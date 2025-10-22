Horoscop miercuri, 22 octombrie 2025
Covasna Media, 22 octombrie 2025 06:40
Horoscop miercuri, 22 octombrie 2025
• • •
Alte ştiri de Covasna Media
Acum 30 minute
07:00
Denis Bobeș: „Încerc să dau voce ideilor și emoțiilor care pot schimba ceva în liceu și, poate, chiar în oraș” # Covasna Media
Denis Bobeș: „Încerc să dau voce ideilor și emoțiilor care pot schimba ceva în liceu și, poate, chiar în oraș”
Acum o oră
06:40
Horoscop miercuri, 22 octombrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... # Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
Acum 12 ore
18:30
Olteni: Fetiță de 4 ani, înțepată cu un cuțit de propriul tată. Bărbatul a fost arestat # Covasna Media
Olteni: Fetiță de 4 ani, înțepată cu un cuțit de propriul tată. Bărbatul a fost arestat
18:20
„Parada cârnaţilor”, la Castelul Mikes din Zăbala; 17 echipe înscrise
Acum 24 ore
16:20
Rampa de la lacul de la Gară: soluție sau improvizație? Ce spune Sepsi ReKreativ și ce spun... # Covasna Media
Rampa de la lacul de la Gară: soluție sau improvizație? Ce spune Sepsi ReKreativ și ce spun...
15:40
Electra Gărăiacu a luat medalia de aur la Cupa României, la lupte libere
15:20
Mișcarea #alergarela6am ajunge la ziua 2000: Fitness Tribe lansează o nouă provocare # Covasna Media
Mișcarea #alergarela6am ajunge la ziua 2000: Fitness Tribe lansează o nouă provocare
13:10
„Câinii eliberați din lanț sunt trimiși direct la moarte” – Forró Béla specialist în... # Covasna Media
„Câinii eliberați din lanț sunt trimiși direct la moarte” – Forró Béla specialist în...
12:10
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
Ieri
07:00
Cât de sănătos e, de fapt, ceea ce credem că e sănătos? De vorbă cu dieteticianul Zsidó Szabolcs # Covasna Media
Cât de sănătos e, de fapt, ceea ce credem că e sănătos? De vorbă cu dieteticianul Zsidó Szabolcs
06:50
Horoscop marți, 21 octombrie 2025
20 octombrie 2025
18:20
Placă memorială dedicată fotografului Andre de Dienes, care a imortalizat celebre staruri... # Covasna Media
Placă memorială dedicată fotografului Andre de Dienes, care a imortalizat celebre staruri...
17:10
„Cascadă” de radare pe DN11: 80 de șoferi amendați în trei ore, șase au rămas fără... # Covasna Media
„Cascadă” de radare pe DN11: 80 de șoferi amendați în trei ore, șase au rămas fără...
16:50
Două persoane prinse cu briceaguri asupra lor în localuri din Târgu Secuiesc și Turia # Covasna Media
Două persoane prinse cu briceaguri asupra lor în localuri din Târgu Secuiesc și Turia
12:10
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
Mai mult de 2 zile în urmă
07:00
De pe patul de spital, la patul pacienților – povestea unei tinere asistente de la SJU Sfântu Gheorghe # Covasna Media
De pe patul de spital, la patul pacienților – povestea unei tinere asistente de la SJU Sfântu Gheorghe
07:00
Ultimul eveniment retromobilistic al anului, la Sfântu Gheorghe
07:00
Întâlnire cu directorii unităților de învățământ din județ – parteneriat pentru...
06:50
Șoferul care a urcat băut la volan și a lovit un indicator rutier în Sfântu Gheorghe a fost identificat de polițiști # Covasna Media
Șoferul care a urcat băut la volan și a lovit un indicator rutier în Sfântu Gheorghe a fost identificat de polițiști
06:40
Horoscop luni, 20 octombrie 2025
19 octombrie 2025
07:30
La pas zi de zi!
07:20
Când consumul de alcool devine o problemă?
18 octombrie 2025
15:00
Sepsi OSK, victorioasă la Bacău
13:20
O familie cu doi copii mici din Zagon are nevoie de ajutor după ce casa le-a fost mistuită de un... # Covasna Media
O familie cu doi copii mici din Zagon are nevoie de ajutor după ce casa le-a fost mistuită de un...
07:00
Ce nu știai despre dovleac
06:50
Horoscop de weekend: 18-19 octombrie 2025
17 octombrie 2025
17:00
Minor de 15 ani, băut și la volanul unei mașini furate, arestat preventiv la Sfântu Gheorghe # Covasna Media
Minor de 15 ani, băut și la volanul unei mașini furate, arestat preventiv la Sfântu Gheorghe
15:40
Scurtcircuit fatal pentru o gospodărie din Zagon
13:40
Începe votul pentru finaliştii Best of Sepsi 2025 – alege-i pe eroii de zi cu zi din Sfântu... # Covasna Media
Începe votul pentru finaliştii Best of Sepsi 2025 – alege-i pe eroii de zi cu zi din Sfântu...
13:00
Noi lecții de siguranță pentru elevi și cetățeni, susținute de polițiștii covăsneni
12:40
Accident rutier la Hăghig: un bărbat de 51 de ani a ajuns la spital după o coliziune între două... # Covasna Media
Accident rutier la Hăghig: un bărbat de 51 de ani a ajuns la spital după o coliziune între două...
12:10
Sfântu Gheorghe: tot mai puțini copii găsiți cerșind singuri, dar fenomenul continuă alături... # Covasna Media
Sfântu Gheorghe: tot mai puțini copii găsiți cerșind singuri, dar fenomenul continuă alături...
07:10
Biobank.ro și 5 motive pentru care proiectul de la Sfântu Gheorghe contează
07:00
Lemnele de foc în județul Covasna: prețuri în creștere și diferențe mari între primării și piața privată # Covasna Media
Lemnele de foc în județul Covasna: prețuri în creștere și diferențe mari între primării și piața privată
06:50
Raliu, filme și expediții: toate în următoarele zile
06:40
Horoscop vineri, 17 octombrie 2025
06:30
Anunţ public
16 octombrie 2025
18:10
Nimeni la volan, dar toți beți: trei bărbați prinși după un accident în Sfântu Gheorghe # Covasna Media
Nimeni la volan, dar toți beți: trei bărbați prinși după un accident în Sfântu Gheorghe
18:00
Anchetă a polițiștilor din Sfântu Gheorghe: peste 40.000 de lei obținuți de un bărbat prin... # Covasna Media
Anchetă a polițiștilor din Sfântu Gheorghe: peste 40.000 de lei obținuți de un bărbat prin...
15:30
Crucea Roșie Covasna caută oameni care vor să facă binele „contagios”
14:40
Spitalele din județul Covasna își unesc forțele pentru a combate criza de medici
11:30
Începe depunerea cererilor pentru ajutorul de încălzire la Sfântu Gheorghe
07:00
Ștefania Cristea: „Puterea adevărată nu se arată atunci când e ușor, ci atunci când alegi să mergi mai departe chiar și când ți-e greu” # Covasna Media
Ștefania Cristea: „Puterea adevărată nu se arată atunci când e ușor, ci atunci când alegi să mergi mai departe chiar și când ți-e greu”
06:50
Proiectul privind plata pensiilor private – adoptat de Camera Deputaţilor, for decizional # Covasna Media
Proiectul privind plata pensiilor private – adoptat de Camera Deputaţilor, for decizional
06:40
Horoscop joi, 16 octombrie 2025
06:30
Anunţ public
15 octombrie 2025
15:10
Noile semafoare din Sfântu Gheorghe vor fi puse în funcțiune treptat
12:50
IPJ Covasna și bilanțul neatenției: peste 600 de abateri, 17 șoferi distrași și 119 fără... # Covasna Media
IPJ Covasna și bilanțul neatenției: peste 600 de abateri, 17 șoferi distrași și 119 fără...
07:00
„Dacă pacientul nu știe ce-l așteaptă, frica îl poate doborî înaintea bolii” – Kis Ildikó, asistentă la Spitalul Județean # Covasna Media
„Dacă pacientul nu știe ce-l așteaptă, frica îl poate doborî înaintea bolii” – Kis Ildikó, asistentă la Spitalul Județean
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.