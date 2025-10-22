Noi atacuri ale Federației Ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. România a trimis în zonă avioane de vânătoare de la baza Mihail Kogălniceanu

17:20

Fotografia de mai sus a fost realizată astăzi, pe drumul spre Ovidiu. Arată realitatea unui oraș care pare să fi pierdut orice control — oameni așezați la marginea drumului, printre bălării și praf, vânzând haine, pantofi și tot felul de vechituri direct pe asfalt, în bătaia mașinilor care trec la […] Articolul Târgul rușinii: Constanța arată mai mult ca un oraș sărac din Africa decât ca unul din Europa a aparut prima oara pe Constanta 100%.