Un balon meteorologic pare să fie obiectul misterios care a lovit un Boeing. la 11.000 de metri

Un balon meteorologic pare să fie obiectul misterios care a lovit un Boeing la 11.000 de metri altitudine. Totuși, concluziile oficiale ale anchetei vor fi cunoscute după mai mult timp. Incidentul s-a produs duminică, unul dintre piloți fiind rănit de cioburile geamului spart de obiectul necunoscut.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro