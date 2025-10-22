Fermierii care primesc avansul APIA săptămâna viitoare – Anunț de la MADR
Agro-TV.ro, 22 octombrie 2025 06:30
Avansul APIA continuă în ritm accelerat! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a autorizat deja la plată peste 400.000 de fermieri în campania 2025, anunță secretarul de stat Emil Dumitru, care a preluat acum două zile responsabilitatea pentru activitatea APIA în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Potrivit oficialului, dacă avansul APIA […]
• • •
Acum o oră
06:30
Acum 12 ore
20:00
Ordin MADR – Ce se schimbă în legislația care îi vizează pe crescătorii de porci și păsări # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii a pus în dezbatere publică un nou proiect de Ordin MADR ce îi vizează pe crescătorii de porci și păsări. Noul act normativ prevede abrogarea articolului 131 din „Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie” aprobate prin Ordinul ministrului […]
Acum 24 ore
17:40
Vești excelente pentru crescătorii de ovine și caprine din România! Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat deschiderea de noi piețe de export pentru produsele de origine animală românești, în Albania și Azerbaidjan. Potrivit instituției, noile certificate sanitare veterinare de export au fost aprobate și publicate pe site-ul ANSVSA, în secțiunea […]
16:30
Toamna este anotimpul care separă fermierii pregătiți de restul. În această perioadă, pământul trebuie lucrat corect, semințele semănate uniform și utilajele puse la treabă pentru a asigura un start perfect culturilor de grâu, orz, rapiță sau lucernă. Iar în spatele oricărei recolte bogate stau două lucruri esențiale: un tractor fiabil și o semănătoare de calitate. […]
15:00
Cu doar o zi înainte de votul din Parlament asupra moțiunii depuse împotriva sa, ministrul agriculturii, Florin Barbu s-a întâlnit la sediul MADR cu celebrul realizator de televiziune britanic Charlie Ottley, cunoscut publicului românesc pentru seriile de documentare „Wild Carpathia”, „Wild Danube” și „Flavours of Romania” prin care promovează cultura și frumusețile țării noastre. Potrivit […]
14:50
O nouă etapă începe pentru Grupul ALCEDO. Marcel Sîrghiac preia funcția de Președinte al Grupului AlCEDO cu o experiență vastă în agribusiness și o înțelegere profundă a nevoilor fermierilor. Marcel Sîrghiac aduce în noul rol o viziune strategică și o abordare orientată către performanță, inovație și parteneriate durabile. De-a lungul carierei sale, a coordonat proiecte […]
13:20
După un an agricol plin de încercări, fermierii români așteaptă cu sufletul la gură să-și primească plățile în avans de la APIA pentru Campania 2025. Cum era de așteptat, pentru a mai dezamorsa puțin din nerăbdarea fermierilor, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură preferă să înceapă campania cu plăți mici, dar cât mai multe. […]
11:10
Finanțarea AFIR de 200.000 de euro ce poate fi obținută prin Schema de energie regenerabilă destinată fermierilor și producătorilor din industria alimentară urmează să fie reluată în curând. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) reamintește că, în vederea lansării noii sesiuni de depunere a cererilor de finanțare, a fost pus în consultare publică Ghidul solicitantului […]
08:40
Nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă agricultura europeană, peste 50 de fermieri români au plecat astăzi la Strasbourg, pentru a participa la un protest european organizat împotriva reformei Politicii Agricole Comune (PAC). Președintele Federației Naționale Pro Agro, Ionel Arion, a explicat că fermierii români și cei europeni au încercat în repetate rânduri să dialogheze […]
07:40
Hoții de porumb, arestați! Ce au pățit cei care i-au furat marfa fermierului Bogdan Soare # Agro-TV.ro
După ce hoții de porumb i-au devastat, la începutul lunii trecute, aproximativ 30 de hectare din suprafața irigată, fermierul Bogdan Soare, din județul Ialomița, și-a făcut dreptate cu ajutorul poliției. Hoții, 11 la număr, au fost găsiți de către oamenii legii, iar o parte dintre aceștia au fost arestați preventiv pe o perioadă de 30 […]
Ieri
06:30
Cât costă arenda pentru un hectar de teren agricol – Arenda pentru terenurile agricole continuă să crească în România, iar în unele zone, situația a ajuns greu de suportat pentru fermieri. În județele Ialomița și Giurgiu, fermierii plătesc adesea peste 1.500 de kilograme de grâu pe hectar, iar acolo unde suprafața se află într-o zonă […]
20 octombrie 2025
19:50
Schimbare la APIA, în plină campanie de plăți – Activitatea trece în subordinea lui Emil Dumitru # Agro-TV.ro
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a fost trecută oficial în coordonarea secretarului de stat Emil Dumitru, potrivit unei noi reorganizări dispuse în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), a dezvăluit jurnalistul Ovidiu Ghinea. Până acum, instituția s-a aflat în subordinea secretarului de stat Adrian Pintea, cel care a condus APIA timp […]
18:50
Românii ar putea beneficia de o nouă lege care să le asigure prețuri plafonate pentru lemnul de foc pe o perioadă de trei ani. Pentru a oferi protecție financiară gospodăriilor vulnerabile în pragul sezonului rece, recent, la Senat, a fost înregistrat un nou proiect de lege prin care se propune plafonarea prețurilor finale pentru o […]
16:30
Scandal în familie soldat cu doi morți: unul aruncat într-o fântână, altul atârnat de grindă! # Agro-TV.ro
Comuna doljeană Unirea a fost, duminică, scena unui teribil scandal în familie, soldat cu doi morți: unul aruncat într-o fântână, altul atârnat de o grindă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj, în dimineața zilei de 19 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calafat au fost sesizaţi de un tânăr de 26 de ani, din […]
15:40
Recolta de struguri din 2025 s-a încheiat, iar specialiștii în vinuri din întreaga țară spun că anul viticol se anunță unul promițător pentru calitatea vinurilor românești. În ciuda provocărilor climatice, strugurii au ajuns sănătoși și bine dezvoltați. S-a încheiat campania de recoltare a anului 2025, iar membrii Asociației Degustătorilor Autorizați din România (ADAR) – oenologi, […]
14:30
ANIF, prima pe „lista rușinii” întocmită de ANAF! Cum răspunde instituția în privința restanțelor la plata obligațiilor fiscale # Agro-TV.ro
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) se află pe primul loc în „lista rușinii” publicată de ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) cu privire la instituțiile publice cu datorii la bugetul de stat. Datoria care apare în dreptul ANIF se ridică la peste 136, 5 milioane de lei, adică aproape un sfert din totalul obligațiilor […]
13:30
Tulburări pe piața de mărfuri agricole – Cu cât se vând semințele de rapiță în acest sezon # Agro-TV.ro
Cu cât se vând semințele de rapiță – Rapița traversează o perioadă dificilă pe piețele europene, cu un recul semnificativ al cotațiilor. Conform analistului Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, rapița a pierdut teren în ultimele zile, coborând în jurul valorii de 465 de euro/tonă pentru indicația februarie. „Rapița este tributară schimbărilor care […]
11:10
Azi, moțiunea împotriva ministrului agriculturii, Florin Barbu: „Când cultivi minciuni, culegi rușine” # Agro-TV.ro
Moțiunea împotriva ministrului agriculturii, Florin Barbu, depusă de parlamentarii AUR, va fi citită și dezbătută luni în plenul Camerei Deputaților. Intitulată „Când cultivi minciuni, culegi rușine. Un strigăt pentru salvarea agriculturii românești din mâinile incompetenței”, această moțiune este un semnal de alarmă pentru întreaga coaliție de guvernare, „un apel la responsabilitate și la redarea respectului […]
10:00
Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni pare în linii mari una bună pentru fermieri, în special pentru cei care încă nu au intrat la semănat. Potrivit Admnistrației Naționale de Meteorologie (ANM), în săptămâna 20-27 octombrie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar […]
07:30
Se rescrie sprijinul pentru tinerii fermieri – Cum vor arăta măsurile din viitoarea PAC # Agro-TV.ro
Sprijinul pentru tinerii fermieri, una dintre cele mai populare și mediatizate măsuri din Politica Agricolă Comună (PAC), ar putea fi complet reconfigurat în perioada următoare. Potrivit senatorului Sorin Moise, membru al Comisiei de Agricultură din Senat, la nivelul decidenților români se analizează o nouă abordare pentru exercițiul financiar european 2028-2034, care să pună accent nu […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:30
Recolta uriașă de porumb din Statele Unite ale Americii începe să pună din ce în ce mai multă presiune pe prețul porumbului, care și-a început traiectoria descendentă pe burse. Deși prețul din piața internă se menține ceva mai bun, fermierii care vor să trimită marfa la export primesc în acest moment prețuri care au coborât […]
19 octombrie 2025
16:10
Un urs a fost văzut în curtea unei școli. Localnicii speriați, au semnalat autoritățile să acționeze de urgență. Vineri noapte, un urs a fost observat în satul Biia, comuna Șona. Echipele de intervenție s-au deplasat imediat la fața locului pentru a evalua situația și a preveni orice pericol pentru localnici. Ajunși la fața locului, jandarmii […]
12:10
Grâul devine pe poziția de lider pe piața mondială a cerealelor, în timp ce comerțul cu orez începe să piardă teren. Sezonul 2025 – 2026 aduce o reconfigurare semnificativă a balanței globale pe fondul recoltelor bogate și al cererii tot mai mari pentru grâu. Potrivit celor mai recente estimări ale FAO, comerțul mondial cu cereale […]
18 octombrie 2025
14:10
Fondurile europene pentru agricultură din România sunt adesea utilizate ineficient, ajutăm agricultori care nu contribuie efectiv la economia locală. Subvențiile sunt acordate superficial, cum ar fi deținerea unui număr de animale sau cultivarea unor terenuri, fără legătura cu cantitatea de produse valorificate pe piața internă. „Oferim ajutoare către agricultori care nu aduc un cent înapoi […]
11:10
Panică într-o localitate după ce un urs a apărut din senin la doar câțiva metri de un cimitir. Este pentru prima dată când un urs este văzut atât de aproape de gospodării, într-o zonă unde nimeni nu se aștepta. Specialiștii spun că ursul – un exemplar tânăr de aproximativ trei–patru ani, ar fi venit dintr-o […]
08:10
Șacalii au devenit în ultimii ani o problemă tot mai gravă pentru mulți localnici, în special pentru fermieri care se confruntă cu pagube considerabile. „În fiecare seară, mai ales când erau culturile mari de rapiță, floarea-soarelui sau grâu, intrau câte 30-40 de șacali. Cred că mi-au mâncat peste 15 viței și în jur de 30 […]
17 octombrie 2025
21:30
Hidroterapia cu fân, o binefacere cu efect relaxant, practicată acum și în centrele wellness de la Vața Băi # Agro-TV.ro
O baie călduță cu plante este o binefacere după fiecare zi răcoroasă de toamnă. Pe lângă efectul de relaxare, are beneficii asupra pielii, calmează durerile și favorizează circulația sanguină. Hidroterapia cu fân este o formă tradițională de terapie, practicată acum și în centrele moderne de wellness, precum în județul Hunedoara, la Vața Băi. Hidroterapia cu […]
18:10
Directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu, anunță că Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a deblocat plățile către beneficiarii Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) care au depus solicitări de plată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (prelungit cu perioada de tranziție 2021 – 2022) și prin Planul Strategic PAC 2023 – […]
15:00
România se pregătește pentru o schimbare semnificativă în structura culturilor agricole în sezonul 2026, care confirmă trendul din ultimii ani. Datele analizate de AGRI Column arată că fermierii români își modifică tot mai mult strategiile de semănat, orientându-se spre culturile de toamnă – grâu, orz și rapiță – în detrimentul celor de primăvară, în special […]
13:40
Într-o perioadă în care tuturor fermierilor europeni le intră în conturi sumele venite ca sprijin din partea Unuiunii Europene, plata subvențiilor a fost blocată, momentan, pentru fermierii din Grecia, după o nouă acțiune a procurorilor europeni legată de celebrul scandal privind fraudarea fondurilor europene din această țară. O inspecție neanunțată a procurorilor de la Oficiul European […]
11:10
Unica fabrică de ouă lichide din România a fost inaugurată oficial în localitatea Costeștii din Vale, județul Dâmbovița. Are capacitatea de a procesa peste 100 de milioane de ouă anual, iar investiția a costat aproximativ 3,5 milioane de euro, finanțată 100% de Toneli Holding. Cel mai mare procesator de ouă din România a inaugurat și […]
09:50
Corteva Agriscience a marcat Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural prin lansarea TalentA 2025–2026, programul de formare care a reunit 50 de femei fermieri din România și Republica Moldova. Participantele ( 42 de femei fermieri din România și 8 din Republica Moldova) provin din diverse regiuni rurale din ambele țări și activează într-o gamă […]
07:30
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a demarat campania de plată în avans a subvențiilor pentru fermierii care au depus cererile unice de plată în anul 2025. Doar în prima zi, APIA a efectuat plata pentru peste 100.000 de fermieri, iar sumele vor continua să fie virate în fiecare zi până la data […]
06:30
După o vară marcată de secetă, ploile consistente din prima jumătate a lunii octombrie au adus o situație neașteptată în culturile agricole din sud-estul țării. În județul Constanța, solul este acum excelent aprovizionat cu apă, dar această binecuvântare agricolă vine la pachet cu o nouă provocare pentru fermieri: dezvoltarea bruscă și masivă a buruienilor. Fermierul […]
16 octombrie 2025
15:40
La MADR a început sarabanda cifrelor: Plăți APIA de peste 28 de milioane de euro în prima zi a Campaniei 2025! # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) vine încă din prima zi a campaniei de plăți APIA 2025 cu cifre aducătoare de speranță pentru fermieri. „Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță debutul Campaniei de plăți în avans aferentă anului de cerere 2025, cu rezultate remarcabile încă din prima zi: – 101.786 de fermieri […]
14:10
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, intenționează să le ceară marilor rețele de magazine din țară să oprească importurile de alimente pe o perioadă de trei luni, ca o măsură de reducere a deficitului comercial al României în sectorul agroalimentar. „Eu aș propune magazinelor de retail din România, pentru a echilibra – și să vedem de unde […]
12:00
Fermierii care urmăresc să obțină o finanțare AFIR de până la 200.000 de euro nerambursabili per beneficiar, prin intermediul intervenție DR-19 Investiții neproductive la nivel de fermă, au acum la dispoziție Ghidul solicitantului în varianta consultativă, pusă în dezbatere publică de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pe site-ul instituției. Potrivit documentului, prin această intervenție, fermierii […]
10:20
În ultimii ani viticultorii din România se confruntă tot mai des cu provocări aduse de schimbările climatice: primăveri capricioase, veri excesiv de calde și perioade prelungite de secetă. În aceste condiții, vița-de-vie devine vulnerabilă în fața dăunătorilor. În România, viticultura este din ce în ce mai mult influențată de condițiile climatice extreme. Înghețurile târzii de […]
08:40
Piața cerealelor traversează o perioadă tensionată, în care volumele mari de marfă își spun cuvântul în ceea ce privește nivelurile de preț. În timp ce stocurile de grâu apasă prețurile pe tot lanțul global, porumbul intră într-o fază de corecție după o scurtă perioadă de optimism. România, aflată la intersecția dintre piața Mării Negre și […]
07:30
Pe fondul unei piețe globale tot mai competitive, al secetei recurente și al presiunilor de reglementare, tot mai mulți fermieri români spun cu voce tare ceea ce mulți gândesc: modelul clasic „cultură mare + vânzare de boabe” nu mai ține. Unii deja prevăd dispariția fermelor vegetale la scară largă în România și reorientarea către alte […]
06:30
Plata avansului APIA începe acum! Astăzi, 16 octombrie 2026, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) demarează plata avansului subvențiilor pentru fermierii care au depus cererile unice de plată în anul 2025. Astfel, începând de azi, banii vor fi virați către conturile fermierilor, urmând ca aceștia să-i poată utiliza pe parcursul zilelor și săptămânilor […]
15 octombrie 2025
20:00
În ultimele săptămâni, ANSVSA a emis avertizări privind risc crescut de apariție a focarelor de pestă porcină africană (PPA), boala limbii albastre (bluetongue) la rumegătoare, rabie, variola ovină sau gripa aviară. Atenționarea oficială subliniază că România se află pe lista statelor europene afectate sau expuse, ceea ce obligă la prudență maximă în orice decizie privind aglomerările […]
16:50
Campania de plăți APIA 2025 demarează joi, 16 octombrie, cu avansul acordat pentru plățile directe din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Potrivit unui comunicat al instituției remis miercuri redacției AgroTV, legislația europeană în vigoare permite statelor membre să acorde plăți în avans în procent de 70% din cuantumul […]
13:40
O lege prin care investițiile în irigații i-ar putea scuti pe fermieri de impozitul pe profit ar putea fi o adevărată gură de oxigen pentru agricultura românească. Deocamdată este vorba despre o propunere de proiect legislativ pe care deputatul Alexandru Popa, în același timp unul dintre cei mai cunoscuți și mai performanți tineri fermieri, vrea […]
12:50
După ploile abundente din ultimele zile, condițiile din câmp sunt favorabile pentru germinarea rapidă atât a culturilor de rapiță, cât și a buruienilor care concurează pentru aceleași resurse lumină, apă și nutrienți. În această etapă timpurie este esențial ca fermierii să intervină cu o erbicidare eficientă. Erbicidul Sultan 50 SC se poate aplica în perioada […]
11:40
Ministerul Agriculturii și-a propus să aducă zilele acestea în fața bucureștenilor o parte din recoltele bogate din această toamnă, cu scopul de a sprijini promovarea produselor agroalimentare românești și a tradițiilor autentice. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) informează că, în parteneriat cu Cooperativa Caprirom Sud Muntenia, organizează în perioada 16-18 octombrie, între orele 09:00 […]
10:30
Fermierii, procesatorii și autoritțile locale au beneficiat în ultimele două luni de fonduri europene generoase plătite de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea proiectelor de investiții în agricultură și dezvoltare rurală ori pentru punerea în opera a măsurilor pentru mediu și climă. Potrivit unui comunicat al instituției, AFIR a plătit în perioada august – septembrie […]
08:40
Antreprenorii din mediul rural care vor să-și dezvolte o mică afacere au acum o oportunitate reală de finanțare prin intervenția DR-36 – LEADER, din cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027. Programul este implementat la nivel local de Grupurile de Acțiune Locală (GAL), care lansează propriile apeluri de proiecte în funcție de nevoile și prioritățile stabilite în […]
07:30
Situație alarmantă pentru crescătorii de vaci – Noi probleme privind circulația animalelor la nivel național # Agro-TV.ro
Județul Arad se confruntă cu o situație fără precedent în România, după ce numărul focarelor de leucoză enzootică bovină a crescut semnificativ în ultimele luni. Cazul a fost semnalat de Ioan Oleleu, vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care avertizează asupra riscurilor majore pe care această evoluție le poate avea […]
06:30
Fonduri europene pentru micii fermieri 2025 – Ce trebuie să faci URGENT pentru a primi banii # Agro-TV.ro
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) se pregătește să deschidă, după data de 1 decembrie 2025, două dintre cele mai așteptate linii de finanțare cu fonduri europene din noul Plan Strategic PAC: DR-12 – Sprijin pentru consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și ale fermierilor recent instalați și DR- 14 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Aceste […]
