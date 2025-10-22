Biata Coaliție, pe ducă!
Cotidianul de Hunedoara, 22 octombrie 2025 08:20
Era semnul clar că PSD-ul s-a răzgîndit, că vrea puterea, că biata Coaliție dă să crape, că inexplicabila amînare de la CCR și respingerea (...) [...] The post Biata Coaliție, pe ducă! appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
08:40
Conform procedurilor, două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au decolat, în jurul orei 00.50, pentru cercetarea situaţiei. [...] The post Tulcenii, treziți de un mesaj RO-ALERT appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
08:20
Era semnul clar că PSD-ul s-a răzgîndit, că vrea puterea, că biata Coaliție dă să crape, că inexplicabila amînare de la CCR și respingerea (...) [...] The post Biata Coaliție, pe ducă! appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
08:10
Doru Octavian Dumitru, unul dintre cei mai cunoscuți artiști români, trece prin momente grele. Artistul a fost [...] The post Doru Octavian Dumitru, în stare gravă appeared first on Cotidianul RO.
07:50
România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului. Este replica [...] The post Georgescu, în colimatorul lui Moșteanu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
07:20
Doi ofiţeri l-au însoţit marţi pe Nicolas Sarkozy la închisoarea pariziană Santé şi au fost instalaţi într-o celulă vecină [...] The post Sarkozy are bodyuarzii cu el în închisoare appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Parabola orbilor, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Parabola orbilor, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Parabola orbilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:50
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că [...] The post Conducerea Salrom a fost demisă appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Sârbul Novak Djokovici a anunţat, marţi seară, [...] The post Djokovici, înlocuit pe tabloul principal. „Am avut amintiri minunate” appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, marţi, despre decizia ca [...] The post ”Suntem suficient de maturi încât să nu ne atacăm unii pe alţii„ appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Luvru a fost evaluat [...] The post O sumă ”extrem de spectaculoasă”. A fost evaluat prejudiciul de la Luvru. appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Casa Albă temperează tonul despre marea întâlnire. ”Nu există niciun plan…în viitorul apropiat” # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele american Donald Trump nu intenţionează [...] The post Casa Albă temperează tonul despre marea întâlnire. ”Nu există niciun plan…în viitorul apropiat” appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Șeful Poliției Municipiului Orăștie a fost prins în stare de ebrietate [...] The post Băut la volan. Șeful Poliției Orăștie, fugărit de colegi appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
19:20
Numărul locuitorilor din Republica Moldova care declară „româna [...] The post Limba română, într-o statistică la Chişinău appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, de marţi până joi, [...] The post Restricţii de circulaţie pe DN 1 appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Ciprian Ciucu anunţă că partidele au agreat marţi, în Coaliţie, să nu mai facă vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR.Prim-vicepreşedintele PNL precizează că soluţia va trebui să fie constituţională şi politică. [...] The post Coaliția a tranșat scandalul pe referendum appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Comisarii Gărzii de Mediu din Arad vor formula o sesizare penală [...] The post Incendierea unor cadavre de animale, reclamată de Garda de Mediu appeared first on Cotidianul RO.
17:00
UE ia în considerare interzicerea utilizării etanolului ca ingredient [...] The post UE a pus „gând rău” etanolului din dezinfectante appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, general maior [...] The post Prima femeie general trece în rezervă. Nicușor Dan a semnat appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Licitații trucate la CNAIR. Patru companii amendate de Consiliul Concurenţei # Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Concurenţei anunţă că a sancţionat companiile Tredeco Holding [...] The post Licitații trucate la CNAIR. Patru companii amendate de Consiliul Concurenţei appeared first on Cotidianul RO.
15:40
O instanță din Turcia este așteptată să dea o hotărâte definitivă [...] The post Pensie alimentară, primul caz oficial din istoria juridică turcă appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Coaliţia de guvernare a decis, în şedinţa de marţi, organizarea alegerilor [...] The post Coaliţia a decis data organizării alegerilor locale parţiale appeared first on Cotidianul RO.
15:00
”A trăi lângă Rusia ne-a învățat că pacea trebuie apărată în fiecare zi”, a spune ministrul Aparării din Suedia, țară care a reactivat conceptul ”apărării totale” [...] The post Suedia: Europa trebuie să treacă la ”modul de război” appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Lovitură de teatru în Gruia! Noul antrenor al CFR Cluj va fi Dan Petrescu! # Cotidianul de Hunedoara
La Cluj lucrurile se succed cu mare repeziciune de la o zi la alta! [...] The post Lovitură de teatru în Gruia! Noul antrenor al CFR Cluj va fi Dan Petrescu! appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, la Climate Change Summit [...] The post Dan. România punct de convergenţă pentru soluţiile climatice din regiune appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) reacționează [...] The post Pensiile magistraților. Reacția CSM după decizia CCR appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Surse oficiale americane arată că Rusia nu renunță la pozitțile maximaliste, in vreme ce în UE există teama ca Putin joacă cartea concesiilor pentru a ocupa fără luptă bastioane ucrainene,, urmând să continue apoi războiul [...] The post Rusia neagă informațiile CNN despre amânarea sumitului Trump-Putin appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Paradoxal este că și Charalambous și Pintilii sunt gata în orice moment să lase locul altcuiva pe bancă. [...] The post Gigi Becali nu-și lasă antrenorii să demisioneze appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Firma acuzată că a rupt sigiliul de la valva de gaze era inactivă fiscal încă din august. Ce inseamnă exact [...] The post Firma care a intervenit la blocul din Rahova era inactivă fiscal appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Amendamentul constituțional din Slovacia definește doar două genuri și afirrmă ca legislația națională are preeminență în fața legilor UE în materie de identitate națională și chestiuni cultural-etice [...] The post Olanda cere penalizarea Slovaciei din cauza poziției față de LGBT appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Polonia și România au reținut opt persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei. Parchetul Național Polonez a declarat că transporturile de colete au fost interceptate de România înainte de a provoca vreun rău. [...] The post Polonia și România au dejucat un complot rusesc appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Peste 1200 de oameni vor rămâne fără un loc de muncă după ce lanţul de restaurante Pizza Hut UK va închide [...] The post Pizza Hut închide zeci de restaurante appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Semn îngrijorător pentru reconstrucție: bărbații, în special tinerii, sunt cei mai reticenți. Iar factorul cel mai important pentru revenire este restabilirea granițelor din 1991 – un scenariu puțin probabil [...] The post Majoritatea refugiaților nu vor să revină în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
12:40
DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordi după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri [...] The post Cazul Nordis: prejudiciul crește cu 36 milioane de euro appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Sute de oameni s-au trezit că nu mai au cum să ajungă la serviciu sau la școală. Vezi care sunt trenurile suspendate [...] The post Haos în gări după anularea unor trenuri appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Neluțu Varga e în situație grea, deși paradoxal dă impresia unei bunăstări financiare peste nivelul SuperLigii [...] The post Gigi Becali, la un pas să bată palma cu Varga appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Venitul a doi angajați medii abia acoperă cheltuielile unui trai decent, fără economii, arată iun studiu al Fundației Friedrich Ebert România și Syndex România [...] The post România, în topul decalajului dintre costul vieții și venituri appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Ionuț Dumitru: ne costă deja niște miliarde de euro aceste pensii speciale pentru că mare parte a lor nu sunt bazate pe contributivitate [...] The post Consilierul premierului sare la gâtul CCR appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Nu există dată în care Călin Georgescu să fie în fața presei și să nu facă declarații. Unele interesante, altele mai [...] The post C.Georgescu: Isus a plâns pentru copiii săi din tragedia din Rahova appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Un profesor universitar din Braşov a fost trimis în judecată pentru luare de mită după ce ar fi primit bani de la studenţi [...] The post Angajați MAI, examene trecute pe bani appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Trecerea la ora de iarnă este adesea văzută ca o binecuvântare: o oră în plus de somn. Doar că nu e mereu așa. Iată ce trebuie să faci! [...] The post Cum să treci ușor peste schimbarea orei appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Ceva mai scăldat și mai tras de păr, mai batjocoritor la adresa logicii și a bunului simț nici că am văzut. [...] The post CCR, la marea chiflă cu pensia magistraților appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Nicolas Sarkozy va fi incarcerat astazi la penitenciarul parizian Sante in urma decizie magistratilor. Vezi cum și-a petrecut ultimele ore in libertate [...] The post Nicolas Sarkozy, ultimele ore în libertate appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Coaliția se reunește astăzi pentru a discuta despre alegerile din București și mandatul premierului Ilie Bolojan (PNL), după ce judecătorii CCR [...] The post Ședință în Coaliție, după decizia CCR appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
08:20
NASA ar putea renunța la SpaceX, companie deținută de Elon Musk, pentru a-și trimite astronauții pe Lună, [...] The post Șoc pentru Musk. NASA ar putea renunța la SpaceX appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Doi bărbaţi au fost reținuți după ce ar fi bătut un bărbat şi apoi i-au dat foc. Nu se știe dacă victima era decedată când a fost incendiată [...] The post Mort după ce a fost bătut și incendiat appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Doi dintre cei trei judecători ai Curţii de Apel consideră că Donald Trump este îndreptăţit pentru că [...] The post Instanță: Trump poate desfăşura Garda Naţională în Portland appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Un cititor zice: Dacă un primar își angajează nepoata femeie de serviciu e conflict de interese, dar dacă magistrații și parlamentarii își votează [...] The post Dezgust total după decizia CCR appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Remaniere a la B, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Remaniere a la B, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Remaniere a la B appeared first on Cotidianul RO.
06:10
După experiența traumatizantă a celui de Al Doilea Război Mondial, puterile învinse au avut ca scop fundamental, chiar dacă nedeclarat, acela de a se reface [...] The post Europenii nu se tem de Rusia, ci de înțelegerea ruso-americană appeared first on Cotidianul RO.
20 octombrie 2025
22:40
Putin, la Budapesta. Bulgaria ar putea permite traversarea spațiul său aerian # Cotidianul de Hunedoara
Avionul președintelui rus Vladimir Putin care îl va transporta [...] The post Putin, la Budapesta. Bulgaria ar putea permite traversarea spațiul său aerian appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.