Helmut Stürmer, unul dintre cei mai importanţi scenografi români, a murit
News.ro, 22 octombrie 2025 11:20
Helmut Stürmer, personalitate marcantă a scenografiei internaţionale, a murit la vârsta de 83 de ani, anunţă Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
11:40
INTERVIU-Comandor Sandu Mateiu: Atât Rusia, cât şi Ucraina mai pot susţine războiul 1-3 ani/ România va folosi toate mijloacele pentru a-şi apăra cetăţenii din R. Moldova, mai puţin intervenţia militară directă. Ar pierde dreptul de a fi apărată de NATO # News.ro
România nu va interveni militar direct pentru a ajuta Republica Moldova, în cazul foarte puţin probabil – la această oră – în care această ţară ar fi atacată de Rusia, deoarece ar pierde astfel avantajul de a fi apărată de NATO, afirmă pentru News.ro comandorul Sandu Valentin Mateiu, ofiţer cu activitate de 20 de ani în informaţiile militare din România.
Acum 30 minute
11:30
Trump vrea ca Departamentul Justiţiei să îi plătească 230 de milioane de dolari pentru anchetele care l-au vizat. Aprobarea ar trebui să fie dată de oficiali care au fost chiar avocaţii săi # News.ro
Preşedintele Donald Trump vrea ca Departamentul de Justiţie să îi plătească 230 de milioane de dolari drept despăgubiri pentru anchetele cu care s-a confruntat înainte de a reveni la Casa Albă, au declarat pentru ABC News surse familiarizate cu problema. Acest acord extraordinar ar avea nevoie mai întâi de aprobarea unor înalţi funcţionari din Departamentul Justiţiei care anterior au fost chiar avocaţii apărării lui Trump sau i-au reprezentat pe apropiaţii săi, ceea ce ar pune o problemă de etică.
11:20
Helmut Stürmer, personalitate marcantă a scenografiei internaţionale, a murit la vârsta de 83 de ani, anunţă Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti.
Acum o oră
11:10
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties raportează vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare de 137,7 milioane euro în primele nouă luni. Preţul mediu de vânzare pe metru pătrat al locuinţelor a crescut cu 22% # News.ro
Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a înregistrat vânzări şi pre-vânzări în valoare de 137,7 milioane euro în primele nouă luni ale anului, aferente unei suprafeţe totale de 42.634 mp de spaţii rezidenţiale şi comerciale. Preţul mediu de vânzare pe metru pătrat pentru dezvoltările sale a crescut cu 22% faţă de anul anterior.
11:10
„Dracula”, cel mai nou film semnat de multipremiatul regizor Radu Jude, va avea premiera în cinematografele din România în 31 octombrie, distribuit de Independenţa Film. După un parcurs în festivaluri remarcabil - cu premiera mondială la Locarno şi selecţii la New York, Chicago, Viennale, Sitges sau Varşovia - filmul ajunge pe marile ecrane Cinema City din 29 octombrie, pregătind publicul pentru noaptea de Halloween, cu o reinterpretare radicală a mitului care a făcut celebră Transilvania.
11:00
Dolj: Un bărbat a fost reţinut, după ce a intrat într-un magazin din Craiova, având faţa acoperită şi a ameninţat-o pe angajată, care i-a dat peste 2.000 de lei # News.ro
Un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce a intrat într-un magazin din Craiova, cu faţa acoperită şi a ameninţat-o pe angajată pentru a-i dat 2.150 de lei. Bărbatul a fugit, fiind prins ulterior.
11:00
Fundaţia Centura Verde şi Primăria Capitalei anunţă semnarea protocolului pentru elaborarea Planului Operaţional şi implementarea Centurii Verzi Bucureşti-Ilfov. Nicuşor Dan reafirmă sprijinul pentru proiect - FOTO, VIDEO # News.ro
Fundaţia Centura Verde şi Primăria Municipiului Bucureşti anunţă oficial intrarea Centurii Verzi Bucureşti-Ilfov în faza sa operaţională, prin semnarea Protocolului pentru implementarea Centurii Verzi Bucureşti-Ilfov. Protocolul va fi inclus pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti de la sfârşitul lunii octombrie. ”Centura Verde reprezintă masca de oxigen a Capitalei şi a zonei metropolitane. Prin semnarea acestui protocol, trecem de la viziune şi consens politic şi administrativ la concretul acţiunii executive. Urmează o călătorie straşnică şi plină de sens. Să o îmbrăţişăm cu bucurie şi încredere.”, declară Alex Găvan, preşedinte al Fundaţiei Centura Verde şi fondator al Platformei Civice Împreună pentru Centura Verde.
11:00
Atacul rus asupra regiunii Kiev s-a soldat cu 4 morţi, între care un bebeluş şi un copil de 12 ani # News.ro
Patru persoane, printre care doi copii, au murit în regiunea Kiev în urma atacului rus din noaptea şi dimineaţa zilei de 22 octombrie, informează Ukrainska Pravda.
11:00
INS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut cu 4,8%, în primele opt luni, ca serie brută # News.ro
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut în primele opt luni, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 4,8%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,3%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
10:50
UPDATE - Tulcea: Pompierii intervin după ce tavanul unui adăpost de animale s-a prăbuşit peste un bărbat de 61 de ani / Victima, scoasă de sub dărâmături # News.ro
Pompierii din Tulcea intervin, miercuri, după ce tavanul unui adăpost de animale s-a prăbuşit peste un bărbat, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, dar şi elicopterul SMURD.
10:50
Marile confederaţii sindicale anunţă protest în faţa Guvernului, în 29 octombrie: Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere # News.ro
Marile confederaţii sindicale anunţă o amplă acţiune de protest, în 29 octombrie, la Bucureşti. ”Nu mai acceptăm să fim victimele unui sistem care promovează austeritatea ca semn al incompetenţei şi al lipsei de responsabilitate a celor aflaţi la conducere”, transmis sindicaliştii, care se vor aduna în faţa Guvernului.
Acum 2 ore
10:40
Percheziţii în cazul unui bărbat acuzat că s-a dat drept căpitan SRI şi a recrutat posesori de armament, inclusiv foşti combatanţi în teatrele de operaţii retraşi din MApN, cărora le-a făcut legitimaţii pentru „misiuni speciale” - FOTO # News.ro
Şapte percheziţii au loc miercuri, în patru judeţe, în cazul unui bărbat acuzat că s-a dat drept căpitan SRI specializat în culegerea de informaţii şi alte misiuni secrete. Potrivit anchetatorilor, falsul ofiţer ar fi recrutat posesori de armament, inclusiv foşti combatanţi în teatrele de operaţii retraşi din forţele speciale ale MApN, cărora le-a făcut legitimaţii în baza cărora aceştia au interacţionat cu angajaţi ai Poliţiei şi ai altor structuri ale statului. În timpul pretinselor misiuni, ei s-ar fi prezentat şi legitimat ca angajaţi ai SRI aflaţi în misiune, iar „coordonatorul” le-ar fi cerut să poarte armele personale şi le-ar fi pus la dispoziţie staţii de emisie-recepţie similare celor folosite de angajaţii MAI şi MApN, dar cu logo-ul SRI, pentru comunicare fiind folosite nume de cod. De asemenea, bărbatul ar fi închiriat maşini speciale pe care ar fi montat dispozitive care permit circulaţia în regim prioritar. Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate şi rezistenţă la stres, care le-ar fi convins că bărbatul ar fi ofiţer al structurii de informaţii.
10:40
Viktor Orban afirmă că pregătirile pentru summitul Trump-Putin continuă. Ministrul de externe Peter Szijjarto este la Washington # News.ro
Pregătirile pentru întâlnirea de la Budapesta dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul rus Vladimir Putin sunt încă în curs, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, la o zi după ce summitul a fost suspendat, relatează Reuters.
10:40
Federaţia Internaţională de Schi (FIS) a decis marţi să nu permită sportivilor ruşi şi belaruşi, cărora li s-a interzis participarea la competiţiile sale după invadarea Ucrainei în februarie 2022, să participe la calificările pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), informează AFP.
10:40
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, în judeţul Vrancea.
10:30
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Înăsprirea legislaţiei care reglementează ţigaretele electronice, în Singapore / Importul, distribuţia sau posesia unor droguri controlate pot atrage aplicarea pedepsei capitale # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Singapore asupra faptului că autorităţile singaporeze au înăsprit legislaţia care reglementează ţigaretele electronice, prin incriminarea anumitor fapte.
10:20
UPDATE - Tulcea: Pompierii intervin după ce tavanul unui adăpost de animale s-a prăbuşit peste un bărbat # News.ro
Pompierii din Tulcea intervin, miercuri, după ce tavanul unui adăpost de animale s-a prăbuşit peste un bărbat, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri, dar şi elicopterul SMURD.
10:20
Astra Film Festival - Producţii puternice, semnate şi documentate de-a lungul mai multor ani de regizoare din Europa şi America de Sud/ VIDEO # News.ro
Carolina Campo Lupo din Uruguay şi Margit Lillak din Estonia sunt două regizoare puternice, care îşi prezintă filmele la Astra Festival şi care au explicat publicului modul lor de lucru, cum au urmărit timp de mai mulţi ani finalul şi devenirea unor prietene şi cum le-a transformat întreg procesul. „Este cel mai dificil film pe care îl voi face vreodată”, a mărturisit regizoarea uruguayană despre „Fabula şestoasei şi a florii”, iar cineasta estoniană spune că timp de zece ani cât a urmărit-o pe adolescenta Roosie în devenirea ei s-a transformat „în oglinda” ei.
10:20
Atenţionare de călătorietransmisă de MAE - Înăsprirea legislaţiei care reglementează ţigaretele electronice, în Singapore / Importul, distribuţia sau posesia unor droguri controlate pot atrage aplicarea pedepsei capitale # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Singapore asupra faptului că autorităţile singaporeze au înăsprit legislaţia care reglementează ţigaretele electronice, prin incriminarea anumitor fapte.
10:10
Tavanul unei locuinţe din judeţul Tulcea s-a prăbuşit, miercuri, peste o persoană, la faţa locului fiind direcţionate mai multe echipaje de intervenţie.
10:10
Morţi suspecte la Spitalul ”Sfântul Pantelimon” - Una dintre victime, dezhumată / Operaţiunea are loc în Cimitirul Metalurgiei # News.ro
Una dintre victimele din Dosarul Pantelimon este dezhumată, operaţiunea având loc, miercuri, în Cimitirul Metalurgiei din Bucureşti.
10:00
Reuters: Rusia a reiterat termenii anteriori ai acordului de pace cu Ucraina într-o comunicare privată adresată SUA # News.ro
Rusia şi-a reiterat condiţiile anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-o comunicare privată cu Statele Unite care a avut loc în weekend, un document diplomatic neoficial cunoscut sub numele de „non-paper”, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani şi o altă persoană familiarizată cu situaţia.
Acum 4 ore
09:40
INS: Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut cu 0,7%,în primele opt luni, ca serie brută # News.ro
Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut în primele opt luni, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 0,7%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,1%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
09:30
Europa şi Ucraina pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei - surse # News.ro
Ţările europene lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt agresiunii Rusiei de-a lungul actualelor linii de front, respingând condiţiile liderului rus Vladimir Putin, reafirmate în convorbirea pe care a avut-o cu Donald Trump săptămâna trecută, ca Kievul să cedeze teritorii în schimbul unui acord de pace, relatează Bloomberg şi Reuters, citând surse diplomatice sub acoperirea anonimatului.
09:30
Doru Octavian Dumitru, la spital unde a fost supus unei proceduri de trombectomie / Mai multe spectacole vor fi anulate sau reprogramate, în funcţie de starea artistului / Mesajul familiei # News.ro
Artistul Doru Octavian Dumitru a fost transportat la spital înaintea unui spectacol pe care trebuia să-l susţină la Oneşti, ulterior fiind trasferat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava, fiind supus unei proceduri de trombectomie. Unitatea medicală a transmis că pacientul este echilibrat din punct de vedere al constantelor vitale. Familia a anunţat că următoarele spectacole nu vor mai avea loc, urmând a fi anulate sau reprogramate.
09:10
LaLiga: În cele din urmă, meciul Villarreal-FC Barcelona nu va avea loc la Miami. Anunţul ligii spaniole # News.ro
Liga Spaniolă de Fotbal a anunţat marţi seara că renunţă la mutarea meciului de campionat dintre Villarreal şi FC Barcelona la Miami, în Statele Unite.
09:00
Nazare: Nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege, iar dreptatea se restabileşte atunci când banii care s-au scurs ani de zile din România prin mari scheme de fraudă şi evaziune fiscală ajung, în sfârşit, acolo unde trebuie: la bugetul statului # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj, după ce ANAF şi DNA au anunţat că investighează o schemă de evaziune foscală cu prejudiciu estimat la 29 de milioane delei din comerţul cu maşini second-hand. ”Dreptatea se restabileşte atunci când banii ajung, în sfârşit, acolo unde trebuie: la bugetul statului”, a transmis Nazare.
08:50
O manifestaţie în faţa unui hotel pentru solicitanţii de azil din Irlanda a degenerat în violenţe şi confruntări cu poliţia # News.ro
Un poliţist a fost rănit şi şase persoane au fost arestate în timpul unei manifestaţii care a degenerat, marţi, în confruntări violente în apropiere de Dublin, în faţa unui hotel pentru solicitanţi de azil, relatează AFP şi Reuters.
08:40
Clubul CFR Cluj a anunţat, marţi seară, despărţirea de tehnicianul Andrea Mandorlini.
08:30
Zelenski este aşteptat miercuri în Suedia pentru a încheia un acord în domeniul armamentului # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa miercuri în Suedia, unde cele două ţări vor anunţa un acord de „export” de armament, a anunţat guvernul suedez într-un comunicat, relatează AFP.
08:20
Grupul Kering se concentrează pe reducerea datoriei şi pe relansarea Gucci, anunţă noul CEO # News.ro
Grupul francez de lux Kering intenţionează să îşi reducă datoria şi să revigoreze mărcile sale principale, în special Gucci, după vânzarea diviziei de produse cosmetice către L’Oréal pentru 4 miliarde de euro, a declarat marţi directorul general Luca de Meo, la summitul MF Fashion din Milano, transmite Reuters.
08:10
UPDATE - Mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea - posibilă cădere de obiecte din spaţiul aerian / Ministerul Apărării: Comandantul misiunii a avut aprobarea prealabilă pentru angajarea ţintelor aeriene, dacă pătrundeau în spaţiul aerian naţional # News.ro
Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian. Ministerul Apărării anunţă că au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean, dar nu a fost detectată nicio pătrundere de drone în spaţiul aerian al României. De asemenea, oficialii MApN precizează că a existat ”aprobarea prealabilă pentru angajarea ţintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spaţiul aerian naţional”.
07:50
Război în Ucraina - Rachetele ruseşti au provocat incendii în Kiev / Ucraina a lovit o uzină chimică rusă cu rachete Storm Shadow fabricate în Marea Britanie # News.ro
Primarul oraşului Kiev, Vitali Klitschko, a anunţat că rachetele ruseşti lansate pe timp de noapte au aprins incendii în mai multe districte şi au împrăştiat resturi, spărgând sticlă şi avariind maşinile. De cealaltă parte, Ucraina a lovit o uzină chimică din Rusia cu rachete Storm Shadow fabricate în Marea Britanie.
Acum 6 ore
07:40
Cazuri de gripă A la unul dintre cele mai mari spitale de copii. Medic: Pentru început, a fost gripă A dar suntem la începutul statisticii, sezonul de gripă abia va urma. Ce se întâmplă cu cazurile de COVID la copiii mici: erupţii la bebeluşi # News.ro
Dr. Cobzariu Claudina, medic infecţionist la Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din Capitală a declarat pentru News.ro că la unitatea sanitară au fost înregistrate cazuri ale unor copii de vârstă mică diagnosticaţi cu COVID, având ca particularitate erupţii cutanate la nivelul întregului corp. Aceste erupţii se remit în decurs de o săptămână, spune Dr. Cobzariu. Conform datelor puse la dispoziţie de reprezentanţii spitalului, în lunile septembrie şi octombrie au fost 70 de pacienţi internaţi în spital cu COVID-19, 38 cu vârsta de un an şi 32 cu vârsta de doi ani. În paralel însă în spital au început să apară cazurile de gripă A la copii, spune Dr. Ana Maria Daviţoiu, medic primar pediatru la unitatea sanitară. Copiii care au vârsta între 1 şi 3 ani sunt printre cei mai vulnerabili, spune Dr. Daviţoiu, cel mai probabil încă nevaccinaţi. În această perioadă este foarte bine să se înceapă vaccinarea gripală în cazul copiilor dar nu numai al acestora, spune medicul.
07:40
Randamentele obligaţiunilor din zona euro şi-au reluat trendul descendent, pe fondul aşteptărilor privind relaxarea politicii Rezervei Federale a SUA # News.ro
Randamentele obligaţiunilor guvernamentale din zona euro au scăzut marţi, în linie cu titlurile americane de Trezorerie, reluându-şi tendinţa descendentă de săptămâna trecută, declanşată de temerile legate de creditul SUA şi de aşteptările privind noi reduceri de dobândă ale Rezervei Federale (Fed), transmite Reuters.
07:40
Cu ajutorul Google şi Qualcomm, Samsung a lansat Galaxy XR, prima cască de realitate mixtă cu sistemul de operare Android XR.
07:40
Mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea - posibilă cădere de obiecte din spaţiul aerian / Alerta a durat aproximativ 90 de minute # News.ro
Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.
07:20
Ionuţ Moşteanu: România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului / România are nevoie de o armată puternică, bine pregătită, capabilă să descurajeze orice agresiune # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, căruia fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu i-a cerut demisia după exerciţiul de mobilizare din Bucureşti şi Ilfov, afirmă că ”România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului”. ”România merge înainte cu aliaţii ei, nu cu cei care o subminează din interior în mod constant, în interesele Rusiei”, a transmis Moşteanu.
07:20
Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs în Costa Rica, anunţă Reuters.
07:00
Preşedintele peruan Jose Jeri a declarat stare de urgenţă la Lima şi în apropiere de Callao, pentru o perioadă de 30 de zile începând cu miezul nopţii, pentru a combate criminalitatea în creştere, autorizând desfăşurarea armatei Alături de Poliţie. Măsura vine după protestele de săptămâna trecută, soldate cu un mort şi peste 100 de răniţi. Jeri nu a oferit detalii suplimentare cu privire la măsurile de aplicare a legii, transmite France 24.
07:00
Zuckerberg, Mosseri şi Spiegel, obligaţi să depună mărturie într-un proces din Los Angeles privind siguranţa copiilor pe reţelele sociale # News.ro
O judecătoare din Los Angeles a decis că directorii generali ai celor mai mari platforme de social media, respectiv Mark Zuckerberg (Meta), Adam Mosseri (Instagram) şi Evan Spiegel (Snap), vor trebui să depună mărturie în primul proces care investighează efectele negative ale reţelelor sociale asupra minorilor, transmite CNBC.
06:40
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, miercuri, prima lansare în câteva luni, cu doar o săptămână înainte ca liderii mondiali, inclusiv preşedintele SUA, Donald Trump, să ajungă în Coreea de Sud pentru un summit, transmite AFP.
06:30
OpenAI impune restricţii pentru Sora 2 după scandalul deepfake-urilor cu Bryan Cranston şi presiunile sindicatelor actorilor # News.ro
OpenAI a anunţat luni, într-o declaraţie comună cu actorul Bryan Cranston şi sindicatul SAG-AFTRA, că va introduce măsuri suplimentare de protecţie împotriva utilizării abuzive a vocii şi imaginii actorilor în aplicaţia sa de creare video cu inteligenţă artificială, Sora 2, relatează CNBC.
06:20
Secretarul general al NATO Mark Rutte efectuează o vizită la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump # News.ro
Secretarul general al NATO Mark Rutte efectuează marţi o vizită la Washington, pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump, anunţă echipa sa, relatează AFP.
06:20
Rogobete: Am finalizat analiza Raportului Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa / Am găsit avize emise ”din pix”, proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a analizat Raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa, unde o femeie a suferit complicaţii la scurt timp după ce a născut într-un spital privat, fiind transferată la Spitalul Judeţean unde a murit. ”Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate”, anunţă ministrul, precizând că va detalia concluziile verificărilor în cursul zilei de miercuri.
06:10
Sindicaliştii din penitenciare pichetează Ministerul Justiţiei / Ei reclamă ”reforma haotică”, lipsa dialogului, reorganizarea unităţilor fără consultare şi limitări bugetare # News.ro
Sindicaliştii din penitenciare vor picheta, miercuri, sediul MInisterului Justiţiei şi anunţă că vor participa 2.000 de persoane. Sindicaliştii reclamă lipsa dialogului, reorganizarea unităţilor fără consultare şi limitări bugetare.
06:00
Candidatul lui Trump pentru funcţia de şef al Biroului Consilierului Special este retras după apariţia unor mesaje rasiste # News.ro
Paul Ingrassia nu mai este candidatul pentru funcţia de şef al Biroului Consilierului Special, au declarat marţi doi oficiali ai Casei Albe pentru CNN, după ce şansele sale de a fi confirmat de Senat s-au prăbuşit în urma apariţiei unor mesaje rasiste pe care le-ar fi trimis într-un grup de chat, transmite CNN.
06:00
Warner Bros. Discovery ia în calcul vânzarea companiei; acţiunile au urcat marţi cu peste 11% # News.ro
Grupul media Warner Bros. Discovery (WBD) a anunţat marţi că îşi extinde analiza strategică şi este deschis la o posibilă vânzare, informaţie care a determinat o creştere de peste 11% a acţiunilor companiei, transmite CNBC.
Acum 8 ore
05:40
Criză la vârful Novo Nordisk: demisii în lanţ după un conflict între consiliul de administraţie şi Fundaţia Novo Nordisk # News.ro
Tensiunile interne dintre conducerea Novo Nordisk şi acţionarul său principal, Fundaţia Novo Nordisk, au dus marţi la o criză majoră de guvernanţă, soldată cu demisia preşedintelui Helge Lund, a vicepreşedintelui Henrik Poulsen şi a majorităţii directorilor independenţi, relatează CNBC.
05:10
China reacţionează la acordul SUA–Australia privind mineralele critice: ”Ţările bogate în resurse trebuie să joace un rol proactiv” # News.ro
Beijingul a răspuns marţi acordului semnat între Statele Unite şi Australia pentru consolidarea lanţurilor de aprovizionare cu minerale critice, afirmând că statele bogate în resurse ar trebui să aibă ”un rol proactiv” în asigurarea stabilităţii acestora, transmite CNBC.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.