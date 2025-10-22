CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Valentin Ivan, ACR: and #8221;Autorităţile locale sunt pregătite pentru tranziţia verde, dar statul trebuie să devină un partener real and #8221;
România rurală are potenţialul de a deveni un exemplu de modernizare şi digitalizare, însă acest proces nu poate fi complet fără implicarea efectivă a statului, susţine Valentin Ivan, vicepreşedintele Asociaţiei Comunelor din România.
Clubul CFR Cluj a anunţat, marţi seară, despărţirea de tehnicianul Andrea Mandorlini.
Federaţia Internaţională de Schi (FIS) a decis marţi să nu permită sportivilor ruşi şi belaruşi, cărora li s-a interzis participarea la competiţiile sale după invadarea Ucrainei în februarie 2022, să participe la calificările pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), informează AFP.
Liga Spaniolă de Fotbal a anunţat marţi seara că renunţă la mutarea meciului de campionat dintre Villarreal şi FC Barcelona la Miami, în Statele Unite.
Sondaj Genesis Property: Angajaţii resimt tot mai mult stresul la job. Biroul şi socializarea cu colegii, ancore de echilibru şi stabilitate # Bursa
Angajaţii resimt tot mai puternic nesiguranţa legată de viitorul profesional şi financiar, pe fondul incertitudinilor economice care afectează companiile. Peste 47% dintre angajaţi spun că sunt îngrijoraţi privind stabilitatea veniturilor, 45,5% se tem de eventuale măsuri ale companiei unde lucrează ca răspuns la contextul economic, iar 40,2% simt că nu-şi mai pot menţine un echilibru sănătos între job şi viaţa personală, arată un sondaj realizat de Genesis Property în octombrie 2025 pe un eşantion de 1.025 respondenţi la nivel naţional. Lucrul la birou, interacţiunea cu managerii şi colegii şi pauzele în timpul programului sunt însă pentru mulţi angajaţi o sursă de stabilitate care contribuie la reducerea stresului, la creşterea motivaţiei şi la separarea mai bună între job şi timpul liber.
Vertiv (NYSE: VRT), lider global în infrastructura digitală critică, a anunţat recent decizia lui Karsten Winther de a se retrage din funcţia de Preşedinte al regiunii Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA), începând cu data de 31 decembrie 2025. Compania l-a desemnat pe Paul Ryan, în prezent Director de Achiziţii, drept succesor al acestuia, urmând să preia funcţia la 1 ianuarie 2026.
România rurală are potenţialul de a deveni un exemplu de modernizare şi digitalizare, însă acest proces nu poate fi complet fără implicarea efectivă a statului, susţine Valentin Ivan, vicepreşedintele Asociaţiei Comunelor din România.
One United Properties raportează vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale în valoare de 137,7 milioane euro în primele nouă luni din 2025 # Bursa
One United Properties (BVB: ONE) a înregistrat vânzări şi pre-vânzări în valoare de 137,7 milioane euro în primele nouă luni din 2025, aferente unei suprafeţe totale de 42.634 mp de spaţii rezidenţiale şi comerciale. Rezultatele reflectă vânzarea şi pre-vânzarea a 467 de apartamente şi unităţi comerciale, precum şi a 570 de locuri de parcare şi alte tipuri de unităţi.
Clinica Smart Nutrition devine San Antonio în urma schimbării de acţionariat şi a unei investiţii de aproape 1 mil. euro # Bursa
Clinica Smart Nutrition, cu peste 10 ani de activitate în domeniul nutriţiei, intră într-o nouă etapă de dezvoltare strategică, odată cu preluarea de către Giorgiana Lazar, specialist în management medical cu 23 de ani de experienţă, fost director executiv al reţelei Sanador. Sub noua conducere, clinica îşi schimbă identitatea şi devine San Antonio - un centru medical multidisciplinar, care îmbină expertiza medicală cu tehnologia de ultimă generaţie şi o abordare personalizată a actului medical.
mateco România achiziţionează PSM Rent în baza unei tranzacţii de preluare a activelor, consolidându-şi poziţia de lider pe piaţa locală de închiriere echipamente # Bursa
mateco România, parte a grupului internaţional mateco specializat în închiriere de echipamente pentru acces, prezent în 15 ţări din Europa şi America de Sud - a achiziţionat PSM Rent, un jucător important pe piaţa locală de închirieri, în baza unui acord de preluare a activelor.
and #8222;Mirosul Crăciunului and #8221;, eveniment ajuns la a cincea ediţie, va avea loc pe 16 decembrie 2025, aducând pe scenă muzică live, colinde reinterpretate şi o atmosferă de sărbătoare, potrivit organizatorilor.
Autorităţile au transmis un nou mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian. Ministerul Apărării anunţă că au fost raportate aproximativ 10 explozii pe malul ucrainean, dar nu a fost detectată nicio pătrundere de drone în spaţiul aerian al României. De asemenea, oficialii MApN precizează că a existat and #8221;aprobarea prealabilă pentru angajarea ţintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spaţiul aerian naţional and #8221;.
INS: Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut cu 0,7%,în primele opt luni # Bursa
Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut în primele opt luni, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 0,7%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1,1%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
Ţările europene lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt agresiunii Rusiei de-a lungul actualelor linii de front, respingând condiţiile liderului rus Vladimir Putin, reafirmate în convorbirea pe care a avut-o cu Donald Trump săptămâna trecută, ca Kievul să cedeze teritorii în schimbul unui acord de pace, relatează Bloomberg
Zuckerberg, Mosseri şi Spiegel, obligaţi să depună mărturie într-un proces din Los Angeles privind siguranţa copiilor pe reţelele sociale # Bursa
O judecătoare din Los Angeles a decis că directorii generali ai celor mai mari platforme de social media, respectiv Mark Zuckerberg (Meta), Adam Mosseri (Instagram) şi Evan Spiegel (Snap), vor trebui să depună mărturie în primul proces care investighează efectele negative ale reţelelor sociale asupra minorilor
CORESPONDENTA DIN PARIS Când politica se roteşte mai repede decât economia; Cinci premieri în mai puţin de doi ani unul chiar de două ori # Bursa
Anul acesta nu ne-am plictisit cu actualitatea politică nici în Franţa, nici în România şi, bineînţeles, nici pe plan internaţional, aşa cum scriam acum zece luni.
Randamentele obligaţiunilor din zona euro şi-au reluat trendul descendent, pe fondul aşteptărilor privind relaxarea politicii Rezervei Federale a SUA # Bursa
Randamentele obligaţiunilor guvernamentale din zona euro au scăzut marţi, în linie cu titlurile americane de Trezorerie, reluându-şi tendinţa descendentă de săptămâna trecută, declanşată de temerile legate de creditul SUA şi de aşteptările privind noi reduceri de dobândă ale Rezervei Federale (Fed)
Conducerea Salrom a fost demisă şi va fi înlocuită cu profesionişti selectaţi pentru mandate temporare, a anunţat, marţi seara, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă.
Zelenski este aşteptat miercuri în Suedia pentru a încheia un acord în domeniul armamentului # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa miercuri în Suedia, unde cele două ţări vor anunţa un acord de and #8222;export and #8221; de armament, a anunţat guvernul suedez t
Ionuţ Moşteanu: România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului # Bursa
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, căruia fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu i-a cerut demisia după exerciţiul de mobilizare din Bucureşti şi Ilfov, afirmă că and #8221;România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului and #8221;. and #8221;România merge înainte cu aliaţii ei, nu cu cei care o subminează din interior în mod constant, în interesele Rusiei and #8221;
Ministrul sănătăţii: Am finalizat analiza Raportului Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a analizat Raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa, unde o femeie a suferit complicaţii la scurt timp după ce a născut într-un spital privat, fiind transferată la Spitalul Judeţean unde a murit. and #8221;Am găsit avize emise and #171;din pix and #187;, proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate and #8221;, anunţă ministrul, precizând că va detalia concluziile verificărilor în cursul zilei de miercuri.
Preşedintele peruan Jose Jeri a declarat stare de urgenţă la Lima şi în apropiere de Callao, pentru o perioadă de 30 de zile începând cu miezul nopţii, pentru a combate criminalitatea în creştere, autorizând desfăşurarea armatei Alături de Poliţie. Măsura vine după protestele de săptămâna trecută, soldate cu un mort şi peste 100 de răniţi. Jeri nu a oferit detalii suplimentare cu privire la măsurile de aplicare a legii,
Primarul oraşului Kiev, Vitali Klitschko, a anunţat că rachetele ruseşti lansate pe timp de noapte au aprins incendii în mai multe districte şi au împrăştiat resturi, spărgând sticlă şi avariind maşinile. De cealaltă parte, Ucraina a lovit o uzină chimică din Rusia cu rachete Storm Shadow fabricate în Marea Britanie.
China reacţionează la acordul SUA-Australia: and #8221;Ţările bogate în resurse trebuie să joace un rol proactiv and #8221; # Bursa
Beijingul a răspuns marţi acordului semnat între Statele Unite şi Australia pentru consolidarea lanţurilor de aprovizionare cu minerale critice, afirmând că statele bogate în resurse ar trebui să aibă and #8221;un rol proactiv and #8221; în asigurarea stabilităţii acestora
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, miercuri, prima lansare în câteva luni, cu doar o săptămână înainte ca liderii mondiali, inclusiv preşedintele SUA, Donald Trump, să ajungă în Coreea de Sud pentru un summit
Secretarul general al NATO Mark Rutte efectuează o vizită la Washington pentru a se întâlni cu Donald Trump # Bursa
Secretarul general al NATO Mark Rutte efectuează marţi o vizită la Washington, pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump, anunţă echipa sa
Vicecampioana Potaissa Turda a înregistrat marţi, în deplasare, al doilea eşec din grupa A a European League, scor 42-24 (21-11), cu formaţia franceză Saint-Raphael Var.
Sârbul Novak Djokovici a anunţat, marţi seară, că nu va participa la turneul Masters 1000 de la Paris, care se va desfăşura în perioada 27 octombrie - 2 noiembrie la Paris La Defense Arena.
Studiu Corteva Agriscience: Viticultorii sporesc rezilienţa culturilor din România cu soluţii inovatoare # Bursa
Schimbările climatice intensifică provocările pentru viticultorii din România, de la îngheţurile târzii de primăvară şi furtunile cu grindină, până la perioadele prelungite de secetă.
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Aurel Varga, senator: and #8221;Statul este reticent la schimbare, iar legislaţia nu ţine pasul cu inovaţia and #8221; # Bursa
România se confruntă, în prezent, cu un dezechilibru major între cerinţele impuse mediului privat şi responsabilitatea statului în aplicarea propriilor reguli.
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Marius Alexe, Norofert: and #8221;Este foarte greu să faci agricultură sustenabilă în România and #8221; # Bursa
* and #8221;Ne-a fost mai uşor să ne extindem în SUA şi în Brazilia decât în Uniunea Europeană and #8221;
CONFERINTA "CSR SI SUSTENABILITATE" Adriana Calcan, Reciclad and #39;Or: 'Parteneriatul este cuvântul cheie care îmi rămâne în minte and #8221; # Bursa
Toate reglementările europene au impact direct asupra activităţii Reciclad and #39;Or, care lucrează cu peste 1300 de firme.
Euro a scăzut, ieri, cu 0,58 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0832 lei/euro.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,72%, de la 5,73% în ziua anterioară.
Oferta publică de subscriere a Cris-Tim Family Holding SA, desfăşurată între 17 şi 29 octombrie 2025, îşi propune să atragă până la 473,6 milioane de lei, la un preţ fix de 17,5 lei/acţiune pentru investitorii de retail, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
Prognoza pentru RomâniaVremea va continua să se încălzească uşor în cea mai mare parte a ţării. Cerul va fi temporar noros, iar izolat şi trecător va ploua slab în Banat, Crişana, Maramureş, nord-vestul Transilvaniei, iar noaptea posibil şi în Oltenia.
NASA a decis să redeschidă licitaţia pentru misiunea lunară Artemis 3, un proiect în valoare de miliarde de dolari, menit să readucă oamenii pe Lună până în 2027.
Digitalizare în sănătate: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate intră în funcţiune până la sfârşitul acestui an # Bursa
România face un pas decisiv spre digitalizarea completă a sistemului medical.
Studiu Corteva Agriscience: Viticultorii sporesc rezilienţa culturilor din România cu soluţii inovatoare # Bursa
Schimbările climatice intensifică provocările pentru viticultorii din România, de la îngheţurile târzii de primăvară şi furtunile cu grindină, până la perioadele prelungite de secetă.
Europa de Est este mai mult decât o piaţă cripto în creştere rapidă, devenind un adevărat laborator viu pentru viitorul finanţelor digitale, România având, de asemenea, un rol important în această ecuaţie.
Platforma românească basetolearn intră oficial pe piaţa de e-learning şi vizează afaceri de 500.000 euro în primul an de activitate # Bursa
Sergiu Neguţ, antreprenor în serie şi inovator în zona de startup-uri, cofondator FintechOS, alături de antreprenoarea Raluca Neagu şi în parteneriat educaţional cu Bucharest International School of Management, lansează oficial basetolearn - un ecosistem românesc de e-learning axat pe soluţii practice şi relevante pentru dezvoltarea profesională.
Într-un context economic marcat de scăderea accentuată a cererii rezidenţiale de tâmplărie şi de presiuni tot mai mari asupra costurilor şi competitivităţii, Barrier lansează Barrier Complet, un program menit să sprijine companiile din domeniul tâmplăriei PVC, aluminiu şi al construcţiilor care vor să îşi consolideze poziţia în piaţă şi să rămână relevante pe termen lung.
Studiu Nestle: Profesori, asistenţi sociali sau funcţionari reprezintă principalul profil vocaţional al adolescenţilor din România # Bursa
Pentru mulţi adolescenţi, întrebarea and #8221;şi ce vrei să te faci când vei fi mare and #8221; rămâne fără răspuns din lipsă de inspiraţie sau identificare din timp a competenţelor lor vocaţionale.
Reguli noi pentru olimpiadele şcolare: digitalizare, transparenţă şi şanse egale pentru toţi elevii # Bursa
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în consultare publică un proiect de ordin care aduce modificări importante privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare, precum şi actualizarea Regulamentului pentru proiectele de educaţie extraşcolară.
Componenta socială este extrem de importantă în zona de sustenabilitate, iar sustenabilitatea în afaceri necesită competenţe, potrivit concluziei la care au ajuns participanţii la cea de-a treia ediţie a Conferinţei 'CSR şi sustenabilitate and #8221;, organizată săptămâna aceasta de Grupul de presă BURSA.
CORESPONDENTA DE LA PARIS Când politica se roteşte mai repede decât economia; Cinci premieri în mai puţin de un an, unul chiar de două ori # Bursa
Anul acesta nu ne-am plictisit cu actualitatea politică nici în Franţa, nici în România şi, bineînţeles, nici pe plan internaţional, aşa cum scriam acum zece luni (https://www.bursa.ro/corespondenta-din-franta-nimic-special-la-paris-doar-numirea-celui-de-al-4-lea-prim-ministru-in-mai-putin-de-un-an-41962457#).
CORESPONDENTA DIN PARIS Când politica se roteşte mai repede decât economia; Cinci premieri în mai puţin de un an, unul chiar de două ori # Bursa
Anul acesta nu ne-am plictisit cu actualitatea politică nici în Franţa, nici în România şi, bineînţeles, nici pe plan internaţional, aşa cum scriam acum zece luni.
Cotaţia Bloomberg a titlului ABS Tricolor 2025-2A E a fost de 101,05% din valoarea nominală în 11 iunie 2025 pe o piaţă cu lichiditate foarte redusă.
Sportul este o foarte bună oglindă pentru societate. Fotbalul autohton nu ştie să-şi respecte eroii, nici măcar atunci când aceştia trec la cele veşnice.
* Acţiunile OMV Petrom - pe prima treaptă în topul rulajului
00:00
* Radu Timiş Jr, CEO: and #8221;Interesul crescut al investitorilor de retail reprezintă o responsabilitate pentru noi, deoarece reflectă încrederea pe care ne-o acordă and #8221;* Astăzi este ultima zi în care investitorii de retail mai pot beneficia de reducerea de 5%* Oferta permite realocarea până la 5% între tranşe, ceea ce poate ridica ponderea retailului la 20%
