Novak Djokovici nu va participa la Mastersul 1000 de la Paris

00:00

Responsabilitatea este ceva extrem de util şi trebuie asumată de la cel mai mic la cel mai mare pentru a avea rezultate, este de părere Tulia Căşvean, director de Comunicare Corporativă şi PR în cadrul Transavia, care explică: and #8221;Sustenabilitate de dragul sustenabilităţii nu există. Suntem, cu siguranţă, într-o etapă în care, dacă nu punem oamenii pe primul plan, nu reuşim să progresăm pe termen lung.