De ce cântărețele pop atacă bărbații mediocri: Vocea unei generații între criză și afirmare
Jurnalul.ro, 22 octombrie 2025 06:50
Un articol din The Economist observă că scena pop contemporană traversează o schimbare subtilă, dar semnificativă.
Acum 10 minute
07:10
Tentativele președintelui american de a media pacea în Ucraina, cu orice preț, ignoră diferența fundamentală dintre agresor și victimă. O înțelegere echitabilă nu poate fi construită pe o asemenea bază.
Acum 30 minute
06:50
Acum o oră
06:30
Astăzi, la „Dicționar”, o provocare de zile mari: Zărnești! Să aibă orășelul de la poalele Pietrei Craiului rădăcini turcice - cumane ori pecenege? Slave? Cert e că termenul a pătruns în limba română și acolo a rămas.
Acum 2 ore
06:10
Romancier, eseist, dramaturg și diplomat, Hippolyte Jean Giraudoux a fost născut în Bellac, Haute-Vienne, Limousin, în 29 octombrie 1882 și a murit la Paris, în 31 ianuarie 1944. Să-I reînviem!
Acum 6 ore
01:30
Ministrul Apărării, către Călin Georgescu: „România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului” # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, l-a criticat dur pe Călin Georgescu, care i-a cerut demisia, acuzându-l de propagandă pro-rusă și poziții care subminează securitatea națională. Moșteanu a reafirmat angajamentul armatei României față de NATO și Uniunea Europeană.
Acum 8 ore
01:10
Un balon meteorologic pare să fie obiectul misterios care a lovit un Boeing. la 11.000 de metri # Jurnalul.ro
Un balon meteorologic pare să fie obiectul misterios care a lovit un Boeing la 11.000 de metri altitudine. Totuși, concluziile oficiale ale anchetei vor fi cunoscute după mai mult timp. Incidentul s-a produs duminică, unul dintre piloți fiind rănit de cioburile geamului spart de obiectul necunoscut.
00:50
Un grup de experți independenți ai ONU acuză Statele Unite că au comis „execuții extrajudiciare” în urma unor atacuri militare împotriva unor nave venezuelene în Caraibe, calificând acțiunile ca o escaladare periculoasă și o încălcare gravă a dreptului internațional, potrivit Reuters.
00:30
După o perioadă încărcată emoțional și confuză, Universul le oferă acestor patru zodii o gură de aer proaspăt.Pe 22 octombrie 2025, planeta Neptun revine în zodia Peștilor, aducând liniște, claritate și o energie de vindecare.
00:20
Cancelaria Premierului cumpără bilete de avion, pentru zboruri la seminarii și workshop-uri, de o jumătate de milion de euro # Jurnalul.ro
Cancelaria Premierului face mofturi la low-cost și dă 2,4 milioane de lei pe bilete de avion. Oamenii de la ușa lui Bolojan survolează austeritatea:zboară de 3.000 de ori la workshop-uri și seminarii
21 octombrie 2025
23:40
Cătălin Drulă critică „tacticizarea alegerilor” și salută stabilirea unei date pentru alegerile PMB # Jurnalul.ro
Deputatul USR, Cătălin Drulă a reacționat după decizia coaliției de guvernare de a stabili alegerile pentru Primăria București pe 7 decembrie și a criticat „tacticizarea alegerilor”, subliniind că dezbaterile ar trebuie să se concentreze pe proiecte, nu pe sondaje.
Acum 12 ore
23:10
Miguel Bahena, primarul orașului Pisaflores a fost împușcat mortal luni de atacatori înarmați, fiind ultimul asasinat politic din fenomenul care vizează autoritățile locale mexicane, potrivit Le Figaro.
23:00
Dorin Cioabă, despre căsătoriile minorilor: Vor să elimine această formă a tradiției noastre, logodna tradițională # Jurnalul.ro
Liderul comunității rome, Dorin Cioabă a afirmat că protestele comunității rome față de legea care incriminează căsătoriile forțate sunt mai degrabă față de incriminarea practicii logodnei tradiționale: „Vor să elimine această formă a tradiției noastre”.
22:40
Scor de tenis marți, în Liga Campionilor la fotbal. Barcelona a trecut de Olympiakos Pireu cu 6-1, după ce la pauza scorul era 2-0.
22:40
Președintele american Donald Trump a reluat ideea că războiul din Ucraina se va opri. „Vom ajunge acolo” a răspuns el adăugând că „nu am spus niciodată că Ucraina îl va câștiga (războiul n.r.)”.
22:30
S-a semnat contractul pentru construcția Drumului Expres Oar-Satu Mare care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România și Ungaria, a anunțat marți Cristian Pistol, directorul CNAIR.
22:20
UE înăsprește regulile pentru permisele de conducere. Ce se schimbă pentru șoferii români # Jurnalul.ro
Parlamentul European a adoptat reguli mai stricte privitoare la permisul de conducere. Printre măsurile aprobate sunt valabilitatea redusă și reguli mai stricte pentru obținerea permisului de conducere.
22:20
Conducerea Salrom a fost demisă, a anunțat, marți, ministrul Economiei, Radu Miruță. „A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici”, spune ministrul Radu Miruță
22:10
Anchetatorii au stabilit că valoarea bijuteriilor furate de la Luvru este mai mare de 88 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut marți. Jaful a avut loc duminică.
22:00
Șase semne zodiacale chinezești atrag noroc și prosperitate pe 22 octombrie 2025. Ziua Plină de miercuri, guvernată de Șobolanul de Lemn (Jia Zi), în timpul lunii Câinelui de Foc și anului Șarpelui de Lemn, marchează un moment puternic de recompensă.
21:50
Probleme grave de sănătate pentru Doru Octavian Dumitru: show-ul de la Onești, care ar fi trebuit să aibă loc în această seară a fost amânat
21:40
Dăbuleni ar putea deveni în următorii ani nu doar patria pepenilor, ci și a curmalelor românești – o cultură exotică, dar perfect adaptată pământului oltenesc.
21:40
Cum pot semințele de dovleac să ajute la pierderea în greutate și să protejeze împotriva bolilor # Jurnalul.ro
Semințele de dovleac reprezină o gustare extrem de nutritivă, plină de proteine, fibre și nutrienți esențiali.
21:30
Ciucu: Ministrul Justiției ar fi trebuit să inițieze proiectul privind pensiile magistraților # Jurnalul.ro
Liberalul Ciprian Ciucu spune că ministrul Justiției ar fi trebuit să inițieze proiectul privind pensiile magistraților, pentru că el are cei mai buni specialiști în proceduri. „Întrebarea e de ce nu acceptă ministrul Justiuției”, spune Ciucu.
21:10
După decenii de degradare, portul Sulina urmează să devină din nou un punct strategic la Marea Neagră.
21:00
Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a semnat, marți, la sediul Consiliului Europei de la Strasbourg, Convenția privind protecția profesiei de avocat.
21:00
Oficial american: Donald Trump nu se va întâlni cu Vladimir Putin în „viitorul apropiat” # Jurnalul.ro
Donald Trump nu se va întâlni cu Vladimir Putin în „viitorul apropiat”, a declarat marți un oficial american sub rezerva anonimatului. Tot marți, rușii au transmis că „nu a fost stabilit niciun calendar specific” pentru o întâlnire la vârf. Aceasta ar trebui să aibă loc la Budapesta.
20:40
OpenAI a lansat o îmbunătățire semnificativă pentru funcția de memorie a ChatGPT. Permite chatbotului AI să prioritizeze automat informațiile importante și să „uite” temporar detaliile mai puțin relevante.
20:30
Oamenii de știință au discutat recent despre descoperirile care, potrivit acestora, ar putea demonstra existența lui Dumnezeu, un subiect controversat în mediul academic.
20:10
Transportul feroviar trece în noaptea de sâmbătă spre duminică la ora de iarnă, când ora 4.00 va deveni ora 3.00.
20:00
Ciprian Ciucu nu știe încă dacă va fi alesul liberalilor pentru o candidatură la funcția de primar general. El a declarat, marți, că este rezervat pe acest subiect pentru că sunt multe etape ce vor trebui parcurse.
19:40
Tonkatsu este un preparat tradițional japonez care cucerește prin combinația perfectă între o crustă crocantă și un interior fraged și suculent.
19:30
Viața profesională a fiecărei persoane este unică. Unii oameni au ales o carieră la întâmplare, în timp ce alții își urmăresc în mod intenționat pasiunile, cu o determinare neobosită. Indiferent dacă îți iubești sau nu jobul actual, s-ar putea să fii curios ce cariere ți se potrivesc, în funcție de luna când te-ai născut.
19:00
Zelenski: Rusia ar putea avea un deficit bugetar de aproape 100 de miliarde de dolari în 2026 # Jurnalul.ro
Rusia se confruntă cu o criză bugetară tot mai gravă, iar anul viitor ar putea înregistra un deficit de aproape 100 de miliarde de dolari, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Independent.
18:50
Mircea Badea, reacție dură după explozia din Rahova: „Noi ne atacăm singuri, de proști ce suntem!” # Jurnalul.ro
Mircea Badea a reacționat dur după explozia din Rahova, criticând teoriile conspirației care circulă online. SRI avertizează că dezinformările fac parte dintr-o campanie coordonată și recomandă populației să se informeze doar din surse oficiale.
18:40
Angajări controversate la guvern: Ilie Bolojan caută șefi pentru evaluarea și concedierea angajaților # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan lansează noi angajări în guvern, în contextul austerității care menține înghețate pensiile și salariile pentru reducerea deficitului bugetar.
18:30
Liderii europeni, inclusiv din Marea Britanie, Franța, Germania și Uniunea Europeană, au emis marți o declarație comună cu Ucraina, susținând apelul președintelui american Donald Trump pentru un armistițiu pe liniile de luptă actuale.
Acum 24 ore
18:00
Soprana Iulia Isaev și pianistul Cristian Niculescu, recital în seria Turnee de poveste… pretutindeni, la Berlin, pe 21 octombrie # Jurnalul.ro
Soprana Iulia Isaev și pianistul Cristian Niculescu vor susține marți, 21 octombrie 2025, de la ora 18:00, recitalul Glasul emoției, la Ambasada României la Berlin.
18:00
Loialitatea este una dintre cele mai prețuite calități în orice relație. Când vine vorba de dragoste, unele zodii excelează în mod natural în oferirea unui devotament neclintit partenerilor lor.
17:30
Un tribunal din Slovacia l-a condamnat, marți, pe suspectul în tentativa de asasinat din 2024 asupra prim-ministrului populist al țării, Robert Fico, pentru atac terorist și l-a condamnat la 21 de ani de închisoare.
17:20
Primul comandament pentru demararea a două investiții majore pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei electrice a avut loc marți la Suceava. Transelectrica dă astfel startul construcției a două linii electrice aeriene de 400 kV.
17:10
Horoscopul dragostei, săptămâna 21 – 26 octombrie 2025: Una dintre cele mai romantice perioade ale anului # Jurnalul.ro
Săptămâna aceasta aduce una dintre cele mai frumoase energii astrale ale anului — iubirea este în aer, iar inimile se deschid.
16:50
Circulația trenurilor CFR Călători revine la normal, după un acord privind plata datoriilor # Jurnalul.ro
Circulația trenurilor operate de CFR Călători a fost reluată, după ce Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA și operatorul național de transport feroviar de călători au ajuns la un acord privind stingerea datoriilor restante, în valoare de aproape 80 de milioane de lei.
16:50
Dans, culoare și rezistență extremă în noul episod Asia Express – concurenții devin dansatori tradiționali vietnamezi, diseară, de la 20.30, la Antena 1 # Jurnalul.ro
Aventura de pe Drumul Eroilor a fost și aseară lider de audiență
16:40
Jaful secolului: Cum au fost furate criptomonede în valoare 25 de milioane de dolari în 12 secunde # Jurnalul.ro
Frații Anton și James Peraire-Bueno, absolvenți ai prestigioasei universități americane MIT, sunt anchetați în Statele Unite pentru furt de criptomonede, în valoare de 25 de milioane de dolari.
16:20
Biletele pentru meciul Bosnia - România, din preliminariile CM 2026, disponibile începând de marți # Jurnalul.ro
Federația Română de Fotbal a anunțat că biletele pentru partida dintre Bosnia și Herțegovina și România, programată sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica, vor fi puse în vânzare de marți, pe platforma bilete.frf.ro.
16:10
Toamna aduce introspecție, transformări personale și un nou echilibru între muncă și viață pentru aceste patru zodii. Fiecare semn este provocat să-și redefinească identitatea și să caute autenticitatea în alegerile sale.
15:50
Foști angajați ai fabricii Sanevit Arad și-au primit salariile restante după mai bine de un deceniu # Jurnalul.ro
După ani de așteptare și procese, 40 de foști angajați ai fabricii Sanevit din Arad au fost despăgubiți integral. Fabrica, odinioară un simbol al industriei medicale românești, a fost vândută la licitație pentru 1,68 milioane de euro.
15:40
România, între furie și neîncredere. Președintele Nicușor Dan, față în față cu cifrele care arată ruptura dintre oameni și stat # Jurnalul.ro
România se confruntă cu cel mai grav declin al încrederii publice în liderii țării de după 1989. 82% dintre români nu mai au încredere în oamenii politici, 74% nu au încredere în Guvern, iar 65% nu mai cred nici în președinte.
15:20
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți un mesaj în deschiderea celei de-a patra ediții a Climate Change Summit, subliniind importanța acțiunii climatice, rolul tinerilor și angajamentul României pentru soluții sustenabile și cooperare regională.
15:10
Transformări definitive: Viața se schimbă radical pentru aceste 3 zodii după 26 octombrie 2025 # Jurnalul.ro
Săptămâna aceasta marchează o perioadă intensă și transformatoare în zodiac. Începutul aduce o conjuncție Mercur–Marte, o combinație ce amplifică tensiunile și graba, dar și dorința de a acționa. Comunicarea devine o armă cu două tăișuri — poate vindeca sau poate răni.
