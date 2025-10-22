OpenAI dezvoltă în secret modele de AI pentru domeniul financiar

07:50

După deputații din comisia pentru buget, și deputații din comisia pentru industrii și servicii au adoptat un raport preliminar favorabil proiectului de lege care interzice amplasarea sălilor de jocuri de noroc la parterul blocurilor de locuințe, în ciuda opoziției Guvernului Bolojan față de această măsură. Executivul susține că măsura ar îngrădi libertatea economică a firmelor și ar duce la concedieri și la pierderi de venituri pentru bugetul de stat de stat și pentru cele locale.