Fetiţă de 6 ani, în stare critică la spital după ce a fost spălată pe cap cu o soluţie de deparazitat animale
ObservatorNews, 22 octombrie 2025 08:20
Caz şocant în Constanţa. O fetiţă de numai 6 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce s-a intoxicat cu o substanță folosită pentru deparazitarea animalelor.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a analizat Raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa, unde o femeie a suferit complicaţii la scurt timp după ce a născut într-un spital privat, fiind transferată la Spitalul Judeţean unde a murit. ”Am găsit avize emise din pix, proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate”, anunţă ministrul, precizând că va detalia concluziile verificărilor în cursul zilei de miercuri.
Caz şocant pe o stradă din Brăila. Un bărbat de 45 ani fără permis de conducere, a fost prins de poliţie cu o alcoolemie uluitoare.
Celebrul actor de comedie Doru Octavian Dumitru a ajuns de urgenţă la spital şi are probleme grave de sănătate. Anunţul a fost făcut de familie pe contul de Facebook al artistului.
Caz mai puţin obişnuit în Turcia. Un bărbat ar urma să plătească pensie alimentară pentru două pisici. Conform acordului de divorţ, acesta îi va transfera fostei sale soţii 10.000 de lire turceşti, adică 200 de euro, la fiecare trei luni, cât timp trăiesc felinele. Suma va fi şi ea ajustată periodic, în funcţie de inflaţie.
Horoscop 23 octombrie 2025. Astrele ne îndeamnă la introspecție, exprimare sinceră și schimbări cu sens. Este o zi favorabilă pentru a vă asculta intuiția, a vă afirma ideile și a lăsa în urmă tipare care nu vă mai definesc. Află ce îți rezervă horoscopul zilei și cum poți valorifica această energie astrală.
Boala care a umplut spitalele de pediatrie şi ia locul gripei toamna aceasta: "Febra alertează în primul rând" # ObservatorNews
Dr. Cobzariu Claudina, medic infecţionist la Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din Capitală a declarat că la unitatea sanitară au fost înregistrate cazuri ale unor copii de vârstă mică diagnosticaţi cu COVID, având ca particularitate erupţii cutanate la nivelul întregului corp. Aceste erupţii se remit în decurs de o săptămână, spune Dr. Cobzariu. Conform datelor puse la dispoziţie de reprezentanţii spitalului, în lunile septembrie şi octombrie au fost 70 de pacienţi internaţi în spital cu COVID-19, 38 cu vârsta de un an şi 32 cu vârsta de doi ani. În paralel însă în spital au început să apară cazurile de gripă A la copii, spune Dr. Ana Maria Daviţoiu, medic primar pediatru la unitatea sanitară. Copiii care au vârsta între 1 şi 3 ani sunt printre cei mai vulnerabili, spune Dr. Daviţoiu, cel mai probabil încă nevaccinaţi. În această perioadă este foarte bine să se înceapă vaccinarea gripală în cazul copiilor dar nu numai al acestora, spune medicul.
Acum 2 ore
07:40
Cristi Chivu, lăudat după a 7-a victorie la rând cu Inter. Italienii au dat recital în Liga Campionilor # ObservatorNews
Internazionale Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu, a obţinut, marţi seara, o nouă victorie în Liga Campionilor, italienii impunându-se la pas, scor 4-0, pe terenul belgienilor de la Royale Union SG.
07:10
Dennis Man, omul meciului PSV Eindhoven - Napoli 6-2. Românul, dublă de senzaţie împotriva campioanei Italiei # ObservatorNews
Atacantul român Dennis Man a fost unul dintre eroii serii de marţi din Liga Campionilor, fotbalistul de 27 de ani reuşind o dublă în partida PSV Eindhoven - Napoli 6-2.
Acum 12 ore
22:30
Influencerița Stacey Hatfield a murit din cauza unor „complicații” după ce a născut acasă # ObservatorNews
Stacey Hatfield, o nutriționistă și influenceriță culinară din Australia, cunoscută pentru promovarea unui stil de viață fără toxine, a murit după ce a născut acasă, a anunțat soțul ei într-o postare pe Instagram. Femeia avea 30 de ani.
22:20
Reguli mai stricte pentru permisul de conducere, adoptate de Parlamentul European. Ce se schimbă # ObservatorNews
Reguli mai stricte privitoare la permisul de conducere au fost adoptate de Parlamentul European. Printre măsurile aprobate sunt valabilitatea redusă și reguli mai stricte pentru obținerea permisului de conducere.
21:30
Situaţii grave după anularea trenurilor CFR. Navetiştii s-au trezit că nu mai au cu ce ajunge acasă # ObservatorNews
Situaţie fără precedent la CFR. Mii de navetişti s-au trezit în gări, în această dimineaţă, că nu au cu ce să plece la serviciu. Zeci de trenuri au fost anulate în toată ţara, de pe o zi pe alta, din cauza unor datorii acumulate către operatorul căilor ferate.
21:20
La cât a fost estimat jaful de patru minute de la Muzeul Luvru: "Nu se poate compară cu prejudiciul istoric" # ObservatorNews
Muzeul Luvru a evaluat prejudiciul cauzat de furtul celor opt bijuterii sustrase duminică, 19 octombrie, în doar patru minute. Este vorba de 88 de milioane de euro, a indicat marţi procurorul Parisului.
21:10
PSD a acceptat alegeri în Bucureşti pe 7 decembrie, dar nu lasă PNL şi USR să se alieze. Posibili candidaţi # ObservatorNews
Liderii Coaliţiei s-au înteles. Bucurestenii vor alege pe 7 decembrie urmaşul lui Nicusor Dan la Primăria Generală. Partidele de la putere vor avea candidaţi separaţi şi vor duce o luptă în trei pentru funcţia de edil al Capitalei.
20:50
Armand Goşu, despre atacul plănuit de Rusia în Bucureşti: "Vrea să inducă frica în populaţie" # ObservatorNews
Complot rusesc dejucat la Bucureşti de serviciile secrete din România, Polonia şi Republica Moldova. Doi tineri care au fost trimişi de Moscova să saboteze cea mai mare firmă ucraineană de curierat au fost arestaţi în urmă cu câteva zile.
20:30
Cifre catastrofale pentru clasa politică din România. Încrederea în politicieni a ajuns la 3% # ObservatorNews
Românii sunt furioşi, se simt sărăciţi, sunt dezamăgiţi şi pesimişti. Iar vinovaţi îi consideră pentru toate astea pe politicieni. E rezultatul celui mai recent studiu naţional Ipsos Antena, care scoate la iveală procente îngrijorătoare.
20:30
Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral. 500.000 de euro pentru o locuinţă cu 3 camere şi 2 băi # ObservatorNews
Piața imobiliară de la malul mării a intrat la apă. Vânzările de locuințe au scăzut la jumătate în acest an. Ansamblurile rezidențiale din Mamaia și Năvodari, cu sute de apartamente, așteaptă chiar și un an de zile până să fie vândute.
20:00
Poveştile cu strigoi, fenomenele paranormale sau magia au captivat întotdeauna. Iar mulţi cred că între fantezie şi realitate nu e nicio diferenţă. Trei sferturi dintre români sunt convinşi că norocul le ghidează soarta. Sunt rezultatele şocante ale unui studiu naţional despre ţara noastră, între magie şi ezoterie.
19:50
Locul din România unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură pentru această dată din ultimii 76 de ani # ObservatorNews
Record de frig în România! Azi de dimineaţă s-a înregistrat cea mai rece zi de 21 octombrie din ultimii 76 de ani. La Miercurea Ciuc au fost minus zece grade Celius. S-a tremurat în toată ţara. Oamenii s-au trezit cu maşinile bocnă şi grădinile îngheţate.
19:50
Anunţ de la Casa Albă: "Nu există niciun plan" al unei întâlniri Trump-Putin "în viitorul apropiat" # ObservatorNews
"Nu există niciun plan" al unei întâlniri între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin "în viitorul apropiat", anunţă marţi un oficial de la Casa Albă, relatează BBC News, citat de news.ro.
Acum 24 ore
19:40
Imagini exclusive de la locul exploziei din Rahova. Descoperire majoră făcută de specialişti # ObservatorNews
Se conturează o primă ipoteză legată de cauza exploziei din Rahova. Scăpările de gaze ar fi apărut după ce conducta care alimenteză blocul ar fi fost avariată de scurtcircuitul unui cablu electric din apropiere. Specialiştii ar fi găsit mai multe fisuri, după ce au ridicat ţeava pentru analiză. Observator a filmat în exclusivitate echipele care cercetează acum la locul deflagraţiei.
19:40
Accident bizar în Timişoara. Un cap tractor a târât zeci de metri o maşină, până la prima intersecţie # ObservatorNews
Un accident rutier mai puţin obişnuit, dar care putea fi tragic, a fost surprins de o cameră de bord în Timişoara.
19:20
Poliţistul SAS care şi-a bătut crunt iubita înainte de nuntă dă vina pe tânără: "Parcă era posedată" # ObservatorNews
Este anchetă in poliţia din Iaşi. Un mascat de la acţiuni speciale este acuzat de partenera sa că ar fi sechestrat-o, i-a luat telefonul şi a lovit-o până când a leşinat. Poliţistul se apără şi spune că, de fapt, lucrurile stau fix invers. Femeia ar fi fost cea care a pornit conflictul, iar el doar s-a apărat.
19:10
Nicuşor Dan răspunde întrebărilor venite pe observatornews.ro: Mai crede că PSD este "un rău necesar"? # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a răspuns întrebărilor venite de la cititori pe site-ul observatornews.ro
19:10
Fetiţa unor români din Spania, deconectată de la aparate fără acordul lor. Acuzaţii grave aduse medicilor # ObservatorNews
Scandal uriaş în Spania după moartea unei fete de 12 ani, fiica unui cuplu de români stabiliţi în Catalonia. Părinţii sunt mutilaţi de o decizie halucinantă a medicilor de acolo. Adolescenta a intrat în şoc anafilactic, iar doctorii au pronunţat moartea cerebrală şi au deconectat-o de la aparate fără acordul părinţilor. Cuplul de români acuză unitatea medicală că a redus tratamentul care o ţinea în viaţă, dar şi că a refuzat un drept fundamental, trecut în Constituţie, cel la a doua opinie medicală.
18:50
Trump: Există încă speranţă că Hamas va face ceea ce trebuie. Dacă nu, sfârşitul va fi Rapid, Teribil, Brutal! # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump a asigurat marţi că aliaţi ai săi din Orientul Mijlociu şi din jurul regiunii sunt pregătiţi să trimită, la cererea sa, trupe în Fâşia Gaza pentru a "chema la ordine" Hamas, dacă gruparea islamistă palestiniană nu pune capăt încălcărilor acordului de încetare a focului.
18:30
Ciucu: "Am decis în Coaliţie să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale" # ObservatorNews
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu anunţă că partidele au agreat marţi, în Coaliţie, să nu mai facă vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR, el precizând că soluţia va trebui să fie constituţională şi politică.
18:00
Ştim cu toţii, ultima dorinţă a unui om trebuie îndeplinită. Aşa e creştineşte, aşa e omeneşte. Dar ultima dorinţă a unei educatoare din Iaşi e cam discutabilă. Şi exact asta a provocat: discuţii aprinse. Femeia şi-a dorit ca pe piatra ei funerară să apară fotografii cu zeci de copii pe care i-a avut în grijă de-a lungul carierei sale. Multor localnici li se pare stranie imaginea de pe cruce, dar sunt şi oameni care apreciază ideea. Până şi preoţii spun că gestul e la limită.
17:50
Răsturnare de situaţie în cazul exploziei din Rahova. Unde ar fi fost problema care a dus la deflagraţie # ObservatorNews
O nouă ipoteză a anchetatorilor răstoarnă situaţia în cazul exploziei din cartierul Rahova. Potrivit unor surse, scurgerea de gaze care a dus la tragedie ar fi avut loc înainte de intrarea în bloc, după un scurtcircuit care a fisurat conducta de gaz a imobilului. Aşa că, potrivit acestui scenariu, faptul că robinetul Distrigaz avea sau nu sigiliul rupt nici nu mai contează. Contează însă că locatarii, în frunte cu administratorul blocului, s-au plâns că miroase a gaz chiar şi după ce alimentarea a fost oprită şi au vorbit despre o pană de curent cu toate acestea nici pompierii, nici reprezentanţii Distrigaz nu au pus informaţiile cap la cap. Le-au pus însă anchetatorii care acum fac eforturi să strângă cât mai multe date din afara clădirii ce s-ar putea prăbuşi oricând.
17:50
Patria pepenilor ar putea deveni patria curmalelor. Fructul, din ce în ce mai căutat # ObservatorNews
Patria pepenilor din România, Dăbuleni, ar putea fi, în câţiva ani, patria curmalelor. Sunt printre puţinele fructe care au rezistat îngheţului din primăvară şi în seceta din vară. Producţia e atât de bună, încât tot mai mulţi olteni de la Dăbuleni îşi fac plantaţie de curmale, la ei în curte.
17:30
CFR, datorii de peste 200 de milioane de lei. Circulaţia trenurilor a fost suspendată temporar # ObservatorNews
Datoriile totale ale Companiei Naționale de Căi Ferate 'CFR' SA se ridică, în prezent, la peste 200 milioane lei, sumă generată în mare parte de neîncasarea creanțelor datorate de operatorii de transport feroviar de călători, a anunțat marți compania.
17:30
Incident şocant în Oradea. Un bărbat a fost înjunghiat de un tânăr care mergea cu trotineta # ObservatorNews
Un bărbat din Oradea a ajuns la spital, în operaţie, pentru că a atras atenţia unor tineri să nu mai circule cu trotinetele electrice printre trecători. Unul dintre ei a scos cuţitul şi a atacat, apoi a fugit. Martorii spun că au mai văzut grupul prin oraş, iar tinerii umblă mereu cu cagule pe faţă.
17:10
SURSE: Blocaj în coaliţie pe legea reforma pensiilor magistraţilor. Social-democraţii au părăsit sala # ObservatorNews
Liderii Coaliției s-au reunit marți, de la ora 14:00, în ședință pentru a decide ce trebuie să facă după ce judecătorii Curții Constituționale au respins reforma pensiilor magistraților.
17:10
Vremea de mâine 22 octombrie. Maxime de până la 21 de grade şi ploi izolate în vestul și nord-vestul țării # ObservatorNews
Vremea continuă să se încălzească ușor în toată țara, însă norii și ceața nu dispar complet din peisaj. Maximele vor urca până la 21 de grade, iar ploile vor fi slabe și izolate, mai ales în vest și nord-vest.
17:00
A vrut să ucidă un gândac şi a dat foc la un bloc întreg. O mamă a murit încercând să se salveze, în Coreea # ObservatorNews
Tragedie în Coreea de Sud din cauza unui gândac. O sud-coreeancă a dat foc la un bloc întreg în timp ce încerca să omoare un gândac care i-a intrat în bucătărie. O mamă a murit, după ce a sărit încercând să se salveze din calea flăcărilor. Apucase însă să îşi încredinţeze bebeluşul unui vecin pe fereastră şi astfel copilul a scăpat cu viaţă.
16:50
Patru firme de construcții, amendate cu 2,3 mil. lei pentru trucarea ofertelor la licitații ale CNAIR # ObservatorNews
Patru firme de construcții au fost amendate cu 2,3 milioane de lei, pentru înțelegeri ascunse în privința alinierii ofertelor la licitații ale Companiei de Drumuri. Trei dintre ele sunt din Arad, iar cealaltă din Caraș-Severin.
16:40
O furtună violentă cu rafale de peste 120 km/h a lovit marți capitala Noii Zeelande, provocând moartea unui bărbat, rănirea altor persoane și haos în transporturi, închideri de școli și pene de curent.
16:40
UE vrea să interzică etanolul din dezinfectantele pentru mâini din cauza riscului de cancer # ObservatorNews
UE ia în considerare interzicerea utilizării etanolului ca ingredient activ în produsele biocide, inclusiv în dezinfectanţii pentru mâini, din cauza riscurilor crescute de cancer, a relatat marţi Financial Times, citat de Reuters.
16:20
Avocatul acuzat că a lovit un jandarm la un protest antiguvernamental, trimis în judecată # ObservatorNews
Avocatul acuzat că a lovit cu pumnul în gât o femeie-jandarm, în timpul protestului antiguvernamental din 20 iulie, din Capitală, a fost trimis în judecată pentru ultraj. Rechizitoriul procurorilor şi dosarul cazului au ajuns, pentru soluţionare, la Curtea de Apel Bucureşti.
16:20
Pensiile speciale. CSM, despre decizia CCR: Guvernul și Parlamentul nu au respectat independența justiției # ObservatorNews
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis marţi că, prin decizia privind reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a constatat că Guvernul și Parlamentul nu au respectat independența justiției. Acest lucru a determinat intervenția CCR care, în mod firesc, a invalidat demersul, susţine Consiliul
16:20
Fosta șefă a Spitalului Militar Central, general Florentina Ioniță, trecută în rezervă # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a semnat, marți, decretul pentru trecerea în rezervă a Florentinei Ioniță, fost comandant al Spitalului Militar Central, după ce procurorii militari ai DNA care au pus-o sub acuzare joi seara.
16:20
Violonistul Varujan Cozighian a încetat din viață la vârsta de 89 de ani, anunță Filarmonica George Enescu.
16:10
Fost judecător CCR, supărat că primește pensie doar 10.000 de euro: "Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam" # ObservatorNews
Petre Lăzăroiu, fostul judecător al Curţii Constituţionale, a lăudat decizia Curţii care a respins reforma dorită de Ilie Bolojan şi s-a plâns că pensia sa de 10.000 de euro nu este prea mare. Fostul magistrat a mai adăugat că, înainte de pensionare, avea un salariu de doar 12.000 de euro pe lună.
15:40
Rușii resping un armistițiu înaintea summitului Trump-Putin. Liderii UE au sărit în ajutorul lui Zelenski # ObservatorNews
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, respinge o posibilă încetare a luptelor în perspectiva summitului de la Budapesta dintre Vladimir Putin şi Donald Trump. Mai mult, rușii transmit că întâlnirea celor doi nici măcar nu are o dată concretă. Reacția Moscovei vine după o declarație comună a mai multor lideri europeni, alături de Volodimir Zelenski, care susțin instituirea unui armistițiu în Ucraina pe linia actuală a frontului, ca punct de plecare pentru negocierile de pace.
15:40
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate" # ObservatorNews
Magistraţii rămân, momentan, cu pensiile speciale. Curtea Constituţională a respins modificările Guvernului Bolojan, pe motive de nerespectare a procedurii. Mai clar, premierul şi-a asumat răspunderea pe proiectul de lege, deşi nu primise avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Era un aviz consultativ, dar obligatoriu.
15:40
Marea Britanie, pregătită să trimită trupe în Ucraina: "Vladimir Putin ne consideră duşmanul său numărul unu" # ObservatorNews
Marea Britanie este pregătită să trimită trupe în Ucraina dacă Donald Trump va încheia un acord de pace cu Rusia, conform declarațiilor făcute de secretarului britanic al Apărării, John Healey.
15:30
Sabrina Voinea conduce la bârnă și sol, după șase subdiviziuni în calificări la Mondiale # ObservatorNews
Sabrina Maneca-Voinea a obținut cele mai mari punctaje la bârnă și sol în cadrul calificărilor Campionatelor Mondiale de gimnastică artistică de la Jakarta, după încheierea a șase dintre cele zece subdiviziuni. Denisa Golgotă, a șasea la sol și pe locul 17 la individual.
15:20
Val de ironii după ce ANAF a scos un pat la vânzare: "Gem de la infractoarele alea n-aveţi?" # ObservatorNews
ANAF a confiscat un pat de frasin pe care îl scoate la vânzare la preţul de 500 de lei. Anunţul a stârnit un val ironii în contextul în care şeful instituţiei a declarat zilele trecute că gemul făcut în gospodării nu e impozitat.
15:20
