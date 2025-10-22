Atac masiv al rușilor asupra Ucrainei

14:50

Britanicii lucrează cu ucrainenii la sabotaje împotriva Rusiei acuză SVR, fără a aduce probe, în presa pro-Kremlin. Tot de acolo aflăm că Putin nu își poate ascunde frustrarea că europenii nu mai cumpără gaze și că rușilor le e frică de rachete Tomahawk, așa că amenință iar cu arma nucleară.