Disperarea activistei Aluziva în cazul locurilor de parcare din S2. „Stau lângă un salon de evenimente, ca să nu plătească parcarea privată, șoferii blochează 3 benzi de pe stradă”

17:00

Mii de bucureșteni din Rahova au rămas fără gaze naturale, încă de vineri, după explozia puternică din blocul de lângă Liceul Bolintineanu, iar oamenii vor să știe când va fi reluată alimentarea: Distrigaz Sud Rețele […] Articolul Veste proastă pentru bucureștenii din Rahova, rămași fără gaze după explozie. Distrigaz: Perimetrul de anchetă a fost extins, rebranșarea mai întârzie până nu se știe când apare prima dată în B365.