micuțul, traumatizat, își sună tatăl la fiecare două ore, iar mama, copleșită de frică, a crezut că-l va pierde în timpul tragediei.
20:50
Vlad Dragomir, ratare incredibilă în Kairat Almatî – Pafos. Echipa românului a primit cartonaș roșu în minutul 3 # Fanatik
Vlad Dragomir a fost foarte aproape să marcheze în Kairat Almatî - Pafos. Românul a avut golul în ghete, însă portarul a reușit să respingă incredibil.
Acum 8 ore
20:20
Florin Talpan, interviu exploziv pe tema disputei dintre CSA Steaua și FCSB: ”Își bat joc de deciziile instanței”. Mesaj ferm pentru ministrul Apărării. Exclusiv # Fanatik
O nouă rundă din disputa dintre CSA Steaua și FCSB a avut loc în instanță. La finalul ședinței, juristul Florin Talpan a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a vorbit despre toate problemele.
20:10
Walter Zenga, noi declarații la adresa lui Cristi Chivu. A fost printre primii care l-au criticat pe român # Fanatik
Walter Zenga face dezvăluiri despre antrenorul de la Inter Milano, Cristi Chivu. În urmă cu ceva vreme l-a făcut praf după ce a pierdut în fața lui Juventus, scor 4-3.
19:50
Câți bani primește Florin Prunea pentru participarea în emisiunea care înlocuiește Survivor la Pro TV. Fostul portar e plătit regește # Fanatik
Ce sumă încasează Florin Prunea pentru a lua parte la show-ul care va fi în locul emisiunii Survivor, la Pro TV. Fostul fotbalist primește mulți bani.
19:40
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel de ipostază # Fanatik
David Popovici a fost surprins într-o ipostază inedită. Ce face marele campion olimpic atunci când este în afara bazinului? Puțini l-au mai văzut într-o astfel de ipostază.
19:20
Universitatea Cluj s-a repliat rapid după ce Ioan Ovidiu Sabău a lăsat banca tehnică vacantă. Ardelenii s-au înțeles cu Cristiano Bergodi, iar acesta urmează să devină noul antrenor al echipei.
19:20
Tableta HUAWEI MatePad 12X și noul M-Pencil Pro, un duo smart pentru mai multă productivitate, oricând și oriunde găsești inspirație # Fanatik
Orice proiect nou aduce entuziasm, curiozitate și dorința de a-l vedea cât mai curând cum capătă contur. Însă când timpul este limitat și ai multe lucruri de pus la punct, poți face față tuturor task-urilor […]
19:10
Fostul coleg al lui Cristiano Ronaldo s-a reprofilat! Cum a ajuns să lucreze pe șantier: „Când am primit oferta, a fost ca un vis” # Fanatik
Cendrim Kameraj a fost coleg la Juventus cu Cristiano Ronaldo. Fundașul dreapta elvețian s-a reprofilat peste noapte, iar acum a ajuns muncitor pe șantier
18:50
Nu s-a văzut la TV: imaginile cu Alex Dobre înainte de Dinamo – Rapid 0-2. Ce a făcut căpitanul din Giulești # Fanatik
Alexandru Dobre, căpitanul celor de la Rapid, a avut un discurs motivațional înainte de derby-ul cu Dinamo, iar giuleștenii au postat acum imaginile pe rețelele sociale.
18:50
Ea este singura româncă din topul celor mai bogate femei din SUA. Are o poveste de viață care a ajuns subiect de carte # Fanatik
Singura româncă din topul celor mai bogate femei din SUA își dezvăluie parcursul de la copilăria din Constanța la succesul internațional într-o carte-eveniment.
Acum 12 ore
18:20
Victor Pițurcă vs Adrian Mititelu în instanță! Ce a decis ICCJ în procesul de 7 milioane de euro # Fanatik
Adrian Mititelu a primit o lovitură de proporții! Patronul FCU Craiova a pierdut procesul cu Victor Pițurcă și își poate lua adio de la o sumă importantă de bani.
18:20
Iulie 2011 este momentul în care cel pe care îl cunoaștem drept Mario Camora a ajuns în România pentru prima dată, iar de atunci nu a mai plecat decât în vacanțe. Avea 24 de ani […]
18:20
„Ride More – ParaEvent SnowLovers Edition”, dedicat selecției sportivilor paralimpici pentru sporturile de iarnă, prima inițiativă susținută în cadrul colaborării București, 20 octombrie 2025 – În spiritul noii sale platforme de responsabilitate socială „Imposibilul devine […]
18:10
Eugen Neagoe rupe tăcerea după scandalul cu Mandorlini de la finalul meciului Petrolul – CFR Cluj 1-0: “Bă, tu cu mine vorbeşti?!” # Fanatik
Tensiunea a fost mare la meciul dintre Petrolul și CFR Cluj, 1-0, iar Eugen Neagoe a povestit acum ce schimb de replici a avut cu Andrea Mandorlini la marginea terenului.
17:50
Cotele uriaşe la titlu pe care le au FCSB şi CFR Cluj după startul dezastruos de sezon! Ce şanse au granzii să prindă play-off-ul. Calcule # Fanatik
FCSB şi CFR Cluj au fost primele două favorite la titlu în SuperLiga. Ambele sunt departe de play-off şi după doar 13 etape au o cotă uriaşă să câştige campionatul. Cine sunt principalele favorite.
17:30
Cristi Săpunaru, dezvăluiri despre plecarea cu scandal de la Rapid: „O singură persoană e vinovată pentru ce s-a întâmplat! M-a rănit” # Fanatik
Cristian Săpunaru a dezvăluit care a fost motivul pentru care a părăsit echipa Rapid cu scandal. Ce persoană din club l-a dezamăgit pe fostul căpitan al giuleștenilor.
17:20
Mitică Dragomir dezvăluie secretul lui Elvir Koljic. Cum a reușit, de fapt, atacantul Rapidului să respingă mingea cu călcâiul de pe linia porții # Fanatik
Mitică Dragomir a oferit o explicație pentru intervenția miraculoasă a lui Elvir Koljic din meciul Dinamo - Rapid: „Înseamnă că face asta”
17:10
Câți proprietari și-au primit deja despăgubirile după tragedia din Rahova. ”Cel puțin șapte apartamente sunt daună totală” # Fanatik
Cine va primi despăgubiri după explozia din Rahova și cât de rapid se mișcă autoritățile și companiile de asigurări?
16:50
Un cunoscut campion olimpic a pierdut tot ce a strâns. Sportivul de 45 de ani a dezvăluit ce a făcut, cu toate că avea în conturi 15 milioane de euro.
16:30
Takuto Oshima le-a făcut lecțiile armenilor înainte de Universitatea Craiova – Noah. Ce detalii interesante despre club și istorie a menționat fostul mijlocaș din Bănie # Fanatik
Takuto Oshima a „dat din casă“ și le-a povestit armenilor ce înseamnă Universitatea Craiova și care este istoria sa. Ce informații interesante le-a oferit fostul jucător al Științei.
16:00
Românii iau cu asalt Bosnia pentru meciul decisiv al naționalei! Biletele s-au epuizat imediat # Fanatik
FRF a dezvăluit că toate biletele puse la dispoziție fanilor români pentru meciul cu Bosnia de la Zenica s-au epuizat. În cât timp s-au vândut toate tichetele.
15:40
Variantă șoc la CFR Cluj! Ardelenii se gândesc din nou la Dan Petrescu, după plecarea lui Mandorlini # Fanatik
Oficialii lui CFR Cluj ar fi tentați să apeleze din nou la serviciile lui Dan Petrescu! „Bursucul” l-ar putea înlocui astfel pe Mandorlini
15:30
Rezultate Champions League, etapa 3. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Barcelona joacă prima # Fanatik
Rezultate Champions League, etapa 3. Scoruri finale la toate meciurile, clasament live actualizat și program complet al următoarei etape
15:20
Fostul internațional român a dat lovitura! A devenit acționar majoritar al unei companii cu o cifră de afaceri de peste 3,3 milioane de euro # Fanatik
Un cunoscut fost internațional român a bifat un mare succes în afaceri. Fotbalistul de 44 de ani este acționar majoritar ai unei firme importante din România.
15:10
Șapte ani fără „Minunea Blondă”! „Maximii“ Universității Craiova, plini de emoții la mormântul marelui Ilie Balaci: „Făcea parte din viața noastră!“ # Fanatik
Marți, 21 octombrie, s-au împlinit 7 ani de la moartea marelui Ilie Balaci. Sorin Cârțu și Emil Săndoi și-au ascuns lacrimile și l-au elogiat pe fostul „optar”.
14:50
Dezvăluiri despre scandalul de la finalul derby-ului Dinamo – Rapid! Cine a dat muzica la maximum ca galeria giuleşteană să nu se audă la final # Fanatik
Stefan Știucă a făcut dezvăluiri incendiare despre ceea ce s-a întâmplat la finalul derby-ului Dinamo - Rapid 0-2. Ultimul fluier al lui Marian Barbu a generat un scandal imens între cele două galerii
14:40
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe # Fanatik
ANAF a anunțat că vrea să recupereze datoriile importante pe care mai multe instituții publice le au față de bugetul de stat. Pe așa numită listă a rușinii sunt și câteva cluburi sportive, cu CS Rapid lider detașat.
14:30
Cheia ofertelor de nerefuzat e la un Don ca tine. Până de Halloween, poți deschide cu ea 12 bonusuri, alături de 3 turnee cu premii consistente pe Don.ro. Norocul bântuie zilnic surprizele din camera promoțiilor. […]
14:20
Răzvan Ioan Boanchiș, o altă perspectivă după evenimentele de pe Arena Națională: „Cuvinte urâte la Dinamo – Rapid. Când anunță că vor bombarda o țară, dictatorii se exprimă frumos” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș scrie pentru FANATIK după evenimentele care au generat polemici în spațiul public, petrecute la meciul Dinamo - Rapid 0-2
14:10
Antrenorul de la Bologna, internat în spital chiar înaintea meciului cu FCSB din Europa League! # Fanatik
Antrenorul celor de la Bologna, Vincenzo Italiano, nu va putea face deplasarea alături de echipă pentru meciul contra celor de la FCSB, ce va avea loc joi, la București.
14:10
Cum te lasă CFR Călători pe peron chiar dacă ai bilet cumpărat. Au fost anulate peste 50 de trenuri. Modalitatea prin care îți poți recupera banii # Fanatik
Ce se întâmplă cu pasagerii care și-au cumpărat biletele pentru trenurile CFR anulate? Află soluțiile oferite și rutele afectate de sistarea a peste 50 de trenuri InterRegio și Regio.
Acum 24 ore
13:40
Mircea Geoană, în centrul dialogului strategic la Aspen–GMF Bucharest Forum 2025. Eveniment diplomatic de elită în capitala României # Fanatik
Între 22 și 24 octombrie, București găzduiește un eveniment diplomatic de elită, sub egida celei de-a 14-a ediții a Aspen–GMF Bucharest Forum 2025.
13:40
Viciere de rezultat la Petrolul – CFR Cluj 1-0?! Acuzaţii grave din partea lui Cristi Balaj: “Refuz să cred că s-a întâmplat asta!” # Fanatik
Meciul Petrolul - CFR Cluj 1-0 s-a lăsat cu mari semne de întrebare la adresa arbitrajului. Ce a invocat Cristi Balaj în urma golului care a decis partida de la Ploiești.
13:30
Şumi vede Rapidul în lupta la titlu din SuperLiga: “S-au aliniat planetele în acest sezon!” # Fanatik
Marius Șumudică nu se dezice de Rapid. Fostul antrenor al giuleștenilor a spus ce se întâmplă cu echipa în prezent și care sunt șansele acesteia la titlu.
13:10
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB – Bologna! Fanii au taxat înfrângerea şoc cu Metaloglobus # Fanatik
Interes scăzut din partea fanlor pentru FCSB - Bologna, din etapa a 3-a a fazei principale UEFA Europa League. Campioana a vândut un număr mic de bilete după rușinosul eșec cu Metaloglobus
13:00
Sportiva celebră care a fost acuzată că și-a bătut iubitul. Bărbatul s-a fotografiat plin de vânătăi și spune că a fost abuzat # Fanatik
O celebră sportivă a fost acuzată că și-a bătut iubitul. Bărbatul a prezentat și o serie de dovezi în acest sens și spune despre fosta sa parteneră că l-ar fi abuzat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.