Un bebeluș de doar șase luni și alte cinci persoane au fost ucise de armata lui Putin în ultimul atac asupra Ucrainei
Digi24.ro, 22 octombrie 2025 11:20
Un atac rusesc cu rachete și drone la scară largă în Ucraina a ucis cel puțin șase persoane și a rănit cel puțin 21 în regiunea Kiev în noaptea de 22 octombrie, potrivit autorităților.
• • •
Acum 5 minute
11:50
O mașină a intrat în poarta de securitate din fața Casei Albe. O persoană a fost arestată, a anunțat Serviciul Secret # Digi24.ro
Un șofer a intrat cu mașina într-o poartă de securitate din fața Casei Albe marți seara, a declarat Serviciul Secret, relatează The New York Times.
Acum 15 minute
11:40
Este nevoie de sânge în fiecare zi, nu doar atunci când aflăm că s-a întâmplat o tragedie # Digi24.ro
Campania Digi 24 „Avem același Sânge” este astăzi în județul Arad, al 25-lea punct de pe harta solidarității în care românii aleg să doneze viață. Colecta mobilă are loc într-o sală special amenajată la Primăria din Arad, unde îi așteptăm pe toți cei care vor să ajute. Spitalele de acolo se confruntă cu un deficit de sânge, iar fiecare gest contează.
11:40
Secretarul general al NATO se întâlnește cu Donald Trump pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei (surse) # Digi24.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va vizita Statele Unite pentru discuții cu președintele american Donald Trump privind sprijinul Alianței pentru Ucraina și eforturile de pace ale lui Trump, scrie European Pravda, care citează „un oficial NATO familiarizat cu vizita”.
Acum 30 minute
11:30
Antreprenorii, puternic afectați de majorarea TVA. Liderul IMM România, Florin Jianu: „Crește salariul minim, vin concedieri” # Digi24.ro
Este blocaj pe discuția privind majorarea salariului minim de anul viitor, anunță Digi24. PSD cere creșterea acestuia, însă antreprenorii vor înghețarea salariului minim în 2026. IMM România propune guvernanţilor ca salariul minim brut pe ţară să fie îngheţat la nivelul actual de 4.050 de lei, citând dtele unor sondaje care reflectă „presiunile majore cu care se confruntă întreprinderile româneşti după implementarea măsurilor din Pachetul 1 de reforme”.
11:30
Helmut Stürmer, unul dintre cei mai importanţi scenografi români, a murit la vârsta de 83 de ani # Digi24.ro
Helmut Stürmer, personalitate marcantă a scenografiei internaţionale, a murit la vârsta de 83 de ani, anunţă Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti.
Acum o oră
11:20
11:20
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei foste paciente a clinicii din Constanța unde a murit tânăra gravidă # Digi24.ro
O fostă pacientă a spitalului privat din Constanța unde, în urmă cu două săptămâni, o tânără de 29 de ani a murit după ce a născut, a povestit pentru Digi24 experiența prin care a trecut în aceeași unitate medicală. Femeia a declarat că în timpul travaliului lichidul amniotic „era verde, ca un spanac”, iar copilul i-a fost pus pe piept „inert”, fără să respire, fiind resuscitat chiar pe corpul ei. Ulterior, spune că a fost lăsată „singură 40 de minute”, în aceeași poziție de naștere, fără să îi fie extrasă placenta, moment în care, disperată, a ajuns „să meargă în patru labe pe holuri, urlând după copil”.
11:10
„Catastrofa” sanitară din Fâșia Gaza va dura generații întregi, avertizează OMS. „Pacea este cel mai bun medicament” # Digi24.ro
Gaza se confruntă cu o „catastrofă” sanitară care va dura „generații întregi”, a avertizat directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat în cadrul emisiunii Today de la BBC Radio 4 că este nevoie de o creștere masivă a ajutorului pentru a răspunde nevoilor complexe ale populației din Fâșia Gaza, relatează BBC.
11:10
Stelian Bujduveanu, despre blocul afectat de explozie: „Recomandarea este dezafectarea. Imobilul prezintă un risc foarte mare” # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat, în direct la Digi24, că rapoartele preliminare privind blocul afectat de explozia din Rahova arată că imobilul nu mai poate fi folosit și că recomandarea Inspectoratului de Stat în Construcții este dezafectarea. Edilul a precizat că, până la finalizarea expertizei tehnice, autoritățile se concentrează pe punerea în siguranță a zonei și relocarea locatarilor.
11:10
OpenAI a anunţat, luni, într-o declaraţie comună cu actorul Bryan Cranston şi sindicatul SAG-AFTRA, că va introduce măsuri suplimentare de protecţie împotriva utilizării abuzive a vocii şi imaginii actorilor în aplicaţia sa de creare video cu inteligenţă artificială, Sora 2, relatează CNBC.
11:00
Morţi suspecte la Spitalul „Sfântul Pantelimon”: Una dintre victime este astăzi dezhumată. Avocat: „Măsura este intruzivă” # Digi24.ro
Una dintre victimele din Dosarul Pantelimon este dezhumată, operaţiunea având loc, miercuri, în Cimitirul Metalurgiei din Bucureşti.
Acum 2 ore
10:50
Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, în judeţul Vrancea, potrivit datelor afișate de Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Pentru Fizica Pământului.
10:50
Viktor Orban susține că pregătirile pentru summitul Donald Trump-Vladimir Putin sunt în desfășurare: „Data este încă incertă” # Digi24.ro
Pregătirile pentru o întâlnire la Budapesta între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin sunt încă în desfășurare, a declarat, miercuri, premierul maghiar Viktor Orban, la o zi după ce summitul a fost amânat, potrivit Reuters.
10:40
Zeci de oameni au murit când adunau combustibil dintr-o cisternă care s-a răsturnat și a explodat, în Nigeria # Digi24.ro
Zeci de oameni au murit într-o explozie a unui camion cisternă în statul Niger din centrul Nigeriei, după ce vehiculul a derapat de pe șosea și s-a răsturnat, relatează BBC.
10:40
Elon Musk a răbufnit după ce administratorul NASA a criticat SpaceX: „Sean Idiotul încearcă să omoare Agenția!” # Digi24.ro
Elon Musk a răbufnit după ce administratorul NASA a criticat SpaceX: „Sean Idiotul încearcă să omoare Agenția!”
10:40
Acestea sunt doar câteva exemple recente - primele două apărute după tragedia din Rahova - care demonstrează că dezinformarea e în floare în România. Toate aceste naraţiuni, rostogolite cu viteză pe reţelele sociale, mai întâi pe Telegram, apoi pe Tik Tok, nu sunt simple erori, ci arme de manipulare. Recunoașteți rețeta? S-a folosit cu mare succes și la alegerile prezidențiale de anul trecut. Ele subminează încrederea oamenilor în stat, în presă, în ştiinţă, în educaţie. Iar fără gândire critică, democraţia devine un castel de nisip.
10:40
Puterea de cumpărare din București și Cluj a depășit-o pe cea din Madrid și alte metropole europene. Orașele aflate la polul opus # Digi24.ro
Bucureștenii și clujenii au o putere de cumpărare mai mare decât cea a locuitorilor din capitala Spaniei, Madrid. Potrivit datelor Eurostat, nivelul de trai din București și Cluj îl depășește și pe cel din orașe precum Milano sau Hamburg. La polul opus, Vasluliul și Botoșaniul sunt județele din România cu cea mai mică putere de cumpărare.
10:20
Transporturi incendiate pentru despăgubiri. O rețea organizată dădea foc la TIR-uri în care trebuia să fie marfă de lux # Digi24.ro
O rețea coordonată de doi administratori de firme a fost trimisă în judecată pentru înșelăciune și fals, după ce ar fi provocat intenționat incendii la tiruri cu marfă de lux. Aceștia voiau să primească despăgubiri de la asiguratori, iar prejudiciul depășește 1,4 milioane de lei.
10:20
Necroza aseptică de cap femural este o afecțiune ce distruge treptat țesutul osos de la nivelul șoldului, din cauza întreruperii alimentării cu sânge a capului femural. Cum apare această afecțiune și care sunt opțiunile de tratament aflăm de la Dr. Adrian Dima, medic primar ortopedie și traumatologie.
10:00
Open AI, dezvoltatorul ChatGPT, a lansat un browser web bazat pe inteligență artificială pentru a concura cu rivali precum Google, care operează Chrome, cel mai popular browser din lume, relatează BBC.
Acum 4 ore
09:50
Surse: Spitalul din Constanța unde o tânără a murit după naștere a figurat ca hotel timp de 4 ani. Rogobete: Am găsit avize „din pix” # Digi24.ro
Ministerul Sănătății a descoperit nereguli grave la spitalul privat din Constanța, unde în urmă cu două săptămâni o femeie a murit după ce a născut. Potrivit unor surse Digi24, deși spitalul functionează din 2019, la primărie ar fi figurat ca hotel timp de patru ani, iar DSP a avizat funcționarea și în aceste condiții. Ministerul a sesizat Parchetul General și DNA. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunţat că a analizat Raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat privind tragedia din Constanţa. „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate”, a anunţat ministrul, precizând că va detalia concluziile verificărilor în cursul zilei de miercuri.
09:50
Cel puțin 63 de morți și mai mulți răniți după un accident rutier grav: mai multe vehicule s-au ciocnit pe o autostradă din Uganda # Digi24.ro
Cel puțin 63 de persoane au murit și mai multe au fost rănite, după ce mai multe vehicule s-au ciocnit pe o autostradă din Uganda. Potrivit poliției, două autobuze care circulau în direcții opuse au intrat în coliziune în timp ce încercau să depășească un camion și o mașină pe autostrada Kampala-Gulu, potrivit BBC.
09:50
Poluare în Europa. Primele imagini surprinse de misiunea Copernicus Sentinel-4 arată zonele cu concentrații de poluanți în atmosferă # Digi24.ro
Noua misiune Copernicus Sentinel-4 a furnizat primele imagini care evidențiază concentrațiile de dioxid de azot, dioxid de sulf și ozon din atmosferă.
09:50
Grupare periculoasă destructurată de DIICOT: un bărbat se dădea drept căpitan SRI și recruta rezerviști din armată pentru misiuni # Digi24.ro
Procurorii DIICOT anunță că au pus în aplicare mai multe mandate de percheziție urmate de mandate de aducere, în urma descoperirii unui bărbat care, dându-se drep căpitan SRI își făcuse o rețea proprie de filaj și cercetare.
09:40
Volodimir Zelenski merge astăzi în Suedia, unde va discuta un acord privind exportul de armament # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski face o vizită miercuri în Suedia, unde cele două ţări vor anunţa un acord de „export” de armament, a precizat guvernul suedez într-un comunicat.
09:30
UE ar putea interzice alcoolul din dezinfectante după ce experții l-au declarat cancerigen. Medicii avertizează asupra consecințelor # Digi24.ro
Alcoolul etilic folosit în dezinfectantele pentru mâini și alte produse de curățare ar putea fi interzis în Uniunea Europeană, după ce un grup de experți din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice a concluzionat că este cancerigen. Decizia finală va aparține Comisiei Europene.
09:20
Coșul minim de cumpărături s-a scumpit cu 900 de lei. De câți bani are nevoie o familie cu doi copii din România pentru un trai decent # Digi24.ro
Suma necesară unei familii cu doi copii, pentru un trai decent, a crescut cu 900 de lei într-un an. Un studiu realizat pe baza statisticilor oficiale arată că valoarea coșului minim de consum pentru doi adulți și doi copii este de 11.370 lei pe lună. O persoană singură ar avea nevoie de 4.322 de lei, anunță Digi24.
09:20
Proteste violente și confruntări cu poliția în Dublin, după cazul unei fetițe agresate sexual: „Este inacceptabil” # Digi24.ro
Șase oameni au fost arestați după ce poliția irlandeză s-a luptat cu sute de protestatari în fața unui hotel din Dublin folosit pentru a găzdui solicitanți de azil, în urma unei agresiuni sexuale asupra unei fete, relatează The Guardian.
09:20
UEFA Champions League. Dennis Man, două goluri pentru PSV contra Napoli și „Omul meciului”. „Cea mai frumoasă seară din viața mea” # Digi24.ro
Dennis Man (27 de ani) a fost în mare formă în meciul lui PSV cu Napoli 6-2, din etapa a treia a fazei ligii UEFA Champions League.
09:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 22 octombrie
09:10
„Act terorist calculat.” Ultimatum în Congresul american împotriva lui Vladimir Putin pentru cei 20.000 de copii ucraineni răpiți # Digi24.ro
Camera Reprezentanților și Senatul SUA fac presiuni pentru aplicarea celor mai severe sancțiuni, în timp ce legislatorii lansează un ultimatum cu privire la politica sistematică a lui Vladimir Putin de ștergere culturală și deportare forțată.
08:40
Fenomen spectaculos pe cerul nopții din Noua Zeelandă: imagini cu „fulgere roșii”. „Pare că vezi ceva care nu este real” # Digi24.ro
Un fenomen spectaculos a fost surprins pe cerul Noii Zeelande. Fotograful neozeelandez Tom Rae și fotografii spanioli Dan Zafra și José Cantabrana au pornit cu gândul să surprindă Calea Lactee deasupra stâncilor de argilă Ōmārama din Insula de Sud pe 11 octombrie, când au dat peste acest eveniment extraordinar, relatează The Guardian.
08:40
Europa și Kievul pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina (Bloomberg) # Digi24.ro
Națiunile europene lucrează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei pe liniile de front actuale, respingând cererile reînnoite ale lui Vladimir Putin adresate SUA ca Kievul să cedeze teritorii în schimbul unui acord de pace, potrivit Bloomberg.
08:40
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a lansat noi rachete balistice, după luni de pauză. Ce a declarat despre o posibilă întâlnire cu Trump # Digi24.ro
Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, miercuri, anunță Reuters. Este prima lansare în câteva luni și are loc cu doar o săptămână înainte ca liderii mondiali, inclusiv preşedintele SUA, Donald Trump, să ajungă în Coreea de Sud pentru un summit.
08:30
Rachete balistice ruseşti au provocat incendii în Kiev. Ucraina a lovit o uzină chimică cu rachete britanice Storm Shadow # Digi24.ro
Primarul oraşului Kiev, Vitali Klitschko, a anunţat că rachetele ruseşti lansate pe timp de noapte au aprins incendii în mai multe districte şi au împrăştiat resturi, spărgând sticlă şi avariind maşinile. De cealaltă parte, Ucraina a lovit o uzină chimică din Rusia cu rachete Storm Shadow, fabricate în Marea Britanie.
08:30
China critică acordul dintre SUA și Australia privind mineralele critice. Ce le-a transmis guvernul chinez celor două țări # Digi24.ro
Beijingul a răspuns marţi acordului semnat între Statele Unite şi Australia pentru consolidarea lanţurilor de aprovizionare cu minerale critice, afirmând că statele bogate în resurse ar trebui să aibă ”un rol proactiv” în asigurarea stabilităţii acestora, transmite CNBC.
08:30
Ministrul Apărării, replică pentru Călin Georgescu, care i-a cerut demisia: Fără lecții de patriotism de la subordonații Kremlinului # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, căruia fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu i-a cerut demisia după exerciţiul de mobilizare din Bucureşti şi Ilfov, afirmă că „România nu are nevoie de lecţii de patriotism de la cei aflaţi în subordinea Kremlinului”. „România merge înainte cu aliaţii ei, nu cu cei care o subminează din interior în mod constant, în interesele Rusiei”, a transmis Moşteanu.
08:00
Pilot al United Airlines, rănit după ce avionul s-a ciocnit în aer cu un obiect care i-a fisurat parbrizul. Ipotezele anchetatorilor # Digi24.ro
Un avion de tip Boeing 737 MAX 8 aparţinând companiei United Airlines care asigura o legătură de la Detroit la Los Angeles a fost redirecţionat la Salt Lake City după ce s-a descoperit o fisură în parbrizul cockpitului, iar potrivit CBS News anchetatori de la National Transportation Safety Board (NTSB) urmează să stabilească dacă aeronava a fost lovită în zbor de un balon meteorologic.
Acum 6 ore
07:50
Mesaj Ro-Alert noaptea trecută în județul Tulcea, din cauza războiului din Ucraina: alarma aeriană a durat 90 de minute # Digi24.ro
Ispectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, în noaptea de marţi spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina.
07:10
Aplicația MAX, noul instrument de control al regimului lui Putin: „Toată lumea are nevoie de timp pentru a accepta inevitabilul” # Digi24.ro
În Rusia, este greu să scapi de MAX, noua aplicație de mesagerie controlată de stat. Panourile publicitare o promovează. Școlile o recomandă. Celebritățile sunt plătite să o promoveze. Telefoanele mobile sunt vândute cu aplicația preinstalată. Într-un oraș din sud-estul Moscovei, difuzoarele municipale de urgență au transmis un mesaj prin care se încuraja instalarea aplicației, relatează New York Times.
07:10
Un tribunal din Nigeria i-a condamnat pe doi influenceri de pe TikTok să se căsătorească, după ce au postat imagini în care se sărutau # Digi24.ro
Un tribunal din Nigeria, cel mai mare oraş din nordul Nigeriei, i-a ordonat Poliţiei islamice locale să oficieze căsătoria între două celebrităţi de pe TikTok care au publicat un videoclip considerat „indecent”, au declarat marţi pentru AFP două surse judiciare şi poliţieneşti.
07:10
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea este din nou întreagă” # Digi24.ro
România atrage tot mai mulți muncitori filipinezi, în contextul mobilității crescute a forței de muncă și al cererii tot mai mari de personal calificat. Cu experiență internațională, lucrătorii filipinezi contribuie semnificativ la acoperirea deficitului de personal în mai multe sectoare.
07:10
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații lui Putin să fie luați prizonieri de un robot # Digi24.ro
Câțiva soldați ruși care apărau o poziție fortificată de pe linia frontului în nord-estul Ucrainei au rezistat unui val de atacuri lansate de Brigada 3 de Asalt a armatei ucrainene timp de mai multe săptămâni. Dar, când un nou inamic s-a apropiat de ei, unul pe care știau că nu au cum să îl înfrângă, aceștia s-au predat imediat. Operațiunea prin care ucrainenii au capturat prizonieri ruși cu ajutorul unei drone terestre pentru prima dată în acest conflict a demonstrat cât de mult au schimbat roboții războiul modern – mai întâi, în aer și, acum, la sol.
07:10
Investiție de mântuială pe banii statului. Cum arată pista de biciclete „șerpuită” și de ce o ocolesc localnicii: „E la caterincă” # Digi24.ro
Lucrări de mântuială făcute într-o comună din județul Ialomița. O pistă de biciclete construită prin programul „Anghel Saligny” nu poate fi folosită pentru că nu este dreaptă. Cei mai curajoși sunt nevoiți să coboare de pe biciclete din loc în loc, ca să evite obstacolele. „E în bășcălie, să scoată banii”, e de părere unul dintre localnici. De partea cealaltă, reprezentanții Consiliului Județean Ialomița spun că muncitorii au fost nevoiți să o „șerpuiască”, ca să evite gurile de canalizare, dar și că proiectul nu este încă finalizat.
07:10
Cel mai scump condiment din lume este cultivat și în România. Un singur gram de „aur roșu” este obținut din 150 de flori # Digi24.ro
Cel mai scump condiment din lume este cultivat într-un sat din Vrancea. Kilogramul de „aur roșu”, așa cum este cunoscut în gastronomie șofranul, ajunge la 100 de mii de lei. Prețul este direct proporțional cu munca depusă, mai ales că pentru un singur gram sunt necesare 150 de flori. După recoltare, urmează procesul de uscare, esențial pentru păstrarea calității.
07:10
Digi24 continuă campania națională de donare de sânge „Avem același sânge”, miercuri, 22 octombrie, în Arad, județul cu numărul 25 din itinerariul solidarității.
07:10
Hamas este o umbră palidă a ceea ce a fost odată, dar ar putea încă să se reinventeze (BBC) # Digi24.ro
Cum poate un grup care a guvernat Fâșia Gaza timp de aproape 20 de ani, conducând cu mână de fier două milioane de palestinieni și luptând împotriva Israelului în războaie repetate, să depună brusc armele și să renunțe la control? - se întreabă BBC în debutul unui amplu articol despre organizația teroristă și posibilul său viitor în regiunea distrusă de războiul provocat în urmă cu doi ani de atacul din 7 octombrie asupra Israelului.
07:10
Românii contribuie cel mai mult la natalitatea Italiei. Câți copii aduc pe lume concetățenii noștri în Peninsulă # Digi24.ro
Chiar dacă a înregistrat cea mai scăzută rată de nașteri din ultimul secol, România contribuie la natalitatea Italiei. Românii sunt imigranții care fac cei mai mulți copii în Peninsulă - asta arată datele celui mai recent raport statistic. Peste 10 mii de copii români s-au născut în această țară doar anul trecut.
07:10
CIA furnizează informații în timp real pentru scufundarea navelor cu traficanți de droguri din Caraibe (The Guardian) # Digi24.ro
Agenția Centrală de Informații (CIA) furnizează cea mai mare parte a informațiilor folosite pentru a desfășura loviturile aeriene letale controversate ale administrației Trump împotriva ambarcațiunilor mici și rapide din Marea Caraibilor, suspectate că transportă droguri din Venezuela, potrivit unor surse citate de The Guardian.
07:10
Curățenia de toamnă în partidul lui Xi Jinping: cine rămâne, cine pleacă și reapariția unui „lup războinic” # Digi24.ro
Când politicienii chinezi sunt epurați din viața publică, de obicei dispar în închisori, arest la domiciliu sau exil intern și rareori mai sunt văzuți. Cazul mereu enigmatic al lui Qin Gang, fostul ministru de externe „lup războinic” care a căzut în dizgrație acum doi ani, s-a dovedit din nou a fi o excepție – cel puțin potrivit unei fotografii care pare să-l înfățișeze zâmbind la Beijing, în weekend, scrie The Times într-un articol dedicat celei mai noi campanii de „autocurățare” din interiorul Partidului Comunist Chinez.
