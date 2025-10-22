Oferta de vânzare de acţiuni Cris-Tim bate toate recordurile: 120 mil. euro doar pe tranşa de retail, subscriere de 812%
Ziarul Financiar, 22 octombrie 2025 11:30
ZF Tech Day. Mădălin Dumitru, CEO SCUT: Atacatorii exploatează „punctele oarbe“ create de fragmentarea securităţii. Conceptul nostru de scut unificat acţionează ca un turn de control pentru întregul ecosistem digital # Ziarul Financiar
Noua companie de securitate cibernetică SCUT, lansată de Orange România în parteneriat cu Orange Cyberdefense, îşi propune să schimbe paradigma modului în care firmele din România abordează protecţia digitală, trecând de la o viziune fragmentată, plină de „puncte oarbe“, la un concept de securitate unificată, care funcţionează ca un „turn de control“ pentru întregul ecosistem IT al unei organizaţii.
Mâine, la ora 11:00, are loc a doua ediţie a emisiunii „Business şi marketing în fotbal”. Justin Ştefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, vine cu o propunere şoc pentru cluburile din Liga 1. Cum vor face acestea mai mulţi bani din schimbarea modelului de marketing? # Ziarul Financiar
Deloitte: Majoritatea instituţiilor financiare din UE se află în stadiu incipient de pregătire pentru conformarea faţă de noile cerinţe legislative de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului şi au nevoie de investiţii semnificative pentru alinierea la noul cadru european # Ziarul Financiar
10:30
Georgia Dicker, CFC Underwriting, Lloyd’s of London: Cred că în întreaga Europă, riscul cibernetic este cel mai mare pentru orice companie, din orice industrie, de orice dimensiune. Unul dintre principalele motive pentru care oamenii nu cumpără asigurări cibernetice este acela că accesul la piaţă este destul de dificil # Ziarul Financiar
Riscul cibernetic reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri pentru orice companie, din orice industrie, de orice dimensiune în întreaga Europă, dar în continuare există reticenţă, iar accesul dificil la această piaţă de poliţe cyber reprezintă una din barierele care trebuie dărâmate, susţine Georgia Dicker, expert în Cyber Insurance pentru UK&UE CFC Underwriting, Lloyd’s of London.
ZF Agrobusiness Summit 2025 - Partea II. Fermierii români au crescut prin capital şi cunoaştere. Acum, motoarele agrobusinessului sunt investiţiile şi cuvântul de ordine este cooperativa. Cel mai ambiţios plan de investiţii îl are Carmistin – peste 350 mil. euro în unităţi noi de procesare pentru următorii trei ani # Ziarul Financiar
Businessurile din agricultură, pornite iniţial din nevoile identificate de antreprenori în piaţă, au crescut prin capitalul pus la bătaie în diverse ramuri de la ferme de cereale la ferme legumicole ori zootehnice până la abatorizare şi producţie de carne, lapte sau pâine.
ZF Agrobusiness Summit 2025 - Partea I. Fermierii români au crescut prin capital şi cunoaştere. Acum, motoarele agrobusinessului sunt investiţiile şi cuvântul de ordine este cooperativa. Cel mai ambiţios plan de investiţii îl are Carmistin – peste 350 mil. euro în unităţi noi de procesare pentru următorii trei ani # Ziarul Financiar
Businessurile din agricultură, pornite iniţial din nevoile identificate de antreprenori în piaţă, au crescut prin capitalul pus la bătaie în diverse ramuri de la ferme de cereale la ferme legumicole ori zootehnice până la abatorizare şi producţie de carne, lapte sau pâine.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Transportul rutier, între presiunea electrificării şi realitatea costurilor. „România poate fi hub logistic, dar ne lipseşte drumul de fier“ # Ziarul Financiar
Sectorul de transport rutier, cel mai mare „export“ de servicii al României, intră într-o fază de transformare accelerată, în care legislaţia europeană împinge producătorii şi operatorii către reducerea emisiilor şi adoptarea tehnologiilor alternative.
ZF IT Generation. Start-up Update. Alex Băraru şi Rareş Moşescu, fondatorii platformei Meditatii.ro: Am lansat Meditaţii Pro pentru profesori-antreprenori şi ţintim venituri duble anul acesta, de peste 200.000 de euro # Ziarul Financiar
Start-up-ul Meditatii.ro, care conectează profesorii cu elevii care au nevoie de ajutor la diferite materii, a lansat recent o versiune pro a platformei sale dedicată profesorilor care doresc să îşi transforme activitatea într-o afacere scalabilă. Lansată în urmă cu 2-3 luni, versiunea pro a atras deja 25 de profesori. În prezent, platforma are 1.300 de profesori activi recurenţi şi ţinteşte să ajungă la peste 20.000 de elevi până la finalul anului. După o creştere exponenţială în 2024, start-up-ul estimează venituri duble pentru 2025, la peste 200.000 de euro, mizând pe noua direcţie strategică.
Bursă. Ce spune Alin Brendea, analist: Ploile abundente din octombrie promit un reviriment pentru Hidroelectrica după un an afectat de secetă şi de scădere a producţiei, în timp ce compania îşi ajustează bugetul şi marjele de profit sunt sub presiune # Ziarul Financiar
După o vară secetoasă care a redus producţia şi a obligat Hidroelectrica (H2O) să cumpere energie din piaţă pentru a-şi onora contractele, ploile abundente de la jumătatea lunii octombrie şi prognozele meteorologilor privind continuarea acestora, într-o măsură mult mai mică ce-i drept, aduc o gură de oxigen pentru cea mai mare companie de stat din România.
Bursă. Acţiunile Bittnet, în creştere după contractul major al Dendrio, planurile de finanţare prin obligaţiuni şi propunerile de distribuire de dividende # Ziarul Financiar
Cu un rulaj de 4,2 mil. lei, peste o treime din lichiditatea de anul acesta, acţiunile grupului de companii de IT Bittnet (simbol bursier BNET) se tranzacţionează în urcare cu 27% în ultima lună, în contextul în care dinamica din ultima săptămână atinge 8%. Ce susţin însă randamentele?
Bursă. Liviu Vătavu, Antibiotice Iaşi: Pentru următorii patru ani, ne-am propus o creştere anuală de 5% a cifrei de afaceri, iar planurile de dezvoltare vor influenţa pozitiv şi preţul acţiunii la BVB # Ziarul Financiar
Producătorul de medicamente Antibiotice Iaşi (ATB) şi-a propus pentru următorii patru ani o creştere anuală de 5% a cifrei de afaceri, în paralel cu derularea unui amplu program de investiţii, estimând că planurile de dezvoltare vor influenţa pozitiv şi preţul de tranzacţionare al acţiunii la Bursa de Valori Bucureşti.
Lila Sciences s-a născut în 2023 din ecosistemul Flagship Pioneering şi a fost construită să reproiecteze metoda ştiinţifică prin combinarea modelelor de inteligenţă artificială specializate cu laboratoare autonome la scară industrială, scrie pe site-ul companiei.
Patria Credit şi Patria Bank dau credite micilor antreprenori fără comision de acordare, între 20 şi 24 octombrie # Ziarul Financiar
Patria Bank şi Patria Credit vin cu o campanie dedicată susţinerii micilor antreprenori şi fermieri din mediul urban mic şi rural, în perioada 20“24 octombrie 2025 toate cererile de finanţare depuse la Patria Credit IFN şi la divizia de microfinanţare a Patria Bank urmând să beneficieze de zero comision de acordare, potrivit informaţiilor transmise de bancă.
Producătorul de inputuri organice şi furnizorul de biotehnologie pentru agricultură Norofert, listat pe piaţa AeRO (simbol bursier NRF), marchează o nouă etapă în expansiunea internaţională odată cu lansarea liniei de producţie de îngrăşăminte Norofert Brasil LTDA în Chapeco în sudul Braziliei.
Urmează conferinţa GrECo & ZF Risk Day - Horizon, pe 30 octombrie şi care va aduce în prim-plan soluţii clare de gestionare a riscurilor într-o lume în care incertitudinile încep să pună bazele unor noi riscuri # Ziarul Financiar
Conferinţa GrECo & ZF Risk Day - Horizon, „Navigând printre incetitudini: Strategii inteligente de gestionare a riscurilor“ îşi propune să ofere perspectiva reală a riscurilor care încep să pună presiune pe activitatea companiilor, acestea devenind mult mai diverse în utlimii ani.
Urmează Gala ZF 2025, luni, 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: Europa dispune de capital, dar nu-l mobilizează în mod eficient. Este necesară crearea unei Uniuni a Economiilor şi Investiţiilor cu obiectivul de a reţine economiile private europene în interiorul UE, cât şi a atrage resurse adiţionale din străinătate # Ziarul Financiar
Într-o eră marcată de provocări globale fără precedent, Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia şi-au setat obiective extrem de ambiţioase în trei direcţii vitale: tranziţia verde şi digitală, extinderea blocului pentru crearea unei Europe mai mari şi mai reziliente şi întărirea capabilităţilor de apărare pentru asigurarea păcii şi stabilităţii atât în interiorul graniţelor europene, cât şi pe plan internaţional.
Cristiana Pariza, director executiv la Academia Hagi: E nevoie de mult mai multe investiţii în sport. Cel puţin în fiecare oraş din ţară e nevoie de infrastructură sportivă # Ziarul Financiar
E nevoie de mult mai multe investiţii în sport, afirmă Cristiana Pariza, director executiv al clubului de fotbal Farul Constanţa şi al Academiei Hagi. Ea adaugă că e necesar să existe infrastructură sportivă cel puţin în fiecare oraş din ţară.
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Ştefan Gadola, EnergoBit: Este dramatic. La noi în ţară nu este bine. Dacă 70% din energia României este produsă de companii de stat, aici se poate controla preţul. Noi trebuie să ştim preţul de producţie, iar apoi să fie o marjă de 10-15%, nicidecum 40% în detrimentul consumatorilor # Ziarul Financiar
Grupul EnergoBit, fondat în 1990, cuprinde în prezent trei companii: EnergoBit, EnergoBit Control Systems şi ELM Electromontaj Cluj, care împreună au generat o cifră de afaceri consolidată de 100 de milioane de euro în 2024.
ZF Viitor fabricat la Mioveni. Mihai Bordeanu, Dacia: România poate deveni hubul industriei auto europene, dar are nevoie urgentă de predictibilitate fiscală şi energie competitivă pentru a nu pierde trenul investiţiilor # Ziarul Financiar
România trebuie să aleagă rapid între a deveni hubul producţiei auto est-europene sau a pierde investiţiile către ţări mai competitive. Aceasta este evaluarea tranşantă pe care Mihai Bordeanu, managing director la Dacia Brand South Eastern Europe & country head România şi preşedinte al ACAROM, o face într-un moment în care industria locală oscilează între performanţe remarcabile şi blocaje structurale care riscă să anuleze decenii de dezvoltare.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ce întreabă investitorii instituţionali despre Cris-Tim? Radu Timiş jr., CEO: Claritate privind succesiunea şi avantaje vizavi de concurenţă. Venim în faţa investitorilor cu un model axat pe creştere şi plată constantă de dividende # Ziarul Financiar
Radu Timiş jr., director general al Cris-Tim Family Holding – grup care include producătorul de mezeluri Cris-Tim şi care desfăşoară în prezent o ofertă de vânzare de acţiuni pentru listarea la Bursa de Valori Bucureşti, cu 15% alocaţi investitorilor de retail şi 85% instituţional –, spune că investitorii instituţionali se interesează, printre altele, de planurile de succesiune, fiind o afacere de familie fondată de tatăl său, principalul acţionar, dar şi de poziţia companiei în competiţia cu mari jucători internaţionali din sectorul cărnurilor şi ready meals din România.
ZF Agrobusiness Summit 2025. Fermierul român a trecut de la instinct la strategie, de la reacţie la planificare şi de la orientare către volum şi profitabilitate la echilibru. Reducerea suprafeţelor cultivate cu porumb şi creşterea celor de rapiţă este o declaraţie de strategie # Ziarul Financiar
Agricultura, un domeniu care în general este sensibil la condiţiile meteo, a devenit în ultimii cinci ani dependentă de vreme. În acest context, adaptabilitatea este o necesitate pentru fermierii români, care deja şi-au schimbat modul în care abordează activitatea din teren.
Mai multe bănci din Ungaria încearcă să facă faţă provocării create de giganţi fintech cum ar fi Revolut şi Wise. Deşi concurenţa se concentrează în mod oficial pe atragerea de clienţi, băncile locale se luptă în primul rând să reducă avantajul competitiv al acestor firme în interiorul Ungariei, scrie Daily News Hungary.
OpenAI lansează browserul AI ChatGPT Atlas. “Un browser construit pe baza ChatGPT ne aduce mai aproape de un veritabil super-asistent care înţelege universul utilizatorului şi îl ajută să îşi atingă obiectivele”. Acţiunile Alphabet (Google) au pierdut 3% # Ziarul Financiar
Compania OpenAI a anunţat marţi lansarea ChatGPT Atlas, un nou browser web bazat pe inteligenţă artificială. Potrivit companiei, Atlas are un design similar cu cel al browserelor existente, însă elementul său principal de diferenţiere este faptul că a fost construit în jurul chatbot-ului generativ ChatGPT. Acest lucru înseamnă că utilizatorii vor putea accesa direct funcţionalităţile ChatGPT pentru a crea rezumate, a adresa întrebări şi a finaliza sarcini în timp ce navighează pe orice pagină web.
Elon Musk a pus pe jar Europa: Giganţii Airbus, Thales şi Leonardo, la un pas de a-şi fuziona operaţiunile de sateliţi pentru a-şi păstra şansele de a ţine pasul cu SpaceX # Ziarul Financiar
Grupul italian Leonardo, compania franceză Thales şi gigantul european Airbus sunt pe punctul de a finaliza un acord pentru a-şi uni diviziile de producţie de sateliţi, într-o mişcare strategică menită să creeze un nou campion european capabil să concureze cu noii jucători din piaţă, în special cu SpaceX, compania lui Elon Musk, au declarat pentru Reuters surse apropiate de discuţii.
Epopeea celor trei spitale regionale, investiţii de 5,6 mld. lei: la Craiova spitalul este în construcţie. La Iaşi câştigătorul, grupul turcesc CCN, trebuie să depună garanţia de execuţie şi apoi începe construcţia. La Cluj sunt patru contestaţii depuse de firmele înscrise. Cum arată pe hârtie cele trei spitale regionale # Ziarul Financiar
Doar la un singur spital regional, la cel din Craiova, din cele trei, a început efectiv construcţia, lucrările la unităţile din Cluj şi Iaşi fiind întârziate de contestaţiile depuse. Dacă la Iaşi s-a decis recent câştigătorul după contestaţie, la Cluj ar mai putea dura cel puţin până în iunie anul viitor desemnarea unui câştigător.
Acum la ZF IT Generation. Start-up Update: Cum a evoluat platforma Meditatii.ro de la “matchmaking” între elevi şi profesori la a construi o infrastructură pentru profesori-antreprenori? Ce rezultate are noua versiune pro a platformei după primele luni de la lansare? Detalii de la Alex Băraru şi Rareş Moşescu, fondatorii Meditatii.ro # Ziarul Financiar
Criză la vârful Novo Nordisk, cândva cea mai valoroasă companie europeană. Preşedintele şi şase directori independenţi demisionează după un conflict cu acţionarul majoritar. În ultimul an, acţiunile au scăzut cu 55%, iar estimările de vânzări şi profit s-au redus din cauza rivalului său american # Ziarul Financiar
