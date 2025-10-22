Veniturile pe care le poate obține un instalator în Spania: „Un salariu decent pentru traiul de zi cu zi, călătorii și răsfățuri”

21:20

Chiar dacă fiecare dintre noi ne dorim o casă cât mai curată, nimănui nu îi place să petreacă chiar și mai bine de o oră în fiecare weekend făcând curat. De multe ori, în funcție de cât de multă mizerie s-a acumulat de-a lungul zilei, curățenia poate fi destul de dificilă și neplăcută.