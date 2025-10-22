Alina Timofti, Tax Partner, NNDKP: Impozitul minim pe cifra de afaceri a trecut analiza de constituţionalitate şi pare că merge mai departe către implementare, deşi există multe discuţii şi mediul de afaceri speră să fie eliminat

08:15

Start-up-ul Meditatii.ro, care conectează profesorii cu elevii care au nevoie de ajutor la diferite materii, a lansat recent o versiune pro a platformei sale dedicată profesorilor care doresc să îşi transforme activitatea într-o afacere scalabilă. Lansată în urmă cu 2-3 luni, versiunea pro a atras deja 25 de profesori. În prezent, platforma are 1.300 de profesori activi recurenţi şi ţinteşte să ajungă la peste 20.000 de elevi până la finalul anului. După o creştere exponenţială în 2024, start-up-ul estimează venituri duble pentru 2025, la peste 200.000 de euro, mizând pe noua direcţie strategică.