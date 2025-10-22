Rachetele ruseşti au provocat incendii în Kiev
Bursa, 22 octombrie 2025 08:20
Primarul oraşului Kiev, Vitali Klitschko, a anunţat că rachetele ruseşti lansate pe timp de noapte au aprins incendii în mai multe districte şi au împrăştiat resturi, spărgând sticlă şi avariind maşinile. De cealaltă parte, Ucraina a lovit o uzină chimică din Rusia cu rachete Storm Shadow fabricate în Marea Britanie.
Ministrul sănătăţii: Am finalizat analiza Raportului Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a analizat Raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa, unde o femeie a suferit complicaţii la scurt timp după ce a născut într-un spital privat, fiind transferată la Spitalul Judeţean unde a murit. and #8221;Am găsit avize emise and #171;din pix and #187;, proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate and #8221;, anunţă ministrul, precizând că va detalia concluziile verificărilor în cursul zilei de miercuri.
Preşedintele peruan Jose Jeri a declarat stare de urgenţă la Lima şi în apropiere de Callao, pentru o perioadă de 30 de zile începând cu miezul nopţii, pentru a combate criminalitatea în creştere, autorizând desfăşurarea armatei Alături de Poliţie. Măsura vine după protestele de săptămâna trecută, soldate cu un mort şi peste 100 de răniţi. Jeri nu a oferit detalii suplimentare cu privire la măsurile de aplicare a legii,
China reacţionează la acordul SUA-Australia: and #8221;Ţările bogate în resurse trebuie să joace un rol proactiv and #8221; # Bursa
Beijingul a răspuns marţi acordului semnat între Statele Unite şi Australia pentru consolidarea lanţurilor de aprovizionare cu minerale critice, afirmând că statele bogate în resurse ar trebui să aibă and #8221;un rol proactiv and #8221; în asigurarea stabilităţii acestora
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, miercuri, prima lansare în câteva luni, cu doar o săptămână înainte ca liderii mondiali, inclusiv preşedintele SUA, Donald Trump, să ajungă în Coreea de Sud pentru un summit
Secretarul general al NATO Mark Rutte efectuează o vizită la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump # Bursa
Secretarul general al NATO Mark Rutte efectuează marţi o vizită la Washington, pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump, anunţă echipa sa
Vicecampioana Potaissa Turda a înregistrat marţi, în deplasare, al doilea eşec din grupa A a European League, scor 42-24 (21-11), cu formaţia franceză Saint-Raphael Var.
Sârbul Novak Djokovici a anunţat, marţi seară, că nu va participa la turneul Masters 1000 de la Paris, care se va desfăşura în perioada 27 octombrie - 2 noiembrie la Paris La Defense Arena.
Studiu Corteva Agriscience: Viticultorii sporesc rezilienţa culturilor din România cu soluţii inovatoare # Bursa
Schimbările climatice intensifică provocările pentru viticultorii din România, de la îngheţurile târzii de primăvară şi furtunile cu grindină, până la perioadele prelungite de secetă.
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Aurel Varga, senator: and #8221;Statul este reticent la schimbare, iar legislaţia nu ţine pasul cu inovaţia and #8221; # Bursa
România se confruntă, în prezent, cu un dezechilibru major între cerinţele impuse mediului privat şi responsabilitatea statului în aplicarea propriilor reguli.
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Marius Alexe, Norofert: and #8221;Este foarte greu să faci agricultură sustenabilă în România and #8221; # Bursa
* and #8221;Ne-a fost mai uşor să ne extindem în SUA şi în Brazilia decât în Uniunea Europeană and #8221;
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Adriana Calcan, Reciclad and #39;Or: 'Parteneriatul este cuvântul cheie care îmi rămâne în minte and #8221; # Bursa
Toate reglementările europene au impact direct asupra activităţii Reciclad and #39;Or, care lucrează cu peste 1300 de firme.
Euro a scăzut, ieri, cu 0,58 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0832 lei/euro.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,72%, de la 5,73% în ziua anterioară.
Oferta publică de subscriere a Cris-Tim Family Holding SA, desfăşurată între 17 şi 29 octombrie 2025, îşi propune să atragă până la 473,6 milioane de lei, la un preţ fix de 17,5 lei/acţiune pentru investitorii de retail, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
Prognoza pentru RomâniaVremea va continua să se încălzească uşor în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi temporar noros, iar izolat şi trecător va ploua slab în Banat, Crişana, Maramureş, nord-vestul Transilvaniei, iar noaptea posibil şi în Oltenia.
NASA a decis să redeschidă licitaţia pentru misiunea lunară Artemis 3, un proiect în valoare de miliarde de dolari, menit să readucă oamenii pe Lună până în 2027.
Digitalizare în sănătate: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate intră în funcţiune până la sfârşitul acestui an # Bursa
România face un pas decisiv spre digitalizarea completă a sistemului medical.
Studiu Corteva Agriscience: Viticultorii sporesc rezilienţa culturilor din România cu soluţii inovatoare # Bursa
Schimbările climatice intensifică provocările pentru viticultorii din România, de la îngheţurile târzii de primăvară şi furtunile cu grindină, până la perioadele prelungite de secetă.
Europa de Est este mai mult decât o piaţă cripto în creştere rapidă, devenind un adevărat laborator viu pentru viitorul finanţelor digitale, România având, de asemenea, un rol important în această ecuaţie.
Platforma românească basetolearn intră oficial pe piaţa de e-learning şi vizează afaceri de 500.000 euro în primul an de activitate # Bursa
Sergiu Neguţ, antreprenor în serie şi inovator în zona de startup-uri, cofondator FintechOS, alături de antreprenoarea Raluca Neagu şi în parteneriat educaţional cu Bucharest International School of Management, lansează oficial basetolearn - un ecosistem românesc de e-learning axat pe soluţii practice şi relevante pentru dezvoltarea profesională.
Într-un context economic marcat de scăderea accentuată a cererii rezidenţiale de tâmplărie şi de presiuni tot mai mari asupra costurilor şi competitivităţii, Barrier lansează Barrier Complet, un program menit să sprijine companiile din domeniul tâmplăriei PVC, aluminiu şi al construcţiilor care vor să îşi consolideze poziţia în piaţă şi să rămână relevante pe termen lung.
Studiu Nestle: Profesori, asistenţi sociali sau funcţionari reprezintă principalul profil vocaţional al adolescenţilor din România # Bursa
Pentru mulţi adolescenţi, întrebarea and #8221;şi ce vrei să te faci când vei fi mare and #8221; rămâne fără răspuns din lipsă de inspiraţie sau identificare din timp a competenţelor lor vocaţionale.
Reguli noi pentru olimpiadele şcolare: digitalizare, transparenţă şi şanse egale pentru toţi elevii # Bursa
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în consultare publică un proiect de ordin care aduce modificări importante privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare, precum şi actualizarea Regulamentului pentru proiectele de educaţie extraşcolară.
Componenta socială este extrem de importantă în zona de sustenabilitate, iar sustenabilitatea în afaceri necesită competenţe, potrivit concluziei la care au ajuns participanţii la cea de-a treia ediţie a Conferinţei 'CSR şi sustenabilitate and #8221;, organizată săptămâna aceasta de Grupul de presă BURSA.
CORESPONDENTA DE LA PARIS Când politica se roteşte mai repede decât economia; Cinci premieri în mai puţin de un an, unul chiar de două ori # Bursa
Anul acesta nu ne-am plictisit cu actualitatea politică nici în Franţa, nici în România şi, bineînţeles, nici pe plan internaţional, aşa cum scriam acum zece luni (https://www.bursa.ro/corespondenta-din-franta-nimic-special-la-paris-doar-numirea-celui-de-al-4-lea-prim-ministru-in-mai-putin-de-un-an-41962457#).
CORESPONDENTA DIN PARIS Când politica se roteşte mai repede decât economia; Cinci premieri în mai puţin de un an, unul chiar de două ori # Bursa
Anul acesta nu ne-am plictisit cu actualitatea politică nici în Franţa, nici în România şi, bineînţeles, nici pe plan internaţional, aşa cum scriam acum zece luni.
Cotaţia Bloomberg a titlului ABS Tricolor 2025-2A E a fost de 101,05% din valoarea nominală în 11 iunie 2025 pe o piaţă cu lichiditate foarte redusă.
Sportul este o foarte bună oglindă pentru societate. Fotbalul autohton nu ştie să-şi respecte eroii, nici măcar atunci când aceştia trec la cele veşnice.
* Acţiunile OMV Petrom - pe prima treaptă în topul rulajului
* Radu Timiş Jr, CEO: and #8221;Interesul crescut al investitorilor de retail reprezintă o responsabilitate pentru noi, deoarece reflectă încrederea pe care ne-o acordă and #8221;* Astăzi este ultima zi în care investitorii de retail mai pot beneficia de reducerea de 5%* Oferta permite realocarea până la 5% între tranşe, ceea ce poate ridica ponderea retailului la 20%
Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, în majoritate, investitorii din regiune fiind atenţi în continuare la raportările companiilor.
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Silvia Dinică, Ministerul Muncii: and #8221;Suntem într-o zonă defensivă în ceea ce priveşte meseriile viitorului and #8221; # Bursa
* and #8221;Ne aflăm pe ultimele locuri în Europa în zona de pregătire profesională pe tot parcursul vieţii and #8221;* and #8221;Nu văd sustenabilitatea ca pe o directivă impusă, ci ca pe o zonă de siguranţă a tuturor and #8221;
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a participat la Reuniunea Ministerială privind securitatea şi conectivitatea trans-regională în regiunea Mării Negre, organizată în marja Consiliului Afaceri Externe (CAE), unde a anunţat oferta României de a găzdui hub-ul de Securitate Maritimă al Uniunii Europene.
Operatorul bursier paneuropean Euronext îşi menţine angajamentul de a transforma Bursa din Atena (ATHEX) într-un centru pentru susţinerea pieţei financiare din sud-estul Europei, dar exclude majorarea ofertei sale pentru achiziţia integrală a Athens Stock Exchange, transmite Reuters.
....Cînd îi iei, îi moare viţelul.
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Dragoş Tuţă, Ambasada Sustenabilităţii: 'Raportul de sustenabilitate - documentul care le permite antreprenorilor să ia decizii and #8221; # Bursa
Stabilitatea şi sustenabilitatea unei afaceri nu înseamnă că vorbim despre un singur sau acelaşi lucru, a susţinut Dragoş Tuţă, preşedintele şi fondatorul Ambasadei Sustenabilităţii în România.
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Tulia Căşvean, Transavia: and #8221;Dacă nu punem oamenii pe primul plan, nu reuşim să progresăm and #8221; # Bursa
Responsabilitatea este ceva extrem de util şi trebuie asumată de la cel mai mic la cel mai mare pentru a avea rezultate, este de părere Tulia Căşvean, director de Comunicare Corporativă şi PR în cadrul Transavia, care explică: and #8221;Sustenabilitate de dragul sustenabilităţii nu există. Suntem, cu siguranţă, într-o etapă în care, dacă nu punem oamenii pe primul plan, nu reuşim să progresăm pe termen lung.
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Dalia Stoian, EFdeN: 'Nu avem liderii care să ia decizii şi să implementeze soluţiile de sustenabilitate and #8221; # Bursa
Problemele de sustenabilitate şi efectele acestora sunt binecunoscute - de la timpul petrecut în traficul rutier la poluarea din marile oraşe, există şi soluţii, dar lipsesc liderii care să ia decizii şi să implementeze efectiv aceste soluţii, a afirmat Dalia Stoian, Preşedintele EFdeN.
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Sergiu Bolocan, Autovehicule DAC: and #8221;Electrificarea transportului este esenţială pentru competitivitate and #8221; # Bursa
România se află în mijlocul unei transformări majore, iar electrificarea transporturilor devine un test al capacităţii economiei de a ţine pasul cu tendinţele europene.
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Ioan Ivan, ACR: and #8221;Autorităţile locale sunt pregătite pentru tranziţia verde, dar statul trebuie să devină un partener real and #8221; # Bursa
România rurală are potenţialul de a deveni un exemplu de modernizare şi digitalizare, însă acest proces nu poate fi complet fără implicarea efectivă a statului, susţine Ioan Ivan, vicepreşedintele Asociaţiei Comunelor din România.
Consiliul Concurenţei a sancţionat 4 companii pentru trucarea unor licitaţii organizate de CNAIR # Bursa
Consiliul Concurenţei a sancţionat companiile Tredeco Holding SRL, Trecon Logistic SRL, Data Capture SRL şi Geo Drumuri Banat SRL cu amenzi în valoare totală de 2.317.896,04 lei (aproximativ 466.000 euro) pentru trucarea unor licitaţii publice organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (CNAIR) prin DRDP Braşov, DRDP Bucureşti, DRDP Constanţa şi DRDP Timişoara
Statele Unite nu vor trimite trupe în Gaza pentru a monitoriza aplicarea armistiţiului dintre Israel şi Hamas, care va dura, a declarat marţi vicepreşedintele american J.D. Vance, în timpul unei vizite în Israel, relatează AFP
Un nou summit între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, nu va avea loc and #39;în viitorul apropiat and #39;, a declarat marţi un responsabil de rang înalt al Casei Albe, citat de agenţia AFP
Sorin Grindeanu: Ilie Bolojan va trebui să suporte consecinţele politice ale propriilor decizii # Bursa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat marţi seară că premierul Ilie Bolojan va trebui să suporte consecinţele politice ale propriilor decizii, după ce social-democratul e plecat în această seară de la o şedinţă a coaliţiei
Parlamentul ucrainean a aprobat marţi o nouă rectificare bugetară prin care cheltuielile pentru apărare cresc cu 325 de miliarde de grivne (aproximativ 7,7 miliarde de dolari), ajungând la un total de 2,96 trilioane de grivne (circa 70,9 miliarde de dolari), cel mai mare nivel de la începutul invaziei ruse, transmite Reuters
Macron evocă, la Ljubljana, and #8221;posibile perspective ale unui referendum and #8221; privind reforma pensionării # Bursa
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă marţi că and #8221;sunt posibile perspective ale unui referendum and #8221; în vederea reformării pensiilor, însă neagă că Guvernul a and #8221;suspendat and #8221; reforma pensiilor din 2023, evocând o simplă and #8221;decalare and #8221; în timp, relatează AFP
BTA: Bulgaria va participa activ la înfiinţarea Centrului de Securitate Maritimă al UE la Marea Neagră # Bursa
Bulgaria salută şi intenţionează să joace un rol activ în crearea unui Centru de Securitate Maritimă la Marea Neagră, unul dintre obiectivele cheie stabilite în noua Abordare Strategică a UE, a declarat ministrul de externe bulgar Gheorg Gheorghiev luni, 20 octombrie, la Luxemburg, conform site-ului ministerului său
Tariq Fancy, fost director global de investiţii sustenabile la BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, va fi prezent pentru prima dată la un eveniment în România. Insider de pe Wall Street, Tariq vine la Bucureşti să explice cum se schimbă radical economia la nivel internaţional. Tariq aduce o perspectivă lucidă asupra viitorului capitalismului, investiţiilor responsabile şi impactului managementului sustenabil în business.
Discuţiile de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) au început în urmă cu trei ani şi România pare să fie printre candidaţii destul de avansaţi în procesul de admitere, cu un roadmap aprobat şi opinii favorabile pe un număr semnificativ de comitete deja evaluate. Partea mai puţin bună este că termenul iniţial avansat pentru finalizarea acestui proces (2026) pare mai degrabă că nu e fezabil, cel puţin aşa cum stau lucrurile la ora actuală (octombrie a.c.)
