Biata Coaliție, pe ducă!

Cotidianul de Hunedoara, 22 octombrie 2025 08:20

Era semnul clar că PSD-ul s-a răzgîndit, că vrea puterea, că biata Coaliție dă să crape, că inexplicabila amînare de la CCR și respingerea (...) [...] The post Biata Coaliție, pe ducă! appeared first on Cotidianul RO.

Acum 10 minute
08:40
Tulcenii, treziți de un mesaj RO-ALERT Cotidianul de Hunedoara
Conform procedurilor, două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Borcea au decolat, în jurul orei 00.50, pentru cercetarea situaţiei. [...] The post Tulcenii, treziți de un mesaj RO-ALERT appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
Acum o oră
08:10
Doru Octavian Dumitru, în stare gravă Cotidianul de Hunedoara
Doru Octavian Dumitru, unul dintre cei mai cunoscuți artiști români, trece prin momente grele. Artistul a fost [...] The post Doru Octavian Dumitru, în stare gravă appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Georgescu, în colimatorul lui Moșteanu Cotidianul de Hunedoara
România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului. Este replica [...] The post Georgescu, în colimatorul lui Moșteanu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
07:20
Sarkozy are bodyuarzii cu el în închisoare Cotidianul de Hunedoara
Doi ofiţeri l-au însoţit marţi pe Nicolas Sarkozy la închisoarea pariziană Santé şi au fost instalaţi într-o celulă vecină [...] The post Sarkozy are bodyuarzii cu el în închisoare appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Parabola orbilor Cotidianul de Hunedoara
Parabola orbilor, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Parabola orbilor, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Parabola orbilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:50
Conducerea Salrom a fost demisă Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că [...] The post Conducerea Salrom a fost demisă appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Djokovici, înlocuit pe tabloul principal. „Am avut amintiri minunate” Cotidianul de Hunedoara
Sârbul Novak Djokovici a anunţat, marţi seară, [...] The post Djokovici, înlocuit pe tabloul principal. „Am avut amintiri minunate” appeared first on Cotidianul RO.
22:10
”Suntem suficient de maturi încât să nu ne atacăm unii pe alţii„ Cotidianul de Hunedoara
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, marţi, despre decizia ca [...] The post ”Suntem suficient de maturi încât să nu ne atacăm unii pe alţii„ appeared first on Cotidianul RO.
21:20
O sumă ”extrem de spectaculoasă”. A fost evaluat prejudiciul de la Luvru. Cotidianul de Hunedoara
Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Luvru a fost evaluat [...] The post O sumă ”extrem de spectaculoasă”. A fost evaluat prejudiciul de la Luvru. appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Casa Albă temperează tonul despre marea întâlnire. ”Nu există niciun plan…în viitorul apropiat” Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele american Donald Trump nu intenţionează [...] The post Casa Albă temperează tonul despre marea întâlnire. ”Nu există niciun plan…în viitorul apropiat” appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Băut la volan. Șeful Poliției Orăștie, fugărit de colegi Cotidianul de Hunedoara
Șeful Poliției Municipiului Orăștie a fost prins în stare de ebrietate [...] The post Băut la volan. Șeful Poliției Orăștie, fugărit de colegi appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
19:20
Limba română, într-o statistică la Chişinău Cotidianul de Hunedoara
Numărul locuitorilor din Republica Moldova care declară „româna [...] The post Limba română, într-o statistică la Chişinău appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Restricţii de circulaţie pe DN 1 Cotidianul de Hunedoara
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, de marţi până joi, [...] The post Restricţii de circulaţie pe DN 1 appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Coaliția a tranșat scandalul pe referendum Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu anunţă că partidele au agreat marţi, în Coaliţie, să nu mai facă vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR.Prim-vicepreşedintele PNL precizează că soluţia va trebui să fie constituţională şi politică. [...] The post Coaliția a tranșat scandalul pe referendum appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Incendierea unor cadavre de animale, reclamată de Garda de Mediu Cotidianul de Hunedoara
Comisarii Gărzii de Mediu din Arad vor formula o sesizare penală [...] The post Incendierea unor cadavre de animale, reclamată de Garda de Mediu appeared first on Cotidianul RO.
17:00
UE a pus „gând rău” etanolului din dezinfectante Cotidianul de Hunedoara
UE ia în considerare interzicerea utilizării etanolului ca ingredient [...] The post UE a pus „gând rău” etanolului din dezinfectante appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Prima femeie general trece în rezervă. Nicușor Dan a semnat Cotidianul de Hunedoara
Directorul general al Spitalului Militar Central din Bucureşti, general maior [...] The post Prima femeie general trece în rezervă. Nicușor Dan a semnat appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Licitații trucate la CNAIR. Patru companii amendate de Consiliul Concurenţei Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Concurenţei anunţă că a sancţionat companiile Tredeco Holding [...] The post Licitații trucate la CNAIR. Patru companii amendate de Consiliul Concurenţei appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Pensie alimentară, primul caz oficial din istoria juridică turcă Cotidianul de Hunedoara
O instanță din Turcia este așteptată să dea o hotărâte definitivă [...] The post Pensie alimentară, primul caz oficial din istoria juridică turcă appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Coaliţia a decis data organizării alegerilor locale parţiale Cotidianul de Hunedoara
Coaliţia de guvernare a decis, în şedinţa de marţi, organizarea alegerilor [...] The post Coaliţia a decis data organizării alegerilor locale parţiale appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Suedia: Europa trebuie să treacă la ”modul de război” Cotidianul de Hunedoara
”A trăi lângă Rusia ne-a învățat că pacea trebuie apărată în fiecare zi”, a spune ministrul Aparării din Suedia, țară care a reactivat conceptul ”apărării totale” [...] The post Suedia: Europa trebuie să treacă la ”modul de război” appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Lovitură de teatru în Gruia! Noul antrenor al CFR Cluj va fi Dan Petrescu! Cotidianul de Hunedoara
La Cluj lucrurile se succed cu mare repeziciune de la o zi la alta! [...] The post Lovitură de teatru în Gruia! Noul antrenor al CFR Cluj va fi Dan Petrescu! appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Dan. România punct de convergenţă pentru soluţiile climatice din regiune   Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, la Climate Change Summit [...] The post Dan. România punct de convergenţă pentru soluţiile climatice din regiune   appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Pensiile magistraților. Reacția CSM după decizia CCR Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) reacționează [...] The post Pensiile magistraților. Reacția CSM după decizia CCR appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Rusia neagă informațiile CNN despre amânarea sumitului Trump-Putin Cotidianul de Hunedoara
Surse oficiale americane arată că Rusia nu renunță la pozitțile maximaliste, in vreme ce în UE există teama ca Putin joacă cartea concesiilor pentru a ocupa fără luptă bastioane ucrainene,, urmând să continue apoi războiul [...] The post Rusia neagă informațiile CNN despre amânarea sumitului Trump-Putin appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Gigi Becali nu-și lasă antrenorii să demisioneze Cotidianul de Hunedoara
Paradoxal este că și Charalambous și Pintilii sunt gata în orice moment să lase locul altcuiva pe bancă. [...] The post Gigi Becali nu-și lasă antrenorii să demisioneze appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Firma care a intervenit la blocul din Rahova era inactivă fiscal Cotidianul de Hunedoara
Firma acuzată că a rupt sigiliul de la valva de gaze era inactivă fiscal încă din august. Ce inseamnă exact [...] The post Firma care a intervenit la blocul din Rahova era inactivă fiscal appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Olanda cere penalizarea Slovaciei din cauza poziției față de LGBT Cotidianul de Hunedoara
Amendamentul constituțional din Slovacia definește doar două genuri și afirrmă ca legislația națională are preeminență în fața legilor UE în materie de identitate națională și chestiuni cultural-etice [...] The post Olanda cere penalizarea Slovaciei din cauza poziției față de LGBT appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Polonia și România au dejucat un complot rusesc Cotidianul de Hunedoara
Polonia și România au reținut opt ​​persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei. Parchetul Național Polonez a declarat că transporturile de colete au fost interceptate de România înainte de a provoca vreun rău. [...] The post Polonia și România au dejucat un complot rusesc appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Pizza Hut închide zeci de restaurante Cotidianul de Hunedoara
Peste 1200 de oameni vor rămâne fără un loc de muncă după ce lanţul de restaurante Pizza Hut UK va închide [...] The post Pizza Hut închide zeci de restaurante appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Majoritatea refugiaților nu vor să revină în Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Semn îngrijorător pentru reconstrucție: bărbații, în special tinerii, sunt cei mai reticenți. Iar factorul cel mai important pentru revenire este restabilirea granițelor din 1991 – un scenariu puțin probabil [...] The post Majoritatea refugiaților nu vor să revină în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Cazul Nordis: prejudiciul crește cu 36 milioane de euro Cotidianul de Hunedoara
DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordi după ce procurorii au primit trei sute de noi plângeri [...] The post Cazul Nordis: prejudiciul crește cu 36 milioane de euro appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Haos în gări după anularea unor trenuri Cotidianul de Hunedoara
Sute de oameni s-au trezit că nu mai au cum să ajungă la serviciu sau la școală.  Vezi care sunt trenurile suspendate [...] The post Haos în gări după anularea unor trenuri appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Gigi Becali, la un pas să bată palma cu Varga  Cotidianul de Hunedoara
Neluțu Varga e în  situație grea, deși paradoxal dă impresia unei bunăstări financiare peste nivelul SuperLigii [...] The post Gigi Becali, la un pas să bată palma cu Varga  appeared first on Cotidianul RO.
12:10
România, în topul decalajului dintre costul vieții și venituri Cotidianul de Hunedoara
Venitul a doi angajați medii abia acoperă cheltuielile unui trai decent, fără economii, arată iun studiu al Fundației Friedrich Ebert România și Syndex România [...] The post România, în topul decalajului dintre costul vieții și venituri appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Consilierul premierului sare la gâtul CCR Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Dumitru: ne costă deja niște miliarde de euro aceste pensii speciale pentru că mare parte a lor nu sunt bazate pe contributivitate [...] The post Consilierul premierului sare la gâtul CCR appeared first on Cotidianul RO.
10:30
C.Georgescu: Isus a plâns pentru copiii săi din tragedia din Rahova Cotidianul de Hunedoara
Nu există dată în care Călin Georgescu să fie în fața presei și să nu facă declarații. Unele interesante, altele mai [...] The post C.Georgescu: Isus a plâns pentru copiii săi din tragedia din Rahova appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Angajați MAI, examene trecute pe bani Cotidianul de Hunedoara
Un profesor universitar din Braşov a fost trimis în judecată pentru luare de mită după ce ar fi primit bani de la studenţi [...] The post Angajați MAI, examene trecute pe bani appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Cum să treci ușor peste schimbarea orei Cotidianul de Hunedoara
Trecerea la ora de iarnă este adesea văzută ca o binecuvântare: o oră în plus de somn. Doar că nu e mereu așa. Iată ce trebuie să faci! [...] The post Cum să treci ușor peste schimbarea orei appeared first on Cotidianul RO.
09:10
CCR, la marea chiflă cu pensia magistraților Cotidianul de Hunedoara
Ceva mai scăldat și mai tras de păr, mai batjocoritor la adresa logicii și a bunului simț nici că am văzut.  [...] The post CCR, la marea chiflă cu pensia magistraților appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Nicolas Sarkozy, ultimele ore în libertate Cotidianul de Hunedoara
Nicolas Sarkozy va fi incarcerat astazi la penitenciarul parizian Sante in urma decizie magistratilor. Vezi cum și-a petrecut ultimele ore in libertate [...] The post Nicolas Sarkozy, ultimele ore în libertate appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Ședință în Coaliție, după decizia CCR Cotidianul de Hunedoara
Coaliția se reunește astăzi pentru a discuta despre alegerile din București și mandatul premierului Ilie Bolojan (PNL), după ce judecătorii CCR [...] The post Ședință în Coaliție, după decizia CCR appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
08:20
Șoc pentru Musk. NASA ar putea renunța la SpaceX Cotidianul de Hunedoara
NASA ar putea renunța la SpaceX, companie deținută de Elon Musk, pentru a-și trimite astronauții pe Lună, [...] The post Șoc pentru Musk. NASA ar putea renunța la SpaceX appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Mort după ce a fost bătut și incendiat Cotidianul de Hunedoara
Doi bărbaţi au fost reținuți după ce ar fi bătut un bărbat şi apoi i-au dat foc. Nu se știe dacă victima era decedată când a fost incendiată [...] The post Mort după ce a fost bătut și incendiat appeared first on Cotidianul RO.
07:20
Instanță: Trump poate desfăşura Garda Naţională în Portland Cotidianul de Hunedoara
Doi dintre cei trei judecători ai Curţii de Apel consideră că Donald Trump este îndreptăţit pentru că [...] The post Instanță: Trump poate desfăşura Garda Naţională în Portland appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Dezgust total după decizia CCR Cotidianul de Hunedoara
Un cititor zice: Dacă un primar își angajează nepoata femeie de serviciu e conflict de interese, dar dacă magistrații și parlamentarii își votează [...] The post Dezgust total după decizia CCR appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Remaniere a la B Cotidianul de Hunedoara
Remaniere a la B, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Remaniere a la B, Andografia zilei, In memoriam, Octavian Andronic [...] The post Remaniere a la B appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Europenii nu se tem de Rusia, ci de înțelegerea ruso-americană Cotidianul de Hunedoara
După experiența traumatizantă a celui de Al Doilea Război Mondial, puterile învinse au avut ca scop fundamental, chiar dacă nedeclarat, acela de a se reface [...] The post Europenii nu se tem de Rusia, ci de înțelegerea ruso-americană appeared first on Cotidianul RO.
20 octombrie 2025
22:40
Putin, la Budapesta. Bulgaria ar putea permite traversarea spațiul său aerian Cotidianul de Hunedoara
Avionul președintelui rus Vladimir Putin care îl va transporta [...] The post Putin, la Budapesta. Bulgaria ar putea permite traversarea spațiul său aerian appeared first on Cotidianul RO.
