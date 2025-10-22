Judecătorii din Iași pun capăt protestului. Toate cauzele reintră pe rol la Curtea de Apel și Tribunal

06:30

Poliția Orașului Hârlău s-a autosesizat după ce patru adolescente au transformat parcul din localitate în ring de box. Pe 16 octombrie, polițiștii au înregistrat nu mai puțin de două răfuieli separate. Prima bătaie a avut loc în jurul orei 13:20, când două minore de 15 și 16 ani s-au agresat reciproc. La doar două ore [...] The post Bătaie generală între fete în parcul din Hârlău: Polițiștii au intervenit de două ori, în aceeași zi first appeared on IasiTV Life.