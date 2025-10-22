Grupul UniCredit a raportat un profit de 8,7 miliarde de euro, la 9 luni 2025, în creștere cu 13%

15:50

Incendiul a izbucnit peste noapte la unitatea de distilare a țițeiului MOL afirmă că nu există semne de […] The post MOL a repornit treptat unitățile de la rafinăria sa de pe Dunăre, după un incendiu izbucnit luni seara la una dintre unitățile de prelucrare a țițeiului; anchetă în curs appeared first on Financial Intelligence.