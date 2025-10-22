Helmut Stürmer, unul dintre cei mai importanţi scenografi români, a murit

10:40

Şapte percheziţii au loc miercuri, în patru judeţe, în cazul unui bărbat acuzat că s-a dat drept căpitan SRI specializat în culegerea de informaţii şi alte misiuni secrete. Potrivit anchetatorilor, falsul ofiţer ar fi recrutat posesori de armament, inclusiv foşti combatanţi în teatrele de operaţii retraşi din forţele speciale ale MApN, cărora le-a făcut legitimaţii în baza cărora aceştia au interacţionat cu angajaţi ai Poliţiei şi ai altor structuri ale statului. În timpul pretinselor misiuni, ei s-ar fi prezentat şi legitimat ca angajaţi ai SRI aflaţi în misiune, iar „coordonatorul” le-ar fi cerut să poarte armele personale şi le-ar fi pus la dispoziţie staţii de emisie-recepţie similare celor folosite de angajaţii MAI şi MApN, dar cu logo-ul SRI, pentru comunicare fiind folosite nume de cod. De asemenea, bărbatul ar fi închiriat maşini speciale pe care ar fi montat dispozitive care permit circulaţia în regim prioritar. Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate şi rezistenţă la stres, care le-ar fi convins că bărbatul ar fi ofiţer al structurii de informaţii.