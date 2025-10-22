CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini. REVINE Dan Petrescu
Gândul, 22 octombrie 2025 08:20
CFR Cluj și antrenorul Andrea Mandorlini s-au despărțit oficial. Echipa va fi pregătită acum de secunzii Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban, dar ardelenii negociază revenirea lui Dan Petrescu. Mandorlini a preluat CFR Cluj în august, fiind la al treilea mandat la echipa din Gruia, după perioadele noiembrie 2009-septembrie 2010, respectiv iunie 2023-ianuarie 2024. Italianul a […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
08:40
Aceste trei zodii vor da lovitura până la finalul lunii noiembrie. Se află sub vraja „norocului ceresc” # Gândul
Până pe 25 noiembrie, trei zodii vor intra sub vraja norocului ceresc, ele vor fi protejate de conjuncția favorabilă dintre Jupiter și Venus, considerate planetele bogăției și norocului. Universul pare să le pregătească momente cu totul și cu totul speciale și vești mult așteptate, dar și schimbări pe mai multe planuri. Zodiile care vor avea […]
08:40
Câți bani a câștigat un șofer BOLT din București într-o singură lună, muncind 12 ore pe zi. A făcut calculul complet # Gândul
Într-o perioadă în care tot mai mulți români își pierd locurile de muncă din cauza crizei financiare și a inteligenței artificiale, totuși un domeniu de activitate rămâne încă o sursă de venit bunicică pentru mulți dintre români, activitatea de ride ridesharing. Un șofer Bolt din București a dezvăluit câți bani a reușit să câștige într-o […]
Acum 30 minute
08:30
Derby-ul FCSB – Dinamo, mutat din cauza alegerilor pentru Primăria Capitalei? LPF a decis ce va face # Gândul
Într-o declarație acordată în exclusivitate pentru PROSPORT, Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a vorbit despre situația derby-ului FCSB – Dinamo, programat fix în ziua în care coaliția de guvernare a stabilit că vor avea loc alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei. Astfel, data de 7 decembrie devine incertă […]
08:20
CFR Cluj și antrenorul Andrea Mandorlini s-au despărțit oficial. Echipa va fi pregătită acum de secunzii Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban, dar ardelenii negociază revenirea lui Dan Petrescu. Mandorlini a preluat CFR Cluj în august, fiind la al treilea mandat la echipa din Gruia, după perioadele noiembrie 2009-septembrie 2010, respectiv iunie 2023-ianuarie 2024. Italianul a […]
Acum o oră
07:50
Chiar și specialiștii de la Accuweather își modifică anunțurile legate de vreme, care devine tot mai imprevizibilă. Ultima prognoză actualizată arată pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt. După săptămâni întregi de prognoze schimbate și așteptări amânate, Accuweather are o actualizare importantă – anunță când vom avea zăpadă în Capitala iarna asta. Când […]
Acum 2 ore
07:40
Fostul mare handbalist Valentin Ghionea, fără MENAJAMENTE despre handbalul de la un mare club al României: „Sub nivelul mediocrității” # Gândul
Valentin Ghionea este un nume legendar în handbalul românesc. După ce a evoluat cu succes în Europa la echipe de top ale sportului pe semicerc, precum Sporting Lisabona a revenit în țară unde a îmbrăcat tricoul celor două formații de elită din handbalul nostru: Dinamo și Steaua. Retras de ceva timp din activitatea de marea […]
07:20
22 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Christopher Lloyd împlinește 87 de ani, Catherine Deneuve 82. Mircea Sandu face 73 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 22 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Christopher Lloyd este un actor american, cunoscut pentru rolurile sale memorabile care au traversat generații. Născut pe 22 octombrie 1938, în Stamford, Connecticut, Lloyd a devenit o figură marcantă în industria filmului […]
07:20
Bancul de miercuri, 22 octombrie 2025, ne prezintă cele două tipuri de femeie care există pe lumea asta. Află și tu și începe ziua cu zâmbete! Există două tipuri de femei: Alea care încă mai cred în iubire; Alea care deja au adoptat o pisică. Să râdem în continuare: Bulă se angajează matelot pe iahtul […]
07:10
Suspans la Casa Albă. Trump revine și spune că se gândește la o întâlnire cu Putin. Va anunța dacă merge la Budapesta “în câteva zile” # Gândul
Răsturnare de situație pe scena internațională, după ce președintele american, Donald Trump, a spus că încă „se mai gândește” dacă să-l întâlnească pe Vladimir Putin într-un summit-ul ruso-american Budapesta. Decizia lui Trump ar putea veni în „câteva zile”, după ce în cursul zilei de ieri, 21 octombrie 2025, au apărut – în cascadă – informații […]
Acum 4 ore
05:40
Deficitul bugetar al României, scăpat complet de sub control, rămâne cel mai mare din Uniunea Europeană. Datele Eurostat ne pun pe primul loc în topul țărilor cu cele mai mari deficite bugetare. Doar câteva state membre au reușit să încheie anul cu un buget pe plus, în timp ce altele continuă să se împrumute tot […]
05:40
Saga salariului minim continuă. Guvernarea este în haos politic și nu poate lua o decizie. Sindicatele cer ca salariul minim să crească, patronii spun că nu pot plăti # Gândul
România trăiește o adevărată saga a salariului minim. În timp ce premierul Ilie Bolojan nu e convins dacă să majoreze sau nu veniturile în 2026, reprezentanții patronatelor spun clar că majorarea nu este binevenită. Deși directiva europeană spune că salariul minim trebuie să le permită lucrătorilor un trai decent, antreprenorii vor înghețarea salariilor la valoarea […]
05:10
Imagini Exclusive. Ministerul Sănătății ridică autorizația spitalului privat din Constanța, unde și-a pierdut viața o polițistă în urmă cu 2 săptămâni. Corpul de control al ministerului a descoperit NEREGULI GRAVE. Raportul a fost trimis la DNA și la Parchet # Gândul
Ministerul Sănătății ridică autorizația de funcționare pentru spitalul privat din Constanța, unde o tânără și-a pierdut viața în urma unei hemoragii după naștere. Gândul a obținut în exclusivitate imagini din spital și raportul Corpului de Control al Ministerului Sănătății, în care se constată nereguli grave la clinica medicală Armonia din Constanța, operată de Isis Medical […]
05:10
Declarație stupefiantă dată de sora lui Carmen Dan în fața anchetatorilor care o acuză de înșelăciune. Cum a încercat să arunce vina pe altcineva # Gândul
Audiată la sediul Poliției Sectorului 2 în dosarul de înșelăciune în care a fost arestată la domiciliu sora fostei ministre de Interne, Carmen Dan, ar fi explicat în fața anchetatorilor că deși pare vinovată, ar fi comis faptele împotriva voinței sale. Sora lui Carmen Dan a fost reținută, joi seară, într-un dosar de înșelăciune cu […]
05:10
Trump transformă Casa Albă într-un conac de lux. A redecorat Biroul Oval cu folie de aur, construiește o sală de bal și s-a apucat de montat marmură # Gândul
După ce a redecorat în totalitate Biroul Oval cu folie de aur (inclusiv telecomanda pentru televizorul de pe hol), Trump a început deja demolarea Aripii de Vest a Casei Albe pentru a construi o sală de bal pentru petreceri și întâlniri de stat. În conferința de presă, Trump a comentat pe ton ironic despre cum […]
05:10
Ucraina și țările europene pregătesc un PLAN cu 12 puncte pentru încetarea războiului pe actuala linie a frontului # Gândul
Implementarea inițiativei „Planul cu 12 Puncte” pentru încetarea războiului din Ucraina pe actuala linie a frontului (o înghețare a conflictului) ar urma să fie controlată de Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump. Planul este în curs de elaborare de către statele europene care lucrează cu Ucraina la plan, respingând cererile lui Vladimir Putin către SUA […]
Acum 6 ore
04:40
Internaționalul român Dennis Man a înscris de două ori în meciul pe care PSV Eindhoven l-a câştigat, marţi seară, pe teren propriu, scor 6-2, cu Napoli, în etapa principală a Ligii Campionilor. Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, a câştigat în deplasare, scor 4-0, cu Union Saint-Gilloise. Dennis Man, dublă în Liga Campionilor! Rezultatele […]
Acum 12 ore
00:20
După o solicitare oficială a Statelor Unite, Marea Britanie a recunoscut că trimis un comandant de rang înalt și un număr redus de soldați în Israel pentru a sprijini o „încetare fragilă a focului” în Gaza. Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că această mișcare urmărește să valorifice „experiența și competențele specialiștilor” britanici […]
21 octombrie 2025
23:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a discutat despre întâlnirile politice bilaterale care contează în diplomație. Ponta subliniază că, în politică externă, „se vede toată lumea cu toată lumea”, iar refuzurile sau ezitările au costuri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Victor Ponta: „A venit Viktor Orban la București să […]
23:10
Victor Ponta: „Treaba ONG- URILOR a fost să facă proteste „ Corupția ucide” doar pe vremea mea. În vremea lui Bolojan nu mai ies la proteste” # Gândul
Victor Ponta, în emisiunea „Marius Tucă Show” din 21 octombrie 2025, povestește o scenă trăită în Comisia de Industrie din Parlament, din care face parte. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Victor Ponta descrie un moment tensionat când o reprezentantă a ONG-ului Declic a venit să susțină un proiect de lege, prezentându-se ca reprezentantă […]
23:00
„A durat, dar s-a întâmplat, indiferent cât au vrut unii să pună piedici. Conducerea SALROM a fost demisă. Mai și închidem astfel din fronturile deschise. S-a terminat cu nepăsarea și aroganța celor care cred că resursele statului român sunt moștenire personală”, a declarat Radu Miruță, ministrul Economiei, marți seara, pe Facebook, după ce toată vara […]
23:00
Victor Ponta: „Propaganda a început – nu se mai poate trăi în țară din cauza magistraților” # Gândul
În ediția din 21 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Victor Ponta a criticat reacțiile apărute în spațiul public după ce Curtea Constituțională a României a respins reforma pensiilor magistraților. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Victor Ponta a spus că, în timp ce anul trecut CCR era elogiată pentru anularea […]
22:50
Alimentele și băuturile care pot provoca CANCER. Medicii atrag atenția că sunt la fel de periculoase ca tutunul # Gândul
Alimentele ultra-procesate, umplute cu aditivi, lipsite de nutrienți esențiali, sunt la fel de periculoase precum fumatul. Efectele asupra organismului pot fi grave. Consumul excesiv de alimente procesate reprezintă un risc crescut de inflamație, boli de inimă și cancer, scrie BZI. Ce alimente trebuie evitate sau consumate mai rar Potrivit specialiștilor în nutriție, alimentele care pot […]
22:50
După ce au fost interzise definitiv în Paris și Madrid, o altă mare capitală europeană spune ADIO trotinetelor electrice # Gândul
Autoritățile din Praga au decis să interzică serviciile de închiriere a trotinetelor electrice începând cu ianuarie 2026, invocând numărul mare de accidente și plângerile tot mai frecvente din partea locuitorilor. Măsura a fost adoptată luni de consiliul local al capitalei cehe, un oraș de 1,4 milioane de locuitori, care a atras peste 8 milioane de […]
22:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta a comentat narativul folosit de clasa politică pentru a acoperi incompetența și problemele interne. El a arătat că spectrul „amenințării Putin” a devenit un fel de explicație universală pentru toate eșecurile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Teama folosită pentru a masca adevăratele probleme […]
22:40
Grindeanu ACUZĂ că proiectul pensiilor magistraților a fost lucrat de Bolojan: „Guvernul trebuie să plece” # Gândul
Sorin Grindeanu a dezvăluit într-o intervenție la RTV că premierul Ilie Bolojan s-a ocupat de proiectul pensiilor speciale. „Dacă nu se face grupul de lucru și își mai asumă încă o dată în același mod într-un proiect asumat de dânsul și lucrat de dânsul, atunci Guvernul va trebui să plece acasă”, a spus președintele interimar […]
22:40
Una dintre cele mai vizitate capitale europene spune ADIO trotinetelor electrice. De când intră în vigoare decizia # Gândul
Autoritățile din Praga au decis să interzică serviciile de închiriere a trotinetelor electrice începând cu ianuarie 2026, invocând numărul mare de accidente și plângerile tot mai frecvente din partea locuitorilor. Măsura a fost adoptată luni de consiliul local al capitalei cehe, un oraș de 1,4 milioane de locuitori, care a atras peste 8 milioane de […]
22:40
Fostul director CIA, John Brennan, „greul” care a declanșat povestea „interferenței ruse” în alegerile americane din 2016 împotriva lui Donald Trump, este dat pe mâna procurorilor. Ar fi mințit Congresul SUA! După Jim Comey, un alt mare inamic al lui Trump se prăbușește # Gândul
Știre în curs de actualizare
22:20
Alimentele ultra-procesate, umplute cu aditivi, lipsite de nutrienți esențiali, sunt la fel de periculoase precum fumatul. Efectele asupra organismului pot fi grave. Consumul excesiv de alimente procesate reprezintă un risc crescut de inflamație, boli de inimă și cancer, scrie BZI. Ce alimente trebuie evitate sau consumate mai rar Potrivit specialiștilor în nutriție, alimentele care pot […]
22:20
Cum a reușit o profesoară decedată să împartă oamenii din Iași în două tabere. Ce a cerut să îi fie pus pe cruce # Gândul
Tradiția și cultura ne împing să respectăm ultimele dorințe ale oamenilor dragi. Ultima dorința a unei educatoare din Iași a devenit sursa unor controverse. În timp ce unii critică decizia, alții o consideră lăudabilă. Care a fost ultima dorința a unei educatoare din Iași Viorica Huja a fost educatoare în comuna Bivolari, județul Iași. Femeia […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 22 octombrie, de la ora 20:00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
21:30
Avem fonduri europene de 10 miliarde de euro, dar plătim facturi mari. Planul ANUNȚAT de ministrul Energiei # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că în Parlamentul României, a prezentat prioritățile României pentru finanțări din Fondul pentru Modernizare, una dintre cele mai mari surse de finanțare pentru sistemul energetic național. Toate acestea, în contextul în care românii plătesc printre cele mai mari facturi la energie. Ministrul precizează într-o postare pe Facebook că România are […]
21:30
Învățătoarea care a devenit virală. Le-a cerut elevilor chirie, cum au primit cei mici ideea tinerei # Gândul
O tânără învățătoare a devenit virală după ce a cerut elevilor ei ceva mai puțin obișnuit. Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. O metodă mai puțin cunoscută a devenit virală pe internet. O tânără învățătoare le-a propus elevilor să îi plătească chirie pentru a participa la ore. De ce a cerut învățătoarea chirie elevilor […]
21:10
Pavel Durov, șeful Telegram vrea să răscumpere și să returneze bijuteriile furate din Luvru, estimate la 88 milioane de euro # Gândul
„Nu sunt surprins de jaf — este un semn al declinului unei țări cândva mari, unde autoritățile distrag oamenii cu amenințări inventate, în loc să rezolve probleme reale”, a scris fondatorul Telegram. Pavel Durov a adăugat că este gata să doneze „bijuteriile înapoi Luvrului — în Abu Dhabi”, subliniind că „în Abu Dhabi nu se […]
21:00
Casa Albă anunță că Trump nu are în plan să se întâlnească cu Putin în perioada imediat următoare. Summitul Păcii de la Budapesta, în aer # Gândul
Pregătirile pentru negocierile dintre Trump și Putin de la Budapesta au fost „suspendate”, a dezvăluit un corespondent NBC News, citând un oficial de la Casa Albă. Președintele SUA consideră că ambele părți nu sunt încă suficient de pregătite pentru negocieri pentru a merge mai departe. Summitul de la Budapesta ar putea fi anulat Kremlinul a […]
21:00
Țara europeană în care un instalator poate să câștige un SALARIU lunar de peste 4.000 de euro # Gândul
Deși locurile de muncă din domeniile tehnice nu sunt atractive fiindcă presupune muncă fizică și rezistență la stres, sunt foarte bine plătite în zilele noastre. De exemplu, meseria de instalator este esențială și nu poate fi efectuată de roboți pentru mult timp. Salariul unui instalator în țările vest-europene poate asigura un nivel de trai decent. […]
21:00
Trump a declarat că aliații SUA sunt pregătiți, la cererea sa, să trimită trupe în Gaza dacă Hamas va încălca acordurile de pace # Gândul
Potrivit președintelui Trump, mai multe țări din Orientul Mijlociu și-au exprimat deja disponibilitatea de a „rezolva problema Hamas”, dar el le-a cerut să „aștepte” pentru moment, sperând că luptătorii „vor acționa corect”. Trump a mulțumit în mod special Indoneziei, fără a numi ceilalți participanți. Planul de pace al lui Trump prevede dezarmarea Hamas, însă gruparea […]
21:00
Incidentele din ultima vreme legate de scurgerile de gaze au determinat autoritățile să reamintească o regulă esențială pentru siguranța locuințelor: fiecare apartament care folosește gaze naturale trebuie să aibă în dotare un detector automat de gaze. Deși această obligativitate există de mulți ani, unii români nu au instalat încă un astfel de sistem, deși costurile […]
21:00
În decembrie 2015 – ianuarie 2016, Cristian Bușoi își luase avânt pentru a candida la Primăria Capitalei. Era primul candidat dintr-o serie de patru loseri apocaliptici (Bușoi, Orban, Munteanu și Predoiu) care au făcut-o primar pe Gabriela Firea. La conferința de presă în care și-a anunțat candidatura, Bușoi a avut în spate imagini din clubul […]
20:50
Ciucu aproape îi „cerșește” susținerea la primăria Capitalei lui Nicușor Dan. I-a lăudat REFERENDUMUL și i-a pomenit numele încontinuu # Gândul
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și prim-vicepreședinte al PNL, a anunțat marți seara, într-o declarație de presă, că data alegerilor stabilită în coaliție pentru primăria Capitalei este 7 decembrie. Ciucu a ieșit în fața jurnaliștilor și a dat de înțeles că i-ar crește șansele la primăria Capitalei dacă ar avea susținerea lui Nicușor Dan. Edilul […]
20:50
Deși locurile de muncă din domeniile tehnice nu sunt atractive fiindcă presupune muncă fizică și rezistență la stres, sunt foarte bine plătite în zilele noastre. De exemplu, meseria de instalator este esențială și nu poate fi efectuată de roboți pentru mult timp. Salariul unui instalator în țările vest-europene poate asigura un nivel de trai decent. […]
20:10
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu îl demite pe Tzachi Hanegbi, șeful Consiliului Național de Securitate al Israelului, din cauza unor neînțelegeri # Gândul
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu îi mulțumește lui Tzachi Hanegbi pentru serviciul său în funcția de șef al Consiliului Național de Securitate în ultimii 3 ani și îi dorește „mult succes în continuare” și „sănătate”. Prim-ministrul intenționează să-l numească imediat pe adjunctul șefului Consiliului Național de Securitate, Gil Reich, în funcția de șef interimar al Consiliului Național de […]
20:00
Miliardarul care și-a construit o casă în copac în valoare de 400.000 de euro. Are trei etaje, bar și vitralii # Gândul
Todd Graves, fondatorul Raising Cane’s Chicken Fingers, a construit o casă în copac cu trei etaje în Baton Rouge, Louisiana. Construcția a costat 400.000 de dolari (aproximativ 343.000 de euro). Casa din copac este amplasată într-un stejar de 30 de metri înălțime și include elemente precum un tobogan și un punct de observație. Totuși, aceasta […]
20:00
Sorin Grindeanu, ATACURI la adresa lui Bolojan și Ciucu: Facem pe Zorro și arătăm cum rezolvăm lucrurile pe repede înainte # Gândul
Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut o serie de atacuri la adresa lui Ilie Bolojan pe care îl acuză că nu vrea să refacă textul legii privind pensiile magistraților. Cât despre Ciprian Ciucu, șeful Camerei Deputaților spune că scurge fel de fel de informații în presă. Grindeanu a declarat, marți seara la Antena […]
19:50
Donald Trump vrea să îi întreacă pe predecesorii săi, George Washington și Abraham Lincoln: Va fi greu să îi întrec. Dar voi încerca # Gândul
Președintele american Donald Trump vrea să îi întreacă pe predecesorii săi, George Washington și Abraham Lincoln și vrea să intre în istorie: „Va fi greu să îi întrec. Dar voi încerca. Dar ei nu au avut de-a face cu opt războaie. Am stins opt războaie și vine al nouălea”.
Acum 24 ore
19:40
Grindeanu îi transmite un avertisment de ultim moment lui Bolojan: Dacă refuză dialogul, va suferi consecințele politice ale propriilor decizii # Gândul
După deciziile de ieri ale CCR și scandalul de astăzi din coaliție, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, îi transmite în această seară un avertisment destul de dur premierului Ilie Bolojan: „Dacă va alege să refuze calea dialogului, va asuma reluarea procedurilor, din nou, pe cont propriu și va eșua și a doua oară, premierul […]
19:40
Cristian Pomohaci a CUMPĂRAT lucrarea „Pe prispa casei”, de Traian Bilțiu Dăncuș. Ce sumă a scos fostul preot din buzunar ca să câștige licitația # Gândul
Fostul preot Cristian Pomohaci a cumpărat, la licitația Artmark, lucrarea „Pe prispa casei”, semnată de artistul Traian Bilțiu Dăncuș, pentru suma de 2.250 de euro. Traian Bilțiu Dăncuș este considerat unul dintre cei mai importanți pictori maramureșeni. Lucrările sale cuprind scene de viață rurală, porturi tradiționale și peisaje din nordul țării. Sursa foto: Facebook […]
19:40
O femeie diagnosticată cu Parkinson a cântat la clarinet în timpul unei operații pe creier care a avut loc la King’s College Hospital din Londra. Pacientei i s-au implantat electrozi pentru stimulare cerebrală profundă. La 65 de ani, Denise Bacon, o fostă logopedă din Crowborough, East Sussex (Regatul Unit), a trecut printr-o situație cu totul […]
19:20
Ce se întâmplă în organismul tău dacă bei alcool atunci când iei antibiotice? De ce este interzis lucrul acesta? # Gândul
Cu toții am primit recomandarea de la doctor, ca în perioada în care luam antibiotice, ne este interzis să consumăm alcool. Însă ce se întâmplă dacă bei alcool în perioada aceasta și de ce este periculos? Ce se întâmplă dacă bei alcool atunci când administrezi antibiotice. De ce medicii, dar și producătorii de medicamente, interzic […]
19:00
Ministrul Sănătății anunță pe pagina sa de Facebook că lucrările Spitalului Regional de Urgență Craiova, proiect demarat de ministerul Sănătății, avansează într-un ritm susținut, astfel că unul dintre cele mai importante proiecte medicale din Oltenia prinde contur zi de zi. Cu o valoare de aproximativ 1,87 miliarde de lei, Spitalul Regional de Urgență Craiova […]
18:50
C️orespondent: Pregătirile pentru negocierile dintre Trump și Putin de la Budapesta au fost „suspendate # Gândul
Pregătirile pentru negocierile dintre Trump și Putin de la Budapesta au fost „suspendate”, a dezvăluit un corespondent NBC News, citând un oficial de la Casa Albă. Președintele SUA consideră că ambele părți nu sunt încă suficient de pregătite pentru negocieri pentru a merge mai departe. Kremlinul a negat marți că ar fi continuat negocierile cu […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.