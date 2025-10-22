Pierderea dinților, asociată cu un risc mai mare de deces

20:50

După haosul din gări de azi dimineaţă, când zeci de trenuri au fost suspendate de pe o zi pe alta, iar unii călători nici măcar nu ştiau, CFR Călători vine cu lămuriri şi reclamă o subfinanțare gravă a sistemului feroviar. Mai mult, susţine că statul întârzie sau nu plătește deloc sumele pentru facilitățile de călătorie … The post Explicațiile CFR Călători pentru haosul trenurilor suspendate: Statul întârzie sau nu plătește deloc banii pentru facilitățile de călătorie appeared first on spotmedia.ro.