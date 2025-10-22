Dennis Man, prima reacţie după ce a fost omul meciului în PSV – Napoli 6-2: “Devin din ce în ce mai bun”

11:40

Cătălin Cîrjan a avut o prestație sub așteptări în derby-ul pierdut duminică de Dinamo contra Rapidului, iar anumiți suporteri ai alb-roșiilor nu l-au iertat pe căpitan din acest motiv. Comentariile la adresa jucătorului de 22 de ani i-au afectat enorm pe părinții săi, care s-au întors de la meci plângând, potrivit spuselor lui Ștefan Știucă, […]