Impas pe alt proiect de lege a pensiilor magistraților. Grindeanu s-a ridicat și a plecat: „Bolojan să suporte consecințele”
StirileProtv.ro, 22 octombrie 2025 08:20
Membrii coaliției de guvernare au discutat, marți seară, despre un nou proiect de lege care să ducă la capăt reforma pensiilor magistraților. Totul după ce Curtea Constituțională a declarat forma adoptată anterior neconstituțională.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
08:40
Imagini șocante în Timișoara. Un cap de TIR a târât o mașină peste 100 de metri. Explicația șoferului # StirileProtv.ro
Scene parcă desprinse din filmele de acțiune s-au derulat pe o stradă din Timișoara.Un cap tractor a târât, la propriu, un autoturism, mai bine de 100 de metri, în trafic.
Acum 30 minute
08:20
Impas pe alt proiect de lege a pensiilor magistraților. Grindeanu s-a ridicat și a plecat: „Bolojan să suporte consecințele” # StirileProtv.ro
Membrii coaliției de guvernare au discutat, marți seară, despre un nou proiect de lege care să ducă la capăt reforma pensiilor magistraților. Totul după ce Curtea Constituțională a declarat forma adoptată anterior neconstituțională.
08:20
Un incendiu puternic, pornit de la un coș de fum, a mistuit o casă din Neamț. Doi bătrâni au scăpat în ultima clipă # StirileProtv.ro
Un coș de fum izolat necorespunzător a dus la un incendiu puternic, într-o comună din județul Neamț. Este vorba despre o casă locuită de doi vârstnici, care au evitat, la limită, o tragedie. Dar imobilul lor s-a făcut scrum.
Acum o oră
08:10
Cum au fost prinși cei doi ucraineni racolați de Rusia, care plănuiau să trimită colete incendiare. Detaliile complotului # StirileProtv.ro
O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze, la București, doi ucraineni.
08:00
Tulcea, sub alertă timp de 90 de minute. RO-Alert, emis pentru posibila cădere de obiecte din spațiul aerian # StirileProtv.ro
Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.
07:50
Cutremur puternic înregistrat miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și unde a lovit # StirileProtv.ro
Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a fost înregistrat în apropierea orașului San Jose, Provincia de San Jose, Costa Rica.
07:50
Ministrul Rogobete, după tragedia din Constanța: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate” # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a analizat Raportul Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța, unde o femeie a murit după ce a născut într-un spital privat.
Acum 2 ore
07:40
Austeritate în penitenciare. Sindicatele ies în stradă și cer oprirea „reformelor fără fundamente obiective” # StirileProtv.ro
Sindicaliştii din penitenciare vor picheta, miercuri, sediul MInisterului Justiţiei şi anunţă că vor participa 2.000 de persoane. Sindicaliştii reclamă lipsa dialogului, reorganizarea unităţilor fără consultare şi limitări bugetare.
07:40
Cum răspunde Ciprian Ciucu la întrebarea dacă îl consideră pe Stelian Bujduveanu „un ghimpe” în cursa pentru București # StirileProtv.ro
Vom avea un nou primar general în Capitală, anul acesta. Alegerile vor fi organizate pe 7 decembrie, după cum au decis partidele din coaliție, care nu vor intra în cursă cu un nume comun, ci fiecare pe cont propriu.
07:40
Un bărbat de 55 de ani a murit după ce mașina lui a fost lovită de un tren. A rămas captiv în caroseria zdrobită # StirileProtv.ro
Un dâmbovițean de 55 de ani și-a pierdut viața, marți, după ce mașina pe care o conducea a fost izbită de un tren. Nenorocirea s-a petrecut la o trecere de cale ferată, la marginea orașului Găești.
07:30
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, după câteva luni. Phenianul și-a testat puterea înaintea summitului # StirileProtv.ro
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, miercuri, prima lansare în câteva luni, cu doar o săptămână înainte ca liderii mondiali, inclusiv preşedintele SUA, Donald Trump, să ajungă în Coreea de Sud pentru un summit, transmite AFP.
07:20
Șeful NATO se întâlnește cu Trump la Washington, după întâlnirea „dificilă” a liderului SUA cu Volodimir Zelenski # StirileProtv.ro
Secretarul general al NATO Mark Rutte efectuează marţi o vizită la Washington, pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump, anunţă echipa sa, relatează AFP.
Acum 12 ore
23:10
Afecțiunea tot mai răspândită la tinere. Medicii avertizează: „Boala nu mai este doar a femeilor de vârsta a treia” # StirileProtv.ro
Osteoporoza apare de obicei la femei după menopauză, totuși, cazurile în rândul femeilor tinere sunt în creștere, ceea ce face ca tratamentul acestei boli cronice să înceapă tot mai devreme.
23:00
CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini. Surpriză: Dan Petrescu va reveni pentru al cincilea mandat de antrenor # StirileProtv.ro
Clubul de fotbal CFR 1907 Cluj şi tehnicianul Andrea Mandorlini au încetat colaborarea începând de marţi seara, a anunţat gruparea din Gruia pe site-ul său oficial. În locul său ar urma să se întoarcă Dan Petrescu, la al cincilea mandat în Gruia.
22:40
Șefii Salrom au fost dați afară: ”A durat ceva, dar s-a întâmplat”. Spuneau că n-au nicio vină pentru dezastrul Salinei Praid # StirileProtv.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că a fost demisă conducerea Salrom: ”Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbuşea, care a făcut achiziţii inutile şi costisitoare, documentate în două rapoarte oficiale, a fost schimbată”.
22:40
O companie aeriană a suspendat mai multe zboruri din cauza unei probleme de siguranță neobișnuite. 10000 de pasageri afectați # StirileProtv.ro
Compania aeriană Finnair a fost nevoită să suspende temporar mai multe zboruri programate în această lună, în urma apariției unei probleme de siguranță cu totul neobișnuite.
22:40
Franța și Spania sfidează Germania și susțin interzicerea mașinilor cu motoare termice în 2035 # StirileProtv.ro
Franţa şi Spania se opun Germaniei, reafirmându-şi marţi susţinerea faţă de interzicerea - prevăzută în 2035 - a vânzării de maşini noi cu motoare termice în Uniunea Europeană (UE).
22:20
Șarpe uriaș descoperit în WC-ul unui apartament din Ungaria. ”Se holba la mine din vasul de toaletă” | VIDEO # StirileProtv.ro
Un instalator chemat să desfunde toaleta unui apartament din orașul maghiar Kazincbarcika a avut șocul vieții lui după ce a descoperit în WC-ul la care lucra un șarpe uriaș.
21:50
Horoscop 22 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Vin bani și o să faceți niște achiziții pentru iarnă # StirileProtv.ro
Horoscop 22 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. Avem fler și simț practic și o să urgentăm toate demersurile ca să ne vedem cu banii în buzunar și cu aprecieri pentru ce-am muncit.
21:50
Marea Britanie a trimis trupe în Israel pentru a monitoriza încetarea focului în Fâșia Gaza # StirileProtv.ro
Marea Britanie, la cererea Statelor Unite, a trimis un ofițer superior și un mic contingent de trupe în Israel pentru a ajuta la monitorizarea armistițiului în Fâșia Gaza, a relatat Sky News pe 21 octombrie.
21:40
PSD a găsit soluția pentru reforma justiției: înființarea unui grup de lucru. Dă vina pe premier pentru măsura votată de ei # StirileProtv.ro
PSD cere înființarea unui grup de lucru și identifică astfel soluția pentru reformarea justiției în constituirea unei noi comisii pentru alte discuții, potrivit lui Mihai Fifor. Acesta dă vina pe Bolojan pentru eșecul măsurii votate și de PSD.
21:40
Pene de curent majore în nordul Ucrainei după noi atacuri ruseşti. Patru morţi în regiunea Cernigov # StirileProtv.ro
Oraşul Cernigov şi o parte din regiunea cu acelaşi nume din nordul Ucrainei au rămas marţi fără electricitate şi unele zone chiar fără apă la robinet, în urma atacurilor ruseşti, a anunţat administraţia regiunii, relatează AFP.
21:10
Compania din România care a deschis o fabrică în Brazilia, după ce anul trecut a inaugurat una și în SUA. Ce produce # StirileProtv.ro
O companie 100% românească a deschis o fabrică în Brazilia, după ce anul trecut a inaugurat una și în Statele Unite ale Americii. Românii produc îngrășăminte organize și pesticide ecologice.
21:10
Țânțari descoperiți în premieră în una dintre cele mai reci regiuni ale lumii. Fenomenul îngrijorător # StirileProtv.ro
Țânțarii au fost găsiți pentru prima dată în Islanda, pe fondul încălzirii globale, care face ca țara să devină mai prielnică pentru insecte.
21:10
Cum arată casa în copac de 400.000 de dolari, pe trei etaje, a unui miliardar american. „Este distractiv”. VIDEO # StirileProtv.ro
Un miliardar a investit 400.000 de dolari într-o casă în copac cu trei etaje, construită într-un stejar de 30 de metri din grădina sa din Baton Rouge, SUA, potrivit Forbes.
21:10
Prejudiciul jafului de la Luvru, estimat la 88 milioane euro: Procuroarea Parisului avertizează hoții să nu topească comorile # StirileProtv.ro
Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Luvru a fost evaluat de către conservatoarea muzeului la 88 de milioane de euro din punct de vedere economic, anunţă marţi seara procuroarea Parisului Laure Beccuau, relatează AFP.
20:40
Culisele întâlnirii tensionate Trump–Zelenski. Președintele american ar fi cerut Ucrainei să cedeze întreaga regiune Donbas # StirileProtv.ro
Donald Trump ar fi făcut presiuni asupra lui Zelenski ca Ucraina să cedeze Rusiei regiunea Donbas pentru a pune capăt războiului, potrivit unui oficial ucrainean.
20:30
Prezentatoarea unui documentar difuzat de un post TV britanic a spus la sfârșitul emisiunii: ”Eu nu exist”. Ce s-a întâmplat # StirileProtv.ro
Un post de televiziune britanic a difuzat luni seară o emisiune despre bulversările pe care inteligenţa artificială (AI) le provoacă pe piaţa muncii, însă pe ecran nu a apărut o jurnalistă, ci o prezentatoare creată de AI, informează AFP.
20:20
Salam pentru câini, lumânări parfumate sau biscuiți. Utilizări neașteptate pentru resturi, care reduc risipa alimentară # StirileProtv.ro
Obligate de lege să limiteze risipa alimentară, multe firme transformă resturile în produse noi.
20:10
Sorin Grindeanu îl avertizează pe Ilie Bolojan: „Dacă refuză dialogul, va eșua din nou și va suporta consecințele politice” # StirileProtv.ro
Sorin Grindeanu, afirmă că poate să înţeleagă ”dorinţa lui Ilie Bolojan de a se implica direct în reformele necesare în domeniul justiţiei”, adăugând însă că premierul ”e dator să înţeleagă că nu o mai poate face de unul singur”.
20:00
Document semnat de Zelenski: Negocierea păcii cu Rusia trebuie să înceapă de la actuala linie a frontului din Ucraina # StirileProtv.ro
Negocierea păcii cu Rusia trebuie să înceapă de la actuala linie a frontului din Ucraina, se arată într-un document semnat de Volodimir Zelenski și cei mai importanți aliați ai săi din Europa.
19:50
Cădere istorică: Nicolas Sarkozy începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Ce și-a pus în bagaj # StirileProtv.ro
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy a început executarea pedepsei de cinci ani de închisoare primită pentru conspiraţie în vederea strângerii ilegale de fonduri din Libia pentru campania să electorală.
19:50
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii # StirileProtv.ro
O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze la București doi ucraineni.
19:50
Ultimele pregătiri pentru sfințirea Catedralei Naționale. Peste 350 milioane de pietricele de sticlă și aur formează mozaicul # StirileProtv.ro
Se lucrează intens pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale, programată duminică. O echipă a Știrilor PRO TV a intrat marți în cea mai valoroasă cameră a atelierului în care se montează mozaicul.
19:50
Sunt semne că în România va fi o iarnă cu ger și multă zăpadă. Climatologii au descoperit anomalii ale vortexului polar # StirileProtv.ro
Sunt semne că vom avea o iarnă cu ger și multă zăpadă, spun meteorologii, dar și climatologii care au descoperit anomalii ale vortexului polar.
19:50
Al doilea cel mai lung viaduct din Europa prinde contur pe Autostrada Transilvania. Lucrările, reluate după 12 ani # StirileProtv.ro
Al doilea cel mai lung viaduct din Europa se construieşte pe autostrada Transilvania aproape de Oradea și a prins deja contur.
19:50
Jaf spectaculos la muzeul Luvru: autoritățile franceze dau vina pe lipsa de fonduri și pe birocrația excesivă # StirileProtv.ro
Responsabilii francezi au fost luați marți la întrebări în parlament în legătură cu spectaculosul jaf de la muzeul Luvru.
19:50
Concesii propuse de PSD pentru reforma în justiție: tăieri mai mici la pensia magistraților și mai mulți ani de tranziție # StirileProtv.ro
Coaliția de guvernare a discutat marți și despre un nou proiect de lege care să ducă la capăt reforma pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională a declarat legea neconstituțională.
19:50
Etanolul ar putea fi interzis în spitale de UE. Experții avertizează că lipsa alternativelor riscă să amplifice infecțiile # StirileProtv.ro
Dezinfectanții pe bază de alcool, considerați indispensabili în spitale, ar putea fi înlocuiți.
19:50
Amza Pellea, premiat pentru cel mai bun rol principal în comedie, la 46 de ani de la premiera filmului „Nea Marin Miliardar” # StirileProtv.ro
La 46 de ani de la premiera filmului „Nea Marin Miliardar" și la 42 de ani de la moartea lui, Amza Pellea a primit premiul pentru cel mai bun rol principal într-un film de comedie românesc, în cadrul festivalului „Bucharest Best Comedy Film”- 2025.
Acum 24 ore
19:40
Val de solicitări la firmele de gaze, după explozia din Rahova. Oamenii speră să nu se repete tragedia: Mai bine stăm în frig # StirileProtv.ro
Îngroziți de tragedia din cartierul bucureștean Rahova, oamenii sunt mai vigilenți, iar solicitările de verificare a instalațiilor de gaze s-au înmulțit. În Caracal, 60 de locatari au fost evacuați, după ce au reclamat un miros puternic de gaze.
19:40
Mărturia unui locatar în ancheta exploziei din Rahova: „Dacă gazul era oprit, de ce mai piuiau senzorii, de ce mai mirosea?” # StirileProtv.ro
Ancheta exploziei catastrofale din cartierul Rahova a continuat astăzi cu noi cercetări la fața locului. Procurorii au folosit și roboți ai forțelor pentru acțiuni speciale, pe care i-au introdus în blocul șubrezit de suflul deflagrației.
19:40
Negocieri pe ultima sută de metri pentru salariul minim din 2026. Un milion de români așteaptă joi decizia Guvernului # StirileProtv.ro
În această săptămână responsabilii ar trebui să decidă care va fi salariul minim pe economie, în 2026. Guvernul, sindicatele și patronatele, vor discuta joi dacă acesta va fi majorat.
19:40
Casa Albă: Nu există planuri ca președintele Trump să se întâlnească cu Putin în viitorul apropiat # StirileProtv.ro
Nu există „planuri” ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu Vladimir Putin „în viitorul apropiat”, a declarat un oficial de la Casa Albă.
19:30
Doi influenceri din Nigeria, obligați de tribunal să se căsătorească după o postare pe TikTok. Ce distribuiseră aceștia # StirileProtv.ro
Un tribunal din Nigeria, cel mai mare oraş din nordul Nigeriei, i-a ordonat Poliţiei islamice locale să oficieze căsătoria între două celebrităţi de pe TikTok care au publicat un videoclip considerat "indecent".
19:20
O fetiţă de 6 ani din Constanţa a ajuns la spital după ce părinţii au tratat-o cu o soluţie antiparazitară # StirileProtv.ro
O fetiţă de şase ani din judeţul Constanţa a ajuns la spital, marţi, după ce a fost intoxicată întrucât părinţii au tratat-o cu o soluţie care are efect antiparazitar.
18:40
Ciprian Ciucu: Coaliția a decis să nu organizeze referendum privind pensiile speciale odată cu alegerile parțiale # StirileProtv.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, a anunţat marţi că s-a agreat în coaliţie să nu se facă un referendum pe tema pensiilor speciale odată cu alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei.
18:20
Românii din București și Cluj trăiesc mult mai bine decât marea majoritate a locuitorilor din Uniunea Europeană, în timp ce Timiș și Constanța se află aproape de nivelul mediu de trai al UE, potrivit datelor oficiale ale Eurostat.
18:10
Ucraina suplimentează bugetul armatei şi prelungeşte legea marţială până în februarie 2026 # StirileProtv.ro
Parlamentul ucrainean a aprobat marţi o rectificare bugetară care creşte bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum şi prelungirea până în februarie 2026 a legii marţiale şi a mobilizării generale, relatează agenţiile Reuters şi DPA.
17:40
CFR SA și Călători s-au „împăcat”. Circulaţia trenurilor, reluată la o zi după ce au anunțat datorii de 100 de mil. de lei # StirileProtv.ro
CFR Infrastructură și CFR Călători au ajuns la un acord pentru stingerea datoriilor restante, prin plăți și compensări reciproce, astfel că circulația trenurilor a fost reluată normal.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.