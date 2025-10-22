Doru Octavian Dumitru, internat în stare gravă. Medicii dau detalii despre starea de sănătate a artistului
Adevarul.ro, 22 octombrie 2025 10:00
Comediantul Doru Octavian Dumitru se află la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, unde a fost supus unei trombectomii.
Percheziții într-un dosar halucinant. Un bărbat s-a dat drept „căpitan SRI”, a creat o structură paramilitară ilegală și a recrutat persoane # Adevarul.ro
Anchetatorii investighează un bărbat care s-ar fi dat drept ofițer al SRI și ar fi constituit o structură clandestină de tip militar, cu așa-zise „misiuni operative”, desfășurate fără nicio autorizare din partea instituțiilor statului.
Doru Octavian Dumitru, internat în stare gravă. Medicii dau detalii despre starea de sănătate a artistului # Adevarul.ro
Comediantul Doru Octavian Dumitru se află la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava, unde a fost supus unei trombectomii.
Campionatul Național de Super Rally este o competiție fondată în urmă cu 8 ani de regretatul Mihai Leu.
Ministrului Apărării, după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia: „Omul care justifică agresiunea Rusiei îndrăznește să vorbească despre trădare” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat după ce Călin Georgescu a denunțat ca „rușinoasă” organizarea mobilizării rezerviștilor și i-a cerut demisia.
Scene de neputință a Poliției Locale în fața unui scandalagiu. Spectacol tragicomic într-o piață din Vaslui # Adevarul.ro
Un bărbat aflat sub influența alcoolului a provocat un scandal uriaș în fața unui magazin din Vaslui. Scenele au degenerat rapid într-o confruntare între bărbat și doi polițiști, care au avut dificultăți să îl imobilizeze.
Reverența lui Chivu în fața unui mare antrenor al lumii: „Am avut noroc să lucrez cu dumneavoastră” # Adevarul.ro
Inter Milano a dispus cu 4-0 de formația belgiană Union SG, în etapa a 3-a din Liga Campionilor.
Inconștiența unui șofer de camion: a lovit o mașină, pe care a târât-o zeci de metri pe un bulevard din Timișoara # Adevarul.ro
Un șofer de camion, care nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulație, a lovit din plin un autoturism și l-a târât câteva zeci de metri. Incidentul a avut loc marți, 21 octombrie, în Timișoara.
Zelenski merge în Suedia, unde încheie un acord de „export” de armament. „O Ucraină puternică şi capabilă este o prioritate esenţială” # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski se va deplasa miercuri, 22 octombrie, în Suedia, unde cele două ţări vor anunţa un acord de „export” de armament.
Festivalul Național de Teatru, cel mai mare eveniment de acest fel dedicat iubitorilor de artă dramatică din România, are loc la București, între 17 și 26 de octombrie.
Atac cu drone rusești la Dunăre. Locuitorii din nordul județului Tulcea, alertați prin RO-Alert # Adevarul.ro
Populația din nordul județului Tulcea a primit, în noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, în jurul orei 01.00, mesaj RO-Alert din cauza atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, a informat Ministerul Apărării Naționale.
O țară UE oferă 2.500 de euro tinerilor care vor să devină șoferi de camion sau autobuz. Și românii pot aplica, cu anumite condiții # Adevarul.ro
O țară din Uniunea Europeană oferă tinerilor cu vârste între 18 și 35 de ani un bonus de până la 2.500 de euro pentru obținerea permisului de conducere pentru vehicule grele și autobuze (categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 sau D1E).
Atacuri reciproce între Rusia și Ucraina. Rachetele Moscovei asupra Kievului și o uzină chimică lovită cu rachete Storm Shadow # Adevarul.ro
Războiul din Ucraina continuă să escaladeze, după un nou val de atacuri lansate în cursul nopții atât de Rusia, cât și de forțele ucrainene.
„România stă pe o bombă”. Fostul judecător Cristi Danileț avertizează asupra pericolului conductelor de gaz neînlocuite # Adevarul.ro
Fostul judecător Cristi Danileț avertizează, după explozia din Rahova, că tragedii similare se repetă din cauza neglijenței companiilor de gaze, care nu înlocuiesc conductele vechi și repară doar punctual fisurile semnalate de locatari.
Coreea de Nord a reluat testele cu rachete balistice înaintea vizitei lui Trump în țara vecină # Adevarul.ro
Coreea de Nord a efectuat miercuri primele sale teste cu rachete balistice din ultimele cinci luni, cu doar câteva zile înainte ca președintele american Donald Trump și alți lideri mondiali să se întâlnească în Coreea de Sud.
AUR se pregătește de congres. De ce Simion și partidul sunt de nedespărțit: „O organizație foarte personalizată” # Adevarul.ro
AUR se pregătește de organizarea alegerilor interne, context în care președintele George Simion a anunțat că va candida pentru un nou mandat la șefia formațiunii politice.
Prizonieri în mijlocul apelor: Sute de soldați ruși blocați pe insulele morții din delta Niprului, sub teroarea dronelor ucrainene # Adevarul.ro
În delta fluviului Nipru, între malurile controlate de cele două armate, sute de soldați ruși sunt prinși într-un spațiu ostil, fără hrană, apă potabilă sau speranță de evacuare.
Analiza tragediei din Constanţa, finalizată. Ministrul Sănătăţii: „Am găsit avize emise din pix și decizii dictate de profit” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a finalizat analiza raportului privind tragedia din Constanţa, acuzând că au fost găsite „avize emise din pix” şi „decizii dictate de profit” într-un loc unde viaţa ar fi trebuit să fie protejată.
După ce a dat de pământ cu rivalii din fotbal, Florin Prunea își arată mușchii într-un show la Pro TV. Cât va câștiga fostul portar # Adevarul.ro
Comentator de pe margine în fotbal, Florin Prunea (57 de ani) deveni personaj de show-uri.
Trump, ultimul atu al lui Putin. Rusia speră să câștige războiul prin negocieri cu SUA - Financial Times # Adevarul.ro
Într-un context în care linia frontului din Ucraina se menține tensionată, dar fără schimbări strategice majore, Kremlinul își mută speranțele de câștig din tranșee în birourile negocierilor diplomatice.
Armatele lumii investesc în lasere. Sunt considerate mai eficiente decât apărarea antiaeriană clasică, dar au și limite # Adevarul.ro
Pe fondul creşterii ameninţării reprezentate de drone, statele din Occident şi nu numai îşi canalizează tot mai multe resurse către sisteme cu energie direcţionată.
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut # Adevarul.ro
Expertul în drept constituțional Bogdan Dima, cadru didactic la Facultatea de Drept Universitatea București, explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, de ce este aproape imposibil ca pensiile speciale să dispară din sistemul românesc.
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile” # Adevarul.ro
O expresie de argou, aparent lipsită de sens a stârnit controverse în școlile din SUA. „6 - 7!” este rostită mecanic de nenumărați elevi, a devenit virală pe rețelele de socializare și îi intrigă pe profesori și părinți.
Sarmizegetusa Regia, în epoca marilor descoperiri. Capitala încă „virgină” din codrii seculari, păzită de românul de 107 ani # Adevarul.ro
O serie de imagini rare, realizate în anii '60, înfățișează Sarmizegetusa Regia într-una dintre perioadele cele mai prolifice ale cercetărilor arheologice, dar și a turismului. Călătorii ajunși aici descopereau templele abia scoase la iveală din mijlocul pădurilor seculare, dar și o lume arhaică.
Cum a reușit un director din Caracal să transforme școala cu ajutorul comunității. Ninel Nicolae, premiat pentru antreprenoriat # Adevarul.ro
Iulian-Ninel Nicolae este unul dintre laureații Galei Premiilor pentru Directorii Anului 2025, câștigând competiția pentru secțiunea Antreprenoriat. Conduce de patru ani o școală din Caracal căreia îi sunt subordonate alte șase structuri.
Rusia bombardează puternic linia frontului, punând presiune pe orașele din prima linie # Adevarul.ro
Kremlinul și-a intensificat atacurile aeriene cu drone și bombe ghidate, mărind performanța de luptă înaintea sezonului de iarnă, vulnerabil, notează analiștii.
Rușii testează noi bombe ghidate cu rază lungă de acțiune în atacuri asupra zonelor civile # Adevarul.ro
Rusia a atacat în premieră un oraș din regiunea Harkov cu o nouă bombă ghidată cu o rază de 130 de kilometri, relatează presa ucraineană.
România va trebui să elaboreze un proiect de lege pentru transpunerea Directivei UE privind transparența salarială, termenul limită fiind 7 iunie 2026. O analiză comparativă a șapte state membre UE - Belgia, Finlanda, Irlanda, Suedia, Țările de Jos, Lituania și Polonia.
Recomandări pentru Black Friday. Ce trebuie să știe cumpărătorii și ce trebuie să facă retailerii # Adevarul.ro
Black Friday 2025, perioada în care foarte mulți românii vânează reduceri, poate da multe bătăi de cap atât cumpărătorilor, cât și retailerilor, aceștia din urmă riscând amenzi serioase și chiar sancțiuni în cazul în care nu respectă legislația în vigoare.
Trucul simplu de mers pe jos, alternativa la cardio care îți transformă echilibrul, arde calorii și prelungește viața în doar 10 minute pe zi # Adevarul.ro
Descoperă trucul simplu de mers pe jos, alternativă la cardio, care îți îmbunătățește echilibrul, arde calorii și prelungește viața în doar 10 minute pe zi. Începe astăzi și simte diferența în corp și minte!
Examenul național de Bacalaureat va debuta la începutul lunii iunie, cu evaluarea competențelor lingvistice și digitale. Adevăratele emoții pentru absolvenții clasei a XII-a vor începe însă pe 29 iunie, odată cu probele scrise. Ca în fiecare an, proba de Limba și Literatura Română va fi prima.
Prima ipoteză oficială despre obiectul misterios care a lovit un avion Boeing la 11.000 de metri altitudine, ducând la rănirea unui pilot şi aterizarea forţată a aeronavei # Adevarul.ro
Apar primele declaraţii privind incidentul aviatic de duminică, în care un Boeing a fost lovit la 11.000 de metri de un obiect necunoscut. Cioburile parbrizului l-au rănit pe pilot, iar avionul a aterizat forţat la în Salt Lake City.
22 octombrie: Accident spectaculos într-o gară din Paris, în 1895. Un tren a deraiat și a ieșit prin fațada clădirii # Adevarul.ro
În ziua de 22 octombrie s-a „Păianjenul Negru”, portarul sovietic Lev Iașin, iar, la Paris, a avut loc un accident spectaculos în gara din vestul capitalei. Un tren a deraiat de pe șine, a trecut de linie și a ieșit prin fațada gării.
A murit Roberto Cejas, suporterul care l-a purtat pe brațe pe Diego Maradona la titlul mondial din 1986 # Adevarul.ro
Fanul care l-a ridicat pe Maradona în aer după triumful din Mexic '86 a decedat luni, la vârsta de 68 de ani.
Magia Orionidelor 2025. Cum să-ți formulezi dorințele sub ploaia de stele. Semnificația momentului # Adevarul.ro
Orionide 2025: ploaia de meteori care îți luminează cerul și inspiră dorințe și reflecție personală. Află cum să te conectezi cu frumusețea nopților de octombrie și să folosești momentul pentru claritate și intenții conștiente.
Liga Campionilor: Man a strălucit cu o dublă în poarta campioanei Italiei. Chivu, traseu perfect în primele trei etape # Adevarul.ro
Românii au avut o seară excelentă în Liga Campionilor la fotbal.
Alegeri pe 7 decembrie, fără miză clară în București. Analist: „Nu văd cum ar putea fi o prezență mare la urne” # Adevarul.ro
Potrivit unei noi decizii în Coaliție, alegerile din București ar urma să fie organizate pe 7 decembrie. Prezența ar putea fi una scăzută, în lipsa unei mize reale și a unui candidat puternic din partea opoziției, susțin analiștii politici.
Un polițist SAS din Iași este anchetat după ce logodnica l-a acuzat că a bătut-o crunt. „Mă târam, încercam să ies din casă, dar mă trăgea înapoi” versus „Parcă era posedată” # Adevarul.ro
Un polițist din trupele speciale ale Poliției Iași, cercetat după ce logodnica sa l-a acuzat că ar fi bătut-o până şi-a pierdut cunoştinţa, se justifică afirmând că a ea declanşat conflictul şi că nu a lovit-o, doar s-a „apărat”, în timp ce femeia se comporta de parcă „era posedată”.
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume într-un festival irezistibil de arome # Adevarul.ro
Una dintre cele mai delicioase preparate de post este fără îndoială zacusca. În satele din nordul Moldovei, gospodinele au grijă să umple cămara cu borcane de zacuscă, făcută musai tradițional, după o rețetă moștenită din generație în generație. În plus, mai au câteva secrete bine păzite.
CFR Cluj l-a făcut pachet pe Mandorlini și l-a trimis înapoi în Italia. „Bursucul”, gata de a 5-a revenire # Adevarul.ro
Andrea Mandorlini, 65 de ani, a fost dat afară, marți seară, de la CFR Cluj, a informat clubul într-un comunicat.
De la „gemul bunicii” la „mă doare-n cot de deficit”, România plătește scump declarațiile iresponsabile # Adevarul.ro
De la „mă doare-n cot de deficit” la „gemul bunicii în vizorul ANAF”, politicienii români transformă economia într-un spectacol populist. Mihnea Predeteanu avertizează că acest limbaj relaxat subminează credibilitatea României în fața Comisiei Europene și a piețelor financiare.
Explozia din Rahova: experții INSEMEX indică o posibilă fisurare a conductei de gaze care alimenta blocul din cauza unui scurtcircuit # Adevarul.ro
Specialiștii INSEMEX au formulat prima ipoteză privind explozia din cartierul Rahova: conducta de gaze care alimenta blocul ar fi fost fisurată în urma unui scurtcircuit produs la un cablu electric subteran, ceea ce ar fi dus la acumularea de gaz.
Guvernul a decis demiterea conducerii Societății Naționale a Sării (Salrom) după ce Corpul de Control al Prim-Ministrului a constatat grave deficiențe în gestionarea situației de la Salina Praid, unde riscurile de inundare au fost subevaluate și ignorate de responsabili.
Un miliardar a investit 400.000 de dolari într-o casă cu trei etaje, construită într-un copac. Cum arată locuința de lux # Adevarul.ro
Miliardarul Todd Graves și-a construit o casă în valoare de 400.000 de dolari într-un copac, transformând un proiect din copilărie într-un refugiu creativ, cu trei etaje, dotat cu bar, vitralii și vedere panoramică, care a atras mai multe vedete, printre care Snoop Dogg.
Autoritățile franceze au dezvăluit valoarea „bijuteriilor Coroanei” Franței furate din Muzeul Luvru: 88 de milioane de euro # Adevarul.ro
Procurorii din Paris au anunțat valoarea oficială a celor opt 1„bijuterii ale Coroanei” Franței, furate în timpul unui jaf spectaculos comis duminică, 19 octombrie, la Muzeul Luvru.
O cometă rară trece în apropiere de Pământ. Cum să o vedeți în această seară, pentru ultima dată în 1.300 de ani # Adevarul.ro
Cea mai luminoasă cometă vizibilă pe cerul emisferei nordice în 2025 va putea fi văzută chiar în aceste zile. Cometa C/2025 A6 (Lemmon) se apropie de Pământ și poate fi observată pe cer în această săptămână, fiind ultima ocazie de a o vedea pentru următorii 1.300 de ani.
Tensiuni politice în Lituania. Ministrul Apărării își anunță demisia, pe fondul discuţiilor legate de bugetul armatei # Adevarul.ro
Ministrul Apărării din Lituania, Dovilė Šakalienė, a anunțat, marți, că intenționează să demisioneze, după ce a pierdut sprijinul prim-ministrului și al liderului partidului, în contextul disputelor legate de bugetul Apărării pentru 2026.
Ucraina suplimentează bugetul armatei. Legea marțială, prelungită până în februarie 2026 # Adevarul.ro
Parlamentul Ucrainei a aprobat marți, 21 octombrie, o rectificare bugetară care crește bugetul apărării cu 7,7 miliarde de dolari, precum și prelungirea până în februarie 2026 a legii martiale şi a mobilizării generale, relatează agențiile Reuters şi DPA.
Netanyahu și-a concediat consilierul pentru securitate națională pe fondul disputelor privind războiul din Gaza # Adevarul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a demis marți, 21 octombrie, pe Tzachi Hanegbi din funcția de consilier pentru securitate națională și șef al Consiliului Național de Securitate (Malal).
Oficial ucrainean: Trump a făcut presiuni asupra lui Zelenski să cedeze Donbasul Rusiei, la întâlnirea de la Casa Albă. „Țara voastră va îngheța și va fi distrusă" # Adevarul.ro
Întâlnirea de vineri, 17 octombrie, dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski la Casa Albă a fost marcată de tensiuni, oficialii ucraineni susținând că președintele american a exercitat presiuni pentru ca Ucraina să cedeze regiunea Donbas către Rusia.
O femeie îl acuză pe artistul Adrian Pleșca, alias „Artan”, că i-a hărțuit fiica de 18 ani la un eveniment. Organizator: „Mai face așa ceva” # Adevarul.ro
O femeie a acuzat că fiica ei, în vârstă de 18 ani, ar fi fost hărțuită de artistul Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan (Trupa Timpuri Noi, Partizan), în cadrul unui eveniment organizat aseară, 20 octombrie, la un pub din București.
