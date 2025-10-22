De ce a refuzat Trump să-și mai „piardă timpul” cu Putin la Budapesta. „Rușii au vrut prea mult”
Explozia din Rahova: Raportul INSEMEX indică o conductă exterioară fisurată – responsabilitatea merge la Distrigaz # Lumea Politică
Raportul tehnic al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexploziv INSEMEX Petroșani oferă primele concluzii privind tragedia din Rahova, care a devastat un bloc întreg și a provocat pagube imense în ultimele zile. Conform documentului, scurgerea de gaze a provenit dintr-o conductă exterioară fisurată, situată înainte de robinetul principal al imobilului
07:20
Revolta victimelor exploziei din Rahova: Din proprietari, transformați în chiriași – „Nu au suflet, nu au caracter. Ăștia nu sunt oameni!” # Lumea Politică
Explozia devastatoare din 17 octombrie 2025, care a distrus un bloc de pe Calea Rahovei din București, a lăsat zeci de familii fără adăpost și cu viețile răsturnate. Ministerul Dezvoltării a promis sprijin financiar pentru reconstrucție, dar anunțul că foștii proprietari vor deveni chiriași pe viață a stârnit furie și disperare. Victimele, care au plătit
07:10
E oficial. Alegeri pentru Primăria Capitalei pe 7 decembrie: Fiecare partid din Coaliție va avea candidat propriu # Lumea Politică
Coaliția de guvernare a decis: alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei și Consiliul Județean Buzău vor avea loc pe 7 decembrie 2025. Informația a fost confirmată de Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, după ședința de marți a alianței. Fiecare partid va merge cu un candidat propriu, evitând alianțe, într-o competiție intensă pentru
06:40
Noile reguli pentru șoferi adoptate de Parlamentul European: totul începe cu permisul digital # Lumea Politică
Parlamentul European a aprobat marți, 21 octombrie 2025, o actualizare majoră a normelor UE privind permisele de conducere, vizând creșterea siguranței rutiere și reducerea accidentelor – responsabile pentru aproape 20.000 de victime anuale în UE. Noile dispoziții introduc permisul digital obligatoriu, o perioadă de probă pentru șoferii începători și sancțiuni transfrontaliere pentru infracțiuni grave. România
06:20
Prețuri imobiliare explozive: Apartamentele din Brașov și Sibiu s-au dublat în 6 ani, București +70% # Lumea Politică
Piața imobiliară din România continuă să înregistreze creșteri spectaculoase, cu Brașovul și Sibiu în frunte, unde prețurile medii ale apartamentelor s-au dublat în perioada septembrie 2019 – septembrie 2025, conform unei analize Storia. Bucureștiul a înregistrat o majorare de 70%, în timp ce Timișoara a rămas cea mai „lentă", cu doar 53%. Studiul, bazat pe
06:10
România, țara vrăjitoarelor: 4.000 de practicante și una dintre singurele academii de magie din lume # Lumea Politică
România ocupă un loc unic în Europa ca „țara vrăjitoarelor", cu aproximativ 4.000 de femei care practică magia, conform unui sondaj Reuters din 2019. Antropoloaga Camelia Burghele a atras atenția asupra acestui fenomen cultural persistent, în cadrul lansării Barometrului „România între Magie și Ezoterie". Credințele ezoterice, de la locuri „încărcate energetic" la ritualuri ancestrale, coexistă
Acum 24 ore
16:30
Surse: Coaliția a decis ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc pe 7 decembrie # Lumea Politică
Liderii coaliției au decis, marți, ca alegerile pentru funcția de primar general al Bucureștiului să aibă loc pe 7 decembrie, au declarat surse pentru știrileprotv.ro. De asemenea, ei ar fi decis ca fiecare partid să aibă un candidat, au mai precizat sursele citate. PSD ar fi cerut o anexă la protocolul Coaliției în care să
16:20
Sindicatele propun majorarea salariului minim la 4.350 lei în 2026. Bolojan: „În principiu, nu va crește” # Lumea Politică
Cele mai multe federații sindicale au propus pentru 2026 o majorare a salariului minim la 4.350 lei, cu 300 lei mai mult decât nivelul actual de 4.050 lei, arata profit.ro. Adoptată și intrată în vigoare în 2024, Legea care transpune în legislația națională directiva europeană privind salariul minim european stabilește că salariul de bază minim
15:00
Șeful statului a respins categoric ipoteza unei crize politice, luni, afirmând că toate partidele din coaliția de guvernare sunt responsabile și unite în fața provocărilor actuale. Întrebat dacă ar propune un premier susţinut de AUR şi de încă un alt partid, în cazul în care actuala coaliţie eşuează, preşedintele a exclus categoric această ipoteză. „Acest
14:10
Nicușor Dan avansează un nou termen pentru tăierea pensiilor magistraților: anul acesta # Lumea Politică
Nicușor Dan a avansat, luni seara, un nou termen de rezolvare a pensiilor magistraților, respectiv anul 2025. Șeful statului a declarat la Antena 1 că este un moment emoțional. „Ce e important, în opinia mea, este că există voință la nivelul coaliție de guvernare. CCR a găsit o problemă si respectăm deciziile". Nicușor Dan reiterează
14:00
George Simion cere demisia premierului Ilie Bolojan, după decizia CCR pe legea privind pensiile magistraților # Lumea Politică
Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a cerut demisia premierului Ilie Bolojan, după decizia Curții Constituționale (CCR) pe legea privind pensiile magistraților. „DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan", a postat Simion pe Facebook. AUR a remis presei și un comunicat de presă în care afirmă că prin decizia de neconstituţionalitate a legii
Ieri
10:20
Cum răspunde Nicușor Dan la întrebarea – „o numiți pe Laura Codruța Kovesi la șefia SRI”? # Lumea Politică
„Nu m-am gândit până în momentul acesta. Știu că are un mandat la Parchetul European. Nu m-am gândit", a răspuns Nicușor Dan la Antena 1, întrebat dacă ar numi-o pe Laura Codruța Kovesi la șefia SRI. Președintele Nicușor Dan spune că o cunoaște, dar nu a mai văzut-o de mai bine de 10 ani. „Ultima
07:40
Dan Negru, după tragedia din Rahova: România, campioană UE la inegalități – bogații câștigă de 8 ori mai mult decât săracii # Lumea Politică
Prezentatorul TV Dan Negru a stârnit dezbateri aprinse pe rețelele sociale cu o postare emoționantă despre inegalitățile profunde din România, inspirată de tragedia din Rahova. El subliniază că Bucureștiul, cel mai bogat oraș, coexistă cu cartiere sărace precum Rahova sau Ferentari, ilustrând o discrepanță socială extremă. România deține recordul UE la raportul decilă – cei
07:30
Nicușor Dan pune diagnosticul pentru Justiție: „Noi vedem corupție în jurul nostru și nu vedem corupți pedepsiți” # Lumea Politică
Președintele anunță că va prezenta o analiză a sistemului de justiție și propune implicarea SRI în identificarea rețelelor de corupție, cu delimitări clare între atribuțiile instituțiilor. Președintele Nicușor Dan a anunțat că va prezenta o situație a sistemului de justiție. Șeful statului a precizat că documentul are la bază discuțiile pe care le-a purtat cu
07:10
Ilie Bolojan recunoaște greșeala procedurală după decizia CCR: „Nu am așteptat cele 30 de zile pentru avizul CSM” – Reforma pensiilor magistraților continuă # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a reacționat după decizia Curții Constituționale a României (CCR) din 20 octombrie 2025, care a declarat neconstituțională Legea pensiilor magistraților pe motiv de formă, invocând nerespectarea termenului de 30 de zile pentru avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Într-o postare pe Facebook, șeful Guvernului a admis că angajarea răspunderii pe proiect a
06:50
Theodor Paleologu atacă dur CCR pentru decizia privind pensiile magistraților: „O crimă care amenință supraviețuirea democrației românești” # Lumea Politică
Fost deputat și ministru al Culturii, Theodor Paleologu, a lansat o critică usturătoare la adresa Curții Constituționale a României (CCR), după decizia de neconstituționalitate pronunțată pe 20 octombrie 2025 asupra Legii pensiilor magistraților. Cu un scor strâns de 5 la 4, după două amânări, CCR a admis sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ),
06:30
Summit istoric la Budapesta: Trump și Putin se întâlnesc pentru pacea din Ucraina. Legătura cu prețul pâinii # Lumea Politică
Budapesta devine centrul diplomației mondiale în octombrie 2025, găzduind summitul dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, menit să pună capăt războiului din Ucraina. Anunțul, făcut după o convorbire telefonică „productivă" între cei doi lideri, a fost salutat de Kremlin, dar a stârnit reacții mixte în Europa. Premierul ungar Viktor Orban,
06:10
Decizia de neconstituționalitate a fost luată cu un vot strâns, de 5 la 4, pe motive de procedură legislativă. Reforma pensiilor speciale, neconstituțională. Lovitură pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan. Curtea Constituțională a României (CCR) a declarat neconstituțional proiectul de reformă a pensiilor speciale, unul dintre cele mai sensibile subiecte politice ale momentului. Decizia, luată
20 octombrie 2025
16:50
VIDEO Vlad Popescu PIedone a mers să vorbească cu bucureștenii efectați de explozia din Rahova: Fac absolut tot ce îmi stă în putință și intră în atribuțiile mele de primar pentru a-i ajuta # Lumea Politică
Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a mers, luni, pentru a sta de vorbă cu bucureștenii afectați de explozia din blocul din Rahova. "Am mers și astăzi la Centrul de Comandă din incinta Liceului Dimitrie Bolintineanu, pentru a sta de vorbă cu locuitorii din blocul în care s-a produs nenorocirea de vineri. Știu că oamenii sunt disperați
16:00
A fost găsit sigiliul rupt de la blocul din Rahova. Administratoarea acuză compania privată: „Nu l-am rupt noi. Cei de la firmă l-au rupt” # Lumea Politică
Sigiliul rupt de la blocul din Rahova, unde vineri, 17 octombrie, o explozie a ucis și rănit mai mulți oameni, ar fi fost găsit rupt printre dărâmături. Trei femei au murit și alte 15 persoane au fost grav rănite în urma exploziei de la blocul din Rahova. Dintre răniți, 7 au fost deja externați din
16:00
Drumuri construite ilegal peste magistrale de gaz de edilul Sectorului 3. „În caz de explozie, nu mai rămâne nimic” # Lumea Politică
În Sectorul 3, edilul Robert Negoiță a ordonat construirea ilegală a mai multor drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, ignorând avertismentele Transgaz și normele de siguranță, ceea ce expune zona la risc de fisuri și explozii. Drumurile deservesc ansambluri imobiliare construite recent, iar Primăria este acum dată în judecată pentru încălcarea legislației. La ordinul lui
15:40
Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților, ceea e înseamă că reforma propusă de guvern nu poate fi aplicată. „Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate", declara
14:40
Cătălin Drulă, despre organizarea alegerilor pentru Primăria București: Înţeleg că se vehiculează data de 7 decembrie # Lumea Politică
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, duminică, despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, că se bucură că premierul Bolojan a spus că vom avea aceste alegeri şi că înţelege că se vehiculează data de 7 decembrie. „Mă bucur că premierul Bolojan a spus că vom avea aceste alegeri. Înţeleg că se vehiculează data de 7
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
După aproape un deceniu în care mai mulți români se întorceau acasă decât plecau, trendul s-a inversat brusc, România înregistrând pierderi nete de peste 22.000 de persoane în 2024. După aproape un deceniu în care mai mulți români se întorceau acasă decât plecau, trendul s-a inversat brusc. În ultimii doi ani, emigrarea a depășit semnificativ
10:50
Fostul premier critică lipsa de reacție a autorităților și spune că vinovații "au un suflet cariat și vor fi pedepsiți" Fostul premier Victor Ponta a reacționat după explozia din Rahova, de vineri, care a ucis trei femei și a rănit 15 persoane, printre care o fată de 17 ani aflată în stare gravă. Trei dintre
10:40
Aderare la UE, dar fără drepturi depline de vot: scenariul luat în calcul pentru Republica Moldova și Ucraina # Lumea Politică
Propunerea prevede că viitorii membri, precum Moldova și Ucraina, ar putea beneficia de avantajele aderării, dar fără drept de veto, cel puțin la început. Statele care vor adera în viitor la Uniunea Europeană ar putea fi lipsite de dreptul de veto, o mișcare care ar putea convinge politicieni sceptici precum Viktor Orbán să accepte extinderea,
10:30
Kelemen Hunor, despre intonarea imnului secuiesc la congresul UDMR: “Face parte din moștenirea noastră culturală” # Lumea Politică
Liderul UDMR a respins acuzațiile de secesionism și a subliniat că momentul era cunoscut din protocol, iar premierul Marcel Ciolacu a rămas din respect. Kelemen Hunor a explicat de ce s-a intonat imnul secuiesc la Congresul UDMR din Cluj-Napoca, după ce gestul a stârnit controverse și a determinat plecarea din sală a ministrului Transporturilor, Sorin
10:20
Viceprimarul Orșovei, prins băut la volan și cu viteză excesivă. Din ce partid a făcut parte # Lumea Politică
Ciprian Mocanu conducea un Porsche recent achiziționat cu 140 km/h și avea 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat Viceprimarul municipiului Orșova, Ciprian Mocanu, a rămas fără permis după ce a fost prins conducând cu viteză și sub influența alcoolului. Mocanu a fost și sancționat contravențional. Politicianul se afla la volanul unui Porsche recent achiziționat.
10:00
Laura Codruța Kovesi nu s-a hotărât dacă se întoarce în țară după expirarea mandatului. „Îmi lipsește foarte mult România” # Lumea Politică
Șefa Parchetului European povestește cum a fost prima zi în funcție, când "nu exista aproape nimic", și cum încearcă să păstreze legătura cu tradițiile românești. Laura Codruța Kovesi (52 de ani) a vorbit despre cum a fost prima zi în funcția de procuror-șef al Parchetului European și cum s-a adaptat la Luxemburg
09:40
Donald Trump îi cere public lui Zelenski să cedeze Donbas. “Lăsați-o așa cum a căzut. Opriți luptele și plecați acasă” # Lumea Politică
Donald Trump a sugerat că cel mai rapid mod de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „împărțirea” regiunii Donbas, lăsând cea mai mare parte sub control rusesc. Declarațiile au fost făcute după o întâlnire tensionată la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, care nu a reușit să obțină livrarea rachetelor Tomahawk, scrie The Guardian. Trump a făcut […] The post Donald Trump îi cere public lui Zelenski să cedeze Donbas. “Lăsați-o așa cum a căzut. Opriți luptele și plecați acasă” first appeared on Lumea Politică.
08:40
Una dintre primele decizii luate de Oana Țoiu în momentul preluării portofoliului de Externe a vizat-o pe fiica unui om influent din PSD. Astfel, ministrul a semnat rechemarea Tamilei Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu, detașată agent consular la New York. Totodată, tânăra a fost înlăturată imediat din minister, după o anchetă de presă. […] The post Fosta angajată dată afară de Oana Țoiu, recrutată de emisarul lui Donald Trump first appeared on Lumea Politică.
17 octombrie 2025
15:50
Cătălin Drulă anunţă că nu vrea să se retragă pentru Ciprian Ciucu de la alegerile pentru Primăria Bucureştiului # Lumea Politică
Deputatul USR Cătălin Drulă spune că nu s-ar retrage în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, în competiţia pentru Primăria Capitalei, el arătând că USR crede în proiectul ăsta, care poate fi unul de succes pentru Bucureşti. Deputatul USR Cătălin Drulă a fost întrebat la Europa FM dacă ar putea să se retragă în favoarea liberalului Ciprian […] The post Cătălin Drulă anunţă că nu vrea să se retragă pentru Ciprian Ciucu de la alegerile pentru Primăria Bucureştiului first appeared on Lumea Politică.
15:20
Bolojan vrea „rapid” angajarea răspunderii pe reforma administrației locale: „Primarii să nu stea cu mâna întinsă” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan cere urgentarea discuțiilor din coaliție prvind pachetul reformei administrației locale, cel care a blocat negocierile de mai bine de o lună de zile. Liderul de la Palatul Victoria vrea ca și acestă reformă să fie asumată de Guvern în Parlament, asemenea celorlalte două pachete fiscale. „Nu e altă soluție decât asumarea răspunderii […] The post Bolojan vrea „rapid” angajarea răspunderii pe reforma administrației locale: „Primarii să nu stea cu mâna întinsă” first appeared on Lumea Politică.
14:30
Distrigaz dă vina pe oameni pentru explozia din București. Cineva ar fi rupt sigiliul. Locatarii blocului au sunat la 112 cu 24 de ore înainte de explozie, să reclame mirosul de gaze # Lumea Politică
Explozia din Rahova din această dimineață scoate la iveală modul în care oficialii pasează vinovăția direct pe oameni. Au apărut primele reacții din partea furnizorului Distrigaz, care explică de larg că după sistarea alimentării cu gaze de joi, cineva a ript sigiliul. În comunicatul de presă este menționat faptul că echipele de intervenție ale companiei […] The post Distrigaz dă vina pe oameni pentru explozia din București. Cineva ar fi rupt sigiliul. Locatarii blocului au sunat la 112 cu 24 de ore înainte de explozie, să reclame mirosul de gaze first appeared on Lumea Politică.
12:10
Președintele ANAF a reacționat după valurile de ironii ale românilor la declarația nefericită despre gemul bunicii: „atenția noastră rămâne concentrată asupra adevăratelor probleme” # Lumea Politică
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a revenit cu precizări după reacțiile ironice generate de declarația sa potrivit căreia „gemul pe care îl face acasă bunica este calculat la gap-ul de TVA”. Nica a clarificat că ANAF „nu are în vedere impozitarea autoconsumului populației”, explicând că prin autoconsum se înțelege utilizarea produselor […] The post Președintele ANAF a reacționat după valurile de ironii ale românilor la declarația nefericită despre gemul bunicii: „atenția noastră rămâne concentrată asupra adevăratelor probleme” first appeared on Lumea Politică.
11:30
Tăieri tăcute la subvențiile partidelor: Guvernul Bolojan a redus cu 18% bugetul AEP, fără anunț oficial # Lumea Politică
Guvernul României a redus subvenția partidelor politice cu aproape 18%, de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane, prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025, fără un anunț public explicit. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confirmat modificarea, care afectează finanțarea din bugetul de stat pentru 2025, un an fără alegeri majore. Premierul […] The post Tăieri tăcute la subvențiile partidelor: Guvernul Bolojan a redus cu 18% bugetul AEP, fără anunț oficial first appeared on Lumea Politică.
11:00
Imagini din Liceul Bolintineanu, afectat de explozia din Rahova. Geamurile unei săli de clasă, spulberate # Lumea Politică
Liceul Dimitrie Bolintineanu din Capitală, situat în apropierea blocului în care s-a produs explozia vineri dimineață pe Calea Rahovei, a fost evacuat. Imaginile din interiorul instituţiei de învăţământ sunt dezastruoase: geamurile unei săli de clasă au fost spulberate în urma deflagraţiei. Şase elevi au ajuns la cabinetul medical, scrie Observator. Șase copii au ajuns la cabinetul […] The post Imagini din Liceul Bolintineanu, afectat de explozia din Rahova. Geamurile unei săli de clasă, spulberate first appeared on Lumea Politică.
11:00
Singura țară NATO cu adăposturi subterane pentru toți locuitorii săi. Destinațiile pe timp de pace # Lumea Politică
Finlanda este singura țară din NATO care dispune de peste 50.000 de buncăre capabile să adăpostească aproape toți cei 5,5 milioane de locuitori. Această rețea extinsă de adăposturi a fost construită și dezvoltată continuu încă de la Războiul de Iarnă din 1939/40, când finlandezii au resimțit direct amenințarea militară a Armatei Roșii. Unul dintre cele […] The post Singura țară NATO cu adăposturi subterane pentru toți locuitorii săi. Destinațiile pe timp de pace first appeared on Lumea Politică.
10:50
Criză de șoferi TIR în România: Import din India, Dubai și Qatar pentru a acoperi deficitul de 150.000 de profesioniști # Lumea Politică
România se confruntă cu o penurie acută de șoferi de camion, care amenință să blocheze lanțurile de aprovizionare și să limiteze expansiunea firmelor de transport. Cu un deficit de 150.000 de șoferi profesioniști și o cerere crescută de trei-patru ori în ultimul an, angajatorii recurg la soluții externe. Șoferi din India, Dubai, Qatar și Bahrain […] The post Criză de șoferi TIR în România: Import din India, Dubai și Qatar pentru a acoperi deficitul de 150.000 de profesioniști first appeared on Lumea Politică.
10:50
Surse: ANAF îl va da în judecată pe Klaus Iohannis. Se cere sechestru pe toate casele fostului preşedinte al României # Lumea Politică
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) îl va da în judecată pe fostul preşedinte al României, Klaus Iohannis, potrivit unor surse citate de Observator. Şi asta pentru că fostul lider de la Palatul Cotroceni refuză să plătească prejudiciul de un milion de euro cerut de Fisc, după confiscarea imobilului din centrul Sibiului. Cei de la […] The post Surse: ANAF îl va da în judecată pe Klaus Iohannis. Se cere sechestru pe toate casele fostului preşedinte al României first appeared on Lumea Politică.
10:40
Trump face un pas înapoi: După discuția cu Putin, SUA nu mai oferă Ucrainei rachetele Tomahawk. „Și noi avem nevoie de ele” # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump și-a temperat sprijinul militar pentru Ucraina după o convorbire telefonică „foarte bună” cu Vladimir Putin, anunțând că rachetele de croazieră Tomahawk, esențiale pentru apărarea Kievului, nu vor fi livrate. Declarația vine la scurt timp după ce Trump oferise un pachet similar Argentinei, ridicând întrebări privind prioritățile Washingtonului în contextul războiului din […] The post Trump face un pas înapoi: După discuția cu Putin, SUA nu mai oferă Ucrainei rachetele Tomahawk. „Și noi avem nevoie de ele” first appeared on Lumea Politică.
10:20
Rogobete, la Washington: Colaborare cu Banca Mondială pentru centre de arși. Ce speră ministrul să obțină # Lumea Politică
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o întâlnire tehnică esențială cu reprezentanții Băncii Mondiale la Washington, unde a discutat proiecte strategice pentru modernizarea sistemului medical românesc. Discuțiile s-au concentrat pe trei centre de arși aflate în dezvoltare, un nou mecanism de finanțare bazat pe performanță și accelerarea introducerii medicamentelor în lista de compensări. Proiecte concrete: […] The post Rogobete, la Washington: Colaborare cu Banca Mondială pentru centre de arși. Ce speră ministrul să obțină first appeared on Lumea Politică.
16 octombrie 2025
15:20
Liviu Negoiță și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei din partea PUSL: „Bucureștiul este făcut sendviș de clasa politică” # Lumea Politică
Liderul PUSL, Liviu Negoiță, și-a anunțat, joi, candidatura la Primăria Capitalei, subliniind problemele majore ale orașului și riscurile pentru patrimoniul său. „Am văzut ce se întâmplă în ultima perioadă și mi-am dat seama că Bucureștiul este făcut sendviș de clasa politică. Au existat diverse figuri care și-au dorit și încă doresc sprijinul partidelor, dar eu […] The post Liviu Negoiță și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei din partea PUSL: „Bucureștiul este făcut sendviș de clasa politică” first appeared on Lumea Politică.
15:00
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu va crește de anul viitor” # Lumea Politică
Salariul minim ar putea rămâne neschimbat anul viitor, în ciuda presiunilor din interiorul Coaliției. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan ia în calcul, de principiu, să nu majoreze veniturile în 2026. „Subiectul este în analiza premierului. Când l-am întrebat, mi-a răspuns: ‘În principiu — subliniez, în principiu — […] The post Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu va crește de anul viitor” first appeared on Lumea Politică.
14:40
Surse: Scandal în ședința de guvern pe „Ordonanța-haos” care a revoltat primarii. Premierul Bolojan amână modificările # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a decis să amâne cu încă o săptămână modificările la Ordonanța despre care edilii spun că le-a blocat activitatea. Potrivit unor surse guvernamentale, decizia a fost luată după ce și nouă formă propusă de ministerul Finanțelor a fost contestată în ședința de guvern, scrie A3CNN. Sursele citate susțin că ordonanța s-a amânat […] The post Surse: Scandal în ședința de guvern pe „Ordonanța-haos” care a revoltat primarii. Premierul Bolojan amână modificările first appeared on Lumea Politică.
11:20
AUR atacă la CCR legea pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III” # Lumea Politică
Partidul AUR pregătește o sesizare la Curtea Constituțională împotriva Legii privind plata pensiilor private, adoptată miercuri de Camera Deputaților cu 178 de voturi „pentru”, 64 „împotrivă” și 22 de abțineri. Liderul George Simion acuză Executivul condus de Ilie Bolojan că „fură” banii munciți ai contribuabililor, beneficiind administratorii fondurilor cu comisioane exorbitante. „Dacă ar fi fost […] The post AUR atacă la CCR legea pensiilor private: „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II și III” first appeared on Lumea Politică.
11:00
Șeful ANAF trage un semnal de alarmă: Averile nejustificate vor fi confiscate. Peste 200 de „bombardieri” sub lupa fiscului # Lumea Politică
Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a lansat un avertisment ferm celor care afișează averi exorbitante fără acoperire în veniturile declarate: „Fiecare bombardier din țara asta să se gândească de trei ori înainte!”. Într-o declarație la Antena 3, Nica a dezvăluit că instituția sa investighează deja peste 200 de persoane din toată […] The post Șeful ANAF trage un semnal de alarmă: Averile nejustificate vor fi confiscate. Peste 200 de „bombardieri” sub lupa fiscului first appeared on Lumea Politică.
10:30
Trump recunoaște că a aprobat operațiuni CIA împotriva Venezuelei: „O încălcare gravă a dreptului internațional” # Lumea Politică
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, 15 octombrie, că a autorizat acțiuni clandestine ale CIA împotriva Venezuelei și a luat în considerare atacuri aeriene asupra teritoriului venezuelean, stârnind furia Caracasului, care s-a revoltat împotriva „loviturilor de stat instigate de CIA”. Această recunoaștere publică, fără precedent pentru un președinte american în funcție, marchează o escaladare […] The post Trump recunoaște că a aprobat operațiuni CIA împotriva Venezuelei: „O încălcare gravă a dreptului internațional” first appeared on Lumea Politică.
10:20
Mai mult de jumătate dintre români cred în paranormal: Tinerii și urbanii, cei mai receptivi la ezoterism # Lumea Politică
Un nou studiu dezvăluie o fascinație persistentă pentru fenomenele paranormale în societatea românească: peste 51% dintre români cred în existența locurilor „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor. Barometrul Informat.ro – INSCOP „România între magie și ezoterie” arată că ezoterismul transcende granițele sociale, fiind mai popular printre tineri, locuitori urbani și votanții PSD și AUR. Rezultatele, […] The post Mai mult de jumătate dintre români cred în paranormal: Tinerii și urbanii, cei mai receptivi la ezoterism first appeared on Lumea Politică.
