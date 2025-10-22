Revista presei internaționale, 22 octombrie 2025
Rador, 22 octombrie 2025 03:00
Nu putem să nu observăm că, mai peste tot, ziarele se arată preocupate în primul rând de situația din țara lor, iar prima pagină este, nu de puține ori, ocupată de personalități locale. De exemplu, în Japonia, pe prima pagină a ziarelor se află Sanae Takaishi, cea care, ieri, a devenit prima femeie ajunsă premier […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 2 ore
03:00
Nu putem să nu observăm că, mai peste tot, ziarele se arată preocupate în primul rând de situația din țara lor, iar prima pagină este, nu de puține ori, ocupată de personalități locale. De exemplu, în Japonia, pe prima pagină a ziarelor se află Sanae Takaishi, cea care, ieri, a devenit prima femeie ajunsă premier […]
Acum 4 ore
01:00
Consiliul de administrație al Warner Bros Discovery a respins oferta de cumpărare a Paramount Skydance # Rador
Marți dimineață, consiliul de administrație al Warner Bros Discovery a respins o ofertă din partea Paramount Skydance de aproape 24 de dolari pe acțiune pentru cumpărarea companiei, a declarat o sursă familiarizată cu situația. Oferta, în mare parte în numerar, pentru studiourile de film și televiziune Warner Bros, rețelele de televiziune prin cablu, inclusiv CNN […]
00:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, când a fost întrebat de ce a fost amânat summitul său planificat din Ungaria cu președintele rus Vladimir Putin, că nu vrea să aibă o întâlnire irosită cu acesta din urmă. Vorbind cu reporterii în Biroul Oval, preşedintele Trump a spus că nu a luat o decizie cu […]
00:20
Accidentele aeriene care implică coliziuni cu obiecte în aer implică de obicei păsări sau grindină la joasă altitudine. Cazul unui Boeing 737 MAX 8 al companiei United Airlines, care zbura de la Denver la Los Angeles și a fost forțat să aterizeze pe aeroportul Salt Lake City duminică, pare a fi diferit. Cauza: un obiect […]
Acum 6 ore
23:00
O dispută între China şi Olanda ar putea afecta grav industria europeană a automobilelor, susţine o asociaţie industrială germană # Rador
Conform unei asociaţii industriale germane, o dispută dintre China şi Olanda cu privire la producătorul de cipuri pentru computere Nexperia ar putea afecta semnificativ producţia de automobile. Asociaţia în cauză a avertizat că acea dispută ar putea duce la închiderea de fabrici în viitorul apropiat. Guvernul olandez a preluat luna trecută controlul asupra companiei Nexperia, […]
22:50
Pagubele provocate de furtul unor bijuterii de la Muzeul Luvru sunt estimate la 88 de milioane de euro # Rador
Hoții care au comis în plină zi un jaf la Muzeul Luvru din Paris au furat bijuterii în valoare estimată de 88 de milioane de euro, a declarat marți procuroarea publică din Paris, Laure Beccuau. „Este important să ne amintim că acestea reprezintă pagube economice, dar nu sunt nimic în comparație cu pagubele istorice provocate […]
22:30
Sportivii ruşi şi belaruşi nu vor avea voie să participe ca neutri la probele de schi de Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 # Rador
Niciun schior sau snowboarder rus sau belarus nu va avea voie să participe ca neutru la Jocurile Olimpice de iarnă de anul viitor, după ce Consiliul organismului de conducere al acestor sporturi, FIS, a votat marți să nu le permită participarea la probele de calificare. Comitetul Internațional Olimpic anunţase anterior că va permite rușilor și […]
22:30
Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 s-a produs în regiunea Hindu Kush din Afganistan, a anunțat Centrul Seismologic European-Mediteranean. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 244 de kilometri, a precizat EMSC. Doi martori au declarat pentru Reuters că trepidații puternice s-au resimțit în capitala Afganistanului, Kabul. (REUTERS – 21 octombrie)/opopescu/ctuluc RADOR RADIO ROMÂNIA […]
Acum 8 ore
21:40
Operatorii de transport rutier licențiați din România ar putea beneficia din nou de restituirea parțială a accizei suplimentare, măsură care a fost suspendată în primăvara anului trecut. Ministerul Finanțelor propune, printr-un proiect de ordonanță publicat astăzi, restituirea a 20 de bani pe litru de motorina achiziționată până la sfârșitul anului viitor, iar de această schemă […]
21:30
Lideri ai 19 țări ale Uniunii Europene au cerut UE să înceapă o nouă campanie de reducere a birocrației # Rador
Lideri ai 19 țări ale Uniunii Europene au cerut blocului comunitar să lanseze înceapă o nouă campanie de „revizuire, reducere și restricționare” a legislației, pentru a face UE mai competitivă din punct de vedere economic, potrivit unei scrisori obţinute marţi de Reuters. Scrisoarea adresată lui Antonio Costa, președintele Consiliului European, a fost semnată de lideri […]
21:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu va numi un nou consilier pentru securitatea națională # Rador
Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să numească un nou consilier pentru securitate națională, care îl va înlocui pe actualul deţintor al funcţiei, Tzachi Hanegbi. Dl Netanyahu îl va desemna în funcţie pe directorul adjunct al Consiliului Național de Securitate, Gil Reich, a anunțat într-un comunicat cabinetul premierului. „Premierul Benjamin Netanyahu îi mulțumește lui Tzachi Hanegbi […]
21:00
Preţul aurului a scăzut considerabil pe pieţele internaţionale, după ce ajunsese luni la o valoare record. La un moment dat, preţul metalului preţios scăzuse cu 6%, cea mai mare devalorizare după pandemia de COVID-19. Scăderea pare să fie rezultatul vânzării titlurilor de valoare, pentru a bloca câștigurile după creşterile anterioare. Astfel, aurul este cotat acum […]
20:50
Cei cinci moștenitori ai lui Diego Armando Maradona, decedat în 2020, au semnat un acord cu antreprenorul suedezo-iranian Ash Pournouri și compania sa Electa Global pentru a comercializa produse marca Maradona. Compania a declarat într-un comunicat că, în baza acordului pe termen lung, „Electa va gestiona toate aspectele legate de design, producție, marketing și vânzare […]
Acum 12 ore
19:30
Autorităţile din Ucraina au anunţat că patru persoane au fost ucise în oraşul Novgorod-Siversk după un atac al Rusiei cu rachete şi drone în regiunea Cernihiv. Rezidenţii au declarat că alte 7 persoane au fost rănite şi sunt extinse pagubele materiale. Sute de mii de rezidenţi din oraşul Cernihiv au rămas fără apă şi electricitate […]
19:20
Cum poate deveni Dâmbovița, peste un deceniu, o axă verde și accesibilă care să aducă natura și comunitatea mai aproape de inima orașului? Aceasta este viziunea care stă la baza apelului internațional de idei „Dâmbovița 2035”, lansat de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, Nod Makerspace și Anuală de Arhitectură București, alături de Platforma de […]
17:50
A fost semnat astăzi contractul pentru construcția drumului expres Oar-Satu Mare, care va asigura și legătura cu frontiera dintre România și Ungaria, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Valoarea contractului se ridică la aproximativ 720 de milioane de lei, fără TVA, iar perioada de execuție este de […]
Acum 24 ore
14:40
Permisul de conducere va fi valabil 15 ani O perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii începători Un nou permis digital ar putea să înlocuiască permisul fizic Nu se va mai putea evita decăderea din dreptul de a conduce autovehicule impusă în alt stat Eurodeputații au aprobat revizuirea normelor UE privind permisele […]
14:40
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, va participa la Summitul din cadrul iniţiativei Procesul de la Berlin, care va avea loc miercuri, la Londra, informează Serviciul de presă al Guvernului de la Sofia. A 11-a ediţie a forumului de discuţii reuneşte lideri din Balcanii de Vest, state membre ale UE şi parteneri internaţionali ai iniţiativei, precum şi […]
14:10
Introducere La 21 octombrie 1805, în apele reci ale Atlanticului, lângă coasta spaniolă, s-a consumat una dintre cele mai mari bătălii navale din istorie: Bătălia de la Trafalgar. Înfruntarea dintre flota britanică, condusă de amiralul Horatio Nelson, și forțele combinate ale Franței și Spaniei a decis nu doar supremația pe mare, ci și soarta ambițiilor […]
14:00
Introducere „Aici este Arlington, vă primim, Paris!” cu aceste cuvinte simple, dar încărcate de semnificație istorică, a fost inaugurat, pe 21 octombrie 1915, primul discurs direct transatlantic, transmis prin sistemul de radio-telefonie. Pentru prima dată, sunetul uman a străbătut Atlanticul, unind două lumi despărțite de mii de kilometri de apă și istorie. Contextul epocii Era […]
12:40
Prima fabrică de seringi de unică folosință din România, Sanevit Arad, care nu a mai produs nimic de mai bine de un deceniu, a fost vândută la licitație publică. Foștii angajați au fost uimiți că și-au primit integral salariile restante după 10 ani, timp în care nu mai credeau că o să recupereze ceva; cea […]
12:30
Avocado are numeroase beneficii pentru organismul uman. Este o sursă de grăsimi valoroase, vitamine şi minerale care menţin corpul în formă excelentă. Bogat în grăsimi mononesaturate, avocado sprijină sănătatea inimii şi menţine nivelul normal al colesterolului. Conţinutul ridicat de potasiu reglează tensiunea arterială şi echilibrează schimbul de apă în organism. Avocado este plin de vitaminele […]
12:30
Forțele ruse au atacat obiective energetice din regiunile ucrainene Cernihiv și Dnipropetrovsk. În urma bombardamentelor, consumatorii din orașul Cernihiv au rămas fără energie electrică – au transmis, marţi, compania Ukrenergo și Ministerul Energiei de la Kiev. „Inamicul a atacat infrastructura energetică din regiunile Cernihiv și Dnipropetrovsk. Drept urmare, consumatorii din orașul Cernihiv și din unele […]
12:30
Marţi, la Sofia, s-a desfăşurat deschiderea oficială a Conferinţei anuale a Organizaţiei internaţionale a posturilor publice de radio şi televiziune (PBI – Public Broadcasters International). Tema forumului este: „Mass-media publică – puterea argumentelor”. Radioul Naţional Bulgar (BNR) găzduieşte evenimentul care are loc pentru prima dată la Sofia şi va continua şi miercuri. Forumul reuneşte directori […]
11:50
Lideri și experți europeni în sustenabilitate, prezenți la București în cadrul evenimentului Climate Change Summit 2025 # Rador
Lideri internaţionali, responsabili şi experţi în conceptul de sustenabilitate dezbat, marţi, la Palatul Parlamentului din Bucureşti, pe tema politicilor şi soluţiilor climatice la nivel global şi regional în cadrul evenimentului Climate Change Summit 2025. Potrivit organizatorilor, printre alte subiecte de interes se vor afla: finanţarea climatică, tranziţia energetică, biodiversitatea, agricultura regenerativă, oraşele viitorului şi justiţia […]
11:40
Staţia meteo din Miercurea Ciuc a înregistrat, în această dimineaţă, o temperatură de minus 9,7 grade Celsius, un nou record negativ pentru această perioadă a anului. Este a doua zi consecutivă în care temperatura scade sub minus 9 grade Celsius, pe fondul prezenţei în regiune a unui front de aer rece, în condiţii de cer […]
11:30
La microfon, Elvira Chilaru
11:30
Poluarea aerului din capitala indiană, New Delhi, s-a agravat după festivalul hindus Diwali, în ciuda unui ordin judecătoresc care le cerea oamenilor să folosească artificii ce produc mai puțin fum. Locuitorii din Delhi și din suburbiile orașului au aprins artificii până târziu în noaptea de luni. Rezultatul – metropola s-a trezit sub o ceață toxică, […]
10:50
Data alegerilor pentru Primăria Municipiului București se află pe masa şedinţei coaliţiei de guvernare # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (21 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Data alegerilor pentru primăria capitalei ar urma să fie decisă tot marți, în ședința coaliției de guvernare. S-au conturat două variante, ambele implicând organizarea unui scrutin la finalul acestui an – pe 30 noiembrie sau 7 decembrie. Ulterior, partidele din coaliție trebuie […]
10:20
Zece aeroporturi din Rusia și-au suspendat operațiunile de zbor, din cauza unor alerte de atac cu drone # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Sursa: Purtătorul de cuvânt al Agenției Federale pentru Transport Aerian, Rosaviaţia. Din cauza amenințării cu atacuri cu drone, în noaptea de 20 spre 21 octombrie, au fost impuse restricții de zbor pe aeroporturile din Kaluga, Samara, Krasnodar, Soci, Ulianovsk, Nijnekamsk, Nijni Novgorod, Iaroslavl, Ijevsk și Ufa, din Rusia. Toate […]
09:20
Politicile și soluțiile climatice la nivel global și regional vor fi dezbătute în cadrul „Climate Change Summit 2025” # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Lideri internaționali responsabili și experți în conceptul de sustenabilitate dezbat marți, la Palatul Parlamentului din București, pe tema politicilor și soluțiilor climatice la nivel global și regional în cadrul evenimentului „Climate Change Summit 2025”. Potrivit organizatorilor, printre alte subiecte de interes se vor afla finanțarea climatică, tranziția energetică, biodiversitatea, […]
09:00
Senatul a adoptat propunerea care prevede eliminarea suspendării executării pedepsei pentru mai multe infracţiuni rutiere grave # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Senatul a adoptat, ieri, cu 121 de voturi pentru şi o abţinere, o propunere care prevede eliminarea posibilităţii suspendării executării pedepsei pentru mai multe infracţiuni rutiere grave. Printre acestea se numără uciderile din culpă comise de şoferi fără permis sau aflaţi sub influenţa alcoolului ori a drogurilor, refuzul ori […]
09:00
La Casa Albă au început lucrări de pregătire a construcţiei unei săli de bal a preşedintelui Donald Trump # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – La Washington au început lucrările de demolare într-o parte a aripii de est a Casei Albe, în pregătirea construcției noii săli de bal a președintelui Donald Trump. Luni, echipele de construcții au demontat părți masive ale intrării acoperite și ferestrelor din aripa de est. Nu este încă clar în […]
08:50
Liderii coaliţiei de guvernare ar urma să reia discuţiile privind salariul minim pe economie anul viitor # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (21 octombrie) – Realizator: Cătălin Gomboș – Liderii coaliţiei de guvernare ar urma să reia astăzi discuţiile privind salariul minim pe economie anul viitor. Nivelul acestuia ar trebui să crească potrivit unei directive europene la care România s-a aliniat şi care care corelează veniturile cu costul vieţii. Liderii partidelor aflate la putere, […]
08:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (21 octombrie) – Realizator: Cătălin Gomboș – Două drumuri de altitudine rămân parţial închise din cauza vremii, iar traficul în zona capitalei se aglomerează la această oră. Mai multe detalii despre circulaţia rutieră din ţară aduce inspector principal Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. Alexandru Andronache: Pe arterele rutiere […]
08:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Camera inferioară a parlamentului japonez a ales-o pe Sanae Takaichi drept prima femeie din istorie care va conduce Guvernul Japoniei. Lideră a Partidului Liberal Democrat aflat la guvernare, Takaichi va conduce însă un guvern minoritar. Un corespondent BBC notează că Sanae Takaichi este o conservatoare fermă și nu este […]
08:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Circulaţia mai multor trenuri operate de CFR Călători este suspendată temporar ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante de peste 100 milioane lei pentru Tariful de Utilizare a Infrastructurii, conform obligaţiilor contractuale. Măsura afectează atât trenurile Regio, cât şi InterRegio pe rute precum Bucureşti – Braşov, Timişoara […]
08:20
Comisia Europeană pregăteşte o nouă strategie pentru combaterea sărăciei în toate statele membre # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (21 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Comisia Europeană pregăteşte o nouă strategie pentru combaterea sărăciei în toate statele membre, ce ar urma să fie aplicată de anul viitor. În prezent, Uniunea alocă 20 de miliarde de euro pentru combaterea acestui fenomen, dar rezultatele nu sunt pe măsură. Potrivit […]
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Parlament * ora 10:00 – Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO – nivel P, sala 28 – Senat * ora 9:00 – 16:00 – Lucrări în Comisiile permanente (la sediul Senatului și online) ora 9:00 – Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, […]
08:10
In 1833, pe 21 octombrie, s-a născut Alfred Nobel, chimist şi industriaş suedez; inventatorul dinamitei (1867); a brevetat 355 de invenţii, a făcut fotografii aeriene, a dezvoltat metode de obţinere a mătăsii sintetice, a cauciucului sintetic şi a pielii sintetice; prin testamentul său, redactat la Paris la 27 noiembrie 1895, Alfred Nobel cerea ca toate […]
08:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Departamentul de Stat al SUA a confirmat că secretarul de stat american, Marco Rubio, a purtat, luni, o convorbire telefonică cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigot, a declarat că miniștrii de externe ai celor două țări au discutat care […]
08:00
Femeile și fetele sunt ucise în număr record și rămân neprotejate, pe măsură ce numărul războaielor din lume crește (ONU) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Un raport al Organizației Națiunilor Unite arată că femeile și fetele sunt ucise în număr record și rămân neprotejate, pe măsură ce numărul războaielor din lume crește. Documentul precizează că, în contextul celui mai mare număr de conflicte active de la 1946 încoace, femeile și fetele se confruntă cu […]
07:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (21 octombrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Curtea Constituţională a admis, cu cinci voturi pentru şi patru împotrivă, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie asupra legii privind pensiile magistraţilor şi a stabilit că actul normativ este în ansamblu neconstituţional. Judecătorii CCR au invocat motive procedurale care […]
07:50
Valoarea totală a coşului de consum a crescut, conform unei estimări a fundației Friedrich Ebert România # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (21 octombrie) – Realizator: Tibi Ursan – Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent al unei familii formate din doi adulți și doi copii a crescut luna trecută la 11.370 de lei pe lună, cu aproape 9% mai mult față de 2024, relevă o estimare a fundației Friedrich Ebert România. […]
07:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy își va începe marţi executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. El a fost condamnat pentru conspirație criminală într-o schemă de finanțare a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri provenite de la dictatorul libian Muammar Gaddafi. Doar doi șefi de stat francezi […]
07:50
Bulgaria va acorda un coridor aerian preşedintelui Federaţiei Ruse pentru a ajunge la Budapesta, dacă i se va solicita # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Dacă i se va solicita, Bulgaria va oferi un coridor aerian preşedintelui rus, Vladimir Putin, pentru a ajunge la Budapesta la întâlnirea sa cu preşedintele american, Donald Trump. Acest lucru a reieşit din declaraţiile pe care ministrul de externe al Bulgariei, Gheorg Gheorghiev, le-a făcut în timpul Consiliului Afaceri […]
07:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, și-a dat demisia înaintea unui vot în parlament care este de așteptat să ducă la alegerea primei femei din istoria țării în funcția de prim-ministru – Sanae Takahichi. Aceasta, care conduce Partidul Liberal Democrat aflat la guvernare, este considerată o conservatoare fermă. De mult timp, […]
07:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Serviciul Român de Informații consideră este necesară o actualizare a legislației penale în domeniul dezinformării, pentru a putea combate eficient campaniile de diseminare a unor mesaje false, radicale sau extremiste. SRI a transmis acest mesaj în contextul în care, în ultimele zile, pe rețelele de socializare au circulat numeroase […]
07:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (21 octombrie) – Ministerul de Finanţe a împrumutat, luni, aproape 800 de milioane de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, la un randament mediu de 7,21% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României. Ministerul de Finanţe a planificat, în această lună, împrumuturi de la […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.