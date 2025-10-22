Noi atacuri ale Federației Ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre

03:00

Nu putem să nu observăm că, mai peste tot, ziarele se arată preocupate în primul rând de situația din țara lor, iar prima pagină este, nu de puține ori, ocupată de personalități locale. De exemplu, în Japonia, pe prima pagină a ziarelor se află Sanae Takaishi, cea care, ieri, a devenit prima femeie ajunsă premier […]