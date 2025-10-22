UniCredit confirmă perspectivele financiare, după rezultate trimestriale peste aşteptări
Financial Intelligence, 22 octombrie 2025 09:50
UniCredit SpA a confirmat miercuri perspectivele financiare anuale, după ce a raportat un profit peste aşteptări, datorită câştigurilor […] The post UniCredit confirmă perspectivele financiare, după rezultate trimestriale peste aşteptări appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
09:50
Grupul UniCredit a raportat un profit de 8,7 miliarde de euro, la 9 luni 2025, în creștere cu 13% # Financial Intelligence
Grupul UniCredit a anunțat un profit net de 2,6 miliarde de euro, în trimestrul al 3-lea 2025, și […] The post Grupul UniCredit a raportat un profit de 8,7 miliarde de euro, la 9 luni 2025, în creștere cu 13% appeared first on Financial Intelligence.
09:50
UniCredit confirmă perspectivele financiare, după rezultate trimestriale peste aşteptări # Financial Intelligence
UniCredit SpA a confirmat miercuri perspectivele financiare anuale, după ce a raportat un profit peste aşteptări, datorită câştigurilor […] The post UniCredit confirmă perspectivele financiare, după rezultate trimestriale peste aşteptări appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
09:30
Oferta Cris-Tim – Investitorii de retail au subscris de cinci ori tranșa dedicată lor, în primele trei zile # Financial Intelligence
Investitorii de retail au subscris de cinci ori tranșa dedicată lor, în primele trei zile din Oferta Cris-Tim, […] The post Oferta Cris-Tim – Investitorii de retail au subscris de cinci ori tranșa dedicată lor, în primele trei zile appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
09:10
One United Properties raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale în valoare de 137,7 milioane euro în primele nouă luni din 2025 # Financial Intelligence
One United Properties (BVB: ONE) a înregistrat vânzări și pre-vânzări în valoare de 137,7 milioane euro în primele […] The post One United Properties raportează vânzări și pre-vânzări rezidențiale în valoare de 137,7 milioane euro în primele nouă luni din 2025 appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Grupul european Airbus a anunţat miercuri că a deschis a doua linie de asamblare a avioanelor în China, […] The post Airbus deschide a doua linie de asamblare a avioanelor în China appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Peste 800 de personalități publice, printre care Steve Wozniak, cofondatorul Apple, și Richard Branson, fondatorul Virgin, solicită interzicerea „superinteligenței” artificiale # Financial Intelligence
Superinteligența — o formă ipotetică de IA care depășește inteligența umană — a devenit un cuvânt la modă […] The post Peste 800 de personalități publice, printre care Steve Wozniak, cofondatorul Apple, și Richard Branson, fondatorul Virgin, solicită interzicerea „superinteligenței” artificiale appeared first on Financial Intelligence.
09:00
MApN: Spațiul aerian al României nu a fost încălcat; aprobare prealabilă pentru doborârea țintelor care pătrund în România # Financial Intelligence
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat, miercuri, că spațiul aerian al României nu a fost încălcat de dronele […] The post MApN: Spațiul aerian al României nu a fost încălcat; aprobare prealabilă pentru doborârea țintelor care pătrund în România appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Ucraina: Atacuri ruse contra Kievului, regiunii Zaporojie și infrastructurilor energetice, soldate cu morți și răniți # Financial Intelligence
Un atac rus a făcut cel puțin doi morți și doi răniți la Kiev, a anunțat șeful administrației […] The post Ucraina: Atacuri ruse contra Kievului, regiunii Zaporojie și infrastructurilor energetice, soldate cu morți și răniți appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Volodimir Zelenski se deplasează în Suedia pentru un acord privind exportul de arme, anunţă guvernul suedez # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa miercuri în Suedia, unde cele două ţări vor anunţa un acord […] The post Volodimir Zelenski se deplasează în Suedia pentru un acord privind exportul de arme, anunţă guvernul suedez appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
22:40
Conducerea Salrom a fost demisă şi va fi înlocuită cu profesionişti selectaţi pentru mandate temporare, a anunţat, marţi […] The post Ministrul Economiei: Conducerea Salrom a fost demisă appeared first on Financial Intelligence.
22:30
Ungaria va contesta decizia Consiliului UE de a interzice achizițiile de gaze rusești — ministru # Financial Intelligence
Ungaria va sesiza Curtea Europeană de Justiție pentru a contesta decizia Consiliului Uniunii Europene de a interzice livrările […] The post Ungaria va contesta decizia Consiliului UE de a interzice achizițiile de gaze rusești — ministru appeared first on Financial Intelligence.
22:30
Aurul şi argintul, în scădere pe măsură ce investitorii şi-au marcat profiturile după preţurile record # Financial Intelligence
Cotaţia aurului a scăzut puternic marţi după-amiaza, cu un declin de peste 5%, în condiţiile în care investitorii […] The post Aurul şi argintul, în scădere pe măsură ce investitorii şi-au marcat profiturile după preţurile record appeared first on Financial Intelligence.
22:30
Ciucu: Data alegerilor parțiale este 7 decembrie; fiecare partid din coaliție merge cu candidat propriu # Financial Intelligence
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a declarat, marți, că data alegerilor parțiale pentru Primăria Capitalei este 7 decembrie și […] The post Ciucu: Data alegerilor parțiale este 7 decembrie; fiecare partid din coaliție merge cu candidat propriu appeared first on Financial Intelligence.
22:20
Noul summit Trump-Putin nu se va desfășura în curând, nici Rubio nu se va întâlni cu Lavrov, afirmă un oficial de la Casa Albă # Financial Intelligence
Un nou summit între președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, nu va avea loc ‘în […] The post Noul summit Trump-Putin nu se va desfășura în curând, nici Rubio nu se va întâlni cu Lavrov, afirmă un oficial de la Casa Albă appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
19:40
PAID: Pentru o locuinţă se emite o singură poliţă PAD, indiferent de numărul coproprietarilor # Financial Intelligence
Obligaţia de asigurare este îndeplinită atunci când locuinţa este acoperită printr-o asigurare PAD valabilă, indiferent de numărul coproprietarilor, […] The post PAID: Pentru o locuinţă se emite o singură poliţă PAD, indiferent de numărul coproprietarilor appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Bursa de la Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de marţi # Financial Intelligence
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de tranzacţionare de marţi, iar […] The post Bursa de la Bucureşti a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de marţi appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Peste 50 de antreprenori la prima ediție Financing & IPO Summit by VERTIK: „Accesul la finanțare nu mai poate aștepta” # Financial Intelligence
Numeroși antreprenori și lideri de business au participat la prima ediție a Financing & IPO Summit, organizată de […] The post Peste 50 de antreprenori la prima ediție Financing & IPO Summit by VERTIK: „Accesul la finanțare nu mai poate aștepta” appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Vârsta medie a unui fermier european este, în prezent, de 57 de ani, iar aceste date statistice au […] The post Uniunea Europeană vrea să extindă sprjinul oferit tinerilor fermieri appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Comisia Europeană îşi intensifică eforturile de reducere a preţurilor la energie pentru industrie şi consumatori # Financial Intelligence
Comisia Europeană îşi dublează eforturile de a reduce preţurile la energie şi de a oferi efectiv un ajutor […] The post Comisia Europeană îşi intensifică eforturile de reducere a preţurilor la energie pentru industrie şi consumatori appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Liderii europeni susțin propunerea Ucrainei privind încetarea focului la linia de contact actuală # Financial Intelligence
Liderii europeni s-au solidarizat în sprijinul Ucrainei după ce președintele american Donald Trump a anunțat un posibil summit […] The post Liderii europeni susțin propunerea Ucrainei privind încetarea focului la linia de contact actuală appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Explozie în Capitală/ Ministerul Dezvoltării finanţează reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei # Financial Intelligence
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti afectat de […] The post Explozie în Capitală/ Ministerul Dezvoltării finanţează reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Grupul PPC începe construcția unui nou sistem de stocare a energiei electrice (BESS) în Amyntaio # Financial Intelligence
Grupul PPC continuă să investească în domeniul critic al stocării energiei electrice, începând construcția unei noi Stații de […] The post Grupul PPC începe construcția unui nou sistem de stocare a energiei electrice (BESS) în Amyntaio appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Abrudean, la întâlnirea cu o delegaţie a Hanwha Aerospace: Încurajarea investiţiilor străine – o prioritate # Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidenţiat, marţi, într-o întâlnire cu o delegaţie a companiei sud-coreene Hanwha Aerospace, că […] The post Abrudean, la întâlnirea cu o delegaţie a Hanwha Aerospace: Încurajarea investiţiilor străine – o prioritate appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie / Referendum pentru pensiile speciale, în aceeaşi zi – surse # Financial Intelligence
Coaliţia de guvernare a decis, în şedinţa de marţi, organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie, au precizat […] The post Coaliţia de guvernare a decis organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie / Referendum pentru pensiile speciale, în aceeaşi zi – surse appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Consiliul Concurenţei a sancţionat companiile Tredeco Holding SRL, Trecon Logistic SRL, Data Capture SRL și Geo Drumuri Banat SRL, pentru trucarea unor licitații organizate de CNAIR; amenzi de 466.000 euro # Financial Intelligence
Consiliul Concurenţei a sancţionat companiile Tredeco Holding SRL, Trecon Logistic SRL, Data Capture SRL și Geo Drumuri Banat […] The post Consiliul Concurenţei a sancţionat companiile Tredeco Holding SRL, Trecon Logistic SRL, Data Capture SRL și Geo Drumuri Banat SRL, pentru trucarea unor licitații organizate de CNAIR; amenzi de 466.000 euro appeared first on Financial Intelligence.
16:20
CFR SA: Datoriile depăşesc 200 milioane lei, mare parte în urma neîncasărilor creanţelor operatorilor de transport de călători # Financial Intelligence
Datoriile totale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate “CFR” SA se ridică, în prezent, la peste 200 milioane […] The post CFR SA: Datoriile depăşesc 200 milioane lei, mare parte în urma neîncasărilor creanţelor operatorilor de transport de călători appeared first on Financial Intelligence.
15:50
MOL a repornit treptat unitățile de la rafinăria sa de pe Dunăre, după un incendiu izbucnit luni seara la una dintre unitățile de prelucrare a țițeiului; anchetă în curs # Financial Intelligence
Incendiul a izbucnit peste noapte la unitatea de distilare a țițeiului MOL afirmă că nu există semne de […] The post MOL a repornit treptat unitățile de la rafinăria sa de pe Dunăre, după un incendiu izbucnit luni seara la una dintre unitățile de prelucrare a țițeiului; anchetă în curs appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Lagarde spune că Uniunea Pieţelor de Capital este crucială pentru tranziţia energetică a Europei # Financial Intelligence
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, i-a îndemnat marţi pe liderii europeni să facă progrese cu Uniunea Pieţelor […] The post Lagarde spune că Uniunea Pieţelor de Capital este crucială pentru tranziţia energetică a Europei appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Ministrul Afacerilor Externe: România are o poziţie specială în negocierile privind bugetul UE # Financial Intelligence
România are o poziţie “specială” în negocierile privind bugetul Uniunii Europene, fiind vecină cu Ucraina şi Republica Moldova […] The post Ministrul Afacerilor Externe: România are o poziţie specială în negocierile privind bugetul UE appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Poziţia IMM România pentru anul 2026 este de a îngheţa salariul minim pe ţară, având în vedere faptul […] The post IMM România propune îngheţarea salariului minim pe ţară, în 2026 appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a lansat marţi Registrul Public al Mijloacelor de Joc, o platformă […] The post ONJN a lansat Registrul Public al Mijloacelor de Joc appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Ovidiu Marincea (SRI): Se urmăreşte diminuarea suportului acordat Ucrainei, în acest caz prin încercarea de afectare a celei mai extinse infrastructuri de curierat ucraineană # Financial Intelligence
Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea, a afirmat, marţi, că România continuă să rămână în această perioadă […] The post Ovidiu Marincea (SRI): Se urmăreşte diminuarea suportului acordat Ucrainei, în acest caz prin încercarea de afectare a celei mai extinse infrastructuri de curierat ucraineană appeared first on Financial Intelligence.
14:10
CEC Bank lansează o nouă ofertă de credite de nevoi personale cu dobândă fixă de 7,50%, destinată clienţilor […] The post CEC Bank oferă credite de nevoi personale cu dobândă fixă de 7,50% appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Eurostat: România a avut anul trecut cel mai ridicat deficit guvernamental din UE # Financial Intelligence
Ponderea în PIB a deficitului guvernamental în zona euro a scăzut de la 3,5% în 2023 la 3,1% […] The post Eurostat: România a avut anul trecut cel mai ridicat deficit guvernamental din UE appeared first on Financial Intelligence.
14:00
SRI a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă în România – Doi ucraineni intenţionau să incendieze un sediu al companiei NOVA POST din Bucureşti # Financial Intelligence
Serviciul Român de Informaţii a anunţat, marţi, că a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia […] The post SRI a dejucat o nouă operaţiune de sabotaj instrumentată de Federaţia Rusă în România – Doi ucraineni intenţionau să incendieze un sediu al companiei NOVA POST din Bucureşti appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Pacea din Ucraina prin Washington și Moscova, via Budapesta. Bucureștiul – pe unde este? (Corneliu Pivariu) # Financial Intelligence
„Pacea nu se decide acolo unde se varsă sângele, ci acolo unde se împart hărțile.” Autor: Corneliu Pivariu – […] The post Pacea din Ucraina prin Washington și Moscova, via Budapesta. Bucureștiul – pe unde este? (Corneliu Pivariu) appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Transelectrica dă startul construcției a două linii electrice aeriene de 400 kV care închid magistrala de energie electrică din nordul țării și consolidează interconexiunea României cu Republica Moldova # Financial Intelligence
Astăzi, la Suceava, a avut loc, primul comandament pentru demararea a două investiții majore pentru dezvoltarea infrastructurii de […] The post Transelectrica dă startul construcției a două linii electrice aeriene de 400 kV care închid magistrala de energie electrică din nordul țării și consolidează interconexiunea României cu Republica Moldova appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Techventures Bank a primit două avertismente de la BNR, în august și septembrie # Financial Intelligence
Banca Națională a României a sancționat în august și septembrie Techventures Bank, cu avertisment scris, potrivit informațiilor postate […] The post Techventures Bank a primit două avertismente de la BNR, în august și septembrie appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Goldman Sachs semnalează riscul de întrerupere a aprovizionării cu pământuri rare și minerale esențiale # Financial Intelligence
O întrerupere de 10% a aprovizionării cu pământuri rare ar putea reduce producția globală cu 150 de miliarde […] The post Goldman Sachs semnalează riscul de întrerupere a aprovizionării cu pământuri rare și minerale esențiale appeared first on Financial Intelligence.
12:50
Băncile din zona euro ar putea fi sub presiune într-un scenariu în care se opreşte finanţarea în dolari, […] The post Economistulul şef al BCE avertizează asupra expunerii băncilor la dolari appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Prejudiciu de peste 29 milioane de lei stabilit de inspectorii antifraudă în domeniul comerţului cu autoturisme second-hand # Financial Intelligence
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a descoperit un prejudiciu de peste 29 milioane de lei la un operator […] The post Prejudiciu de peste 29 milioane de lei stabilit de inspectorii antifraudă în domeniul comerţului cu autoturisme second-hand appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri / Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro # Financial Intelligence
DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marţi, surse judiciare, după ce procurorii au primit trei […] The post Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri / Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Conducerea Norofert S.A. lansează linia de producție de îngrășăminte Norofert Brasil LTDA în Chapeco – Brazilia, potrivit unui […] The post Norofert lansează fabrica de îngrășăminte din Brazilia appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de marţi, iar rulajul se […] The post Bursa a deschis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de marţi appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Gorghiu: Activitatea în instanţe trebuie urgent reluată; reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate # Financial Intelligence
Deputatul PNL Alina Gorghiu a declarat că sistemul judiciar trebuie să înţeleagă că cetăţeanul are nevoie astăzi de […] The post Gorghiu: Activitatea în instanţe trebuie urgent reluată; reforma pensiilor magistraţilor rămâne o prioritate appeared first on Financial Intelligence.
11:10
AFIR: Ghidul solicitantului privind schema de energie regenerabilă, în consultare publică # Financial Intelligence
Ghidul solicitantului pentru sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul […] The post AFIR: Ghidul solicitantului privind schema de energie regenerabilă, în consultare publică appeared first on Financial Intelligence.
10:20
de Dan Pălăngean În august 2025, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut semnificativ faţă de luna anterioară (-24,7% […] The post Construcțiile, rezultat mai slab în august appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
09:50
Operatorul bursier european Euronext a anunţat că îşi menţine angajamentul de a transforma Bursa de la Atena (ATHEX) […] The post Euronext exclude majorarea ofertei pentru preluarea Bursei de la Atena appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Turismul ar urma să genereze anul acesta 8,4% din PIB-ul Bulgariei, conform previziunilor Consiliului Mondial al Turismului şi […] The post Turismul va contribui cu 8,4% la PIB-ul Bulgariei, în 2025 appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Șerban NEGRESCU, Garanti BBVA: Digitalizarea a dus la o accelerare a produselor și proceselor, stimulând creșterea gradului de incluziune financiară – video # Financial Intelligence
Digitalizarea a schimbat radical industria bancară, remodelând operațiunile și modul în care instituțiile interacționează cu clienții. Potrivit lui […] The post Șerban NEGRESCU, Garanti BBVA: Digitalizarea a dus la o accelerare a produselor și proceselor, stimulând creșterea gradului de incluziune financiară – video appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.