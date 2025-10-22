“Suferă, dar nu se dezintegrează”. Gazzetta dello Sport a văzut meciul lui Inter și a definit “Chivuismul”

13:10

Un lucru este cert la CFR Cluj: Andrea Mandorlini este ca şi plecat, iar în locul lui ardelenii discută cu două nume sonore în fotbalul românesc, Dan Petrescu şi Dorinel Munteanu. În luna august, Dan Petrescu pleca de la CFR Cluj după eșecul umilitor suferit în fața celor de la Hacken, scor 7-2. Înlocuitorul său […]