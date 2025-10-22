Noi atacuri ale Federației Ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre
Rador, 22 octombrie 2025 11:20
Populația din nordul județului Tulcea a primit, în noaptea de marți spre miercuri, 21 spre 22 octombrie, în jurul orei 01.00, mesaj RO-Alert din cauza atacului cu drone executat de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre. Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat din timp un grup de ținte aeriene […]
• • •
Acum 5 minute
11:50
După ce Parlamentul de la Sofia nu a funcţionat săptămâna trecută, din cauza unui boicot al deputaţilor majorităţii, miercuri, şedinţa plenară a întrunit cvorumul necesar, fiind prezenţi 167 de parlamentari. Deşi s-au aflat în sală, deputaţii de la „Renaştere” şi MECI („Moralitate-Unitate-Onoare”) nu şi-au înregistrat prezenţa. Ordinea de zi propusă anterior a fost adoptată. Preşedinta […]
Acum 10 minute
11:40
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
11:40
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs astăzi, în jurul orei 10:25, în zona seismică Vrancea. Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului mai precizează că acesta a avut loc la adâncimea de 90 km, în apropiere de oraşele Focşani, Sfântu Gheorghe, Bacău, Buzău, Bârlad şi Braşov./astanimir/lalexandrescu (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 22 octombrie)
Acum 30 minute
11:20
Acum 2 ore
10:40
Pregătirile pentru o întâlnire la Budapesta dintre Donald Trump și Vladimir Putin continuă, declară Viktor Orbán # Rador
Pregătirile pentru o întâlnire la Budapesta dintre președintele american, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, sunt încă în desfășurare, a declarat, miercuri, premierul ungar, Viktor Orbán, la o zi după ce summitul a fost amânat. Întâlnirea planificată a fost suspendată, deoarece respingerea de către Moscova a unui armistițiu imediat în Ucraina a pus în […]
10:30
ZIUA XXII – ȘTAFETA VETERANILOR 2025 22 octombrie 2025 TRASEUL ALBASTRU – Timișoara → Arad Astăzi, Ștafeta Albastră a pornit de la Timișoara către Arad – două orașe-simbol ale luptei pentru libertate. TRASEUL GALBEN – Câmpia Turzii → Cluj-Napoca După predarea de la Baza 71 Aeriană, Ștafeta Galbenă continuă astăzi către Cluj-Napoca TRASEUL ROȘU – […]
10:20
Un fost președinte al CPI spune că acum este momentul potrivit pentru ca Kim Jong-un să fie deferit justiției (Yonhap) # Rador
Acum este momentul potrivit pentru a-l trimite pe liderul nord-coreean, Kim Jong-un, în fața Curții Penale Internaționale (CPI) pentru că l-a ajutat pe președintele rus, Vladimir Putin, să agreseze Ucraina, a declarat miercuri un fost președinte al CPI. Song Sang-hyun, fost președinte al CPI cu sediul la Haga, face aceste afirmații în discursul său de […]
10:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (22 octombrie) – Presa de la Chișinău relatează despre importanța procesului de europenizare și apropiere a Republicii Moldova de deziteratul său – integrarea europeană. Alte articole se referă la modernizarea armatei și la felul în care Rusia a păcălit un moldovean să lupte în războiul din Ucraina. * Alegerile din 28 septembrie […]
10:10
Şeful diplomaţiei ucrainene face apel la parteneri să ofere urgent sprijin energetic Ucrainei, după atacul masiv de noaptea trecută # Rador
Ministrul ucrainean de externe, Andri Sibiha, a făcut apel la toți partenerii și organizațiile internaționale să mobilizeze sprijin energetic pentru a preveni o criză umanitară, după atacul masiv al Federației Ruse asupra Ucrainei – scrie, miercuri, agenţia Ukrinform. „În loc de diplomație și negocieri de pace, Rusia continuă atacurile sale brutale asupra Ucrainei. Infrastructura energetică […]
10:00
Linia frontului poate deveni punctul de plecare pentru diplomație, dar Rusia refuză dialogul (Volodimir Zelenski) # Rador
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să înceapă negocieri de pace cu Rusia, condiția fiind ca punctul de plecare să fie actuala linie a frontului. Moscova, însă, potrivit lui Zelenski, nu dorește dialog. Într-un mesaj video transmis marţi seară, președintele a subliniat că pozițiile Ucrainei și ale partenerilor săi privind diplomația coincid. […]
10:00
Ucraina – Bombardamentele ruseşti de noaptea trecută, soldate cu şase morţi şi 17 răniţi (Volodimir Zelenski) # Rador
Preşedintele Volodimir Zelenski a raportat că, în noaptea de marţi spre miercuri, Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei, lovind zone civile și obiective de infrastructură energetică. „Încă o noapte care dovedește că Rusia nu resimte suficientă presiune pentru tergiversarea războiului” – a subliniat președintele. Zelenski a menționat că, pe tot parcursul nopții […]
Acum 4 ore
09:50
În Camera Deputaților va fi supusă votului moțiunea simplă inițiată de AUR la adresa ministrului Agriculturii # Rador
În Camera Deputaților va fi supusă votului, astăzi, moțiunea simplă inițiată de Alianța pentru Unirea Românilor la adresa ministrului Agriculturii, dezbătută în plen la începutul săptămânii. Semnatarii documentului i-au reproșat lui Florin Barbu că nu ar fi pus în practică nicio strategie coerentă care să răspundă nevoilor exprimate de fermieri. În replică, ministrul a acuzat […]
09:50
România și celelalte state membre ale Uniunii au la dispoziție trei ani ca să transpună în legislație noi norme de siguranță rutieră # Rador
România și celelalte state membre ale Uniunii au la dispoziție trei ani ca să transpună în legislație noi norme de siguranță rutieră și un an suplimentar ca să se pregătească pentru aplicare. Parlamentul European a aprobat ca permisul de conducere să fie valabil 15 ani și numai cinci ani pentru cei de autobuze și camioane, […]
09:40
Ucraina anunță că a lovit o uzină chimică din regiunea Briansk din sudul Rusiei, folosind rachete anglo-franceze de tip Storm Shadow # Rador
Armata ucraineană a anunțat că a lovit o uzină chimică din regiunea Briansk din sudul Rusiei, folosind rachete anglo-franceze de tip Storm Shadow. Ucraina a înregistrat, de asemenea, noi atacuri nocturne. Oficiali din capitala Kiev au anunțat că doi oameni au fost uciși. Eforturile diplomatice coordonate de SUA privind încetarea războiului par să se fi […]
09:30
Se circulă îngreunat, la această oră, pe Autostrada A2, pe sensul București – Constanța. La kilometrul 147, în zona localității Fetești din județul Ialomița, o autocisternă fără încărcătură a lovit glisiera mediană și a rămas imobilizată pe carosabil. Incidentul nu s-a soldat cu victime, dar se circulă dirijat pe prima bandă. Potrivit Centrului Infotrafic, circulația […]
09:30
Coreea de Nord a lansat înspre est, în Marea Japoniei, mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune # Rador
Oficiali sud-coreeni din sectorul de Apărare au declarat că Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune către est, în Marea Japoniei. Regimul de la Phenian nu a mai efectuat teste cu rachete din luna iunie, când noul președinte sud-coreean, Lee Jae Myung, și-a preluat mandatul, promițând să relaxeze […]
09:20
Autorităţile ucrainene au raportat că, în noaptea de 21 spre 22 octombrie, armata de invazie a Rusiei a atacat orașul Ismail, din regiunea Odesa. În urma bombardamentului, au fost avariate infrastructura energetică și cea portuară. RBC notează că, noaptea trecută, presa locală a raportat explozii în Ismail, la scurt timp după ce Forțele Aeriene ale […]
09:10
Uganda – Accidentul rutier soldat cu cel puțin 63 de victime s-a produs în urma ciocnirii frontale a două autobuze # Rador
Cel puțin 63 de persoane au murit și altele au fost rănite într-un accident rutier în care au fost implicate două autobuze pe una dintre cele mai aglomerate autostrăzi din Uganda, a anunțat poliția miercuri. Accidentul a avut loc imediat după miezul nopții pe autostrada dintre capitala Kampala și orașul nordic Gulu. Potrivit anchetei preliminare, […]
09:00
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, va participa la summitul din cadrul iniţiativei Procesul de la Berlin, care va avea loc miercuri, la Londra, informează Serviciul de presă al Guvernului de la Sofia. A 11-a ediţie a forumului de discuţii reuneşte lideri din Balcanii de Vest, state membre ale UE şi parteneri internaţionali ai iniţiativei, precum şi […]
09:00
Israel – Vicepreședintele american JD Vance urmează să aibă o întrevedere cu premierul israelian Benjamin Netanyahu # Rador
Vicepreședintele american JD Vance urmează să aibă o întrevedere cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în cursul zilei, pentru a discuta despre acordul privind încetarea focului în Gaza. Marți, după ce a sosit în Israel, dl Vance a declarat că progresul este mai bun decât cel preconizat. Vicepreședintele american este așteptat să exercite presiuni la adresa […]
08:30
Ministrul ucrainean al energiei, Svitlana Hrinciuk, a declarat că armata rusă a lovit toată noaptea obiective ale infrastructurii energetice din Ucraina. „Inamicul a atacat infrastructura energetică a țării pe tot parcursul nopţii. Atacul masiv continuă. Toate detaliile vor fi comunicate ulterior” – a precizat Hrinciuk, într-un mesaj transmis miercuri dimineaţă. Potrivit Svitlanei Hrinciuk, imediat ce […]
08:20
EVENIMENTE INTERNE – Preşedinție * Bruxelles: Preşedintele Nicușor Dan va efectua o vizită la Bruxelles, în zilele de 22 și 23 octombrie. Din program: Președintele României va participa la cina de lucru organizată de Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Preşedintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituţional UE-Egipt, care vizează consolidarea […]
08:20
Ungaria manifestă disponibilitate în continuare pentru găzduirea summitului de pace SUA-Rusia (Péter Szijjártó) # Rador
Ungaria manifestă disponibilitate în continuare pentru găzduirea summitului de pace americano-rus, deoarece aceasta este singura speranță pentru rezolvarea războiului din Ucraina, deoarece o soluție pe câmpul de luptă nu este posibilă, a declarat marți, la Washington, ora locală, ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó. Potrivit unui comunicat al ministerului ungar de resort, şeful diplomaţiei ungare […]
08:00
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a raportat că, în urma atacului cu drone de miercuri dimineaţă, medicii au spitalizat două femei rănite, în timp ce alte două persoane au decedat. „Medicii au spitalizat două femei rănite în atacul inamic asupra capitalei” – a scris primarul pe Telegram. Potrivit unor informaţii anterioare, în cartierul Dnipro din Kiev, […]
Acum 6 ore
07:50
Președintele Nicușor Dan va participa joi la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, principalele teme de discuție sunt situația din Ucraina și din Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația și Republica Moldova. În marja Consiliului European va […]
07:50
Două partide din coaliţia de guvernământ propun preşedinţia prin rotaţie a Adunării Naţionale a Bulgariei # Rador
După reuniunea Consiliului pentru guvernare comună, partidele GERB şi „Există un Astfel de Popor” (ITN) au ridicat problema unei preşedinţii prin rotaţie a Adunării Naţionale a Bulgariei. Într-o postare a partidului GERB pe pagina sa oficială de Facebook se subliniază: „În numele guvernării comune a statului între cele trei formaţiuni ale coaliţiei, GERB şi ITN […]
07:30
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit azi-noapte un nou mesaj RO-ALERT, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina. Mesajul avertiza populaţia că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar tulcenii au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie în timpul alarmei aeriene care a durat 90 de minute. Inspectoratul pentru Situaţii […]
07:30
Amata de invazie a Rusiei a atacat, din nou, capitala Ucrainei, miercuri dimineață. În urma atacului cu drone, în oraș, au izbucnit incendii și există deja informații despre o victimă. Primarul Vitali Kliciko şi şeful administraţiei militare, Timur Tkacenko, au raportat că, după un atac nocturn cu rachete, începând cu ora 05:00, ruşii au lansat […]
07:30
Fosta şefă a Spitalului Militar, generalul Florentina Ioniţă, cercetată de DNA pentru corupţie, a fost trecută în rezervă # Rador
Fosta şefă a Spitalului Militar, generalul Florentina Ioniţă, cercetată de DNA pentru corupţie, a fost trecută în rezervă – preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul în acest sens. El a precizat, într-o postare pe internet, că o armată puternică înseamnă integritate, iar orice abatere trebuie tratată cu maximă exigenţă şi transparenţă deplină. Potrivit şefului statului, […]
06:50
Toți cei trimiși de PSD ca judecători constituționali au votat pentru neconstituționalitatea reformei pensiilor judecătorilor și procurorilor: Cristian Deliorga, fost procuror și apoi judecător la Constanța, Gheorghe Stan, fost procuror, Bogdan Licu, fost adjunct al procurorului general, Mihai Busuioc, președinte al Curții de Conturi până la începutul acestei veri și fost secretar general al guvernului […]
Acum 12 ore
03:00
Nu putem să nu observăm că, mai peste tot, ziarele se arată preocupate în primul rând de situația din țara lor, iar prima pagină este, nu de puține ori, ocupată de personalități locale. De exemplu, în Japonia, pe prima pagină a ziarelor se află Sanae Takaishi, cea care, ieri, a devenit prima femeie ajunsă premier […]
01:00
Consiliul de administrație al Warner Bros Discovery a respins oferta de cumpărare a Paramount Skydance # Rador
Marți dimineață, consiliul de administrație al Warner Bros Discovery a respins o ofertă din partea Paramount Skydance de aproape 24 de dolari pe acțiune pentru cumpărarea companiei, a declarat o sursă familiarizată cu situația. Oferta, în mare parte în numerar, pentru studiourile de film și televiziune Warner Bros, rețelele de televiziune prin cablu, inclusiv CNN […]
00:40
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, când a fost întrebat de ce a fost amânat summitul său planificat din Ungaria cu președintele rus Vladimir Putin, că nu vrea să aibă o întâlnire irosită cu acesta din urmă. Vorbind cu reporterii în Biroul Oval, preşedintele Trump a spus că nu a luat o decizie cu […]
00:20
Accidentele aeriene care implică coliziuni cu obiecte în aer implică de obicei păsări sau grindină la joasă altitudine. Cazul unui Boeing 737 MAX 8 al companiei United Airlines, care zbura de la Denver la Los Angeles și a fost forțat să aterizeze pe aeroportul Salt Lake City duminică, pare a fi diferit. Cauza: un obiect […]
21 octombrie 2025
23:00
O dispută între China şi Olanda ar putea afecta grav industria europeană a automobilelor, susţine o asociaţie industrială germană # Rador
Conform unei asociaţii industriale germane, o dispută dintre China şi Olanda cu privire la producătorul de cipuri pentru computere Nexperia ar putea afecta semnificativ producţia de automobile. Asociaţia în cauză a avertizat că acea dispută ar putea duce la închiderea de fabrici în viitorul apropiat. Guvernul olandez a preluat luna trecută controlul asupra companiei Nexperia, […]
Acum 24 ore
22:50
Pagubele provocate de furtul unor bijuterii de la Muzeul Luvru sunt estimate la 88 de milioane de euro # Rador
Hoții care au comis în plină zi un jaf la Muzeul Luvru din Paris au furat bijuterii în valoare estimată de 88 de milioane de euro, a declarat marți procuroarea publică din Paris, Laure Beccuau. „Este important să ne amintim că acestea reprezintă pagube economice, dar nu sunt nimic în comparație cu pagubele istorice provocate […]
22:30
Sportivii ruşi şi belaruşi nu vor avea voie să participe ca neutri la probele de schi de Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 # Rador
Niciun schior sau snowboarder rus sau belarus nu va avea voie să participe ca neutru la Jocurile Olimpice de iarnă de anul viitor, după ce Consiliul organismului de conducere al acestor sporturi, FIS, a votat marți să nu le permită participarea la probele de calificare. Comitetul Internațional Olimpic anunţase anterior că va permite rușilor și […]
22:30
Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 s-a produs în regiunea Hindu Kush din Afganistan, a anunțat Centrul Seismologic European-Mediteranean. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 244 de kilometri, a precizat EMSC. Doi martori au declarat pentru Reuters că trepidații puternice s-au resimțit în capitala Afganistanului, Kabul. (REUTERS – 21 octombrie)/opopescu/ctuluc RADOR RADIO ROMÂNIA […]
21:40
Operatorii de transport rutier licențiați din România ar putea beneficia din nou de restituirea parțială a accizei suplimentare, măsură care a fost suspendată în primăvara anului trecut. Ministerul Finanțelor propune, printr-un proiect de ordonanță publicat astăzi, restituirea a 20 de bani pe litru de motorina achiziționată până la sfârșitul anului viitor, iar de această schemă […]
21:30
Lideri ai 19 țări ale Uniunii Europene au cerut UE să înceapă o nouă campanie de reducere a birocrației # Rador
Lideri ai 19 țări ale Uniunii Europene au cerut blocului comunitar să lanseze înceapă o nouă campanie de „revizuire, reducere și restricționare” a legislației, pentru a face UE mai competitivă din punct de vedere economic, potrivit unei scrisori obţinute marţi de Reuters. Scrisoarea adresată lui Antonio Costa, președintele Consiliului European, a fost semnată de lideri […]
21:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu va numi un nou consilier pentru securitatea națională # Rador
Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să numească un nou consilier pentru securitate națională, care îl va înlocui pe actualul deţintor al funcţiei, Tzachi Hanegbi. Dl Netanyahu îl va desemna în funcţie pe directorul adjunct al Consiliului Național de Securitate, Gil Reich, a anunțat într-un comunicat cabinetul premierului. „Premierul Benjamin Netanyahu îi mulțumește lui Tzachi Hanegbi […]
21:00
Preţul aurului a scăzut considerabil pe pieţele internaţionale, după ce ajunsese luni la o valoare record. La un moment dat, preţul metalului preţios scăzuse cu 6%, cea mai mare devalorizare după pandemia de COVID-19. Scăderea pare să fie rezultatul vânzării titlurilor de valoare, pentru a bloca câștigurile după creşterile anterioare. Astfel, aurul este cotat acum […]
20:50
Cei cinci moștenitori ai lui Diego Armando Maradona, decedat în 2020, au semnat un acord cu antreprenorul suedezo-iranian Ash Pournouri și compania sa Electa Global pentru a comercializa produse marca Maradona. Compania a declarat într-un comunicat că, în baza acordului pe termen lung, „Electa va gestiona toate aspectele legate de design, producție, marketing și vânzare […]
19:30
Autorităţile din Ucraina au anunţat că patru persoane au fost ucise în oraşul Novgorod-Siversk după un atac al Rusiei cu rachete şi drone în regiunea Cernihiv. Rezidenţii au declarat că alte 7 persoane au fost rănite şi sunt extinse pagubele materiale. Sute de mii de rezidenţi din oraşul Cernihiv au rămas fără apă şi electricitate […]
19:20
Cum poate deveni Dâmbovița, peste un deceniu, o axă verde și accesibilă care să aducă natura și comunitatea mai aproape de inima orașului? Aceasta este viziunea care stă la baza apelului internațional de idei „Dâmbovița 2035”, lansat de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, Nod Makerspace și Anuală de Arhitectură București, alături de Platforma de […]
17:50
A fost semnat astăzi contractul pentru construcția drumului expres Oar-Satu Mare, care va asigura și legătura cu frontiera dintre România și Ungaria, a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Valoarea contractului se ridică la aproximativ 720 de milioane de lei, fără TVA, iar perioada de execuție este de […]
14:40
Permisul de conducere va fi valabil 15 ani O perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii începători Un nou permis digital ar putea să înlocuiască permisul fizic Nu se va mai putea evita decăderea din dreptul de a conduce autovehicule impusă în alt stat Eurodeputații au aprobat revizuirea normelor UE privind permisele […]
14:40
Premierul Bulgariei, Rosen Jeliazkov, va participa la Summitul din cadrul iniţiativei Procesul de la Berlin, care va avea loc miercuri, la Londra, informează Serviciul de presă al Guvernului de la Sofia. A 11-a ediţie a forumului de discuţii reuneşte lideri din Balcanii de Vest, state membre ale UE şi parteneri internaţionali ai iniţiativei, precum şi […]
14:10
Introducere La 21 octombrie 1805, în apele reci ale Atlanticului, lângă coasta spaniolă, s-a consumat una dintre cele mai mari bătălii navale din istorie: Bătălia de la Trafalgar. Înfruntarea dintre flota britanică, condusă de amiralul Horatio Nelson, și forțele combinate ale Franței și Spaniei a decis nu doar supremația pe mare, ci și soarta ambițiilor […]
