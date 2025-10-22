Trump vrea despăgubiri de la propriul Departament de Justiţie, pentru anchetele din trecut
Veridica.ro, 22 octombrie 2025 09:50
Presa a relatat că preşedintele american cere daune de 230 de milioane de dolari
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 30 minute
09:50
Trump vrea despăgubiri de la propriul Departament de Justiţie, pentru anchetele din trecut # Veridica.ro
Presa a relatat că preşedintele american cere daune de 230 de milioane de dolari
Acum 24 ore
21:10
În funcție de evoluțiile de securitate, activitatea acestuia va continua lunar în acest format.
17:50
Doi frați din Republica Moldova, plecați la muncă în Rusia, au dispărut după ce ar fi fost păcăliți să se înroleze și trimiși pe front. Familia și surse Veridica spun că unul dintre ei s-a predat armatei ucrainene.
17:50
„Noua, grandioasa și magnifica” incintă îi va servi la cinele festive.
17:10
Rusia și-a intensificat atacurile în prag de iarnă asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.
16:30
Polonia îl avertizează pe Putin să nu-i folosească spațiul aerian pentru întâlnirea cu Trump de la Budapesta # Veridica.ro
Liderul de la Kremlin este vizat de un mandat internațional de arestare pentru crime de război
15:00
Doi cetățeni ucraineni au fost reținuți pentru încercarea de incendiere a unei clădiri.
11:40
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE escaladează războiul din Ucraina înaintea întâlnirii Putin–Trump # Veridica.ro
UE vrea să împiedice o eventuală soluționare diplomatică a războiului ruso-ucrainean și să provoace noi etape de escaladare, potrivit propagandei pro-Kremlin.
Ieri
07:00
Experţi şi decidenţi în sustenabilitate vor dezbate politici şi soluţii climatice la nivel internaţional.
06:20
Acestea vizează programul de înzestrare cu tancuri a Armatei Române şi introducerea serviciului militar voluntar.
20 octombrie 2025
22:20
Președintele american Donald Trump a declarat luni că se așteaptă să ajungă la un acord comercial echitabil cu președintele chinez Xi Jinping și a minimalizat riscurile unui conflict între superputeri pe tema Taiwanului.
22:20
Praga va interzice închirierea de trotinete electrice începând cu ianuarie 2026, un viceprimar al capitalei cehe criticându-le pentru haosul provocat pe trotuare.
22:00
Muzeul Luvru a rămas închis luni, la o zi după ce bijuteriile istorice au fost furate din cel mai vizitat muzeu din lume, într-un jaf îndrăzneț, comis în plină zi, care a determinat autoritățile să reevalueze măsurile de securitate la siturile culturale din Franța.
21:50
Doi dintre emisarii președintelui american Donald Trump au călătorit luni în Israel pentru a consolida armistițiul în Gaza , la o zi după ce violențele mortale au reprezentat primul test major al acordului fragil .
20:10
Aceasta intoxică spațiul public cu teorii ale conspirației legate de explozia din Rahova.
17:00
Politicienii din România reacționează.
14:50
Britanicii lucrează cu ucrainenii la sabotaje împotriva Rusiei acuză SVR, fără a aduce probe, în presa pro-Kremlin. Tot de acolo aflăm că Putin nu își poate ascunde frustrarea că europenii nu mai cumpără gaze și că rușilor le e frică de rachete Tomahawk, așa că amenință iar cu arma nucleară.
14:20
Chiar dacă armistițiul rezistă în Gaza, va fi greu ca planul Trump să aducă pacea regională # Veridica.ro
Planul Trump de pace întâmpină deja primele dificultăți în Gaza. Deocamdată, armistițiul rezistă, dar și dacă se va reuși stabilizarea enclavei, atingerea păcii în Orient rămâne eluzivă întrucât planul nu garantează formarea unui viitor stat palestinian.
13:30
Aplicaţii de internet şi site-uri majore au devenit nefuncţionale dintr-o cauză comună # Veridica.ro
Defecţiunea a fost provocată de întreruperea serviciului de stocarea datelor al gigantului american Amazon
12:40
Ministrul lituanian de externe spune că singurul oraș în care Putin ar trebui să ajungă este Haga, la judecata pentru crimele de război
12:30
Media occidentală ignoră informaţiile despre vaccinul anticancer rusesc, cu rate de vindecare foarte mari, susţine bloggerul filorus Dan Diaconu.
11:30
Ucraina speră să le finanţeze din activele ruseşti îngheţate.
11:10
Un avion de marfă a ajuns în mare după ce s-a ciocnit cu o maşină de patrulă.
10:20
Trump spune că armistiţiul din Gaza rămâne valabil în pofida atacurilor din ultimele ore # Veridica.ro
Israel şi Hamas s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Valoarea acestuia va fi de până la 2.200 de mc/s, sub media lunii octombrie, 3.850 de mc/s.
18 octombrie 2025
20:40
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 43
13:50
Compania românească cere anularea Regulamentului NZIA.
13:10
Ea a fost prezentă la aniversarea a 20 de ani de existență a canalului rusesc de propagandă RT.
12:00
Kiril Dimitrev spune că o astfel de structură ar contribui la exploatarea în comun a resurselor arctice.
10:20
Cei trei sunt acuzați de implicare în incendierea unor proprietăţi ale premierului Starmer.
09:50
Rusia a atacat şi cu drone mai multe regiuni din Ucraina
08:40
Preşedintele ucrainean n-a reuşit să obţină rachetele de croazieră dorite.
17 octombrie 2025
20:40
Zaiafet și Geminschi au aflat că Leon Dănăilă a decedat dar se simte bine, că un judecător ne-a inspirat pe toți deși nu există, iar vecinii noștri bulgari se tem că în bancnota de 50 de euro se ascunde diavolul.
20:30
În total, țara noastră are patru astfel de reprezentanțe diplomatice în statul vecin.
18:50
„Într-un moment dificil pentru democrație, două țări – România și Republica Moldova – ne-au arătat că ne putem opune autoritarismului și intoleranței”, a declarat pentru Veridica disidentul anti-comunist Adam Michnik.
16:20
Președintele rus este urmărit de un mandat de arestare emis de CPI pe care Ungaria se pregătește s-o părăsească
16:10
UE spune că întâlnirea Putin-Trump de la Budapesta este binevenită dacă va promova o pace justă pentru Ucraina # Veridica.ro
Comisia europeană precizează că președintele rus nu are interdicție de călătorie în Uniune.
14:40
Autoritățile condamnă ferm actul de intimidare
14:00
Președintele american se arată încurajat de perspectiva păcii înaintea întâlnirii de azi cu omologul ucrainean
13:10
La nivelul UE, inflaţia în septembrie a fost de 2,6%, iar în România de 8,6 procente.
13:00
Autoritățile au activat planul roșu de intervenție
12:00
Bugetul Rusiei transmite un mesaj clar: Rusia se pregătește să trăiască (și să lupte) ca o fortăreață sub asediu în anii ce vor urma, chiar dacă acest lucru va secătui treptat vitalitatea economiei și a societății sale.
09:30
FAKE NEWS: Republica Moldova se transformă într-o „dictatură bananieră” controlată de UE # Veridica.ro
Republica Moldova se transformă într-o dictatură în care opoziția și Biserica sunt persecutate, iar UE controlează țara prin intermediul sprijinului financiar, potrivit unor narațiuni promovate de propaganda Kremlinului.
06:00
Discuţiile s-au concentrat pe subiecte relevante de pe agenda curentă a Uniunii Europene.
16 octombrie 2025
22:40
Șeful MI5 declară că Marea Britanie se confruntă cu o amenințare tot mai mare din partea Rusiei, Iranului și teroriștilor.
20:50
Donald Trump a avut o convorbire telefonică, joi seară, cu Vladimir Putin în timpul căreia cei doi au convenit să se întâlnească în capitala Ungariei.
20:20
Departamentul de Justiție urmează să ceară joi unui mare juriu să îl pună sub acuzare pe John Bolton, fostul consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump , a declarat o persoană familiarizată cu cazul.
20:10
Comisia Europeană a propus joi patru proiecte emblematice europene de apărare, inclusiv un sistem anti-drone și un plan de fortificare a frontierei de est, ca parte a unei campanii de pregătire a continentului pentru a se apăra până în 2030.
15:00
Aceștia trebuie să investească minimum 400.000 de euro în România.
13:20
Mişcarea Fără Regi se opune politicii discreționare a preşedintelui republican.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.