SE POATE! Conducerea Salrom a fost demisă pentru dezastrul de la Praid. Cum a rezistat în funcție directorul general încă cinci luni după inundarea salinei și care a fost ultima lui sfidare

Sunt unii miniștri, foști miniștri și parlamentari care pretind că din cauza moluștelor ne crește factura la energie. Care îi numesc sabotori pe cei care vor să salveze apele și pădurile. Și care pretind că ecologiștilor și activiștilor de mediu le-ar păsa mai mult de natură decât de oameni. Dar care au uitat un lucru […] Articolul Așa se face! Ce spun localnicii afectați direct de proiectele din arii naturale protejate. Hei, cei care dați vina pe moluște și gândaci că nu vă lasă să vă umflați conturile, de oameni vă pasă?