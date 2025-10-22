OpenAI dezvoltă în secret modele de AI pentru domeniul financiar
Profit.ro, 22 octombrie 2025 09:50
OpenAI, compania cunoscută, în primul rând, pentru chatbot-ul ChatGPT, dezvoltă în secret un proiect financiar, în care modelele de inteligență artificială vor prelua sarcinile angajaților începători din domeniul bancar.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
10:10
Circa două tone de carne de porc posibil infectată cu virusul pestei porcine africane și sute de ouă cu bacteria Salmonella typhimurium au fost retrase de la comercializare, în urma unor controale desfășurate de către inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău.
10:10
Airbus a anunțat că a deschis a doua linie de asamblare a avioanelor în China, sporind capacitatea de producție pentru aeronavele cu un singur culoar din familia A320neo, transmite Reuters.
10:10
Pe lângă lansarea propriului browser web, Perplexity continuă să facă înțelegeri cu alte companii, pentru integrarea soluțiilor de AI în cadrul produselor dezvoltate de acestea.
Acum 30 minute
10:00
Europa lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt agresiunii Rusiei de-a lungul actualelor linii de front, respingând condițiile liderului rus Vladimir Putin, reafirmate în convorbirea pe care a avut-o cu Donald Trump săptămâna trecută, ca Kievul să cedeze teritorii în schimbul unui acord de pace, relatează Bloomberg și Reuters, citând surse diplomatice sub acoperirea anonimatului.
09:50
OpenAI, compania cunoscută, în primul rând, pentru chatbot-ul ChatGPT, dezvoltă în secret un proiect financiar, în care modelele de inteligență artificială vor prelua sarcinile angajaților începători din domeniul bancar.
Acum o oră
09:40
Peste 13,6 milioane de numere de telefon au fost portate între rețelele de telefonie din România, în 17 ani # Profit.ro
Peste 13,6 milioane de numere au fost transferate în cadrul rețelelor de telefonie fixă și mobilă din România, din octombrie 2008, anul în care a fost lansat serviciul de portabilitateanunță ANCOM.
09:40
Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, închise de autoritățile din Ucraina # Profit.ro
Zeci de licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învățământ, a declarat secretarul responsabil al Uniunii Inter-regionale Comunitatea Românească din Ucraina, Aurica Bojescu.
09:20
One United Properties raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale în valoare de 137,7 milioane euro în primele nouă luni din 2025 # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat de bancherii Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, a înregistrat vânzări și pre-vânzări în valoare de 137,7 milioane euro în primele nouă luni din 2025, aferente unei suprafețe totale de 42.634 mp de spații rezidențiale și comerciale.
09:20
Comisia Europeană recomandă statelor membre UE să reducă impozitele pe energie, pentru scăderea prețurilor. Alte 6 măsuri propuse de Bruxelles în același scop # Profit.ro
Comisia Europeană a anunțat că își dublează eforturile în scopul reducerii prețurilor la energie și sprijinirii rapide și efective a consumatorilor industriali și casnici, notând că prețurile în Europa rămân prea ridicate în comparație cu cele ale concurenților UE și subminează competitivitatea principalilor actori industriali, economia în general, precum și calitatea vieții cetățenilor.
Acum 2 ore
09:10
Vinul zilei: un cupaj inedit de Fetească Neagră, Shiraz și Cabernet Franc, maturat în stejar franțuzesc, cu arome de prune afumate, caise și vișine. Corpolent, suculent și savuros alături de carne roșie sau vânat # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Trois Amis 2017, este un cupaj românesc original și expresiv, medaliat la concursuri internaționale de prestigiu. Cu Argint la Decanter 2020 și Aur la Vinarium, acest vin maturat în stejar francez impresionează prin intensitate, suculență și echilibru aromatic.
09:00
După ce parchezi într-un cartier aglomerat sau într-o parcare multietajată, vrei să găsești mașina rapid și, uneori, să trimiți locul cuiva. Google Maps te ajută să salvezi poziția și să o distribui, iar Android Auto simplifică pașii.
08:50
Cu ajutorul Google și Qualcomm, Samsung a lansat Galaxy XR, prima cască de realitate mixtă cu sistemul de operare Android XR.
08:30
Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, vine la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a, programat să fie organizat pe 3 noiembrie.
08:20
ASTĂZI Ministrul Finanțelor deschide Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a # Profit.ro
Ce riscuri există dacă România nu se încadrează în ținta de reducere a deficitului bugetar?, Globalizarea veniturilor: cum va funcționa? Ce efect asupra clasei de mijloc? Impactul majorării TVA la 21% și al accizelor asupra consumului și companiilor sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate astăzi, de la ora 10.00, la Maratonul Profit.ro Impactul fiscalității în economie Ediția a IV-a, eveniment care va fi deschis de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Acum 4 ore
08:10
VIDEO Profit.ro Live TV - Cercetarea-dezvoltarea, o barieră pentru investitorii privați. Alexandru Mureșan, co-fondator Renergia: . Vom închide o primă rundă de finanțare. Barcelona, prima piață de expansiune internațională # Profit.ro
Renergia, startup afiliat Universității Tehnice din Cluj-Napoca, dezvoltă un agent de inteligență artificială capabil să automatizeze complet analiza consumului și planurile de eficiență energetică ale clădirilor, fabricilor și parcurilor industriale. Cu proiecte pilot alături de Electrica SA și Banca Comercială Română, Renergia pariază pe piața B2B și pregătește prima rundă de investiții private, după ce a atras până acum granturi de inovare în valoare de peste 200.000 de euro.
08:00
Mișcare majoră - Avocații și notarii vor atesta deciziile din AGA. Obligație impusă firmelor cu afaceri de peste 400.000 de lei - proiect # Profit.ro
Un proiect de lege inițiat de câțiva parlamentari ar urma să impună firmelor, dacă ar fi adoptat, noi costuri. Astfel, firmele cu afaceri de peste 400.000 de lei ar trebui să plătească un avocat sau un notar care să le ateste hotărârile luate în AGA.
07:50
Jocuri de noroc, la parter - În ciuda opoziției lui Bolojan, încă o comisie din Parlament votează ca jocurile de noroc să fie scoase de la parterul blocurilor # Profit.ro
După deputații din comisia pentru buget, și deputații din comisia pentru industrii și servicii au adoptat un raport preliminar favorabil proiectului de lege care interzice amplasarea sălilor de jocuri de noroc la parterul blocurilor de locuințe, în ciuda opoziției Guvernului Bolojan față de această măsură. Executivul susține că măsura ar îngrădi libertatea economică a firmelor și ar duce la concedieri și la pierderi de venituri pentru bugetul de stat de stat și pentru cele locale.
07:40
Compania națională de transport aerian TAROM va implementa o soluție IT destinată gestionării reclamațiilor și solicitărilor pasagerilor, care să asigure un proces automatizat, transparent și eficient de înregistrare, urmărire și soluționare a acestora, integrată cu sistemele operaționale existente, Amadeus, AIMS și Microsoft 365.
07:30
VIDEO Chinezii au luat cu asalt recordurile auto ale lumii, dar cu piloți germani: Yangwang a depășit performanța anterioară a lui Xiaomi pe circuitul Nurburgring # Profit.ro
Modelul premium Yangwang U9 a înregistrat oficial două recorduri simultan, care au aparținut pentru decenii mărcilor auto occidentale. După recordul de viteză, U9 a bătut și recordul pe celebrul circuit german Nurburgring.
07:30
Apetitul guvernelor și noilor generații pentru salvarea planetei și pentru promovarea unei vieți mai sustenabile se face simțit nu numai în industria energetică. Printr-un mix de politici de sprijinire (în special prin accizare), reglemntare și campanii de promovare a unui stil de viață mai sănătoasă, guvernele au reușit ca inclusiv în industria tutunului să modifice comportamentul consumatorilor și companiilor, care nu mai adoptă decizii numai pe baza fundamentelor economice.
07:20
VIDEO Profit.ro Live TV – Juniorii au un pic de suferit. Marian Sîmpetru, Managing Partner eSolutions: Un simplu anunț de angajare poate să aducă 40-50 de aplicanți pe zi # Profit.ro
Tehnologia Big Data a devenit o condiție esențială pentru dezvoltarea soluțiilor bazate pe inteligență artificială, iar piața locală nu mai este deloc la început în această privință, spune Marian Sîmpetru, Managing Partner eSolutions, la emisiunea Profit Live, realizată pe Prima News TV de Profit.ro, de luni până joi, de la ora 11.00. El a vorbit despre tendințele momentului, despre modul în care companiile folosesc datele pentru decizii, despre noile produse AI dezvoltate de eSolutions, dar și despre provocările și oportunitățile pieței de IT din România și Germania.
07:10
DOCUMENT Nouă fabrică în România, acum pentru prăjituri. CEO Senneville: Bunicul meu, împreună cu bunica mea, a început acum 30 de ani această afacere # Profit.ro
Producătorul de prăjituri și produse de patiserie Senneville Inter din Timișoara, business antreprenorial controlat integral de antreprenorul David Alb, vrea să construiască cu fonduri europene a doua hală de producție din orașul Călan, județul Hunedoara.
07:00
EXCLUSIV Olandezii de la Innofa au dublat producția fabricii de lângă Sibiu și vin cu o nouă investiție # Profit.ro
Compania olandeză Innofa a investit până în prezent 2 milioane de euro în fabrica de huse de saltea deschisă în aprilie la Miercurea Sibiului.
Acum 12 ore
00:40
Antonio Souvannasouck, Managing Partner Asigest Broker: Numărul intermediarilor se va reduce în următorii 10 ani, activitatea de brokeraj în asigurări va continua să se consolideze # Profit.ro
În pofida falimentului mai multor companii de asigurări, piața locală a brokerajului în asigurări a continuat să se dezvolte în ultimii 10 ani, ponderea intermediarilor ajungând la 80%, spune, pentru Profit.ro, Antonio K. Souvannasouck, Managing Partner al Asigest Broker.
00:40
Cele două mărci ale grupului Chery, Omoda și Jaecoo, se lansează în România și încearcă să ocupe o cotă cât mai bună în segmentele de volum și up-market din piața locală care este deja destul de contractată. Profit.ro a reușit să testeze mai repede cel mai mare SUV pe care cele două mărci îl vor aduce pe piața locală.
00:30
OpenAI și-a lansat propriul browser web, intrând în competiție directă cu Google Chrome FOTO&VIDEO # Profit.ro
OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, și-a lansat propriul browser web, denumit Atlas.
00:30
ULTIMA ORĂ Creșterea impozitelor pe locuințe, mașini, câștiguri la bursă și din criptomonede, ca și schimbările la CASS pentru activități independente se întorc în Parlament # Profit.ro
Majorarea impozitelor pe locuințe și mașini, pe câștiguri la bursă și din criptomonede, ca și schimbările pregătite la plafonul CASS pentru activități independente, modificările la regimul insolvențelor și la cerințele privind capitalul se vor întoarce în Parlament, unde, înainte de a intra pe circuitul pentru vot, vor aștepta acum, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, motivarea deciziei Curții Constituționale a României (CCR). Aceasta, în urma unor sesizări, a respins obiecția cu privire la legea în ansamblu, dar a admis că prevederile unor articole sunt neconstituționale.
00:30
Omul de afaceri Ion Țiriac a început demersurile pentru autorizarea demolării clădirilor în care funcționează acum reprezentanțele Țiriac Auto din zona Expoziției a Bucureștiului. În locul lor, investitorul și-a propus să facă, în viitor, cel mai mare proiect imobiliar al său.
00:30
ULTIMA ORĂ Explozie puternică în București - E pregătită reconstrucția blocului cu bani din buget. Foștii proprietari vor sta cu chirie sau vor putea cumpăra noile apartamente, eventual cu bani din asigurare sau ”despăgubiri de la vinovați” # Profit.ro
Guvernul va modifica legislația privind Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, pentru a institui posibilitatea expresă a includerii în program a clădirilor de locuințe afectate de dezastre generate de acțiuni accidentale sau accidente tehnice, așa cum e cazul exploziei de săptămâna trecută din Calea Rahovei, sectorul 5 al Capitalei, conform actului analizat de Profit.ro.
00:20
Summitul planificat între Donald Trump și Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina a fost anulat, a confirmat ieri Casa Albă.
21 octombrie 2025
23:40
OpenAI și-a lansat propriul browser web, intrând în competiție directă cu Google Chrome FOTO # Profit.ro
OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, și-a lansat propriul browser web, denumit Atlas.
23:30
Imagini rare - Cel mai mare producător de cipuri din lume prezintă interiorul fabricii VIDEO # Profit.ro
Cel mai mare producător de semiconductori din lume, TSMC, prezintă imagini rare.
22:20
Conducerea SALROM fost demisă.
22:10
Coca Cola schimbă strategia - Urmează o versiune îndulcită cu zahăr de trestie. Va investi în ambalaje mai mici # Profit.ro
Coca-Cola a investit 1 milion euro la Timișoara pentru primul parc fotovoltaic din rețea.
22:10
Jaful de la Luvru - Prejudiciu imens. Complici în interior? Jaful - filmat, cum a fost surprins un hoț VIDEO # Profit.ro
Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Luvru a fost evaluat la 88 de milioane de euro din punct de vedere economic, anunță procuroarea Parisului Laure Beccuau.
22:10
A treia licitație a României de atribuire de subvenții CfD pentru regenerabile. Țintă: proiecte eoliene onshore de 290 MW. Surpriză: O nouă sursă de finanțare a sprijinului # Profit.ro
Ministerul Energiei a anunțat inițierea celei de-a treia licitații organizate de România pentru selectarea de investitori-dezvoltatori în proiecte de construire de unități de producție de energie regenerabilă, ce vor primi subvenții prin intermediul așa-numitelor contracte pentru diferență (CfD) timp de 15 ani, după finalizarea și punerea în funcțiune centralelor.
22:10
Conducerea SALROM fost demisă.
21:40
Alfa Romeo va prelungi producția actualelor generații ale modelelor Giulia și Stelvio cu încă doi ani.
21:30
ULTIMA ORĂ Explozie puternică în București - Experții au descoperit ce a produs explozia. Ce spun locatarii # Profit.ro
Experții au prima ipoteză legată de cauza exploziei la blocul din Rahova.
21:20
Provident a refinanțat aproape un sfert din contracte după plafonarea dobânzilor la creditele de consum. Firma așteaptă și impactul inflației asupra situației financiare a românilor # Profit.ro
Firma de credite de consum Provident a făcut o campanie de refinanțare după intrarea în vigoare a legii de plafonare a dobânzilor. Sub 25% din contracte aveau un cost al creditului dublu față de suma împrumutată, ceea ce se situa peste plafon. Piața de credite de consum scade ca volume noi și firma se așteaptă că în iarnă să se vadă mai bine și impactul creșterii inflației, mai ales asupra familiilor cu venituri mai mic.
Acum 24 ore
20:50
Revolut este pe punctul de a finaliza o rundă de finanțare de 3 miliarde dolari.
20:40
DOCUMENT Sindicat din armament se revoltă: conducerea nu mai are ce căuta în societate. Să ne dea banii. Nu ne asumăm evenimentele nedorite! # Profit.ro
Membrii Sindicatului Dreptatea din cadrul Uzinei Automecanica Moreni au decis, în urma adunării generale, ca membrii Consiliului de Conducere să nu mai aibă acces în societate începând cu 22 octombrie, până la soluționarea restanțelor la salarii și tichete de masă pentru lunile august și septembrie 2025.
20:30
GRAFIC Efervescență la BVB. Indicele BET doboară un nou record și se apropie de nivelul de 22.000 de puncte, în timp ce oferta publică de listare derulată de Cris-Tim are o suprasubscriere de 5 ori pe tranșa de retail # Profit.ro
Bursa românească a atins noi maxime, pe fondul unui sentiment bun și pe piețele externe.
20:20
ULTIMA ORĂ Planul europenilor pentru oprirea războiului: Ucraina intră în UE, negocieri pentru guvernarea teritoriilor ocupate, sancțiunile împotriva Rusiei - ridicate treptat # Profit.ro
Țările europene lucrează cu Ucraina la o propunere, cu 12 puncte, de oprire a războiului declanșat de Rusia.
20:20
DECIZIE Schimbări majore pentru șoferi - Valabilitatea permisului extinsă, 2 ani păsurire pentru începători la amenzi, șoferul sancționat în țara de origine # Profit.ro
Parlamentul European a aprobat o actualizare a normelor privind permisele de conducere.
20:10
Suedezii de la Repono intră în România cu un proiect BESS de 202 MW, printre cele mai mari din Europa de Sud-Est # Profit.ro
Operatorul suedez de sisteme de stocare a energiei Repono intră în România cu achiziția unui proiect BESS de 202 MW situat în județul Argeș, care, odată operațional, va fi printre cele mai mari active de stocare a energiei la scară de rețea din Europa de Sud-Est.
20:00
OFICIAL Trump a făcut presiuni asupra lui Zelenski să renunțe la Donbas. ”Dacă vrea, Putin te va distruge!” # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump ,a făcut presiuni asupra omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru ca Ucraina să cedeze Rusiei întreaga regiune Donbas, confirmă un înalt oficial ucrainean.
20:00
Comenzile vocale reduc atingerile și păstrează ochii pe drum.
19:50
La acest moment nu există un plan al unei întâlniri între președintele american, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, pentru ”viitorul apropiat”, anunță un oficial de la Casa Albă.
19:30
PREMIERĂ în România - REACȚIA PAID după primele amenzi pentru lipsa asigurării obligatorii de locuință # Profit.ro
PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) salută inițiativa autorităților locale care fac pași concreți pentru aplicarea legii și pentru informarea populației cu privire la obligația de asigurare a locuințelor
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.