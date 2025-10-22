FOTBAL Poli nu se va antrena cu două zile înainte de meciul de la Reșița. Un suspendat și un jucător cu probleme de natură medicală

03:20

Ideea e că trebuie să facem mult mai mult decât să ne lăudăm că suntem parte din UE, să urlăm că nu vrem cu rușii și atât, pentru că nu suntem departe de ei din prea multe puncte de vedere. Iar doar strigătul simplu de revoltă și pancartele, și alegerile anulate, și NATO, și altele nu ne ridică mai sus decât aceia. Dacă fondul nu e diferit, o simplă schimbare de formă, de titlu ne poate duce, fără efort prea mare, într-o cu totul altă tabără peste noapte.