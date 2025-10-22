Noi atacuri ale Federației Ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. România a trimis în zonă avioane de vânătoare de la baza Mihail Kogălniceanu
Populația din nordul județului Tulcea a primit, în noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, în jurul orei 01.00, mesaj RO-Alert din cauza atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat din timp
Ministrul Sănătății după tragedia de la Armonia Hospital: „Avize din pix" și decizii dictate de profit
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a analizat Raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia de la Armonia Hospital din Constanţa, unde o femeie a murit la scurt timp după ce a născut într-un spital privat, fiind transferată ulterior la Spitalul Judeţean. „Am găsit avize
În cursul acestei nopți, în jurul orei 01:10, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta" al județului Tulcea a transmis un mesaj de avertizare RO-ALERT, pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care populația a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, ca urmare a
Mesaj RO-ALERT transmis pentru informarea tulcenilor – posibilă cădere de obiecte din spațiul aerian
Un accident rutier s-a produs astăzi, pe Autostrada A2, la kilometrul 146, pe sensul de mers spre București, în zona podului Anghel Saligny. Potrivit ISU Dobrogea, o cisternă fără încărcătură a intrat într-un parapet. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Cernavodă, cu o autospecială de stingere cu
Primăria Orașului Năvodari anunță că în zilele de 23 și 24 octombrie 2025 se vor efectua măsurători gratuite pentru imobilele situate în sectorul cadastral nr. 29, care cuprinde Peninsula – Zona Calypso, Zona Concasor și străzile P1, P2, P3, P4 și P5. Anunțul vizează toți deținătorii de imobile, fie că
Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR: „Pensia mea de 10.000 de euro nu e mare. Să fim corecți"
Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR: „Pensia mea de 10.000 de euro nu e mare. Să fim corecți" Fostul judecător al Curții Constituționale a României, Petre Lăzăroiu, a stârnit indignare în spațiul public după ce a declarat, la B1 TV, că pensia sa de aproape 10.000 de euro pe lună nu
Consiliul Județean Constanța, convocat în ședință. Pe ordinea de zi, 42 de proiecte de hotărâre, inclusiv noul Acvariu
Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a emis Dispoziția nr. 628 din 21 octombrie 2025, prin care convoacă aleșii județeni în ședință ordinară, ce va avea loc luni, 27 octombrie 2025, de la ora 10:00, în sala „Remus Opreanu" din cadrul Palatului Administrativ. Ședința se va desfășura în format fizic,
Astăzi, în jurul orei 15.00, polițiști din cadrul Poliției orașului Hârșova au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană minoră ar avea nevoie de îngrijiri medicale. „Din primele cercetări a reieșit faptul că o fetiță, de 6 ani, din localitatea Runcu, ar fi fost intoxicată
Construcția noului Spital pentru Sănătatea Mamei și Copilului din Constanța continuă într-un ritm susținut, iar stadiul fizic al lucrărilor arată un progres vizibil. Echipele de pe șantier sunt mobilizate pentru respectarea termenelor din graficul de execuție, astfel încât proiectul să fie finalizat la timp. Stadiul fizic al lucrărilor (21 octombrie
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj pusă la cale de serviciile secrete ruse cu ajutorul a doi ucraineni VIDEO
Serviciul Român de Informaţii anunţă, marţi, că, în cooperare cu parteneri naţionali şi internaţionali, a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă pe teritoriul României „Serviciul Român de Informaţii, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum şi cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi
Criza din transportul feroviar de stat se adâncește. CFR Călători a anunțat că, din cauza datoriilor, suspendă circa o treime din totalul de aproximativ 1.100 de curse zilnice prevăzite în livretul de circulație. Totul a început luni după-amiază, când CFR SA a transmis că, începând cu data de 21 octombrie
Universitatea Ovidius Constanța are un „Institut de Nanotehnologii". Funcționează într-un container mic și colaborează cu Rusia
Știați că Universitatea „Ovidius" din Constanța are un „Institut pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie"? Sună impresionant, dar realitatea e ceva mai modestă: sediul institutului este un container amplasat la marginea campusului universitar, undeva în câmp. Potrivit descrierii oficiale, misiunea institutului este una ambițioasă — atingerea excelenței în cercetarea
Pentru remedierea unei avarii la magistrala cu diametrul de 800 mm, din orașul Năvodari, RAJA SA este nevoită să sisteze furnizarea apei potabile începând de astăzi – 21 octombrie 2025, ora 12,00, până în cursul nopții, ora 02.00. Încă de la primele ore ale dimineții, echipele de intervenție au încercat
Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada" transformă „Școala Altfel" într-o experiență a creativității
În parteneriat cu Grădinița „Zubeyde Hanim" din Constanța, echipa Centrului „Teodor T. Burada" aduce dansul, muzica și filmul mai aproape de cei mici, în cadrul programului național „Școala Altfel". Scopul acestui parteneriat este de a descoperi și valorifica abilitățile și talentele copiilor din cadrul grădiniței, prin activități nonformale de educație
Societatea Drumuri Județene Constanța S.A. oferă servicii de Inspecție Tehnică Periodică (ITP) și reverificări într-un mod profesionist, eficient și transparent, la cele mai mici tarife din județ. Stația ITP este situată în Constanța, pe strada Celulozei nr. 15A, într-un spațiu modern, dotat cu echipamente performante și deservit de personal calificat,
Echipele RAJA intervin astăzi, 21 octombrie 2025, pentru remedierea unei avarii survenite la nivelul conductei de distribuție, cu diametrul de 450 mm, de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu (zona parc Tăbăcărie), din municipiul Constanța. În vederea executării lucrărilor de reparație, se sistează furnizarea apei potabile, în intervalul orar 10:30–19:00, în următoarele
Polițiștii au amendat peste 180 de pietoni, bicicliști și utilizatori de trotinete electrice într-o singură zi
În cursul zilei de ieri, 20 octombrie, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră și cei ai formațiunilor rutiere din județul Constanța, împreună cu polițiști locali, au desfășurat o acțiune, în județul Constanța, pe linia prevenirii și combaterii încălcărilor legislației rutiere, în ceea ce îi privește pe pietoni, bicicliști și utilizatorii
Săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie va aduce o vreme mai rece decât în mod obișnuit și precipitații abundente în toată țara, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, care a publicat marți prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, până la jumătatea lunii noiembrie. Săptămâna 20 – 27 octombrie 2025Valorile termice se
La nivelul Complexului de Apă Constanța Sud din județul Constanța, se vor executa lucrări de blindare a magistralei, cu diametrul de 1200 mm. Pentru realizarea acestor operațiuni complexe care au ca scop siguranța și continuitatea furnizării serviciilor, se va întrerupe furnizarea apei potabile, timp de 8 ore, din această noapte
Planul Urbanistic Zonal (PUZ) propus pentru zona fostei baze RATC de pe strada Soveja – viitorul ansamblu multifuncțional Delfin Park – a fost analizat în detaliu în cadrul ultimei ședințe a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului. Discuțiile au fost profesioniste, iar absența oricărui vot împotrivă a demonstrat că proiectul are o
Alternativa Techirghiol, amânată din nou: CNAIR nu reușește să aleagă constructorul nici după 11 luni de la depunerea ofertelor
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a amânat, din nou, desemnarea unui câștigător pentru construirea Alternativei Techirghiol, un drum vital pentru litoral. Noul termen, potrivit site-ului de licitații SICAP, este 3 noiembrie 2025. Reamintim că firmele care doresc să construiască drumul au depus oferte pe 24 decembrie 2024,
Dezvăluire ANAF: firma care făcea lucrări de gaze în blocul din Rahova nu mai avea drept de activitate
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (ANAF) a anunțat că societatea Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz), implicată în scandalul exploziei din cartierul Rahova, a fost declarată inactivă fiscal încă din 8 august 2025. Locatarii blocului distrus au acuzat această firmă că a rupt sigiliul pus de Distrigaz Sud Rețele cu o
Marian Crușoveanu, deputat: „Pensiile speciale sunt o nedreptate profundă față de milioanele de români care muncesc cinstit o viață întreagă"
Deputatul liberal Marian Crușoveanu consideră că premierul Ilie Bolojan trebuie să își continue mandatul, pentru că România are nevoie de un lider „ferm, echilibrat și consecvent în decizii". „Decizia Curții Constituționale de a respinge legea privind eliminarea pensiilor speciale reprezintă, fără îndoială
CCR a anunțat oficial care sunt motivele pentru care actul normativ a fost declarat neconstituțional. Singurul argument oferit este cel legat de lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Instiuția trebuia să trimită un aviz, pozitiv sau negativ, dar nu a făcut-o. CCR invocă doar criticile de neconstituționalitate extrinseci, adică […] Articolul Motivul pentru judecătorii CCR au picat legea pensiilor a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Două accidente rutiere distincte s-au produs astăzi, în municipiul Constanța, ambele având în comun același tip de vehicul: trotineta electrică. Primul accident, pe strada Budapesta În jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident pe strada Budapesta.Potrivit primelor cercetări, un […] Articolul Doi minori, răniți în Constanța după ce au căzut de pe trotinete electrice. Unul are 9 ani a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Descoperă Constanța de acum 100 de ani! Tururi ghidate gratuite te poartă prin istoria orașului # CT100
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, sub egida Consiliului Județean Constanța, invită publicul să participe la o nouă serie de tururi ghidate gratuite, organizate în lunile octombrie și noiembrie 2025, în cadrul proiectului „Toamna la Constanța, în urmă cu un veac”. Activitatea îmbină plăcut dimensiunea recreativă cu cea educativă, […] Articolul Descoperă Constanța de acum 100 de ani! Tururi ghidate gratuite te poartă prin istoria orașului a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, că imediat după publicarea deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ care va ține cont de hotărârea de astăzi, astfel încât pensiile magistraților să fie corectate „în mod echitabil pentru societate”. „Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare […] Articolul Nicușor Dan, prima reacție după decizia CCR privind pensiile speciale a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Întreruperi programate de energie electrică în județul Constanța, între 21 și 31 octombrie 2025 # CT100
Rețele Electrice România anunță o serie de întreruperi programate în alimentarea cu energie electrică, necesare pentru lucrări de întreținere, reparații și modernizare a rețelelor. Întreruperile vor afecta mai multe localități din județul Constanța, precum și anumite zone și agenți economici din municipiul Constanța. Marți, 21 octombrie 2025 Miercuri, 22 octombrie […] Articolul Întreruperi programate de energie electrică în județul Constanța, între 21 și 31 octombrie 2025 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Primăria Constanța a anunțat că încep lucrările de frezare a carosabilului pe bulevardul Tomis, tronsonul cuprins între bulevardul Alexandru Lăpușneanu și strada Soveja. Lucrările se vor desfășura cu restricții totale ale traficului rutier, pe sensul de circulație pe care se lucrează, începând de mâine, 21 octombrie, în intervalul orar 07:30-15:30. […] Articolul Lucrări pe bulevardul Tomis din Constanța, traficul va fi restricționat toată săptămâna a aparut prima oara pe Constanta 100%.
OMD Mamaia-Constanța lansează ediția 2025 a concursului „Cea mai frumoasă vitrină de Crăciun din Constanța” # CT100
Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța anunță lansarea ediției 2025 a concursului „Cea mai frumoasă vitrină de Crăciun din Constanța”, o inițiativă care a devenit deja o tradiție locală. Competiția își propune să promoveze spiritul sărbătorilor de iarnă și să transforme orașul într-un spațiu al bucuriei, al luminii și al […] Articolul OMD Mamaia-Constanța lansează ediția 2025 a concursului „Cea mai frumoasă vitrină de Crăciun din Constanța” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Pentru realizarea operațiunilor periodice de întreținere a rezervorului destinat înmagazinării apei potabile din comuna Valu lui Traian, județul Constanța, RAJA va sista furnizarea apei potabile joi – 23 octombrie 2025, în intervalul orar 09.00 – 16.00. În acest timp, vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zona C a […] Articolul Se oprește apa în zona C a localității Valu lui Traian pe 23 octombrie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Pentru toți iubitorii de bandă desenată, marți, 21 octombrie 2025, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, Alianța Franceză Constanța și Asociația Bedefililor din România organizează evenimentul „Banda desenată și locul ei în cultura românească”, ce are ca invitați pe scriitorul și istoricul Adrian Cioroianu și pe Dodo Niță, președintele Asociației […] Articolul Banda desenată și locul ei în cultura românească a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Cei nouă judecători ai CCR au admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea care modifică sistemul de pensii pentru judecători și procurori și pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament în 1 septembrie. Instanța supremă a acuzat, printre altele, că „a […] Articolul Legea pensiilor speciale a fost respinsă de CCR a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Serviciul Român de Informații (SRI) a transmis, luni, un avertisment public privind răspândirea unor teorii ale conspirației și campanii de dezinformare în mediul online, apărute după tragedia din cartierul Rahova al Capitalei. „În ultimele zile, în mediul online, în special pe unele rețele sociale, circulă numeroase teorii ale conspirației vizând […] Articolul SRI avertizează: campanie de dezinformare coordonată după explozia din București a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Termocentrale Constanța informează consumatorii că va întrerupe livrarea agentului termic, începând de luni, 27 octombrie a.c., de la ora 8:00, pentru executarea unor lucrări necesare în cadrul proiectului „Sursă de producere energie utilă termică prin cogenerare de înaltă eficiență în municipiul Constanța”. Lucrările urmează să fie executate în perioada 27.10.2025, […] Articolul Constanța rămâne fără apă caldă timp de cinci zile a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu din România a ajuns, în septembrie 2025, la 11.759 de persoane, potrivit datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Față de luna august, se observă o creștere cu 46 de persoane. Dintre aceștia, 7.857 de beneficiari primesc și pensie din Bugetul Asigurărilor […] Articolul Câți români primesc pensii speciale și cât încasează lunar. Cei mai mulți sunt magistrați a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Pentru îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă din zona localităților Murfatlar și Poarta Albă, județul Constanța, marți, 21 octombrie 2025, echipele RAJA vor executa lucrări de reabilitare a conductei de aducțiune cu diametrul de 400 mm. Totodată, pentru sectorizarea sistemului centralizat, se va monta și o vană de legătură la […] Articolul Se oprește apa în Murfatlar și Poarta Albă pe 21 octombrie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Transporturi Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova, au efectuat, în cursul zilei de 19 octombrie, șapte percheziții domiciliare în orașul Hârșova, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni la Legea pescuitului și acvaculturii. Potrivit IPJ Constanța, ancheta are în vedere deținerea ilegală de […] Articolul Percheziții la braconieri cu luptători Serviciului pentru Acțiuni Speciale VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Piața imobiliară din Constanța a continuat să se aprecieze semnificativ în prima jumătate a anului 2025. Potrivit analizei realizate pe baza datelor puse la dispoziție de imobiliare.ro, prețul mediu de vânzare al apartamentelor a ajuns la 1.850 euro/mp util, înregistrând astfel o creștere de 132 euro/mp (+7,7%) față de semestrul […] Articolul Locuințele din Constanța, tot mai scumpe: cu cât a urcat prețul mediu de vânzare a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Membrii Uniunii Elevilor Reprezentanți s-au reunit pe 18 octombrie în cadrul ședinței Adunării Generale, organul suprem de luare a deciziilor, pentru a organiza alegerile destinate ocupării funcției de președinte și a celor patru posturi vacante de vicepreședinte. Astfel, noul Birou de Conducere al UER este format din: „Este o onoare […] Articolul Uniunea Elevilor Reprezentanți are o nouă conducere a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Incendiu într-un bloc Constanța. 22 de persoane evacuate, o femeie a suferit un atac de panică # CT100
Un incendiu a izbucnit în această dimineață într-un apartament situat pe strada Cișmelei din municipiul Constanța. Potrivit ISU Dobrogea, focul s-a manifestat în interiorul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, unde au ars mobilierul și gunoiul menajer acumulat în apartament. Echipajele de intervenție au acționat rapid, […] Articolul Incendiu într-un bloc Constanța. 22 de persoane evacuate, o femeie a suferit un atac de panică a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Două unități de cazare aflate în administrarea Direcției Județene de Sport Constanța — Hotelul din Complexul Flămânda și Hotelul Sport — au fost verificate de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, condus de Horia Constantinescu. Rezultatul controlului: deficiențe grave privind curățenia, întreținerea spațiilor și starea echipamentelor. „S-au constatat abateri majore […] Articolul Hoteluri pentru sportivi, închise de Protecția Consumatorilor Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Revoltător: câmpurile din jurul Mănăstirii Poarta Albă, transformate în groapă de gunoi VIDEO FOTO # CT100
O cantitate mare de deșeuri menajere, materiale plastice, polistiren, haine uzate și chiar resturi de materiale de construcții a fost aruncată pe marginea unui canal de irigații din apropierea Mănăstirii „Poarta Albă”, situată între localitatea Nazarcea și Ovidiu. Imaginile surprinse la fața locului arată un adevărat focar de infecție, în […] Articolul Revoltător: câmpurile din jurul Mănăstirii Poarta Albă, transformate în groapă de gunoi VIDEO FOTO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Economistul Andrei Caramitru critică dur, într-o postare devenită virală, lipsa de responsabilitate a românilor față de spațiile comune din blocurile în care locuiesc. El afirmă că tragedii precum exploziile recente ar putea fi evitate dacă proprietarii ar fi dispuși să investească în reparații, întreținere și siguranță colectivă. „Cheltuim bani fără […] Articolul Verdict dur al unui economist: „Românii au mentalitate de iobagi” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Lions Club Constanța, în parteneriat cu Corretto, organizează un eveniment special cu ocazia Zilei Bastonului Alb – o zi dedicată conștientizării provocărilor cu care se confruntă persoanele nevăzătoare. Participanții vor fi invitați să deguste cafea legați la ochi, pentru a experimenta, preț de câteva momente, viața din perspectiva unei persoane […] Articolul Degustare de cafea legat la ochi: o experiență dedicată Zilei Bastonului Alb a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Târgul rușinii: Constanța arată mai mult ca un oraș sărac din Africa decât ca unul din Europa # CT100
Fotografia de mai sus a fost realizată astăzi, pe drumul spre Ovidiu. Arată realitatea unui oraș care pare să fi pierdut orice control — oameni așezați la marginea drumului, printre bălării și praf, vânzând haine, pantofi și tot felul de vechituri direct pe asfalt, în bătaia mașinilor care trec la […] Articolul Târgul rușinii: Constanța arată mai mult ca un oraș sărac din Africa decât ca unul din Europa a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Eroism la Eforie: doi polițiști au salvat un bătrân imobilizat dintr-o casă cuprinsă de flăcări # CT100
Doi agenți de poliție din cadrul Poliției orașului Eforie, Leonard și Ionuț, au dat dovadă de un curaj excepțional în această dimineață, salvând viața unui bărbat în vârstă, imobilizat la pat, în timpul unui incendiu care i-a cuprins locuința. În jurul orei 9:40, un apel la 112 a alertat autoritățile […] Articolul Eroism la Eforie: doi polițiști au salvat un bătrân imobilizat dintr-o casă cuprinsă de flăcări a aparut prima oara pe Constanta 100%.
La data de 18 octombrie, în jurul orei 19.40, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, în municipiul Constanța. „Din primele cercetări a reieșit faptul că un minor, de 13 ani, a condus o trotinetă electrică, fără a avea echipament de […] Articolul Un minor de 13 ani s-a accidentat după ce a căzut de pe trotinetă electrică a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Un incendiu a izbucnit duminică, 19 octombrie, la o locuință situată pe strada Ștefan cel Mare nr. 17 din Eforie Nord. La fața locului intervin mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța: Stația Tuzla cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă (2 […] Articolul Incendiu la o locuință din Eforie Nord a aparut prima oara pe Constanta 100%.
