Ucraina a lovit o uzină chimică rusă cu rachete Storm Shadow fabricate în Marea Britanie / Rachetele ruseşti au provocat incendii în Kiev
G4Media, 22 octombrie 2025 08:20
Primarul oraşului Kiev, Vitali Klitschko, a anunţat că rachetele ruseşti lansate pe timp de noapte au aprins incendii în mai multe districte şi au împrăştiat...
• • •
Acum 10 minute
08:40
Muzicienii de pe Broadway ar putea intra în grevă, dacă nu ajung la un acord cu producătorii din industrie
Muzicienii de la teatrele de pe Broadway, New York, au ameninţat marţi că vor intra în grevă dacă nu vor reuşi să ajungă la un...
08:40
Ungaria susține că nu există nicio legătură între explozia de la rafinăria Lukoil din România și incendiul de la Rafinăria MOL din Százhalombatta
Aprovizionarea cu combustibil a Ungariei este asigurată chiar și după ce a izbucnit un incendiu la Rafinăria Dunărea a companiei MOL din Százhalombatta, județul Pesta,...
Acum 30 minute
08:30
Max Verstappen nu mai este doar un simplu spectator în lupta pentru titlul din Formula 1, revenirea olandezului din ultimele săptămâni fiind una spectaculoasă. Doar...
08:20
Acum o oră
08:10
Consumăm sau nu alimente după data de expirare? / Tania Fântână (nutriționist): E important să facem distincția între „a se consuma până la…" și „a se consuma de preferință înainte de…"
Te-ai uitat vreodată în frigider și ai simțit nevoia să-l „umpli", chiar dacă ai deja mâncare suficientă? Sau ai aruncat alimente expirate, cu sentimentul că...
08:10
Pentru propagandiștii Partidei Ruse istoria nu există. Dacă există, nu contează. Ei sunt programatic amnezici. Le ajunge lexicul ventriloc și gargară sofistă. Excursiile în Valhalla....
08:00
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, prima lansare în câteva luni / Au zburat aproximativ 350 de kilometri
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, miercuri, prima lansare în câteva luni, cu doar o săptămână înainte ca liderii mondiali, inclusiv preşedintele...
08:00
Demisii în lanţ la Novo Nordisk după un conflict între consiliul de administraţie şi fundaţia companiei / Acțiunile au scăzut cu 2,3% la scurt timp după anunţul privind demisiile
Tensiunile interne dintre conducerea Novo Nordisk şi acţionarul său principal, Fundaţia Novo Nordisk, au dus marţi la o criză majoră de guvernanţă, soldată cu demisia...
07:50
90 de minute de alertă, în nordul județului Tulcea, în noaptea de marți spre miercuri / Mesajul RO-Alert a vizat posibila cădere de obiecte din spaţiul aerian
Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian, transmite News.ro. "În cursul acestei...
07:50
Cazuri de gripă A la Spitalul Clinic de Copii Gomoiu din București / Medic: Suntem la începutul statisticii, sezonul de gripă abia va urma / Multe cazuri de COVID la copiii mici
Dr. Cobzariu Claudina, medic infecţionist la Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din Capitală a declarat pentru News.ro că la unitatea sanitară au fost...
Acum 2 ore
07:40
O forţă de securitate din cadrul mişcării islamiste Hamas susţine că a dat o „lovitură severă" în sudul Fâşiei Gaza unui grup armat care ameninţă...
07:30
Sora, aplicația de creare de video cu inteligență artificială a OpenAI, nu va mai permite utilizatorilor să creeze videoclipuri cu imagini sau voci ale vedetelor....
07:30
Trump se aşteaptă la un acord comercial cu Beijingul, dar pune sub semnul întrebării o întâlnire cu Xi
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că se aşteaptă să ajungă la un acord comercial „bun" cu Beijingul la un summit al ţărilor din...
07:30
„Concorde" se pregătește să revină, într-o nouă variantă / Zborurile de la Londra la New York ar putea dura doar două ore
La mai bine de 20 de ani de la ultima sa călătorie, experții din industrie au confirmat că următoarea generație de avioane supersonice ar putea...
07:30
Ministrul Apărării, după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia: România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, căruia fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu i-a cerut demisia după exerciţiul de mobilizare din Bucureşti şi Ilfov, afirmă...
07:20
Sindicaliştii din penitenciare pichetează miercuri Ministerul Justiţiei / Ei reclamă "reforma haotică", lipsa dialogului, reorganizarea unităţilor fără consultare şi limitări bugetare
Sindicaliştii din penitenciare vor picheta, miercuri, sediul MInisterului Justiţiei şi anunţă că vor participa 2.000 de persoane. Sindicaliştii reclamă lipsa dialogului, reorganizarea unităţilor fără consultare...
07:20
Câinii nu trăiesc într-o lume alb-negru, așa cum s-a crezut mult timp. Cercetătorii și-au dat seama, în sfârșit, în ce culori te vede câinele tău
Câinii nu văd lumea la fel ca noi, dar nici nu trăiesc într-un film alb-negru, așa cum s-a crezut mult timp. Cercetările recente arată că patrupedele percep...
07:20
Peste 7% din decesele înregistrate în Europa, în 2024, pe șosele, s-au înregistrat în România / Avem cele mai nesigure şosele din toată Uniunea Europeană, cu 78 de decese la milionul de locuitori
România are cele mai nesigure şosele din toată Uniunea Europeană. Ţara noastră a înregistrat anul trecut o rată de 78 de decese în accidente rutiere...
07:10
Candidatul lui Trump pentru funcţia de şef al Biroului Consilierului Special este retras după apariţia unor mesaje rasiste / Ar fi trimis un mesaj într-un chat de grup cu alţi republicani în care spunea că are "o tendinţă nazistă"
Paul Ingrassia nu mai este candidatul pentru funcţia de şef al Biroului Consilierului Special, au declarat marţi doi oficiali ai Casei Albe pentru CNN, după...
07:10
Un Boeing 737 cu 140 de persoane la bord a avut o coliziune în zbor, în SUA, cu un obiect necunoscut, la 11.000 m / Parbrizul a fost fisurat, iar un pilotul rănit / Ipoteza, o coliziune cu un balon meteo
Un avion de tip Boeing 737 MAX 8 aparţinând companiei United Airlines care asigura o legătură de la Detroit la Los Angeles a fost redirecţionat...
07:10
Sarkozy este însoţit în închisoarea de către doi agenţi de securitate / Aceștia sunt instalaţi într-o celulă vecină
Doi ofiţeri din cadrul securităţii l-au însoţit marţi pe fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy la Închisoarea Santé, la Paris, şi au fost instalaţi într-o celulă...
Acum 4 ore
06:30
Ce ingredient nu pune niciodată în guacamole un star de la Hollywood/ Faimosul sos cu origini aztece a devenit atât de popular încât se consumă în întreaga lume, iar rețeta lui este ajustată în funcție de preferințe
Sosul mexican guacamole este apreciat de oameni din întreaga lume, iar starul hollywood-ian de origine mexicană Salma Hayek Pinault spune, potrivit today.com, că este gustarea...
Acum 12 ore
00:20
00:20
Ploaie de goluri în Liga Campionilor: PSV câștigă la scor cu Napoli și Dennis Man marchează o dublă. Interul lui Chivu se distrează în Belgia cu Saint-Gilloise
Ziua de marți care a deschis etapa a treia din Liga Campionilor a avut o prognoză favorabilă amatorilor de fotbal european, ci anume o ploaie...
21 octombrie 2025
23:20
Pacienta internată la Spitalul Floreasca cu arsuri grave şi transferată în Belgia, având mai multe infecţii, va fi externată, după 90 de zile / Sora sa afirma că medicii români i-au spus că pacienta "nu mai are resurse"
Lavinia Vlad, pacienta care în urmă cu aproape trei luni a fost transferată de la Spitalul Floreasca la un centru de arşi din Belgia, va...
23:00
CFR Cluj se desparte de tehnicianul Andrea Mandorlini după 9 meciuri / Dan Petrescu, favorit să îi ia locul
CFR Cluj a anunțat, marți seară, că Andrea Mandorlini nu va mai continua la echipa din gruia printr-un comunicat pe Facebook. Echipa vicecampioanei României a...
23:00
Grindeanu își acuză partenerii de coaliție de scurgere de informații către presă: "Parcă transmit în direct deciziile noastre„ / "Vedeam că erau scurse pe surse, la presă, toate deciziile din coaliţie"
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, reclamă "scurgerile de informaţii" către presă în ceea ce priveşte discuţiile care au loc în coaliţia de guvernare. "Sunt...
22:40
Un secret vechi despre animale, descifrat de oamenii de știință: de ce femelele trăiesc mai mult decât masculii / Detaliul evolutiv descoperit la peste 1.000 de specii
Diferenţa de longevitate dintre femei şi bărbaţi este o trăsătură adânc înrădăcinată în istoria vieţii de pe Pământ. Un amplu studiu internaţional, realizat de cercetătorii de la...
22:30
Hamas spune că a dat o „lovitură severă" unui grup armat care ameninţă securitatea în Gaza / Forța de Descurajare ar fi vizat miliția lui Yasser Abu Shabab
O forţă de securitate din cadrul mişcării islamiste Hamas susţine că a dat o „lovitură severă" în sudul Fâşiei Gaza unui grup armat care ameninţă...
22:20
Conducerea Salrom a fost demisă, a anunțat ministrul Economiei / „Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbuşea, care a făcut achiziţii inutile şi costisitoare, a fost schimbată"
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că a fost demisă conducerea Salrom. "Conducerea care a închis ochii în timp ce o salină se prăbuşea, care...
22:10
Instalația spectroscopică 4MOST, atașată telescopului european VISTA, a realizat primele observații și a început cartografierea cerului
4MOST, o instalaţie spectroscopică ataşată de telescopul Observatorului european VISTA, amplasat în Chile, a furnizat primele sale analize în această săptămână, dând startul unei vaste...
22:10
OpenAI lansează browserul web Atlas, intrând în competiție directă cu Google Chrome, Comet de la Perplexity și alte platforme de navigare
OpenAI, compania din San Francisco cunoscută pentru ChatGPT, a anunțat marți lansarea propriului browser web, numit Atlas, un pas care o plasează în competiție directă... © G4Media.ro.
22:10
Novak Djokovic a anunțat, marți, că se retrage de la turneul Rolex Paris Masters. Francezul Benjamin Bonzi îi va lua locul și intră pe tabloul... © G4Media.ro.
22:00
10.532 de copii români s-au născut în Italia, anul trecut / Numărul reprezintă peste 7% din totalul copiilor născuți în România, în 2024 / Sunt cei mai mulți copii cu cel puțin un părinte străin născuți în Italia # G4Media
Românii sunt străinii din Italia care au făcut cei mai mulți copii în anul 2024, potrivit unei statistici dată publicității în peninsulă. În privința numărului... © G4Media.ro.
21:50
Ciucu: Am agreat cu toţii în coaliţie că nu vor fi atacuri între noi în campania pe Capitală şi să nu venim că unul se retrage # G4Media
Partidele din coaliţie, care vor avea candidaţi proprii la alegerile pentru Primăria Capitalei, au agreat că nu se vor ataca în campanie şi nu vor... © G4Media.ro.
21:50
Liga Campionilor: FC Barcelona, victorie la pas împotriva grecilor de la Olympiakos, scor 6-1 # G4Media
FC Barcelona a câștigat la pas meciul din debutul etapei a treia din Liga Campionilor împotriva grecilor de la Olympiakos, scor 6-1, marți seară. În... © G4Media.ro.
21:40
Dieta poate favoriza sforăitul? Unele alimente precum pâinea, produsele de patiserie sau altele care provoacă inflamație în corp pot duce la creșterea în greutate, iar sforăitul va deveni o problemă # G4Media
Sforăitul nu este, de obicei, cauzat de ceva foarte grav, dar poate fi frustrant pentru colegii de cameră sau partenerii de pat. Așadar, ce putem... © G4Media.ro.
21:30
Casa Albă: Nu există niciun plan ca președintele Trump să se întâlnească cu Vladimir Putin în viitorul imediat / Trump anunțase că se va întâlni cu președintele rus la Budapesta # G4Media
Nu există „niciun plan” ca președintele american Donald Trump să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin „în viitorul imediat”, a declarat un oficial de... © G4Media.ro.
21:30
Prejudiciu de 88 de milioane de euro, potrivit procurorilor francezi, după jaful de la Muzeul Luvru / „O întreagă serie de echipe i-au ajutat pe hoţi să comită furtul”. # G4Media
Procurorul general din Paris, Laure Beccuau, a declarat marţi seară că prejudiciul ocazionat de spectaculosul furt de bijuterii de la Luvru, comis duminică, a fost... © G4Media.ro.
21:30
Brexit-ul și austeritatea guvernelor anterioare au avut un impact mai puternic decât se credea, spune ministrul britanic de Finanțe # G4Media
Ministrul britanic al finanțelor, Rachel Reeves, a declarat că Brexit-ul, împreună cu reducerile cheltuielilor efectuate de guvernele anterioare, au afectat economia mai mult decât se... © G4Media.ro.
21:20
PSD va insista în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru pentru legea pensiilor magistraților, anunță Mihai Fifor / ”Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înţelege nici regulile democraţiei, nici urgenţa momentului” # G4Media
Deputatul social-democrat Mihai Fifor a declarat marţi că PSD va insista ”ferm” în coaliţie pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt în ceea... © G4Media.ro.
21:20
Platforma de jurnalism de investigaţie Follow the Money a câştigat Premiul Daphne Caruana Galizia pentru expunerea reţelelor financiare secrete care au facilitat comerţul cu petrol... © G4Media.ro.
21:10
Reuters: Instagram expune mai des adolescenții vulnerabili la conținut dăunător, arată o cercetare internă Meta # G4Media
O cercetare internă realizată de Meta, compania-mamă a Instagram, arată că adolescenții care declară că se simt frecvent rău în legătură cu propriul corp sunt expuși... © G4Media.ro.
21:00
Un post TV britanic a difuzat un documentar a cărui prezentatoare a fost generată de AI / Tema a fost impactul inteligenţei artificiale asupra pieţei muncii și riscul pierderii locurilor de muncă # G4Media
Un post de televiziune britanic a difuzat luni seară o emisiune despre bulversările pe care inteligenţa artificială (AI) le provoacă pe piaţa muncii, însă pe... © G4Media.ro.
21:00
Reuters: Rusia a reiterat condițiile sale anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-un comunicat privat adresat SUA / Care sunt condițiile Moscovei # G4Media
Rusia a reiterat condițiile sale anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-un comunicat privat trimis Statelor Unite în weekend, cunoscut sub numele... © G4Media.ro.
21:00
Val de solicitări la firmele de gaze, după explozia din Rahova. Oamenii speră să nu se repete tragedia: Mai bine stăm în frig # G4Media
Îngroziți de tragedia din cartierul bucureștean Rahova, oamenii sunt mai vigilenți, iar solicitările de verificare a instalațiilor de gaze s-au înmulțit. În Caracal, 60 de... © G4Media.ro.
20:50
Prejudiciul furtului de la Luvru, evaluat de muzeu la 88 milioane de euro / Răufăcătorii ”nu vor câştiga” această sumă ”dacă au ideea foarte proastă să topească bijuteriile” # G4Media
Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Luvru a fost evaluat de către conservatoarea muzeului la 88 de milioane de euro din punct de vedere... © G4Media.ro.
20:50
Siegfried Mureşan, după ce Grindeanu a propus un grup de lucru pentru legea pensiilor magistraților: Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru/ Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor # G4Media
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan afirmă că, atunci când un politician ”vrea să îngroape o temă”, propune crearea unui grup de lucru şi ”cât mai multă... © G4Media.ro.
20:40
Partidul de extrema dreaptă al lui Wilders conduce în sondajele din Ţările de Jos cu o saptamână înaintea alegerilor # G4Media
Formaţiunea de extrema dreaptă a lui Geert Wilders este de departe marea favorită la viitorul scrutin, potrivit unui nou sondaj de opinie, dat publicităţii cu... © G4Media.ro.
20:40
JD Vance spune că SUA nu vor trimite trupe în Gaza / ”Hamas trebuie să respecte acordul” / Vicepremierul SUA se află într-o vizită în Israel # G4Media
Statele Unite nu vor trimite trupe în Gaza pentru a monitoriza aplicarea armistiţiului dintre Israel şi Hamas, care va dura, a declarat marţi vicepreşedintele american... © G4Media.ro.
