Aproape 13.000 de posturi ar urma să fie desființate prin reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării anunță că proiectul este finalizat
BizBrasov.ro, 22 octombrie 2025 04:50
Proiectul de reformă a administrației locale este pregătit și așteaptă doar acordul coaliției pentru a fi promovat, spune ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila.
• • •
Acum 10 minute
05:40
CJ Brașov se chinuie de mai bine de 5 ani să reabiliteze două poduri din Bod. Documentațiile tehnice au expirat și se vor cheltui 200.000 de lei pentru refacerea lor # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov ar urma să actualizeze studiile de fezabilitate pentru reabilitarea două poduri de pe DJ 112 A, din intravilanul localității Bod. Costul actualizării acestor documentații este de 200.000 de lei fără TVA, fiind semnat un contract cu compania de proiectare Beta – Cops. Refacerea acestor poduri este luată în calcul de către autoritățile [...]
05:40
Primăria Sânpetru începe procedurile de expropriere pentru amenajarea „centurii” spre DN 11, zona Stabilus # BizBrasov.ro
Pentru fluidizarea traficului dintre Brașov și Sânpetru, autoritățile din cele două localități, împreună cu Consiliul Județean și Direcția de Drumuri și-au asumat un masterplan de fluidizare a traficului (detalii aici). Unul dintre proiectele demarate de către edilii sânpetreni vizează amenajarea unei noi ieșiri din comună spre DN 11 în zona intersecției cu centura din zona Stabilus. [...]
Acum 30 minute
05:20
FOTO Magazinul pălărierului Heinrich Tischler din centrul Brașovului, un loc emblematic pentru moda brașoveană, la sfârșitul secolului al XIX-lea: „Clienții puteau alege dintr-o gamă variată de pălării și șepci, realizate conform ultimelor tendințe vest-europene” # BizBrasov.ro
Un loc emblematic pentru moda brașoveană era magazinul lui Heinrich Tischler, situat pe Șirul Inului, în centrul Brașovului
Acum o oră
04:50
Aproape 13.000 de posturi ar urma să fie desființate prin reforma administrației locale. Ministrul Dezvoltării anunță că proiectul este finalizat
Proiectul de reformă a administrației locale este pregătit și așteaptă doar acordul coaliției pentru a fi promovat, spune ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila.
Acum 2 ore
04:20
Poate ți s-a întâmplat să te întrebi, mai ales după căsătorie, dacă ai putea cumpăra un apartament doar pe numele tău. Este posibil ca acel imobil să fie doar al tău, chiar dacă ești căsătorit? Sau devine automat un bun comun, indiferent pe cine este trecut în acte? Răspunsul depinde de mai mulți factori: regimul matrimonial [...]
Acum 12 ore
19:40
Doar bogații își permit: Cât costă să petreci Revelionul în localurile de lux din Poiana Brașov # BizBrasov.ro
Poiana Brașov se numără printre stațiunile montane din România „cel mai bine cotate”, dar și cele mai scumpe. Prima menționată conduce „topul”, din punctul de vedere al tarifelor. Marile hoteluri din stațiunile montane au anunțat pachetele de cazare pentru revelion, consultate de Ziare.com: Ana Hotels (Poiana Brașov) – de la 4.208 euro Ana Hotels organizează [...]
18:10
Un bărbat din Covasna a fost arestat, după ce și-a înțepat fiica de 4 ani cu un cuțit. Bunica a sunat la Poliție # BizBrasov.ro
Un bărbat de 24 de ani din Olteni, județul Covasna, a fost arestat preventiv, după ce și-a înțepat fiica de 4 ani cu un cuțit. Polițiștii au fost sesizați de către o femeie, cu privire la faptul că nepoata sa în vârstă de 4 ani ar fi fost victima unor agresiuni fizice din partea tatălui [...]
18:00
VIDEO Accident grav în cartierul Tractorul, „în direct”. Circulația în zonă este îngreunată # BizBrasov.ro
Un accindet de circulație a avut loc în jurul orei 17.30 la intersecția străzilor Bronzului și 1 Decembrie 1918 din cartierul brașovean Tractorul. Din fimarea făcută de o cameră de bord de pe un autoturism care circula în zonă chiar la momentul impactului se poate vedea cum autovehiculul care venea de pe drumul fără prioritate [...]
17:50
UE analizează interzicerea unui compus din dezinfectanţii pentru mâini, din cauza creșterii riscului de cancer # BizBrasov.ro
Uniunea Europeană (UE) ia în considerare posibilitatea de a clasifica etanolul, ingredient folosit în numeroși dezinfectanți pentru mâini, drept substanță periculoasă care poate crește riscul de cancer, potrivit unui raport al Financial Times. O recomandare internă din 10 octombrie, emisă de unul dintre grupurile de lucru ale Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), identifică etanolul [...]
17:30
Angajatorii care încadrează persoane cu vârsta de peste 30 ani, înregistrate la Serviciul Public de Ocupare, pentru a le califica la locul de muncă, vor fi sprijiniţi printr-o subvenţie lunară de 2.250 lei/ucenic, pe toată perioada desfăşurării programului de ucenicie, prevede proiectul „Formactiv – Formare şi muncă activă”, informează Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de [...]
17:20
Angajatorii care încadrează persoane cu vârsta de peste 30 ani, înregistrate la Serviciul Public de Ocupare, pentru a le califica la locul de muncă, vor fi sprijiniţi printr-o subvenţie lunară de 2.250 lei/ucenic, pe toată perioada desfăşurării programului de ucenicie, prevede proiectul „Formactiv – Formare şi muncă activă", informează Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de [...]
Acum 24 ore
16:20
Potrivit datelor oferite de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică, în județul Brașov, în perioada 13.10.2025-19.10.2025 au fost raportate 2.217 cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna anterioară când au fost raportate 2.260 de cazuri. Este vorba despre: -1 caz de gripă clinică, la fel ca în săptămâna de supraveghere 06.10-12.10.2025; -1890 cazuri de infecţii [...]
16:00
Patru companii, sancționate de Consiliul Concurenței pentru licitații trucate ce vizau întreținerea unor șosele, unele în administrarea DRDP Brașov # BizBrasov.ro
Consiliul Concurenţei a sancţionat companiile Tredeco Holding SRL, Trecon Logistic SRL, Data Capture SRL și Geo Drumuri Banat SRL cu amenzi în valoare totală de 2.317.896,04 lei (aproximativ 466.000 euro) pentru trucarea unor licitații publice organizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) prin DRDP Brașov, DRDP București, DRDP Constanța și DRDP [...]
16:00
Prețurile medii ale apartamentelor din Brașov și Sibiu s-au dublat în perioada septembrie 2019 – septembrie 2025, în timp ce apartamentele din București s-au scumpit cu 70%, potrivit unei analize realizate de Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Dintre marile orașe, cel mai lent ritm de creștere a fost în Timișoara, unde prețurile [...]
15:20
FOTO Cum evoluează lucrările de restaurare a Bisericii Sfântul Nicolae. „Când vorbim de o pictură veche, trebuie să o tratezi oarecum cu delicatețe, nu poți pur și simplu să dai cu pensula și, gata, ai terminat” # BizBrasov.ro
Lucrările de restaurare și consolidare a Bisericii „Sf. Nicolae” din Șcheii Brașovului, unul dintre cele mai importante monumente pentru istoria și identitatea comunității brașovene, sunt în plină desfășurare. Se intervine la interior, în faza de conservare și restaurare a picturilor, iar la exterior, la ridicarea schelelor și protejarea picturilor existente. ,,Am reușit să facem organizarea [...]
14:30
Parlamentul European a aprobat astăzi un set nou de norme de conducere a autovehiculelor în UE. Este vizată creșterea siguranței rutiere # BizBrasov.ro
Eurodeputații au aprobat astăzi revizuirea normelor UE privind permisele de conducere, care introduc dispoziții privind șoferii începători, permisul digital și decăderea din dreptul de a conduce. Parlamentul European a aprobat, marți, o actualizare a normelor Uniunii privind permisele de conducere. Noile norme urmăresc să crească siguranța rutieră și să reducă numărul accidentelor, în contextul în [...]
14:00
Persoanele cu buletine electronice se confruntă în continuare cu probleme, deoarece mulți se prevalează de lipsa cititoarelor, deși există o aplicație cu care pot fi „descifrate” # BizBrasov.ro
Aplicația pentru cartea electronică de identitate poate fi descărcată prin accesarea https://hub.mai.gov.ro/aplicatie-cei și poate fi instalată pe laptop sau telefon anunță Ministerul de Interne (detalii despre aplicație aici). Cu toate aceste, multe instituții de stat sau private se prevalează de lipsa citioarelor „de buletin” și spun că nu pot face nici o operațiune. Circa 500.000 de [...]
14:00
Johann Strauss Ensemble, una dintre cele mai apreciate orchestre de muzică clasică din Austria, revine la Brașov cu un concert dedicat sărbătorilor de iarnă # BizBrasov.ro
Johann Strauss Ensemble, una dintre cele mai apreciate orchestre de muzică clasică din Austria, revine și în acest an pe scenele din România pentru al 21-lea an consecutiv, și va susține o nouă serie de concerte dedicate sărbătorilor de iarnă prezentate în turneu național. Sub bagheta maestrului violonist și dirijor Russell McGregor, spectacolul de tradiție [...]
13:50
„O operațiune de sabotaj a Rusiei” în România, dejucată de SRI. Colete cu dispozitive incendiare comandate de la distanță, depuse la sediul Nova Post din București # BizBrasov.ro
România și Polonia au reținut opt persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la București și Varșovia. Serviciul Român de Informații a precizat că două persoane au acționat pe teritoriul României, „scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București”. [...]
13:10
VIDEO Percheziții la traficanți de bijuterii și metale prețioase în mai multe locații din Brașov, Covasna și Dâmbovița # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, pun în aplicare 17 mandate de percheziție domiciliară. Activitățile procedurale au loc în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă și [...]
12:50
Încă 28 de trenuri anulate, din cauza datoriilor CFR Călători. Peste 70 de trenuri nu vor mai circula, dintre care cel puțin 4 pe relația Brașov-București-Brașov # BizBrasov.ro
CFR Călători a publicat lista completă a trenurilor care sunt anulate din cauza datoriilor pe care operatorul le are față de compania de infrastructură. Spre deosebire de lista publicată luni de CFR SA, operatorul de călători anulează încă 28 de trenuri.
12:10
FOTO Peisaje hibernale la Mirecurea Ciuc, unde a fost doborât recordul de temperatură al zilei # BizBrasov.ro
Stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, marți dimineața, o minimă de minus 9,7 grade Celsius, fiind doborât recordul de temperatură al zilei de 21 octombrie. Potrivit informațiilor furnizate AGERPRES de meteorologul de serviciu Halada Szilard, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania – Sud Sibiu, vechiul record de temperatură negativă al zilei de 21 octombrie a fost [...]
11:30
Meteo: Sfârşit de octombrie şi început de noiembrie cu temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite şi cu ploi în toată ţara # BizBrasov.ro
Săptămâna 27 octombrie - 3 noiembrie va fi caracterizată temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite şi de precipitaţii abundente în întreaga ţară, anunţă marţi meteorologii, care au făcut publică prognoza până la jumătatea lunii noiembrie.
11:30
Instanța a admis cererea municipalității de a ieși oficial din „afacerea” Scotch Club – FC Brașov, creată de fostul edil. Acesta și alți parteneri de-ai săi au fost dați în judecată pentru recuperarea unui prejudiciu de peste 16 milioane de lei # BizBrasov.ro
În mai 2021, a fost aprobată aderarea Municipiului Braşov alături de Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Braşov şi Serviciul Public Local de Termoficare Braşov la Asociația Clubul Sportiv Scotch Club. Ulterior, după data de 15.06.2021 aceasta şi-a schimbat denumirea în Asociația Clubul Sportiv Fotbal Club Braşov Steagul Renaşte. Echipa înființată în mandatul fostului edil al Brașovului [...]
11:20
Turneul Național Violoncellissimo –Clasic la puterea a treia îşi începe periplul naţional, pe 10 octombrie, la Piteşti, continuând în toată ţara timp de o lună. Evenimentul face parte dintr-un circuit de concerte care se va derula în lunile octombrie – noiembrie 2025 și propune publicului din întreaga țară un program divers, ce combină repertoriul clasic cu inserții moderne. După deschiderea [...]
11:00
Valoarea coșului minim de consum în România, pentru un trai decent, a crescut cu 920 de lei față de 2024. De cât are nevoie lunar o familie cu 2 copii # BizBrasov.ro
Valoarea coșului minim de consum pentru ca o familie cu doi adulți și doi copii în România să aibă un trai decent a crescut în 2025 până la 11.370 lei pe lună, potrivit unui studiu realizat de Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România. Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent pentru o [...]
10:50
Cooperare între Brașov și orașul francez Nogent-sur-Marne. Sprijin pentru ca operatori aerieni din Franța să stabilească curse către Brașov # BizBrasov.ro
Primarul George Scripcaru a semnat, la Paris, acordul de cooperare dintre Brașov și Nogent-sur-Marne Excelența Sa d-na Ioana Bivolaru, ambasadorul României în Republica Franceză, a fost gazda unui moment important pentru dezvoltarea relațiilor româno-franceze: semnarea, în data de 20 octombrie, de către primarii orașelor Brașov, George Scripcaru, și Nogent-sur-Marne, Jacques J.P. Martin, a acordului de [...]
10:40
Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, propus pentru o poziție de vicepreședinte al partidului. Grindeanu nu are contracandidat la șefia PSD # BizBrasov.ro
PSD își va alege noul președinte pe 7 noiembrie, iar Sorin Grindeanu este singurul înscris în cursa pentru șefia partidului. Printre numele care vor face parte din echipa lui Sorin Grindeanu se numără europarlamentarul Claudiu Manda, Gabriela Firea sau senatorul brașovean Marius Dunca.
10:20
VIDEO Individul care a agresat un șofer în trafic ieri, pe Calea București, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști. Martorii oculari susțineau că un echipaj de poliție aflat în apropiere nu a luat nicio măsură # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov, ieri, pe Calea București a avut loc un incident grav în trafic, un șofer pensionar fiind agresat de un tânăr.
10:10
Înncepând cu data de 26 octombrie 2025, activitatea de transport feroviar din România se va desfășura conform orei Europei Orientale (EET), moment în care ora 04:00 va deveni ora 03:00. Astfel, în noaptea de sâmbătă spre duminică, trenurile de călători și de marfă vor fi expediate conform orei oficiale de vară, până la ora 4:00, [...]
10:00
„Fantomele munților”, sărbătorite joi la Zoo Brașov. Au fost pregătite o serie de jocuri și activități inedite # BizBrasov.ro
Grădina Zoologică Brașov organizează joi, 23 octombrie 2025, „Ziua Internațională a Leopardului Zăpezilor”. Evenimentul, desfășurat între orele 10:00 – 16:00, reprezintă o oportunitate de a sublinia importanța protejării acestei specii vulnerabile, amenințată în special de braconaj, pierderea habitatului și schimbările climatice. Pe parcursul zilei, vizitatorii vor avea ocazia să participe la jocuri și activități interactive [...]
09:40
Percheziții ale DNA la Brașov și în alte 5 județe. Evaziune fiscală și fraudă cu TVA în tranzacții auto, cu un prejudiciu de 29 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins marți dimineață, 21 octombrie, în 12 locații din Ilfov și alte cinci județe, în cadrul unei anchete privind tranzacțiile auto.
09:20
VIDEO Pensionar agresat în trafic, după o tamponare ușoară pe Calea București. Martorii oculari au anunțat un echipaj de poliție aflat în zonă, dar agenții nu au luat nicio măsură # BizBrasov.ro
Un pensionar a fost agresat în trafic ieri dimineață, pe Calea București din Brașov. Din imaginile filmate de un martor ocular, se vede cum, după ce a avut loc lamponarea ușoară, vine în fugă și îl împinge pe șoferul în vârstă, iar acesta cade și dă cu capul de mașina albă.
Ieri
05:40
Predealul își inventariază spațiile verzi și arborii urmând să creeze o bază digitală cu întreaga vegetație din stațiune. 50.000 de lei, costul serviciilor # BizBrasov.ro
Primăria Predeal va întocmi, pentru prima dată, un registru local al spațiilor verzi, care va oferi o evidență completă a zonelor verzi și a terenurilor degradate de pe teritoriul stațiunii. Pentru realizarea acestuia, administrația locală a semnat un contract în valoare de 50.000 de lei cu firma Imapping GIS din Sânpetru, specializată în cartografiere digitală [...]
05:40
Toți cei aproximativ 500 de elevi din Cristian vor avea uniforme. Costurile pentru acestea sunt suportate de Primărie # BizBrasov.ro
În ultimii ani, în spațiul public au existat mai multe discuții pro și contra introducerii uniformelor obligatorii în școli. Astfel, a rămas la inițiativa școlilor sau a comunității din care fac parte dacă elevii vor avea uniforme sau nu. Practic, și aceste ținute sunt o cheltuială în plus și tocmai de aceea mulți părinți nu [...]
05:40
Propagandă „patriotică” în domeniul imobiliar. Prețuri mai mari la chirii în Brașov pentru cetățeni străini sau refuz vehement pentru chiriași din Ucraina # BizBrasov.ro
Anastasia, o femeie din Ucraina stabilită la Brașov de mai bine de trei ani, a povestit experiența umilitoare prin care a trecut în momentul în care a încercat să închirieze un apartament la poalele Tâmpei. Deși locuiește legal în România și lucrează aici, femeia a fost refuzată de o agenție imobiliară pe motiv că „nu [...]
05:30
„Dumbphone”, telefoanele cu butoane devin arma părinților împotriva TikTok-ului și a dependenței de ecrane # BizBrasov.ro
Copiii de azi nu au nevoie de prea mult timp să descifreze misterele unui device. Doar sunt născuți în epoca tehnologiei! Însă, în doar câteva zile, putem observa schimbările din viața lor (și a întregii familii). Și nu neapărat în sensul bun. Oricâte aplicații de control parental am instala și oricât am încerca să impunem [...]
04:50
Condiții suplimentare pentru a deveni prosumator, propuse de un grup de parlamentari. Se impun „reguli de securitate cibernetică” # BizBrasov.ro
O propunere legislativă depusă în Parlament vizează condiționarea producției prosumatorilor și a tuturor producătorilor de energie regenerabilă din România de respectarea unor norme cibernetice.
04:40
Abordare unică în România și Europa de Est a depresiei, la Brașov. Medicul ATI Cristian Stănescu oferă un tratament revoluționar # BizBrasov.ro
Depresia este una dintre cele mai răspândite și debilitante afecțiuni ale vremurilor noastre, iar România nu face excepție. Estimările arată că până la 4,23% dintre români (aproape 800.000 de persoane) suferă de depresie. Cu toate acestea, conform studiilor europene, doar 1% dintre români declară că au depresie cronică, cea mai mică pondere din UE, semn că stigmatizarea și lipsa [...]
04:20
Fondul de rulment este o formă de protecție financiară colectivă. Adică, o contribuție echitabilă la buna funcționare a spațiilor comune din bloc. Totuți, cui îi revine această obligație? Uite cine plătește fondul de rulment: chiriașul sau proprietarul. Am analizat legea și am aflat răspunsul. Ce este fondul de rulment Fondul de rulment este o rezervă financiară [...]
20 octombrie 2025
18:00
Trecerea la ora de iarnă se face în noaptea de sâmbătă, 25 spre duminică, 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră, de la 4:00 la 3:00. Astfel, ziua de 26 octombrie 2025 va avea 25 de ore. Procesul de trecere la ora de iarnă dă peste cap ritmul de somn și [...]
17:00
Hidroelectrica a încurcat clienții și a trimis greșit o factură. Gafa a fost plătită de companie cu mii de euro # BizBrasov.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a fost amendată cu 5.000 euro. Amenda a fost aplicată în baza regulamentului GDPR de protecție a datelor personale. Totul a plecat în urma unei sesizări depuse de un client care a primit o factură destinată altei persoane, scrie profit.ro. Autoritatea Națională [...]
16:40
Mobexpert inaugurează, joi, cel mai mare magazin din Transilvania la Brașov, în zona hubului comercial Coresi # BizBrasov.ro
Mobexpert inaugurează, joi, cel mai mare magazin din Transilvania la Brașov, în zona hubului comercial Coresi
16:20
Zeci de trenuri ale CFR Călători, cu rute care includ și Brașovul, suspendate din această noapte # BizBrasov.ro
CFR Infrastructură anunță că suspendă temporar, din această noapte, peste 30 de trenuri operate de CFR Călători în întreaga țară, după ce compania de stat nu a achitat la termen sumele restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii. Suspendările vor continua până la achitarea integrală a datoriilor. CFR recomandă pasagerilor să verifice mersul trenurilor [...]
16:10
Sâmbătă, 25 octombrie 2025 și duminică, 26 octombrie 2025 , de la orele 18.30, în Sala Operei Brașov, publicul este așteptat la cele două reprezentații ale spectacolului cu opera „Tosca” de Giacomo Puccini. Libretul operei a fost creat de Luigi Illica și Giuseppe Giacosa, după drama La Tosca de Victor Sardou. Piesa de teatru a [...]
15:50
„Judecător la judecător nu-și scoate ochii”: Legea Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților, respinsă de Curtea Constituțională # BizBrasov.ro
Cei nouă judecători ai CCR au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie.
15:50
VIDEO Mai mulți oameni ai străzii din Brașov, mutați de pe sub poduri sau de sub cerul liber în adăpostul de noapte de pe strada Panselelor # BizBrasov.ro
Reprezentanții Primăriei Brașov au continuat acțiunile de identificare a persoanelor fără adăpost și de monitorizare a zonelor cu risc, în colaborare cu Poliția Locală. Astfel, în zona Gemenii – Uzina 2 au fost indentificate mai multe persoane care își făcuseră adăposturi improvizate sub podul de la ieșirea spre Tărlungeni sau chiar sub cerul liber lângă [...]
15:30
Care este situația refugiaților din Ucraina stabiliți în Brașov. Câți și-au găsit de lucru anul acesta, câți își caută de muncă, câți copii merg la școală și ce chirii au fost decontate anul acesta # BizBrasov.ro
Prefectul județului Brașov, Mihai Cătălin Văsii, a prezidat astăzi ultima ședință din acest an a Grupului de lucru pentru incluziunea refugiaților din județul Brașov. „Am creat Grupul de lucru pentru incluziunea refugiaților din județul Brașov în luna iunie 2024, în parteneriat cu Agenția ONU pentru Refugiați în România cu scopul promovării unor politici și practici [...]
15:10
SRI: Teoriile conspiraționiste apărute în spațiul public în legătură cu explozia din blocul din București „fac parte dintr-o campanie de dezinformare coordonată” # BizBrasov.ro
În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând evenimentul tragic din cartierul Rahova al Capitalei. Anumite dezinformări au vizat instituții ale statului român și personalul acestora, iar în acest context, Serviciul Român de Informații vine cu mai multe precizări și recomandări
15:10
VIDEO Atenție, șoferi! Transfăgărășanul și Transalpina s-au închis, începând de astăzi până la vară # BizBrasov.ro
Transfăgărășanul și Transalpina s-au închis, începând de astăzi. Luni, 20.10.2025, circulația rutieră s-a închis pe DN7C (Transfăgărășan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800) și pe DN 67C (Transalpina), de la Rânca (km 34+800) până la Curpat (km 79+200). „Măsura închiderii circulației pe aceste sectoare montane a fost luată în [...]
