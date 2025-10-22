Dorința lui Chivu Inter a ajuns la şapte victorii consecutive : „Băieții au foc în interior” + Nota primită după meciul cu Union SG
Golazo.ro, 22 octombrie 2025 09:50
Royale Union SG - Inter 0-4. Cristi Chivu (44 de ani) a vorbit despre cea de-a treia victorie consecutivă obținută de echipa sa, în Liga Campionlor.
• • •
Acum 10 minute
10:10
One Man show VIDEO. Dennis Man, premiat de UEFA după golurile înscrise în meciul cu Napoli + reacția românului: „Meritam!” # Golazo.ro
PSV - Napoli 6-2. Dennis Man (27 de ani) a fost desemnat „Omul Meciului” după cele două marcate în Liga Campionilor.
Acum 30 minute
09:50
Acum 2 ore
09:10
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah # Golazo.ro
FC Noah a adus în atenția fanilor, prin intermediul lui Takuto Oshima, câteva informații despre Universitatea Craiova și România.
09:10
Îi calcă pe urmele tatălui său Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo Jr., fiul starului lui Al Nassr, a fost convocat în premieră la naționala U16 a Portugaliei.
Acum 12 ore
22:30
„O greșeală totală” Cârțu a analizat scandalurile de la Craiova, cu Baiaram și Rădoi: „Îți dai seama cum reacționam eu?” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a vorbit despre scandalurile din jurul echipei din Bănie din ultimul timp.
22:30
Marius Șumudică (54 de ani) l-a criticat dur pe Andrea Mandorlini (65 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, pentru tactica folosită în meciul pierdut contra celor de la Petrolul Ploiești, 0-1.
22:10
CFR a făcut anunțul OFICIAL Mandorlini nu mai este antrenorul clujenilor! Cine va conduce echipa # Golazo.ro
Înfrângerea cu Petrolul i-a fost fatală lui Andrea Mandorlini. Tehnicianul italian a fost demis de CFR Cluj în această seară.
21:50
Craiova le-a mai suflat un jucător Vedeta oltenilor putea evolua pentru Dinamo! De ce a picat transferul # Golazo.ro
Pavlo Isenko (22 de ani), portarul celor de la Universitatea Craiova, a fost dorit de Dinamo înainte de a semna cu echipa din Bănie.
21:20
Cum au băgat bannerele în Arenă Andrei Nicolescu a dezvăluit strategia prin care ultrașii au intrat cu mesaje vulgare la Dinamo - Rapid # Golazo.ro
Dinamo - Rapid 0-2. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a dezvăluit cum au reușit ultrașii să intre pe stadion cu bannerele care conțineau mesaje vulgare.
Acum 24 ore
20:50
Încă un talent din La Masia Cine e puștiul născut în 2008 care joacă titular la Barca în UCL # Golazo.ro
Pedro Fernandez (17 ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, a debutat în Liga Campionilor, împotriva celor de la Olympiacos.
20:50
A primit aprobarea FIFA Jucătorul născut în Canada, care joacă în Liga 1, va putea reprezenta naționala României # Golazo.ro
Andrei Dumitru (18 ani), jucător născut în Canada, a primit aprobarea FIFA pentru a putea reprezenta naționala României.
20:20
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat” # Golazo.ro
Iuliu Hajnal (74 de ani) a ținut să fie prezent la premiera filmului „Bölöni - Legenda care ne leagă”, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă.
20:20
Dinamo, în deficit financiar Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele clubului Dinamo, a comparat situația financiară a clubului cu cea de la Rapid.
20:20
„Cel mai bun căpitan” Discursul motivațional al lui Alex Dobre în vestiar, înaintea derby-ului Dinamo-Rapid i-a impresionat pe fani # Golazo.ro
Dinamo - Rapid 0-2. Alex Dobre, căpitanul giuleștenilor, a ținut un discurs motivațional în vestiar înainte de derby-ul etapei #13 din Liga 1.
19:30
FCSB, demers către UEFA Ce decizie a luat campioana privind mutarea CCE de pe site-ul forului către Steaua # Golazo.ro
FCSB a făcut un demers către UEFA după ce, pe site-ul oficial, s-a schimbat denumirea câștigătoarei Cupei Campionilor Europeni din 1986.
19:30
Noul stadionul prinde contur Primarul dă detalii: „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare” # Golazo.ro
Cristian Gentea, primarul orașului Pitești, a anunțat că urmează să semneze convenția pentru cofinanțarea lucrărilor noului stadion al celor de la FC Argeș.
19:10
Vânează prima medalie după 10 ani Sabrina Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Denisa Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la indi # Golazo.ro
Sabrina Voinea (18 ani) și Denisa Golgotă (23 de ani) s-au calificat în finalele pe aparate de la Campionatele Mondiale de gimnastică din Jakarta, Indonezia.
18:40
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League # Golazo.ro
FCSB - Bologna. Câte bilete s-au vândut pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League. FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
18:30
„Frăția fotbalului” Bilete la CS Dinamo - FC Dinamo: „Nu există gazde sau oaspeți” » Gazonul de pe „Arcul de Triumf”, recondiționat înaintea meciului # Golazo.ro
CS Dinamo a anunțat că biletele pentru meciul contra celor de la FC Dinamo, din etapa #1 a grupei Cupei României, au fost puse în vânzare.
18:10
„Își dorește să plece” Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute” # Golazo.ro
Daniel Stanciu (51 de ani), directorul de imagine al lui FC Argeș, a venit cu noi detalii despre situația lui Edi Iordănescu (47 de ani) la Legia Varșovia.
17:50
Kompany a semnat La ce înțelegere s-a ajuns cu tehnicianul belgian » Reacția acestuia: „Sunt recunoscător” # Golazo.ro
Vincent Kompany și-a prelungit contractul cu Bayern Munchen până în 2029.
17:50
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat # Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani) a ajuns la un acord cu Universitatea Cluj pentru a prelua postul de antrenor.
17:30
17:10
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public # Golazo.ro
USR a transmis că patru inițiative ale partidului au fost aprobate luni de Senat.
17:10
Yamal nu mai semnează autografe Care e motivul din spatele deciziei tânărului star de la Barcelona # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani), starul celor de la Barcelona, nu va mai semna tricouri și echipamente pentru fani. Tânărul star spaniol va oferi un număr limitat de autografe chiar și pentru Barcelona. Motivele din spatele acestei decizii sunt prezentate în rândurile de mai jos.
17:00
Mort într-un accident horror Fiul fostului căpitan al naționalei Angliei avea doar 21 de ani și era la volanul unui tractor » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Harley, fiul lui Stuart Pearce (63 de ani), fost căpitan al naționalei Angliei, a murit într-un accident de tractor, la doar 21 de ani.
16:50
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze # Golazo.ro
Malcom Edjouma a ieșit accidentat în startul meciului cu Young Boys Berna, disputat de FCSB pe 2 octombrie, în etapa a doua din Europa League
16:40
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina # Golazo.ro
Dinamo - Rapid 0-2. Liga Profesionistă de Fotbal a reacționat după afișarea bannerelor vulgare.
16:10
Arbitrul român Radu Petrescu (42 de ani) a fost delegat să conducă partida dintre Nottingham Forest și FC Porto, care se va disputa joi, de la ora 22:00, în Anglia, în etapa #3 a fazei principale a Europa League.
15:50
Sold-out în 90 de minute! Anunțul FRF înainte de meciul crucial cu Bosnia din preliminariile CM 2026 » Recomandări pentru români # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. FRF a anunțat că toate cele 550 de biletele puse la dispoziție suporterilor „tricolori” au fost epuizate, în 90 de minute.
15:50
Cine arbitrează FCSB și U Craiova UEFA a anunțat brigăzile pentru meciurile din Europa și Conference League # Golazo.ro
UEFA a anunțat brigăzile de arbitri pentru meciurile FCSB-ului și Universității Craiova din Europa League, respectiv Conference League. FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, iar Craiova - Noah, de la 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
15:40
Graham Potter a preluat Suedia Fostul antrenor de la West Ham și Chelsea va pregăti posibila adversară a României din Nations League # Golazo.ro
Acesta a fost instalat în funcție la aproape o lună de la despărțirea de West Ham United.
15:30
Patrick se desparte de Ceahlăul Fiul lui Florentin Petre a rămas fără echipă: „Plec cu inima împăcată” # Golazo.ro
Patrick Petre (28 de ani), fiul lui Florentin, și-a reziliat contractul cu Ceahlăul Piatra Neamț, după 3 ani petrecuți la echipa de sub Tâmpa.
15:20
FCSB, „carne de tun” în Youth League? Echipa U19 a campioanei debutează miercuri în Europa. Vedetele Stoian și Toma nu vor juca # Golazo.ro
Adversara celor de la FCSB în Youth League va fi Lokomotiva Zagreb, din Croația, care anul trecut a eliminat-o pe Farul Constanța
15:20
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru” # Golazo.ro
Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a reacționat după declarațiile fostului antrenor Ioan Ovidiu Sabău.
15:10
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul # Golazo.ro
Vincenzo Italiano (47 de ani), antrenorul celor de la Bologna, ar urma să folosească mai multe rezerve în meciul cu campioana României din Europa League. FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
15:00
La Dinamo - Rapid au fost momente bune în care nu mă puteam uita la meci uluit de ceea ce puteam să citesc pe bannere. Nu-mi venea să cred că așa ceva poate fi exhibat liniștit, de-a lungul unui întreg sector.
14:50
Dezastru pentru Compagno! Fostul atacant de la FCSB s-a accidentat grav după ce marcat în Coreea de Sud. Cât timp va lipsi # Golazo.ro
Andrea Compagno (29 de ani) s-a accidentat în ultimul meci disputat de echipa sa, Jeonbuk - Suwon 2-0.
14:30
Liga Campionilor LIVE de la ora 19:45 și 22:00, primele meciuri din etapa 3 » Cristi Chivu, Vlad Dragomir și Dennis Man intră în scenă # Golazo.ro
Runda #3 a grupei XXL din Liga Campionilor programează în această seară nu mai puțin de 9 meciuri.
14:20
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Max Verstappen (28 de ani) a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite și a reintrat în cursa pentru titlul mondial.
14:10
Antrenorul de la Bologna, internat! Vicenzo Italiano va rata meciul cu FCSB din Europa League. Ce a pățit # Golazo.ro
Bologna a anunțat că tehnicianul Vincenzo Italiano (47 de ani) a fost internat în spital chiar înainte de meciul cu FCSB. FCSB - Bologna se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
14:10
Forlan, băgat în spital de un adversar Accidentare horror suferită de legendarul atacant uruguayan: „În 20 de ani n-am pățit asta” # Golazo.ro
Diego Forlan (46 de ani), legendarul atacant uruguayan, a suferit o accidentare horror, în timpul unui meci de Old Boys.
14:00
Eroare periculoasă Cum au fost trimiși fanii lui Dinamo în zona rivalilor de la Rapid, unde spun că au fost agresați. Cum se apără clubul și firma de ticketing # Golazo.ro
Mai mulți suporteri ai lui Dinamo au ajuns în zona fanilor Rapidului, în seara derby-ului încheiat cu victoria giuleștenilor, din cauza unei erori tipărite pe biletul cumpărat
13:40
„Renta de merit” a lui Vasile Stângă este de 1.000 de euro pe lună, a lui Cristian Gațu de 2.000 de euro pe lună și doar Nadia Comăneci și alți câțiva mari campioni ajung la 3.000 de euro pe lună.
13:20
Eugen Trică, atac bizar Fostul căpitan al Stelei îi critică pe Charalambous și pe Mandorlini: „De ce nu vorbesc în română? Nu ne respectă ca popor” # Golazo.ro
Eugen Trică (49 de ani), fost jucător la Steaua și la Universitatea Craiova, a lansat un atac la adresa a doi antrenori străini din Liga 1, Elias Charalmbous (45 de ani), de la FCSB, respectiv Andrea Mandorlini (65 de ani), de la CFR Cluj.
13:00
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare” # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a venit cu o primă reacție la trei zile după ce și-a încheiat înțelegerea cu U Cluj.
12:10
Planul lui Chivu Anunțul făcut de antrenorul român înainte de Saint-Gilloise - Inter : „Acesta e obiectivul nostru” # Golazo.ro
Cristi Chivu (44 de ani) a prefațat partida cu belgienii de la Saint-Gilloise, din etapa #3 a Ligii Campionilor.
12:10
Sava se întoarce pe bancă Deși a fost titular în primele șase meciuri din Serie A, românul a fost dat deoparte » Anunțul făcut de antrenor # Golazo.ro
Răzvan Sava (23 de ani) a fost rezervă în meciul Cremonese - Udinese 1-1, după șase partide în care a fost utilizat ca titular.
12:00
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1 : „Îmi place foarte mult ce joacă” # Golazo.ro
Adrian Porumboiu (75 de ani), fostul patron al clubului FC Vaslui, a vorbit la superlativ de Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo.
11:30
Atletico s-a plâns la UEFA Scandal înainte de meciul cu Arsenal din Liga Campionilor » Motivul incredibil al plângerii # Golazo.ro
Atletico Madrid a depus o plângere la UEFA împotriva lui Arsenal, după antrenamentul efectuat luni pe stadionul Emirates.
