Ministrul Economiei, vizită oficială în Coreea de Sud, pentru identificarea oportunităţilor de cooperare în domeniul industriei de apărare

12:10

DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, au transmis, marţi, surse judiciare, după ce procurorii au primit trei […] The post Procurorii DIICOT au extins ancheta în Dosarul Nordis, după ce au primit trei sute de noi plângeri / Prejudiciu suplimentar estimat la aproape 36 de milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.