Poluare în Europa. Primele imagini surprinse de misiunea Copernicus Sentinel-4 arată zonele cu concentrații de poluanți în atmosferă

Câțiva soldați ruși care apărau o poziție fortificată de pe linia frontului în nord-estul Ucrainei au rezistat unui val de atacuri lansate de Brigada 3 de Asalt a armatei ucrainene timp de mai multe săptămâni. Dar, când un nou inamic s-a apropiat de ei, unul pe care știau că nu au cum să îl înfrângă, aceștia s-au predat imediat. Operațiunea prin care ucrainenii au capturat prizonieri ruși cu ajutorul unei drone terestre pentru prima dată în acest conflict a demonstrat cât de mult au schimbat roboții războiul modern – mai întâi, în aer și, acum, la sol.