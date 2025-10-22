Cutremur cu magnitudinea 4,2 grade, la 89 de kilometri de Brașov, la ora 10.23

04:40

Depresia este una dintre cele mai răspândite și debilitante afecțiuni ale vremurilor noastre, iar România nu face excepție. Estimările arată că până la 4,23% dintre români (aproape 800.000 de persoane) suferă de depresie. Cu toate acestea, conform studiilor europene, doar 1% dintre români declară că au depresie cronică, cea mai mică pondere din UE, semn că stigmatizarea și lipsa [...]