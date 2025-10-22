Oradea la pas: În loc să suplimenteze tramvaiele de FestiFall, municipalitatea le-a oprit pe toate

12:00

De când Bolojan a preluat șefia Guvernului (poziție care, trebuie repetat, fiindcă uităm repede, de data asta nu și-a dorit-o nimeni, iar asta din cauza halului Finanțelor țării) au trecut puțin mai mult de 3 luni, iar percepția publică este că „mătura” Bolojan a pierdut din „paie”. Cu doar 14% voturi pentru partidul pe care îl conduce, premierul e la mâna PSD și, uneori, a UDMR. Doar USR îl susține sincer și o parte din PNL. Nici măcar președintele Nicușor Dan nu-l sprijină...